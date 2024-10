Sügav sukeldumine Kostas Thoctaridesega

Mida on vaja enam kui kaheksa aastakümneks kadunud allveelaeva asukoha leidmiseks? Läbi põhjaliku uurimistöö ja kire ajaloo vastu teatas Kostas Thoctarides hiljuti tema kaheksas veealuse vraki avastus, HMS sõdur, nagu teatatakse Divernet. Vestluses ROSS J ROBERTSONiga jagab ta mõningaid oma kogemusi veealuse uurimise alal ning lisauuringuid tegi dr KONSTANTINOS GIANNAKOS

Iga toa iga nurk oli täis kõrgeid, korratuid raamatuvirnasid ja riiulid oigasid kogunenud teadmiste tohutu raskuse all. Seinu kaunistasid merekunstiteosed, mida ilmestasid aeg-ajalt messingist sukeldumiskiiver või kompass – sügavuse vaiksed säilmed.

Sellesse Ateena äärelinna korterisse sisenedes tundus, nagu oleksite sattunud teise maailma, pühasse ruumi, kus ühinesid ajalugu, uurimine ja meri. Õhk näis sosistavat ookeani saladustest.

Vrakikütt Kostas Thoctarides

Mu võõrustaja võttis mind vastu armulise noogutusega, viidates pika laua poole, mis oli selgelt olnud lugematute koosolekute ja põhjalike arutelude keskus. Tema soe ja kerge käitumine rahustas mind koheselt ja peagi hakkas meie vestlus kulgema.

Kui ta osavalt riiulitelt raamatuid välja otsis või kulunud kaustu mingi punkti rõhutamiseks valmistas, sai selgeks: ma olin kellegi juures, kelle tohutute teadmistega võistles ainult tema piiritu kirg kõige merenduse vastu.

See ei tohtinud tulla üllatusena. Rääkisin ju Kostas Thoctaridesega – rahvusvahelise sukeldumisringkonna legendiga, kelle nimi kõlab nagu tema uuritud sügavused.

Sukeldumispäevik

Kostase isiklik sukeldumispäevik väärib rahvusliku aardena kinnistamist. Alates oma esimesest sukeldumisest 1986. aastal on ta uurinud lugematuid laevavrakke, sealhulgas muljetavaldava hulga allveelaevu. Nimelt avastas ta 1997. aastal HMS Perseus, mille Itaalia miin tabas 1941. aasta detsembris ja asub praegu 52 meetri kõrgusel Kreeka Zakynthose ja Kefalonia saarte vahel.

Puhta uurimistöö kaudu oli ta ka esimene, kes tuvastas U-133, mille tabas Kreeka miin 14. märtsil 1942, vahetult pärast lahkumist Saksa allveelaevade baasist Ateena lähedal Salamises. Nüüd asub see Saroni lahes Aegina saarest 72 meetri sügavusel.

Kostase teekond sügavusse algas pärast segagaasiga süvasukeldumise erikoolituse läbimist 1987. aastal, mil ta suunati professionaalse sukeldumise nõudlikku maailma. Ühendkuningriigi (HSE) ja Prantsusmaa (INPP & COMEX) mainekates riigikoolides koolitatuna tõusis ta kiiresti kõrgeima tasemeni.

Thoctarides oma esimestel päevadel kommertssukeldujana (Kostas Thoctarides)

Kasutades tipptasemel tehnoloogiaid, saavutas ta tunnustatud Prantsuse ettevõtte COMEX sertifikaadi sukelaeva piloodina. Thetis riikliku mereuuringute keskuse jaoks ja ROV-i peapiloodina.

Tema teadmised on ajendanud teda uurima ja dokumenteerima sadu 20. sajandi laevavrakke, sealhulgas ajaloolisi laevu, nagu Kreeka hävitajad. Vasilissa Olga ja hüdra, allveelaev Katsonisja endine ookeanilaev HMHS Britannic, sõsar-laev Titaanlik.

Samuti on ta uurinud Kreeka mereväe kiirrünnaku torpeedopaadi vrakki P-25 Kostakos, mis uppus 1996. aasta novembris mereväe õppustel pärast kokkupõrget reisiparvlaevaga Samaina Samose saare lähedal, kaotades neli meeskonnaliiget.

"Minu karjääri üks keerulisemaid segagaasi sukeldumisi leidis aset 1996. aastal, Kreeka-Türgi kriisi haripunktis Imia laidudel," meenutas Kostas. "Kõrgenenud pingete keskel kukkus saartest põhja pool traagiliselt alla Kreeka mereväe helikopter AB 212, mille kolmeliikmeline meeskond hukkus merel.

"Taastamisoperatsiooni osana sukeldusin 96 meetri sügavusele, navigeerides poliitiliselt pingelistes ja füüsiliselt tormilistes vetes, et leida üles uppunud helikopter PN21 ja leida see üles," ütles ta, rõhutades oma kogemusi suurte panustega allveeoperatsioonidel.

