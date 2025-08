Vrakkiotsijad otsivad ühte aurulaeva, leiavad teise

Wisconsinis Oshkoshis Foxi jõest on avastatud 19. sajandist pärit vrakk – mitte see paat, mida skaneerimismeeskond lootis leida, vaid hoopis samas tehases ehitatud paat.

Liikmetele Wisconsini veealuse arheoloogia ühing (WUAA)) viisid läbi viietunnist kõrgresolutsiooniga sonariuuringut Wisconsini Ajaloomuuseumi raames Merenduse säilitamise programm.

Varasemad uuringud olid olnud väikesemahulised ja lokaliseeritud, seega püüdis meeskond kaardistada kõik võimalikud vrakkide leiukohad Winnebago järve suubuva jõe 4 km pikkuses lõigus.

Nende DeepVisioni sonar võimaldaks katta kogu jõe 150 meetri laiuse lõigu ühe läbisõiduga ja jäädvustada huvipakkuvaid objekte äärmiselt kõrge eraldusvõimega.

LW Crane koos teiste aurulaevadega Mississippi jõel umbes 1872. aastal (Murphy raamatukogu erikogud)

Uurijad lootsid leida kadunud aurulaeva nimega Berliini linn, mis ehitati 1856. aastal ja mille kohta ajaloolistest ülestähendustest on teada, et see uppus selles jõelõigus. Laeva kasutati reisijate ja kauba vedamiseks Berliini ja Oshkoshi vahel ning see oli 30 meetrit pikk ja 5.5 meetrit lai.

1870. aasta novembris oli see talviseks kapitaalremondiks Oshkoshi paadiremonditöökoja lähedal ankrus, kui pardal puhkes tulekahju. Ankrukett tuli läbi lõigata, mis jättis laeva maha. Berliini linn allavoolu triivima, kuna see enne uppumist veepiirini põles.

Planeeritud otsinguala tagant leidis meeskond osaliselt maetud kere, kuid see oli umbes 27 meetrit pikk ja 7 meetrit lai ning selle vöör meenutas väidetavalt Suure järvistu scooneri oma – lameda põhjaga kere ja vähemalt kahe mastiga vööri-ahtri taglasega alust.

Nad usuvad, et see on LW kraana, teine puiduaurikulaev, mis ehitati samas Berliini laevatehases kui Berliini linn aga 1865. aastal. Ka see on teadaolevalt 1880. aastal Oshkoshis St. Pauli raudtee ellingul veepiirini põlenud ja uppunud.

Võimalik LW Crane'i vrakk

Sliptee leiti peaaegu kohe vraki asukohast üle jõe, samas kui St. Pauli raudteesilla kivikessoonid lebasid sellest vaid umbes 100 meetri kaugusel.

Meeskond loodab kohas sukelduda, kuigi nad ütlevad, et nähtavus on nii halb, et rohkem detaile ja ulatust saab tõenäoliselt kõrglahutusega sonariuuringutest.

Jõgi sisaldab suures koguses looduslikku prahti, nagu puud, palgid ja suured kivid, aga ka paadisildade osi, kessoneid ja väikeseid kalalaevu. Teine uuringu käigus leitud objekt võis olla osa vanast sillast või varajase aerupaadi vööriosa. Menasha, hüljatud 1861. aastal.

Meeskond uuris ka 2016. aastal leitud madalat vrakikohta ja nimetas selle ühe leidja, Kevin Culleni järgi Kevini vrakiks. Edasi erodeerunud vrakk on siiani tuvastamata, kuid arvatakse, et see ei olnud... Berliini linn sest oli teada, et see aurulaev oli allavoolu triivinud.

Selle aasta mais Divernet teatas, kuidas WUAA oli sukeldunud ja tuvastanud the,en JC Ames, üks võimsamaid puksiirlaevu, mis kunagi Suurel järvedel, Michigani järves, töötanud on.