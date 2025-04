7 PÕHJUST, MIKS WAKATOBI Fännide LEMMIK ON

Wakatobi kuurort on üks maailma kuulsamaid sukeldumis- ja snorgeldamiskohti. Külalised üle maailma plaanivad seda kauget paradiisisaart külastada ja kuurordi töötajad on nüüd nende saabumiseks valmis.

Aastate jooksul on paljud külastajad nimetanud Wakatobit "unistuste sihtkohaks", kuid mis täpselt hoiab kuurorti nii paljude sukeldujate lemmikute nimekirjas? Siin on vaid mõned põhjused.

KAUG, KUID JUURDEpääsetav

Wakatobi istub väikesel saarel Indoneesia kaugemas nurgas Sulawesi kaguosas. Kuid erinevalt paljudest kaugematest sihtkohtadest ei nõua kuurorti jõudmine lompide hüppajaid, saartevahelisi parvlaevu ega taksosõite. Selle asemel ootavad saabuvaid külalisi Bali lennujaama uksehoidja töötajad, kes sellest hetkest alates hoolitsevad kõige eest, alates raskete tõstetöödest kuni ümberistumiste koordineerimise ja öiste vahepeatuste planeerimiseni. See võimaldab külalistel puhata ja värskendada end enne otsest keskhommikust tšarterlendu Wakatobi eralennuväljale. Saabumisel saate lõuna ajal lõõgastuda ja pärastlõunase sukeldumise planeerida, teades, et teie kotid on teie bangalosse või villasse toimetatud ning teie sukeldumisvarustus on viidud sukeldumiskeskusesse ja valmis kasutamiseks.

ROHKEM KANNAL

Wakatobi majarif on pälvinud maine kui üks maailma parimaid kaldalsukeldujaid. Sukeldujad ja snorgeldajad saavad seda tohutut ja mitmekesist kohta päevade kaupa uudistada, tehes iga sukeldumisega uusi avastusi. Rannast avanev ulatuslik murupeenarde ja korallipeade ala sisaldab avastusi ootavaid väikeseid aardeid. Kaheksakümmend meetrit kaldast liigub madal korallidega kaetud riiul järsuks nõlvaks ja müüriks, mis langeb akvalangi ulatusest kaugemale. Kuurordi sadamakai põhja- ja lõunaosas asuv House Reefi sein on kaetud kõvade ja pehmete korallide, merelevikute, käsnade ja mantelloomade tiheda karvkattega, mille üleulatuvad osad loovad puhkepaiku seal elavatele kilpkonnadele, homaaridele ja muudele koorikloomadele, kuigi paljusid sorte. parvekalad ujuvad lähedal ja sinise poole.

Tuukrid, kes kaitsevad müüri kuurordi sadamasilla otsa all.

Sissepääs House Reefile on lihtne, kuna sukeldujad ja snorgeldajad saavad teha lühikese ujumise kaldalt või laskuda sadamasillal trepist alla. Muuli vaiad meelitavad parvetavaid kalu ja läheduses on koondunud kümneid anemoone, mis on asustatud ikooniliste klounkaladega. Lisaks on sait sukeldujatele ja snorgeldajatele saadaval päeval ja öösel ning soovi korral veavad Wakatobi taksopaadid külalisi majarifi kaugematesse osadesse, et nad saaksid rahulikult sadamakaile tagasi sõita.

ALLVEELOOMAAED

Hiidtähekala (Arothron Stellatus) võib kasvada 1 m pikkuseks. Wakatobi, Sulawesi lõunaosa, Indoneesia

Wakatobi kuurordi loodud ja toetatud privaatne merekaitseala on koduks mõnele kõige puutumatumatele ja bioloogiliselt mitmekesisematele korallriffidele maa peal. Kõik enam kui 40 kohast, mida kuurordi sukeldumispaadid külastavad, on omal moel tähelepanuväärsed, kuid mõnda neist naudivad eriti nii töötajad kui ka sukeldujad. Nende hulgas on Loomaaed. Kuurordist vaid kiire paadisõidu kaugusel on see koht Indoneesia keskosas üks kalarikkamaid kohti. Kalda lähedal liivapõhjaga lahes asuv laiguline riff pakub peavarju paljudele huvitavatele mereelustikule. Rahulik pilk korallide sekka paljastab nähtavasti peidus olevad konnakala, kummituskala ja lehtskorpionkala. Põhjalikum uurimine võib paljastada väiksemaid auhindu, nagu karvane kükitav homaar, samas kui põhja uurimine toob esile veidraid urguid, nagu tähevaatleja ja tulnukalaadne mantiskrevett. Ümberringi looklevad suured kitsekalaparved, maiuspalad ja karvakesed. Loomaaia seente anemoonid on koduks nende nimekaimudele seenekaladele, mis on kolmnurkse peaga väike valge piibukala, mis annab talle väikese veealuse püütoni välimuse. Loomaaed on peamiselt kõvade korallide koht, kuid umbes 20 meetri kõrgusel ulatub rifist välja väike seljandik, kus on suurepärased suured roosikorallid, värvilised pehmed korallid ja järsk langus sügavasse vette.

Kaksiktäpilised lõvikalad tulevad oma peidukohast välja, et toitu jahtida, kui päike loojub.

