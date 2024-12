20 minutit maailma suurima vabasukeldujaga

Ta on seda staatust pikka aega nautinud, kuid alles nüüd jõuab ALEXEY MOLCHANOV uue 90-minutilise dokumentaalfilmi kaudu laiema ülemaailmse publikuni Vabasukelduja. Tema projekt lüüa 2023. aastal kõik viis selle spordiala sügavusrekordit pakkus veenvat süžeed, kuid kas ta hakkab kõigi oma kohustuste juures mängima ohutumalt? Ta arutab seda Steve Weinmaniga, aga ka võimalust lisada nendele maailmarekorditele veel 10 meetrit sügavust.

Kas teile meeldis Freediveri vaatamine?

"Mulle meeldis see film väga. Ma arvan, et see näitab väga-väga hästi atmosfääri, see näitab spordi ilu, spordi mõningaid ohte, et inimesed mõistaksid, mida nad saavad teha, kui neist saab vabasukelduja – nad saavad seiklusi, nad saavad õppida rahulikuks jäämist. ja lõõgastuda paremini, kuid see näitab ka ohtude olemasolu ja seda, miks see on meeskonnasport – vee all viibides peaks alati olema keegi, kes sulle turvalisust pakub.

"Ma arvan, et see on tõesti hästi tehtud film – mulle see meeldis."

Kas see peegeldab täpselt teie elu?

"Ma ütleksin, et jah, see on minu elu täpne peegeldus. Muidugi on see vaid osa minu elust, ühes filmis ei jätku aega, et tervet elu kajastada, aga võistlused on suur osa minu elust. See ei sukeldu sügavale minu töövaldkonda – kõike, mida ma teen vabasukeldumiskogukonna kasvatamiseks, mida ma teen ka väljaspool sporti.

"Sport on suur osa minu elust, reisides ja võistlemas, kuid samal ajal keskendun ma oma ema [Natalia Molchanova] pärandile, tema haridussüsteemile ja haridusmeetodile palju vabasukeldumiskogukonna kasvatamisele, liikumine.

"See on natuke väljaspool filmi, kuid see on minu fookus, minu kirg. Mulle meeldib hoolitseda selle eest, et üle maailma oleks üha rohkem erialakoole, mis suudavad inimesi ohutult vabasukelduma õpetada.

Kas vaatasite filmi juba koos perega [abikaasa Elena ja poeg Max]?

"Veel mitte. Vaatasin seda Los Angeleses ja see oli vabasukeldumisrühm – meil oli 200 inimest, kes tulid vaatama filmi kinnist linastust ja see oli ainult vabasukeldujad ja sõbrad üle kogu USA. Mõned inimesed tulid New Yorgist, mõned inimesed tulid Miamist ja mu õde, kes on praegu Londonis. Jah, see on hästi levinud üle maailma ja ma reisin kogu aeg – olen nüüd Dubais, kus on kohalik vabasukeldujate kogukond, kes on seda näinud.

"Samuti, kuna see on praegu välja antud osariikides ja õigused ei ole kõikjal maailmas, ootavad paljud kogukonna liikmed ikka veel, et see film mõnes Euroopas või Aasias jne ilmuks."

Ma mõtlesin, mida teie poeg sellest arvaks?

Molchanov ja tema poeg Max (Paramount Pictures)

“Max, mu poeg, ta armastab vett ja kuu aja pärast saab ta nelja-aastaseks. Koos ujume ja sukeldume. Mõnikord vaatab ta võistluse salvestusi ja ütleb: "Ma sukeldun issiga, mul on ka mask" - tal on mask ja lestad ning ma ootan, et ta saaks natuke vanemaks, et saaksime sukelduda. edasi koos ja ma olen kindel, et ta armastab seda.

Kas soovite näha, et tal oleks samasugune karjäär, mis teil on olnud?

"Ei, ma ei usu, et ma sundiksin teda tegema sama karjääri nagu mina, üldse mitte. Ainus, mida ma teha saan, on talle seda spordiala näidata ja õpetada, et tal oleks oskused. See on midagi, mida ma saan väga hästi jagada ja veenduda, et ta lihtsalt õpib sellest ning see võib olla õppetund, mida ta saab tulevikus kasutada mis tahes muus eluvaldkonnas.

