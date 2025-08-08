Sukeldumine Biaki varjatud koobastemaailma

Nagu ta tihtipeale kipubki olema, otsib sukelduja-maadeavastaja PIERRE CONSTANT Lääne-Paapua saarel koopaid, kuhu Jaapani väed Teise maailmasõja ajal maa-alustesse võrgustikesse kaevusid.

Biaki saarestiku peamine saar asub Cenderawasihi lahes, Indoneesia Lääne-Paapua provintsi põhjaranniku lähedal. Kui 90% Paapua mandriosast on kristlased, siis 50% Biakist on moslemid, kuigi algselt oli see animistlik kultuur, kuna Biak Numfori kultuur on melaneeslaste oma.

Saart nägi esmakordselt Portugali navigaator Jorge de Meneses 1526. aastal ja Hispaania navigaator Álvaro de Saavedra seilas mööda kaks aastat hiljem.

Teise maailmasõja ajal oli Biak Jaapani keiserliku armee tugipunkt. Sõja lõpupoole peitis end džunglikoobastes 11,000 95 Jaapani keiserliku armee sõdurit, kellel oli kaasas rohkelt laskemoona ja üheksa Type XNUMX HaGo kergetanki, oodates kindral McArthuri USA vägesid.

Biaki linnast 5 km kaugusel asuv Gua Jepang (Jaapani koobas) oli osa süsteemist, mis ulatus 3 km Parai ranna poole ja pakkus varjupaika 3,000 Jaapani sõdurile. Pärast seda, kui sealt tulistatud raketiga USA lennuk alla tulistati, hakkasid ameeriklased seda kohta pommitama ja seal viibinud inimesi massiliselt tapma.

Biaki lahingu lõpuks, mis kestis USA maabumisest 27. mail kuni 17. augustini 1944, oli USA kaotanud 3,000 inimest ja langenud 474 inimest, samas kui Jaapani vägedel oli langenud 6,100 inimest ja langenud 450 vangi. Nende ülem kolonel Kizume Naoyuki pani toime hara kiri.

Jaapani laht

Pärast kahepäevast reisi Prantsusmaalt Jakarta kaudu maandus mu lennuk Biakis kell 5.30. Olen lennuväsimusest tingitud väsimusest kangestunud ja taastumiseks kulub kaks päeva.

Suundun Jake'ile kuuluva mootorratta tagaosas Gua Jepangi (Jaapani lahe) poole. Asana Biak Hoteladministraator. Rohelise samblaga kaetud tsementeeritud rada viib trepini, mis kaob siksakiliselt maa alla.

Gua Jepangi kraanikauss

Koopa sissepääs kaarega

Üsna märg võlvkäiguga sissepääs meenutab katedraali oma, laest tilgub vett. Tohutu kambri paremal pool on väljapääs ja vasakul veel üks hiiglaslik. Katkised pudelid vedelevad kõikjal.

Avastan koopapõhjast kuldpruuni luu. Vasakul pool lookleb mööda seina alla muljetavaldav ronitaimede ja juurte kardin, mis avaneb suurde lohku. Koht on atmosfääriline.

Karstivaju keskel seisavad sirgelt peenikesed pandanuspuud, millel on pikkade okkaliste lehtede võrad, lisades sellele kõhedale keskkonnale Jurassic Parki hõngu. Rippuvate viinapuude jalamil võib leida vanu roostes Jaapani tünne.

Rada lookleb augu sisemuses, ronides aeglaselt künkani, mis kõrgub augu südamiku kohal. Äkitselt osutab Jake umbes meetri pikkusele vaskpruunile maole, mis puhkab liikumatult otse minu ees.Mangabasio!„, hoiatab ta sammu tagasi astudes.“ „Mürgine!“

Mürgine Wekanampo madu

Teen paar lasku enne, kui madu hämmastava osavusega kaljunõlva üles ronib. Vabaõhumuuseumis on väljas kuulipildujad, miinipildujad, mürsud, pommid, raketid, Jaapani veepudelite kollektsioon, kiivrid, pudelid ja isegi vanad maasturid ja propeller.

Teise maailmasõja Jaapani miinipildujad ja raketid

Bosnikis, 27. mail toimunud USA dessantlaeva dessandi kohas, on turupäev. Müügilettidel müüakse tüüpilisi Paapua toiduaineid, nagu areekapähkel, maniokk, bataat ja saagokoogid, aga ka suitsutatud... kaheksajalg ja suitsutatud karpide, värske kala, papaialehtede, ubade ja banaanide helmed.