Loomaaed on ka öiste sukeldumiste lemmikkoht. Õhtuhämaruse saabudes kerkib hirvekorallidest ja rusudest välja palju erinevaid värvilisi kalu. Täieliku pimeduse katte all uurib riffi uus hulk öiseid loomi, nagu jahtivad seepiaid, värvilised lestaussid ja paljud lõvikala liigid, sealhulgas tabamatu Twinspoti lõvikala. Siin leidub bobtail-kalmaari ja kaheksajalga ning sukeldumistuled paljastavad tuhandeid hõõguvaid silmi erinevatelt krevettidelt ja krabidelt, mis ripuvad peaaegu igas praos ja praos.

REIS ÄÄRELE

Sukelduja ujub Ridgeline'i kujulise korallrifi kõrval kohas nimega Blade, Wakatobi, Indoneesia.

Ainulaadne koht, mida tuntakse Blade'ina, on moodustatud õhukeste paralleelsete meremägede reast, mis tõusevad sügavamast harjast kuni kahe meetri täpsusega pinnast. Profiilist vaadatuna meenutab kogu moodustis servale seatud hiiglasliku noa sakilisi hambaid, sellest ka nimi. Üksikud tipud on pikad, kuid üsna kitsad. Pinna lähedale triivivad sukeldujad saavad tegelikult ülalt vaadata moodustiste mõlemat külge korraga. Blade on umbes nii maaliline, kui see saab, koos värviliste hiiglaslike käsnade ja merelehvikutega, mis võivad mõnikord kasvada kuni 2–3 meetri laiuseks.

Punased piitsakorallid kasvavad iga tipu järskudel külgedel paksuks, pakkudes suurepäraseid pildistamisvõimalusi. Mitmevärvilisi krinoide võib sageli näha gorgoonide otsas istumas, sirutades oma kombitsad välja, et püüda kinni mööduvaid toidupalasid. Kerged hoovused võimaldavad sukeldujatel triivida tipust tippu, tekitades kaalutu lennu tunde. Kokkuvõttes on Blade kogemus, mida ei unustata peagi.

RAHVAMEELDE VALIK VALIKUS

Wakatobi pakub kõigile midagi. Sukeldujad saavad veeta lõõgastavaid tunde madalatel riffidel ja varjulisi lahtesid uurides või laskuda korallidega kaetud tippudele, mis meelitavad ligi suuri kalaparvi. Väga maapinna lähedalt algavad rifid langevad enam kui 100 meetri sügavusele, luues võimalused pikkade mitmetasandiliste profiilide loomiseks ja pakkudes laiendatud ulatusega sukeldujatele uusi võimalusi.

Innukad sukeldujad tunnevad heameelt, et Wakatobi on sama nauditav nii mittesukeldumispartneritele kui ka kodustele lastele, kuna kuurort on peresõbralik ja pakub erinevaid vee-, ranna- ja maategevusi. Bangaloid saab korraldada perede majutamiseks ning seal on ühe ja kahe magamistoaga rannavillad, mis pakuvad palju rohkem ruumi. Lapsehoidjaprogramm vabastab uued vanemad ning Bubblemaker ja juunioride sukeldumisprogrammid võimaldavad noortel veealust maailma turvaliselt kogeda. Samad esmaklassilised rifid, mida sukeldujad pakuvad, kutsuvad ka snorgeldajaid, keda austatakse samaväärselt kui sukeldujaid ja kes on teretulnud paljudele madala osaga kohtadele suunduvatele paatide pardale. See loob ainulaadsed võimalused pereliikmetele, kes ei ole sukeldumas, lõbutsemisega ühineda.

SUKKELDAMINE, ET VAHET TEHA

Ajastul, mil roheliseks muutumine on õige asi, on Wakatobi endiselt looduskaitse ja keskkonnakaitse piirkondlik liider. Kuurordi auhinnatud Collaborative Reef Conservation Program oli üks esimesi omataolisi, luues uue säästva turismi paradigma. Kuurort haldab ringlussevõtu ja reovee vähendamise jaamu, sponsoreerib iganädalasi puhastustöid, mis hõlmavad kuni 100 kohalikku inimest, ning teeb jäätmekäitluse küsimustes tihedat koostööd kohalike kogukondade ja valitsustega. Kuurordiomanikud on aidanud kaasa puhta päikeseenergia toomisel piirkonda.

SOOJAD TERVITUSED JA MAITSED PINNAVÄLJAD

Wakatobi sadamasillalt päikeseloojangu vaatamine.

Wakatobi meeskond tunneb uhkust selle üle, et pakub erilist segu külalislahkusest, mis ühendab viietärnilise teeninduseetika peresõbra soojusega. Naeratused on kõikjal ja ükski taotlus pole tühine või unustatud. Wakatobi kogemuse eriline esiletõst on söögiaeg. Peened söögikohad ja kauged asukohad ei sobi alati kokku, kuid Wakatobi pakub sellest reeglist suurepärase ja maitsva erandi. Otsesed tšarterlennud, mis viivad külalisi Wakatobisse, pakuvad kuurordi köökidele ka pidevat värskeimat toitu ja tooteid Balilt ja mujalt maailmast.

Kuurordi restorani suurepärane asukoht ranna ääres loob esmaklassilise einestamiskogemuse pingevabas, kuid elegantses keskkonnas. Menüü sisaldab laia valikut rahvusvahelisi roogasid ja intrigeerivaid Indoneesia kööki, mis kõik on värskelt valmistatud asjatundliku kulinaaria meeskonna poolt. Kokad valmistavad hea meelega külalistele soovi korral lemmikuid ja suudavad täita ka mitmesuguseid eritoidunõudeid.

