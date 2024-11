Vrakkide detektiivid avastasid Esimese maailmasõja torpeedoga relvastatud auriku

Teadlased leidsid nende arvates HMS-i vraki Stephen Furness1. aastal Iiri meres uppunud I maailmasõja relvastatud pardaaurik.

Avastus on osa UKRI kunsti- ja humanitaarteaduste teadusnõukogu (AHRC) projektist „Rahvuskogu poole” – algatus, mille eesmärk on ühendada Ühendkuningriigi muuseumide, galeriide, raamatukogude ja arhiivide eraldi kogud alaliseks võrgustikuks.

Jälgimine Stephen Furness osales ühes viiest alamprojektist: kolmeaastane, 2.9 miljonit naela Unpathed Waters 25 Ühendkuningriigi organisatsiooni koostöös, mida juhib Historic England (HE).

Fotopostkaart Gibson, kes näitab Stephen Furnessi

88-meetrine aurik ehitati West Hartlepoolis reisilaevaks Tyne Tees Steam Shipping Co jaoks, mis sai nime selle esimehe järgi ja lasti vette 1910. aastal, et vedada kuni 370 reisijat Newcastle'i ja Londoni vahel.

. Stephen Furness Esimese maailmasõja puhkedes sai temast kuningliku mereväe relvastatud pardaaurik, mis teenis liinil Venemaal Murmanskisse. Selliste laevade ülesandeks oli välisriikide laevade pealtkuulamise ja pardale minnes blokaadid jõustada.

Ta oli 13. detsembril 1917 teel Lerwickist Liverpooli remonti tegema, kui Saksa allveelaev teda märkas. UB-64 Põhjakanalis, 16 km Strangford Lochi sissepääsust idas ja Mani saarest läänes.

Üks torpeedo tabas ta silla ja lehtri vahele, mille tulemuseks oli katla plahvatus. Laev uppus kõigest kolme minutiga, enne kui päästepaadid vette lasta, põhjustades 95 meeskonnaliikme ja kuue ohvitseri surma. Ellu jäi vaid 12 meest.

90m sügavusel

Bangori ülikooli uurimislaeva poolt kogutud mitmekiirelised sonari skaneerimise andmed Prints Madog kasutati piirkonna mitmete vrakikohtade mõõtmete analüüsimiseks ja see teave ühendati arhiiviressurssidega, nagu Saksa allveelaevade sõjapäevikud.

35-meetrine uurimislaev Prince Madog (Bangori ülikool)

Meeskond uuris ka tuule ja loodete simulatsioone uppumise ajal, et jälgida laeva viimaseid hetki, tuginedes nelja laiba hajumisele, mis leiti kaugelt Põhja-Walesi rannikult.

Tulemused viitasid sellele, et meteoroloogilisi rekordeid ja tagaplaanimudeleid võiks puuduvate laevade tuvastamiseks sagedamini kasutada, kui muu asukohateave on piiratud.

Vrakk asub 90 meetri sügavusel ja varem arvati, et see oli Rootsi kaubalaeva vrakk Maja, torpedeeriti kuu enne sõja lõppu üheksa inimelu kaotamisega. Teadlased usuvad nüüd, et on leidnud Maja's jääb paar miili edasi lõunasse.

"HMS-i tõenäoline tuvastamine Stephen Furness on suurepärane ja liigutav näide Ühendkuningriigi merepärandi andmete potentsiaalist ning tunnistus Unpath'd Watersi meeskonna koostööst ja suurepärasest detektiivitööst,” kommenteeris HE Barney Sloane, Unpath'd Watersi juhtivuurija.

„Ühendkuningriigi merenduspärand on uskumatult rikas ja meie projekti eesmärk oli uurida, kuidas saaksime sellele pärandile juurde pääseda, seda linkida ja otsida uutel viisidel, et luua uusi teadmisi ja lugusid. See tulemus on suurepärane näide sellest, kui oluliseks selline ettevõtmine osutub.

Kaart, mis näitab vraki asukohta, registreeritud allveelaeva asukohta rünnaku ajal ja seda, kus ellujäänud meremehed peale võeti (Bangori ülikool)

Lahustatud tõkked

"See tähelepanuväärne avastus näitab, mida on võimalik saavutada, kui kultuuripärandi organisatsioonid tulevad kokku, et edendada kaasava, ühtse, juurdepääsetava, koostalitlusvõimelise ja jätkusuutliku Ühendkuningriigi digikogu arendamist," ütles ta. Rahvuskogu pooleprogrammi direktor Rebecca Bailey.

„Riikliku kollektsiooni suunas on Ühendkuningriigi pärandi ühendamine ja sellele juurdepääsu avamine – kõigile, mitte ainult akadeemilistele teadlastele. Soovime kaotada barjäärid inimeste, kogude ja teadustöö vahel – suurte ja väikeste, teaduse ja kultuuri, riikliku ja regionaalse.

"Neli Põhja-Walesi rannikule uhutud meremeest andsid võimaluse kasutada uuenduslikku teaduslikku analüüsi, et meie teooriat vraki kohta teavitada. Siiski on siin oluline vaadata laiemat pilti; olenemata sellest, kus HMS-i vrakk on Stephen Furness need olid neli meest enam kui sajast, kes kaotasid oma elu laeva uppumisel.

"Kadunud laevavraki otsimise põnevusse on lihtne mässida, kuid oluline on meeles pidada ka inimlikku tragöödiat, mis on lahutamatult seotud."

Veel üks modelleeritud vaade vrakile (Bangori ülikool)