Accolades

Kostast on Kreekale tehtud teenete eest korduvalt austatud. Endine riigikaitseminister Gerasimos Arsenis tunnustas teda isiklikult panuse eest, nagu ka Kreeka armee kindralstaabi ülem kindralleitnant Kapravelos kahe Vouliagmeni järvest kadunud sõduri taastamise eest 1993. aastal.

ROV-vaade (Kostas Thoctarides)

1996. aastal tunnustas Kreeka mereväe peastaap ja viitseadmiral Paliogiorgos teda taas kriitilise rolli eest mereväe taastamisel. PN21 helikopter. Samal aastal austas teda taas aseadmiral Paliogiorgos selle eest, et ta juhtis tema otsimist ja taastamist. P-25 Kostakospuudub meeskond.

Tema teadmised on teeninud talle ka tunnustusi väljaspool sõjaväelasi. 2003. aastal andsid Kreeka transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium koos lennuõnnetuste uurimise ja lennuohutusametiga talle aumärgi panuse eest Kreeka vetes alla kukkunud lennukite taastamisele.

1997. aastal andis Rahvusvaheline Kirja- ja Kunstiakadeemia talle kuldmedali ning maineka vooruse ja julguse auhinna. Lisaks austas 2000. aastal Briti allveelaevade vanade seltsimeeste assotsiatsioon teda avastamise eest Perseus.

Halastamatu jälitamine

Kostas on tunnustatud autor ning filmide ja teledokumentaalfilmide produtsent, kes on spetsialiseerunud 20. sajandi ajalooliste laevavrakkide uurimisele.

Viimastel aastatel on ta jätkanud tehnoloogia omaksvõtmist sügavamate vrakkide avastamise piiride nihutamiseks, kasutades ROV-sid, mis taluvad äärmuslikke surveid ja tingimusi palju paremini kui sukeldujad.

"ROV-i kaugjuhtimine pole kaugeltki lihtne, nagu mu tütar Agapi võib teile öelda," naeris ta. „Ta on esimene sertifitseeritud naissoost ROV-operaator Kreekas. Selleks, et seda hästi teha, pole vaja mitte ainult erioskusi, vaid ka "kuuendat meelt",“ lisas ta uhkelt.

Kostas Thoctarides ja tema tütar Agapi lähevad vrakipaika (Kostas Thoctarides)

Sellegipoolest koosnevad tema skaneerimisseadmed suures osas pigem modifitseeritud, müügil olevast kalaotsija sonarist, mitte spetsiaalsest varustusest, mis rõhutab, et oskused ja kogemused kaaluvad üles vajaduse kallite vidinate järele.

Kostast eristab lakkamatu kirg, mis sunnib teda läbi viima mitmetasandilist uurimistööd, kogudes hoolikalt kokku ajaloolisi ülestähendusi ja pealtnägijate ütlusi. Kostas ütleb, et iga avastatud vraki puhul kogeb ta erutavat kiirust – lugude paljastamise põnevust, mida ainult füüsilised tõendid suudavad pakkuda.

"Novembris 2021 avastasin Itaalia II maailmasõja allveelaeva Jantina, mida torpedeeris Briti allveelaev HMS Torbay 5. juulil 1941. See lebas 103 m sügavusel Mykonosest lõuna pool, kuid seal oli pöördepunkt – kogu vibu osa oli puudu. Seda polnud kuskilt leida ja see häiris mind väga. Mul kulus selle leidmiseks veel kolm aastat.

Allveelaevavastane võrgulõikur Jantina (Kostas Thoctarides) lõpuks leitud vöörile

"Kas otsisite kolm aastat?"

"Kui ma saan, siis jah. Selgus, et vöör oli kohe uppunud, kuid ülejäänud alus jätkas jõudu enne, kui lõpuks alla laskus.

«Vööri leidmine oli ülioluline – see mitte ainult ei kinnitanud vraki identiteeti, kuna sellel oli ainulaadne võrgulõikusmehhanism, vaid näitas ka, et torpeedo luugid olid suletud. See tähendas, et HMS oli meeskonna täiesti ootamatult tabanud Torbay. "

ROV tiirleb ümber vraki (Kostas Thoctarides)

"Püsivus peab olema teie edu võti," märkisin.

"Absoluutselt," vastas ta entusiastlikult. "Mul kulus ainult 25 aastat, et leida allveelaev HMS Triumf aastal 2023!"

Teadsin lugu hästi – Kostas oli lõpuks leidnud merepõhjast kulunud torpeedod, mis aitasid tal ajalooliselt tähtsa vraki avastada.

Pärast sakslaste sissetungi Kreekasse 1941. aasta aprillis ning sellele järgnenud Briti ja Rahvaste Ühenduse vägede evakueerimist hakati rüselema hätta jäänud sõdurite evakueerimiseks, luues samal ajal kohalike spioonide ja informaatorite varjatud võrgustiku, et saboteerida Axise okupatsiooni.

. kaotus Triumf 1942. aasta alguses andis ülisalajane MI9/SOE missioon, tuntud kui operatsioon Isinglass, ränga hoobi Briti luureoperatsioonidele selles piirkonnas, muu hulgas selle põhjustatud poliitilise sisetüli tõttu.