Kõik närivad terve päeva areekapähkleid ja tervitavad mind elava punase suuga irvega, kui ma mööda jalutan – võõras võõral maal: „Tere, härra!“ Bosnik on avalike paatide lähtepunkt lähedalasuvatele Padaido saartele, mis on tuntud atraktiivsete sukeldumiskohtade poolest.

Outrigger-kanuud Bosnikis

Džungliga kaetud 40 meetri kõrgune lubjakivist seljandik kulgeb selgroona mööda lõunarannikut kuni Tanjung Bararini, Biaki idapoolse neemeni. See on vana äärisriff, mis on arenenud karstikeskkonnaks koobaste ja maa-aluste jõgedega. Plaanin seda järgmise paari päeva jooksul uurida.

Opiarefi koobas

Ikka veel ajavööndivahetusest väsinuna ärkan kell 3 öösel. Sukeldumisjuht Yulius tuleb hiljem oma mootorrattaga kohale ja kortsutab kulmu mu hunniku nähes. kotidSuundume Bosniku taga asuvasse Opiarefi külla. Olen kuulnud suurest koopast veelombidega ja koolilastele mõeldud mänguväljakust ning ootan ka koopasukeldumist, kuigi Yulius pole koopasukelduja.

Sukeldumismeister Yulius toob kaasa tankid ja varustuse

Poliitilise korrektsuse huvides külastame „suurmeest“, kellel pole minu visiidi vastu mingeid vastuväiteid. Ta on innukas teadma, kas ma midagi avastan.

Algkooli taga viib rada hiiglasliku avause juurde lubjakivikaljus, mis on piisavalt suur metrootunneli ehitamiseks. Gua Serumi (Opiarefi koobas) näeb välja nagu maa-alune jõgi. Sissepääsu juures oleva kivihunniku taga on veekogud hämmastavalt selged. See on küla mageveehoidla.

Opiarefi koopasse sisenemine sukeldumiseks

Panen oma varustuse nahkhiire guaanoga kaetud libedale kaljule selga ja hüppan vette.

Esimene bassein on 2-3 meetrit sügav, aga leian paremal pool kalju alt käigu, mis viib kitsasse tunnelisse. Mõned kalad tulevad mulle vastu – nad on kiltkivihallid ja neil on topeltselg. uim, läbipaistmatud koobaltsinised silmad ja punnis alumine lõualuu. Suuri, uudishimulikke krevette pikkade siniste näpitsadega tõmbab tõrvikukiir ligi.

Opiarefi koopa peatunnel

Eleotridae sugukonna mageveeliige ujub Opiarefis mudase põhja kohal

Ahv-jõekrevett (Macrobrachium lar)

Suundun teise basseini juurde. See on kergelt 10 meetrit kõrge ja lõpeb kaljuseinaga umbes 60 meetri kaugusel sissepääsust. Koopa keskel asuvatest kividest üle ronides märkan, et teisel pool sügavus suureneb. Paremal avaneb teine käik, kitsam ja looklev.

Kaljusein on ikka veel ees ja märkan teravat kontrasti valge lubjakivi ja mingi silmatorkavalt tumepruuni settekivimi vahel. Vasakul avaneb vertikaalne ovaalse kujuga kitsas koridor, mis viib külgkambrisse, mis on piklik ja paralleelne peatunneliga.

Koridor, mis viib külgkambrisse

Põhi on kaetud väga lenduva, peene mudaga, mis a uim-löök võib sekundiga häirida. Suurepärane nähtavus on boonuseks. Gua Serumi on väike ja selle maksimaalne sügavus on veidi alla 9 m.

Sukelduja Chris väljub kitsast tunnelist Opiarefi teise basseini.

Yulius tutvustab mulle Salmoni, habemikku ja rõõmsameelset Paapua talunikku. Ta on samuti sukelduja ja teab mageveejärve Samarese ranna lähedal põhjarannikul: „Lähme!“

Tee lookleb mõnda aega, seejärel muutub see vihma poolt kuristikega uuristatud kruusateeks. See on mägine ala, kus kasvab tihe džungel suurte puudega.

Jättes auto maha, liigume jalgsi ülesmäge ja seejärel järgmised 45 minutit järsult allamäge. Mootorsaagide kohutav heli kinnitab, et piirkonnas toimub metsaraie, ning vaigistab väävritutkakaduude, eklektuspapagoide ja mustpea-loride rõõmsad kiljed.

Pantai Samares on inimtühi Vaikse ookeani rand. Rada ronib džunglisse suurte tugijuurtega puude ja nipapalmide vahelt. Lagendikule ilmub Opsnundi (Hüppaja Mehe) järv, maagiline türkiissinine veelomb. Sinna on kukkunud suuri palke, kuid vesi on džinniselt selge ja see on visuaalne lummus.