„Mu ema lähenes mulle nii, et ta näitas mulle palju erinevaid tegevusi, mida saaksin katsetada, ja lubas mul valida, mida ma soovin.

"Mingil ajal, kui olin 11-12-aastane, olin ujunud alates kolmeaastasest ja mänginud viiulit alates neljandast eluaastast ning mul läks mõlemaga väga hästi. Nii et mu ema ütles, et vaata, millega sa jätkata tahad? Nüüd on aeg valida, kas tegemist on veespordi või muusikaga.

“Siis valisin veespordi, eks, aga mul on emale selline näide, et ta oli mind kõigisse nendesse tundidesse toonud – ja see oli ka maletund ja lauatennis ja tennis jne ja mõned võitluskunstid. Nii et saate lihtsalt lubada oma lastel kõike seda teha ja valida oma kirg.

"Nii leidsin oma kire vabasukeldumise vastu, kuid ma ei tea, mida mu poeg tegema hakkab. Ma lihtsalt näitan talle palju asju ja lasen tal otsustada.

Kas film pani sind kuidagi teistmoodi mõtlema?

"Jah, ma arvan, et enda kõrvalt vaatamine on alati läbinägelik. Minu jaoks on väga loomulik piire ületada ja riskida ning püüdes ületada rohkem maailmarekordeid, surun mõnikord liiga kaugele.

"Ja seda kõrvalt näha ja lugu kuulata vastavalt režissööri vaatele ja kuidas ta seda seletab, on see minu arvates alati läbinägelik. Nagu ma näen, kuidas see dramaatiliselt kokku pandud on, see pilt ja seejärel kaadrid minu elektrikatkestusest. Täpselt nagu lihtne salvestis võistluselt pole see nii dramaatiline, kui see on tehtud vähemalt kommentaariumis, mis teeb selle palju dramaatilisemaks.

“See paneb mind uuesti mõtlema, kas ma tahan sama palju suruda? Võib-olla püüan olla natuke turvalisem ja mitte tekitada oma sõpru ja perekonda nende ebaõnnestunud sukeldumistega! Nii et see paneb mind sellele mõtlema, kuid ma ei tea, kas see mind tõesti muudab. Selleks, et teha maailmarekordeid, mida ma pean suruma, pean uurima oma piire, sellest õppima ja neid puudujääke leides vastavalt kohandama.

"Nii, see on huvitav ja ma arvan, et see paneb mind nende asjade üle mõtlema."

Kindlasti sain filmist sõnumi, et hakkasite mõtlema oma lähenemise pehmendamisele, pidades silmas perekonda, et olla ehk varasemast ohutum. Kas see on õiglane?

Aleksei Molchanov oma erilises kuldkostüümis (Paramount Pictures)

"See on aus, jah. Ka poja pärast. Varem sukeldudes ei mõelnud ma nii palju turvalisusele. Olin muidugi alati ettevaatlik ja riskiksin ainult siis, kui mul oleks suurepärane tugimeeskond – meedikud, turvasukeldujad jne –, aga kui sul on lapsed, on see lisamõte: okei, kas ma tahan sama kõvasti suruda või olen kindel, et tahan. kas elate selle sukeldumise üle ja jõuate ohutult tagasi?

"Nii et kindlasti hakkasin viimastel aastatel sukeldumistele teistmoodi mõtlema ja see on raske. Mul on mõned sõbrad, kes lõpetasid võistlemise ja nad ei suutnud töötada selle mõttega, et kui neil on lapsed, kuidas nad jätkavad oma eluga riskimist?

"Ja vabasukeldumises, kui sa sukeldud mitte piiridesse, on see ohutu, see on turvaline spordiala, kus teie ümber on korralik turvameeskond, kuid kui pingutate maailmarekordite poole, on see natuke riskantsem. Nii et üldiselt ma ütleksin, et jah, ma olen praegu ettevaatlikum ja aga ma ei ütleks, et see tekitab hirmu maailmarekordite poole püüdlemisel – ma tunnen siiani seda soovi minus seda teha.

Kas ikka see CNF-i [Constant Weight No Fins] rekord on see, mis tõesti alistab – teil on vaja purustada William Trubridge'i 102 meetri rekord?

