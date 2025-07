Teise maailmasõja ajal leitud Jaapani hävitaja vrakk kirjutab ajalugu ümber

Veel üks merendusajaloo läbimurre oli Jaapani keiserliku mereväe hävitaja vrakk. Teruzuki, mis kaduma läks Teise maailmasõja brutaalse Guadalcanali kampaania ajal, avastati 2. juulil Iron Bottom Soundis Ocean Exploration Trusti juhitud meeskonna poolt uurimislaeva pardal. Nautilus.

Laevahukk leiti Guadalcanali saarel Cape Esperance'i lähedal enam kui 800 meetri sügavuselt, kasutades New Hampshire'i ülikooli mehitamata pinnalaeva täiustatud kaardistamist. DriX enne ROV-ide uurimist Hercules ja Atalanta.

IJN Teruzuki (Särav kuu), an Akizuki-klassi hävitaja oli oma surma hetkel teenistuses olnud vaid kolm kuud. Võimsate 100 mm kaheotstarbeliste suurtükkidega relvastatud 134 meetri pikkune alus oli kontradmiral Raizo Tanaka uus lipulaev tema „Tokyo Expressi“ varustusreiside ajal. Algselt oli see projekteeritud laevade kaitsmiseks lennukirünnakute eest.

Teruzuki sõsarlaev IJN Akizuki (Kure Meremuuseum)

12. detsembri 1942. aasta varahommikul, nagu IJN Teruzuki kaitses Guadalcanali põhjaranniku lähedal varustuslaevu, USA patrullpaate PT-37 ja PT-40 peatas konvoi.

Väikesed laevad põrkasid kokku Teruzuki tagurpidi kahe Mk-8 torpeedoga, mis murdis tüüri, tegi laeva kahjutuks ja süütas selle põlema. Tunde hiljem uppus tohutu plahvatus hävitaja.

Üheksa meeskonnaliiget hukkusid, kuid 197 inimest päästsid kaasasolevad hävitajad ning veel 156 inimest suutsid Guadalcanalile ujuda.

Vaade IJN Teruzukile (Ocean Exploration Trust)

Vrakk asub 800 meetri sügavusel (Ocean Exploration Trust)

Hüppeline sukeldumine

Enne kui ROV-id vrakikohta uurima ja laeva pilte jäädvustama läksid, viidi läbi esialgne hüppesukeldumine, et kontrollida madalas vees kaardistamise käigus tuvastatud anomaaliat.

„Jaapani sõjalaevade plaane hoiti sõja ajal ülisalajana, nii et ajaloolisi pilte neist polnud olemas.“ Teruzuki „on olemas juba täna,“ teatas Ocean Exploration Trust. „See uuring on selle põlvkonna esimene pilk sellele laevale.“

Eksperdid panid esmalt tähele kokkuvarisenud ja lapikuks vajunud vööri, mis kaldus vasakule. Eesmised „ülitulistavad“ suurtükitornid olid terved, kuid suunatud vales suunas – taeva poole – ja kaugemal tagapool oli suur osa pealisehitisest ühele poole kukkunud.

Vööri kallutatud küljele (Ocean Exploration Trust)

ROV Herculese esiletõstetud esiosaga suurtükitornid on suunatud taeva poole (Ocean Exploration Trust)

Oluline on see, et lõhkemata süvaveepomme nähti eraldunud ja kokku varisenud 18 m pikkuses ahtriosas, mis asus peamisest vraki asukohast enam kui 200 m kaugusel.

See näitas, et lõhkeseadeldised ei olnud ahtri purunemise eest vastutavad, nagu varem arvati, vaid see oli purunenud kas torpeedorünnakute tagajärjel või laeva uppumise ajal.

ROV Hercules valgustab eraldiseisvat ahtriosa (Ocean Exploration Trust)

Sügavuspommid terve ahtri tekireelingule (Ocean Exploration Trust)

Jaapani eksperdid, sealhulgas dr Jun Kimura Tokai ülikoolist ja Hiroshi Ishii Kyoto ülikoolist, suutsid vraki identiteeti kinnitada struktuurianalüüsi ja ajaloolise korrelatsiooni abil.

Raudpõhja heli

Iron Bottom Sound oli viie suure merelahingu toimumiskoht, milles hukkus augustist detsembrini 20,000 üle 111 1,450 inimese, 1942 mereväe laeva ja XNUMX lennukit. Väin sai nime merepõhjas laiali pillutatud ja siiani avastatavate jäänuste järgi.

Seni on leitud vähem kui 100 neist USA, Jaapani, Austraalia ja Uus-Meremaa sõjalaevadest ja -lennukitest, kuid arvatakse, et need kõik asuvad 46 x 74 km suurusel alal, mille sügavus on kuni 1,400 meetrit.

Avastus oli osa 21-päevasest Guadalcanali merearheoloogia ekspeditsioonist Iron Bottom Soundi, mida toetasid NOAA ookeaniuuringute agentuur, Saalomoni Saarte valitsus ning Jaapani, Austraalia, Uus-Meremaa ja USA institutsioonid.

Teruzuki oli ekspeditsiooni käigus uuritud 12. vrakk, mis edastab oma sukeldumisi otseülekandesLisaks monumentaalsele avastusele lõigatud vibu USS-ist New Orleans (ülejäänud ristleja jõudis turvaliselt tagasi USA-sse!), teatas hiljuti Divernet, on meeskond uurinud ka vrakke, mille hulgas on USS Northampton ja USS Vincennes.