Opsnundi, türkiissinine järv pärastlõunapäikeses

Mu kompimismeeled ütlevad mulle keskel asuvast august, aga ma ei saa seda kindlalt teada enne, kui pinna alla uurin.

Air Biru koobas

Air Biru koopa sissepääs, Anggraidi

Anggraidi külas kontrollime Air Biru koobast. Suur ava näeb välja nagu hiiglaslik suu kihvadega – punnis, ümarad stalaktiidid. See on selgeveeline bassein. Suur kala piilub mind 15-minutilise sukeldumise ajal, aga ma ei leia ühtegi juhtnööri.

Vee alt vaadatuna ergutavad suured stalaktiidid loomingulisust fotograafiaMa leian tumehalli kala kollase äärega uimed nurgas – see on sama liik mis Opiarefis, kuigi see on 25 cm pikk. Angerjas ilmub pimedusest valguse kätte, et siis välguga kaduda.

Snermuse ja Snermase järved

Asfalttee ühendab Biaki linna põhjarannikul asuva Koremiga. Kolm mageveejärve loovad illusiooni lohkudest, kuid nende õunaroheline värvus röövib igasuguse lootuse.

Snermuse ja Snermase järved pakuvad kohalikele lastele korralikke ujumisbasseine koos ujuvate parvede ja palkidega, aga vee all on nähtavus vaevalt 50 cm ja maksimaalne sügavus mudani 12 m. Pettumust valmistav.

U-kujulises lahes asuv Koremi rand oli laastava maavärina toimumiskoht tsunami 1996. aastal. Põhjarannikul asuv Tanjung Saruri on kõrgendatud korallterrassidega neem. See on väga fotogeeniline mandrilaev, kus mõõna ajal on veelombid.

Kõrgendatud koralliterrassid Tanjung Saruris

Kaugemal läänes asub Warsa küla ja selle taga sild, mis on väravaks Supiori saarele, mis on Biakist mägisem. Seal jaguneb tee põhja- ja lõunasuunaks, ulatudes Koridosse.

Sillast umbes 45 minutit lõunas asub huvitav Mankruro koobas, mida kasutasid ka Jaapani sõdurid.

Mankruro koobas, Supiori saar

Opsnundi järv

Julgusepuhanguga naasen kogu oma varustusega Opsnundisse. Lõhe pakub end vabatahtlikult paaki kandma: „Pole probleemi, papualased on tugevad mehed!“. Mul on piisavalt, mida kaasas kanda seljakott, hammasratas on hambus kott ja kaamera käeulatuses.

Lõhe enne sukeldumist Opsnundi järvel

Opsundi veealused palgid

Kala Opsundis

Eleotris ehk okaspõsk-magaja roheliste silmadega

Vaatamata päikesepaiste puudumisele osutub sukeldumine põnevaks kogemuseks. Sinises vees imetlen samblasse ja rippuvatesse vetikatesse mattunud palkide segadust ning kalu, kes pole kunagi varem sukeldujat näinud.

Maksimaalse sügavusega 13 m leian ka väikese lubjakivikoopa, aga 52-minutilise sukeldumise lõpuks olen külmavärinate all.

Simpsoni koobas

Huvitav koht asub Ruari külas, kus kaljuserval asuvast koopast voolab välja oja. Pistan nina sisse ja pärast 10 meetri läbimist maa-aluses tunnelis avastan, et vesi voolab sügavasse vertikaalsesse auku, mida ümbritseb terav lubjakivi.

Sukeldun sisse, taskulamp ja tugev õngenöör kinnitatud augu kohal oleva kivi külge. 3.5 meetri sügavusel on koridor tasane, aga ma seisan silmitsi tupikusega, kust mul pole kuhugi läbi pugeda.

Simpson, see „suurmees“, arvab, et ma tahaksin väga näha mõnda Jaapani koobast Ruari küla taga džunglis. Ta vaatab kahtlustavalt mu plätusid, aga ütleb rahustavalt: „See on ainult 200 meetri kaugusel!“

See osutub järsuks ülesmäge viivaks teekonnaks, libedaks läbi džungli ja tunniks sinna ja tagasi. Jõuame koopa avara lõuani, järsu rändrahnude jalamil, aga sinna plätudega sisse ei pääse.

Järgmisel pühapäeva hommikul on Simpsonid valges särgis ja mustas lipsus kirikuks valmis. „Olen tunni aja pärast tagasi,“ ütleb ta. Kui ta viis ja pool tundi hiljem tagasi tuleb, magan mina sügavalt toolil tema rõdul.