HMS Triumphi (Kostas Thoctarides) suletud masinaruumi luuk

Internetist otsimine

Mõtlesin, kas Internet on Kostase uurimistöös abiks olnud. "Ainult piiratud viisil, kuna enamik esmaseid lähtematerjale arhiveeritakse endiselt ainult paberil," ütles ta.

„Toon näite: 22. oktoobril 1943. aastal Kalymnose saare lähistel operatsioonide ajal Kreeka hävitaja RHN. Adrias tabas miini, mis rebis ära kogu vööri, kuid see ei uppunud.

"Hävitaja saadeti päästma, HMS Hurworth, tabas sama miinivälja ja uppus, jättes rängalt kannatada Adrias päästa nii oma ellujäänuid kui ka oma meeskonda.

„Vastu igasugust juhust, Adrias õnnestus kuulsalt lonkida tagasi Egiptusesse Aleksandriasse, vältides samal ajal Luftwaffe rünnakuid, jõudes lõpuks 6. detsembril kangelase vastuvõtule – arusaadavalt.

Veel üks ROV-vaade (Kostas Thoctarides)

Kostas sirutas käe suure faili järele, tõmmates välja vana kaardi, mille ta ettevaatlikult minu ees lauale lahti voltis. See näitas rida hoolikalt joonistatud paralleelseid jooni, millest igaüks oli ühendatud 180° pöördega.

"Pärast sõda kapten Adrias, Ioannis Toumbas, sai ülesandeks puhastada seesama miiniväli, mis oli tema laeva sandistanud,” jätkas ta. "See on kaart sellest miinitõrjeoperatsioonist ja lõpuks aitas see mul leida kadunud vööri asukoht. Adrias.” Tema tooni järgi ei olnud avastus olnud pelgalt ajalooline triumf, vaid sügavalt isiklik.

"Selliseid graafikuid Internetis ei ole – isegi teadmisi nendest pole -, nii et tõelisel teadlasel tuleb ikka nii-öelda käed ära määrida," lõpetas ta naeratades.

Isa ja tütre meeskond (Kostas Thoctarides)

8. allveelaev: HMS sõdur

"Ja teie viimane avastus? Kas saate mulle HMS-i kohta natuke rohkem rääkida sõdur?” Ma küsisin.

"Noh, pärast 81 aastat leiti see – kuigi see polnud väike saavutus ja nõudis palju katseid ja lugematuid tunde põhjalikku uurimist."

HMS Trooperi kaitsetorni avatud luuk (Kostas Thoctarides)

Allveelaev asub 253 meetri sügavusel Ikaria ja Donousa saarte vahel. "See on jagatud kolmeks osaks: vöör, keskosa ja ahter. Vraki seisukord viitab vägivaldsele uppumisele miini plahvatuse tõttu.

Väändunud vrakk (Kostas Thoctarides)

"Tundub, et miinid olid allveelaevade häda," kommenteerisin.

"Jah, tõesti. Neid oli peaaegu võimatu tuvastada, eriti allveelaevalt. Sa ei tea, et nad seal olid, kui just kaablit kinni ei löönud või see vastu laevakere põrgata – selleks ajaks oli juba liiga hilja. Nad nõudsid nii paljude inimeste elu.

"Kõik pardal olnud 64 meeskonnaliiget sõdur kaotasid oma elu ja avastamise oluline osa on tagada, et nende puhkepaik jääks häirimatuks. Leidmine sõdur mitte ainult ei lahendanud kaheksa aastakümmet vana saladust, vaid on ka piduliku meeldetuletusena nende vaprate meeste ohverdustest.

Peegelduse lainetus

Mõeldes järgmisele vrakile, mida leida (Kostas Thoctarides)

Kostase jaoks ei tähenda tema avastused ainult saladuste lahendamist – need seisnevad lugude säilitamises, mis muidu võivad ajale jalgu jääda. Tema töö toimib sillana ajaloo ja oleviku vahel, tuletades meile meelde sügavaid sidemeid, mida jagame nendega, kes olid varem, ning seda, kui oluline on austada nende pärandeid uurimise ja teadmiste kaudu.

Sukeldumine ja kaugsukeldumine võimaldavad meil uurida neid veealuseid valdkondi, mis võimaldab meil taastada ja kaitsta rikkalikku ajalugu, mis muidu jääks meie eest igaveseks varjatuks.

Kostas Thoctarides juhib ettevõtteid ROV teenused ja Planeet Sinine sukeldumiskeskus Lavrios Ateena lähedal.

ROSS J ROBERTSON, arenenud avavee- ja nitroksisukelduja, on autor ja koolitaja, kes tunneb suurt huvi Egeuse mere laevavrakkide ja Kreeka II maailmasõja ajaloo vastu. Koondades need elemendid arvukates ajakirja- ja ajaleheartiklites, on ta ka veebilehe kuraator ww2stories.org DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, pensionil olev jalaväemajor, kirjutab Sõjaajalugu ajakiri (Govostis Publications), veebisait slpress.grja ww2stories.org, keskendudes anglo-kreeka teemadele Teise maailmasõja ajal.

