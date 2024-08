Aarelaev: Colombia räägib küünest, mitte kullast

Colombia valitsus tegi uue avalduse oma kauaoodatud üle 600 meetri sügavuse uurimise kohta San José, arvati, et Hispaania aardelaev vedas kõige väärtuslikumat lasti, mis eales Uuest Maailmast vanasse saadetud.

Selles öeldakse, et hiljutine ekspeditsioon on "avaldanud kunagi varem nähtud arheoloogiliste tõendite kaardi, mis oluliselt laiendab seni teadaolevat", kuigi selle teade näib sillutavat teed sellele, mis võib olla pikaleveninud operatsioon.

Kuna avalduses ei mainita kadunud kulda ja smaragde, mis on muutnud laevahuku sajandeid kestnud spekulatsioonide objektiks, keskendutakse avalduses arheoloogilistele väljakutsetele laeva uppumise väljaselgitamisel.

. San José oli Hispaania Tierra Firme laevastiku lipulaev, mis 8. juunil 1708 põrkas Colombia Kariibi mere ranniku lähedal Barú lahingus inglise eskadrilliga. Sel ajal arvati, et sellel oli umbes 11 miljonit kuldmünti, 116 hõbedast kasti täis smaragde, seitse miljonit peesot ja ehteid.

Briti eraisik Expedition tegeleb San José, maalinud Samuel Scott (riiklik meremuuseum)

Laeva uppumine purustas kommodoor Charles Wageri lootused galleon ja selle rikkused vallutada. Kodus mõisteti Inglise komandörid selle kaotamise lubamise pärast kohtu alla, samal ajal kui lahingus ellujäänud hispaanlastest küsitleti täpselt, kuidas nii väärtuslik lasti kaduma läks.

Suurbritannias ja Hispaanias arhiveeritud dokumentides rõhutasid inglased, et San José uppus pärast siseplahvatust, mis vabastaks nad selle kaotuse eest, samas kui vähem selgepiirilised Hispaania tunnistused näitasid, et Inglise suurtükituli oli tõenäoliselt lipulaeva uputanud.

pärast aastate rahvusvahelist õigustüli omandiõiguse üle, millest varem teatati Divernetja isegi kuulujutud, et Colombia valitsus on vraki koordinaadid eksinud, teadusekspeditsioon kandis nime "Towards the Heart of the the Heart of the San José Galleon” on nüüdseks saanud alguse mai lõpus nädala jooksul.

Küsitlust juhtisid kultuuriministeerium (Minculturas), Colombia antropoloogia ja ajaloo instituut (ICANH), Colombia merevägi ja meresõidu peadirektoraat (DIMAR).

See hõlmas 461,300 40 ruutmeetri suurust ala, mis ümbritseb galleoni kere põhiosa, mis võrdub enam kui XNUMX professionaalse jalgpalliväljakuga. Kasutatavate veealuste sõidukite tüübi kohta üksikasju ei antud.

"Kuigi 2022. aastal avastati laevahuku piirkonnas arheoloogiliste jäänuste kontsentratsioonid, võimaldas hiljutine uurimine neid kogumeid üksikasjalikumalt iseloomustada ja avastada uusi isoleeritud elemente," teatas merendusasjade peadirektor viitseadmiral John. Fabio Giraldo Gallo.

Leidude hulgas mainib ta ankrut, laeva konstruktsioonikomponente, sealhulgas rõngaid ja võimalikku naela, aga ka igapäevaseid esemeid, nagu kannud, klaaspudelid ja vaagna.

Kuldmündid San José vrakipaigal, eelmiselt ekspeditsioonilt (Minculturas)

"Uute arheoloogilise materjali kontsentratsioonide avastamine vrakist San José Galleon paljastab selle ajaloolise sündmuse analüüsimise keerukuse alates selle uppumisest, ”ütles Gallo. «Uuritakse kõiki laeva elemente, alates ahtrist kuni pisimate detailideni.

"Iga uus avastus avab uurimisstsenaariume, mis võimaldavad sõnastada täpsemaid hüpoteese selle uppumise kohta."

Elu pardal

"Usume, et on võimalik leida uusi säilmeid, mis laiendavad 2022. aastal seni saadud teavet," ütles ICANH direktor Alhena Caicedo.

"See oleks väga asjakohane, et tuvastada galeoni sees olevad olulised aspektid ja paljastada põhiaspektid pardal oleva elu kohta, meeskonna paigutuse, laeval kasutatud esemete tüübi ja kauba ühest kohast väljaviimise kohta. teisele.

"Teave võib olla väga mitmekesine ja kõik need leidud annavad meile hindamatuid teadmisi praegu mere põhjas olevate objektide tehnika, arhitektuuri ja kasutusviiside kohta."

Lisaks arheoloogilistele edusammudele avastas ekspeditsioon ka vraki ümber rajatud "dünaamilise ökosüsteemi", mis meelitas ligi liike, sealhulgas seljauimeta hai ja süvamere mõõkkala.

"Sel aastal tehtud uute tähelepanekute põhjal teeme otsused, kuidas missiooniga 2025. ja 2026. aastal jätkata," ütles kultuuriminister Juan David Correa. „Oktoobris anname teada järgmistest sammudest 2025. aastal sellel teekonnal linna südamesse San José galeon."

Samuti Divernetis: Tükid kaheksa ja teetassid peale San José vrakk, Kas Colombia on tõesti "laevavrakkide püha graali" kaotanud?, Colombia kiirendab aardelaevade taastamist, San José laevahuku aare vaidlustatakse…