Tagasi platsil. Simpson raiub kähku maha paar peenikest sirget puud ja teeb neist redelid, mis võimaldavad meil koopasissepääsust läbi pääseda.

Simpson siseneb Ruari džunglis asuvasse koopasse kiiresti kokkupandud redeli abil.

Suurepärased stalaktiidid ja stalagmiidid Simpsoni koopas

Koobas on tohutu, peidetud kambrite, stalaktiitide, sallide (kaltsiidikristallmoodustiste), tohutute sammaste ja õhukeste sammastega.

Põrand on täis purunenud pudeleid, roostes purke ja kandilisi küpsisepurke. Ma suudan vaevu ette kujutada kohutavaid tingimusi, milles need Jaapani sõdurid pimeduses elasid nagu rotid. See pidi olema armetu ja vaimselt masendav.

Massiivsed sambad

Mõned gaasijäägid mask'i ümmargused prillid lebavad sissepääsu ees maas. Ma nimetan seda kohta Simpsoni koopaks.

Lima Kamar

Tee vasakul küljel mäest alla peidetud tagasihoidlik Jaapani mälestusmärk vana puust sambaga, millele on nikerdatud kanji kirjad. Lähedal asub Lima Kamar, viie kambriga maa-alune koobas. „Sõja ajal oli see Jaapani haigla,“ selgitab Simpson.

Jaapani säilmed Lima Kamari koopas Ruaris

See on kitsaste käikudega ühendatud väikeste kambrite kogum, mille nurgas vedelevad laiali pillutatud ravimipudelid ja tühjad pudelid. See rotiauk annab möödunud mineviku õudustele jahmatava mõõtme.

Owi saar

Ühel õhtul kohtun bupatiga, Yusuf Melianus Maryeniga, kes oli Biaki regentkonna poliitiline juht enam kui kümme aastat. Soe ja sõbralik mees tervitab mind südamlikult traditsioonilise keraamilise taldrikuga, millel on kujutatud Cenderawasihi paradiisilindu.

Seletan oma töö olemust ja Bupati pakub, et viib mind oma paadiga Owi saarele. Salmon on paljastanud sealsete koobaste olemasolu, mis sisaldavad „sinist vett“.

Sukeldumine Biaki koobaste varjatud maailma 32

Ülesõit tasasel merel võtab pool tundi. Owi saare valge liivaga randa ääristavad õõtsuvad kookospähklipuud; laps aerutab oma väljakaevatud kanuuga.

Laps tugijalgadega kanuus, Owi saar

Katoliku kirikus on silt, millel on kiri Rarama beebi: „Pole tänu väärt.“ Teeme rituaalse visiidi „suurmees“ Pete Demarasele, valge habemega mehele, kelle lõua ümber on punane arecapähklimahla rõngas.

Owi saare „suurmees” Pete Demaras

Ronime mäeharja otsa ja libedast nõlvast alla avaneb uus koobas. „See on Funfundei, mis tähendab „hea enesetunne“... Sõja ajal tulid Ameerika sõdurid siia vett koguma.“ Saarel oli olnud USA lennuväli.

Lülitan pealambi sisse ja hiilin sisse. Pean kitsastes käikudes, mille pea kohal kõrguvad stalaktiidid, akrobaatiliselt tegutsema. Satun selgeveelise tiigi otsa ja mõtlen: seda ma vaatan! Peagi imetlen kahte imelist veealust kambrit stalaktiitide, stalagmiitide, sallide ja õlgedega (torukujuliste stalaktiitidega).

Stalaktiidid Feelgoodi koopa peakambris

Stalaktiidid ja stalagmiidid Feelgoodi koopa sügavuses

Trochuse koore fossiil

Leidsin ka paar fossiili. Seal on viie sõrmega kammkarp, mõned Trochuse turbani karbid ja rannakarbid. Maksimaalne sügavus on 5.5 m ja sukeldumine kestab vaid 20 minutit, mis ei võimalda edasisi käike uurida. Vee kohale tekkinud Feelgoodi koobas ujutati hiljem üle katuselt läbi imbunud vihmavee.

Enne saarelt lahkumist arvab Salmon, et mind peaksid huvitama mõned lennukivrakid. „Mitte kaugel!” lubab ta. 25-minutiline jalutuskäik läbi kookospalmiistanduse Owi saare põõsastesse viib võsastunud asfaldmaanteele – USA lennuväljale.

Pühin käeseljaga laubalt higi. „Aga kuidas on lood vrakkidega?“ uurin, ikka veel igatsedes päris kraami.

„Lennukid? Oh… nad on juba läinud!“