"Kindlasti on CNF-i plaat väljas ja kuna saime dokumentaalfilmi valmis, töötasin alati selle tehnika kallal. Olen kindel, et suudan selle plaadi teha järgmise, ütleme kuue kuu jooksul. Olen valmis ja niipea, kui järgmisel aastal uus hooaeg algab, järgmise aasta märtsis/aprillis, lähen selle rekordi poole.

Nii et sa ikka lootsid ühel hetkel omada kõiki viit sügavusrekordit korraga?

"Ma arvan, et filmi põhieesmärk, hoida kõik viis rekordit ühe aasta jooksul, oli peamiselt see, et mul ei lubatud 2022. aastal võistlema [Vene kodanikuna, kuna riik tungis Ukrainasse] ja siis olin tagasi 2023. aasta võistlustel ja eesmärk oli saada tagasi maailmarekordid, mille olin kaotanud, kuna ma ei võistlenud. Seetõttu tekkiski idee saada kõik plaadid korraga

"Üldiselt arvan, et järgmistel hooaegadel ei huvita mind kõik viis rekordit korraga – see oleks tore ja ma proovin seda teha, aga ma arvan, et isegi üksikute rekordite saamine, näiteks selle Ei saamine. Uimede rekord ühel hooajal ja võib-olla teine ​​rekord mõnel teisel distsipliinil – ühest-kahest maailmarekordist hooajal piisab. Viis maailmarekordit aastaga, see oli üliäge.

"See dokumentaalfilm, see oli nii palju reisimist, nii palju võistlusi. Arvan, et tunnen, et tasakaalustan oma jõupingutusi spordialade vahel, aga ka kasvan kogukonnas, naudin vähemate maailmarekordite tegemist. Need viis rekordit olid päris suur pingutus ja ma arvan, et järgmisel hooajal lähenen sellele tasakaalukamalt ja proovin teha vaid mõne.

Kuid see oli filmi eesmärkide jaoks väga puhas nurk. Rääkides sellest, et ma ei saa 2022. aastal võistelda, mõtlesin, mis tunne oli 2023. aastal neutraalse lipu all võistelda? Kas see häiris teid kuidagi?

"Freeliving on väga individuaalne spordiala, see puudutab vähem meeskonda ja rohkem üksikisikuid, nii et see tundus hea, sest me kõik võistlesime individuaalselt ja kogukond on suurepärane ja toetav. See ei tundunud tõesti raske või liiga negatiivne, nii et ma arvan, et kogukonna toel oli see hea.

Kellelegi, kes vaatab Freediverit, kes ei ole selle spordialaga ehk tuttav, võib tunduda, et kuigi teid ümbritsevad inimesed, võib see olla üsna üksildane või eraldatud elu. Kas see on teie arvates õiglane?

"Ma ütleksin, et kui te neid rekordeid taotlete, on see väike kogukond. Seal on tohutu vabasukeldujate kogukond, kes naudib seda kui sporti, elustiili tegevust, seiklust, vee nautimist, kuid kuigi rekordeid soovib väga väike grupp inimesi, on see siiski väga sõbralik kogukond ja ma tunnen, et palju toetust.

"Ma ei ütleks, et tunnen end üksikuna või üksikuna – ma ütleksin, et võistlustel, kus osalevad kõik vabasukeldujad, tunnen end nagu perekond."

Kas sa said Freediveri režissööri Michael John Warreniga hästi läbi?

"Jah, mul olid temaga suurepärased vestlused ja ma arvan, et algusest peale oli see hea keemia ja me saime filmi kohta kõike avalikult arutada. Sain panustada oma ideedega ja arvan, et see oli väga tore ja koostööd pakkuv protsess. Nii et meil olid filmi ajal head suhted ja nüüd pärast filmi oleme ühenduses, nii et jah!

Mis on teie isiklik lemmik vabasukeldumisfilm – või võib-olla see on see?

"Siiani on peamine vabasukeldumisfilm endiselt alles Suur Sinine Luc Bessoni poolt ja see on aastast 1988, kuid see on tehtud väga hästi, see on ilus, filmikunst on hämmastav. Isegi praegu, kui te seda vaatate, annab see teile vabasukeldumisest ülevaate.

