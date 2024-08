ÜRO toetab Malta projekti WreckLife 

ÜRO on heaks kiitnud projekti WreckLife, mille eesmärk on säilitada Malta saarte ümbruses laevavrakke ja kasutada tehnoloogiat, et tuua need laiema avalikkuse ette kui sukeldujad. Ookeani dekaad, merekaitsealgatus, mis viib 2030. aastani.

WreckLife'i haldab Heritage Malta veealuse kultuuripärandi üksus (UCHU), milles öeldakse, et selle eesmärk on süvendada "Malta rannikuvetes asuvate ajalooliste vrakkide ja neid ümbritseva merekeskkonna vahelist keerulist seost".

Marylandi pommitaja Malta vetes (John Wood / Heritage Malta)

UCHU ütleb, et WreckLife'i eesmärk on lahendada vrakkide lagunemise ja selle mõju mereorganismidele ja ökosüsteemidele. Programm hõlmab valdkondadevaheliste ekspertide meeskonda, kelle hulgas on palju eksperdid Malta Ülikool, arendades uusi vrakkide uurimise metoodikaid ja avaldades nende leidude kohta avatud juurdepääsuga artikleid.

„Uuri, registreeri ja jaga” lähenemisviisi kasutades uuritakse kliimamuutuste mõju, et saaks ennustada veealuste kultuuripärandi paikade halvenemist tulevikus ning seda ennetada või sellest mööda hiilida.

Heritage Malta ütleb, et on välja töötanud mitmeid algatusi oma veealuste leidude jagamiseks avalikkusega. Selle Virtuaalne muuseum kutsub inimesi avastama Malta rannikuvetes leitud ja sulatatud ajaloolisi paiku Internetis, samas kui programm Dive Into History 360 kasutab kõrgresolutsiooniga virtuaalreaalsuse kogemusi, et jõuda publikuni koolides ja muudes hariduskeskustes, konverentsidel ning nii kohalike kui ka rahvusvaheliste ürituste kaudu.

Käsnakasv hävitajal HMS Lõunapoolne (Heritage Malta)

"ÜRO projekti heakskiit rõhutab veealuse kultuuripärandi säilitamise tähtsust kogu maailmas," ütleb Heritage Malta. "Meie merede laevavrakke uuritakse ökoloogiliste saartena, ühendades arheoloogilised metoodikad bioloogiliste uuringutega, mis hõlmavad setteproovide võtmist, temperatuuri kaardistamist ja valguse mõõtmist.

"Seireks ja andmete kogumiseks kasutatakse nii teaduslikke sukeldumisoperatsioone kui ka muid merealuseid tehnoloogiaid, pakkudes kõrge eraldusvõimega andmeid, et saada enneolematuid teadmisi nende veealuste arheoloogiliste paikade ökoloogilisest dünaamikast."

Junkers Ju88 lennukivrakk (John Wood / Heritage Malta)

5 tehisriffi

Vahepeal, kui arvate, et Maltal näib olevat juba suurem osa Vahemere piirkonnaga võrreldes palju sukeldumissõbralikke vrakikohti, tundub, et tehisriffe on siiski vaja palju rohkem.

Eksperdid on välja töötanud, millised viis kohta oleks selliste kalade ja sukeldumisatraktsioonide komplekti paigutamiseks kõige sobivamad. Malta täna.

Ambjent Maltavalitsusasutus, mis vastutab Malta loodusvarade säilitamise ja suurendamise eest nii veepinnal kui ka vee all, töötab välja viieaastase tegevuskava karide tutvustamiseks viies kohas merekaitsealadel, samuti 10-aastase plaani kasutuselevõtu pikendamiseks. .

Selle eesmärk on nii Malta mere bioloogilise mitmekesisuse suurendamine kui ka sukeldujate ja snorgeldajate suunamine uutesse piirkondadesse, et leevendada survet olemasolevatele aladele.

Kuigi aastate jooksul on tehtud palju sihilikke laevu, et moodustada tehisriffe, on Malta saartel väidetavalt praeguseks kasutatud vaid ühte selleks ehitatud rifistruktuuri – 20 aastat tagasi pealinnast Vallettast põhja pool asuvas St Julianis. .

Väidetavalt on sellel alal ja selle ümbruses nelja aasta jooksul toimunud märkimisväärne liikide mitmekesisus.