Vabasukelduja (Paramount Pictures)

"Ma arvan, et filmi üks parimaid hetki on see, kui peakangelane Jacques Mayol [keda kehastab Jean-Marc Barr] kõnnib sukelduma ja kaamera filmib tagurpidi liikumist. Näete, kuidas see vabasukelduja läheneb platvormile, kus ta sukeldub, ja kuidas ta juba on selles meditatiivses tsoonis. Nii et see kaader on ainulaadne, ma arvan, et keegi teine ​​ei suutnud näidata sukeldumisele läheneva vabasukelduja sisemist seisundit.

"See oli lihtsalt hämmastav löök. Vaatasin seda hiljuti paar kuud tagasi – Suur Sinine on kindlasti see ja ma arvan, et on aeg teha üsna pea veel üks mängufilm!

Kas sa tahaksid sellega seotud olla?

"Ma tahaksin kindlasti järgmises mängufilmis kaasa lüüa, jah."

Millisena näete enda tulevikku väljaspool konkurentsi – juhendajana?

“Juba praegu tegelen mitme asjaga paralleelselt. Võistluslik vabasukeldumine on praegu suur osa minu fookusest, kuid ka tööalaselt keskendun ma kogukonna kasvatamisele oma ettevõttega Moltšanovid, mis põhineb minu ema metoodikal ja filosoofial ning vabasukeldujate koolitamise koolitusvahenditel. Koolitame spetsialiste, et üle maailma oleks rohkem juhendajaid ja rohkem koole.

„Seega on kogukonna kasvatamine minu jaoks väga tähendusrikas ja ma tahan olla kindel, et üle maailma oleks rohkem kohti, kus saab ohutult sukeldumist õppida. See on minu praegune fookus. Olen kindel, et teeme seda palju-palju aastaid ja panustame spordisse mitmel tasandil ning korraldame ka üritusi, nii et ma arvan, et sisu tootmine, võib-olla kommentaaridesse sattumine ja mõne selle vabasukeldumise valdkonna projektide tegemine on midagi, mida ma olen huvitatud.

"Tuleviku dokumentaalfilmid võivad rääkida võistlusspordist, kuid võivad käsitleda ka spordi keskkonnaalast poolt – kuidas vabasukeldujad saavad kaasa aidata keskkonnaprobleemide lahendamisele, abistamiseks koristustöödel, loomade vaatlusel jne. Vabasukeldumises on palju teha ja ma arvan, et see on tulevikus produtsendi rollis, see mind huvitab.

Lõpuks, kas teie arvates on võimalik füsioloogiline läbimurre, mis võimaldab vabasukeldujatel tulevikus oluliselt sügavamale minna?

“Ma näen, et suudaksin teha sügavamaid sukeldumisi – ütleme, ma saan aru, kuidas teha 10 m sügavamaid sukeldumisi. Peaks valmistuma, kasvõi paar kuud rohkem plaate ette valmistama ja võib-olla lihtsalt jääma kuskile, kus sügavus on paremini kättesaadav. See ei ole lihtne, mul kulub mõni aasta, võib-olla paar aastat, võib-olla viis aastat, aga ma näen neid 10 m.

"Ja siis iga kord, kui me piiri ületame, on mul selline tunne: kas ma saan natuke rohkem suruda või mitte? See No Fins rekord oli seitse või kaheksa aastat ja seda ei parandatud, nii et see näitab, et okei, ilma uimedeta on see tõesti raske – me võiksime parandada 2 m, 3 m võrra, aga 10 m kõlab hullumeelselt.

"Aga mono- ja kaheuimedega ma näen seda – ja ma tean, et läheme sügavamale."

Aleksei Moltšanovi praegused AIDA maailma sügavusrekordid: Muutuva kaal (VWT) 156 m (28. märts 2024) Konstantne kaal (CWT) 136 m (29. september 2023) Konstantse kaaluga kaheribid (CWTB) 125 m (10. september 2024) Lahkunud Natalia Moltšanovale on kuulunud viimased 9 aastat staatilise apnoe maailmarekord 2 min 11 sek. Aleksei Molchanov on püstitanud 33 AIDA ja CMAS ning 1 Guinnessi maailmarekordit ning võitnud 34 kombineeritud kuld-, hõbe- ja pronksi nii individuaalselt kui ka meeskondlikult maailmameistrivõistlustelt.

Samuti Divernetis: Vabasukelduja: sügavamale Molchanovi maailma (filmiarvustus). Vabasukelduja on nüüd saadaval Prime Videos või digitaalsel kujul ostmiseks või rentimiseks.