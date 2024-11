Flores, värav Komodosse

Komodo rahvusparki külastavat akvalangist ootavad draakonid, mantaraid, haruldased olendid ja Hobbit-meeste säilmed, mis on maagiline kaitseala, kuid millel on ka väljakutseid ületada. PIERRE CONSTANT annab oma ülevaate sõnas ja pildis

Indoneesia saarestik asub kolme suure tektoonilise plaadi – Indo-Austraalia, Euraasia ja Vaikse ookeani – ristumiskohas. Väikesed Sunda saared on osa Lääne-Banda kaarest, mis jääb Java ja Banda saarte vahele ning mille päritolu on tertsiaarne vulkaaniline.

Floresi saar on osa sellest noorte vulkaaniliste saarte sisekaarest, mis koosneb läänest itta Balist, Lombokist, Sumbawast, Komodost ja Rincast, mis jätkub Solori, Pantari, Alori, Kambingi ja Wetarini.

Algne vulkanism, mis Florese moodustas, oli allveelaev. Miotseeni keskpaigas ladestati Florese vulkaanilist selgroogu ümbritsevatesse basseinidesse liivakivi ja lubjakivi.

Saarelt on avastatud kuusteist fossiilide leiukohta, millel on hiiglaslikud kilpkonnad ja 900,000 XNUMX-aastane pügmeelevant Stegodon sondaari. Selgroogsete fossiilide hulka kuulub Komodo draakon (Varanus komodoensis), krokodill ja elevantoid Stegodon floresensis. See väga endeemiline fauna hävitati suure purskega.

2003. aastal avastas Theodore Verhoeven kivist esemeid ja Flo, 25-aastase naise, veidi üle 1 meetri pikkuse, 18,000 XNUMX aasta taguse naise luud. Ta esindas uut liiki, Homo floresensis, tuntud kui Hobbit Man, arvas tema lahke olevat elanud koopas, kust ta leiti 100,000 XNUMX aastat.

Flo pealuu, algne "Hobbit naine"

Leiutist leiti ka 47 üksiku stegodoni fossiile. Liigi pojad oleksid olnud peamiseks toiduallikaks Homo floresensis.

2014. aastal avastati Floresest teised, palju vanemad inimjäänused, mis on meie esivanema omadele lähemal Homo erectus ja saabusid Aafrikast umbes miljon aastat tagasi. Aja jooksul oli evolutsiooniprotsess viinud saare kääbusluseni.

Punane paat

Itaalias sündinud elektroonikainsener Cinzia Mariolini sai pühendunud sukeldujaks 1990. aastal. Sukeldumisinstruktorina Austraalias ja Maldiividel hakkas ta lõpuks juhtima sukeldumistegevust, ostes 75% Florese sukeldumiskeskus aastal 2015.

Cinzia korraldab ühepäevareise Labuan Bajost, Florese läänetipust, Komodo rahvuspargi saartele traditsioonilisel Indoneesia puidul. kapal kayu.

Nimega Mutiara Permata or Särav pärl "Red Boat", nagu seda ka tuntakse, on 21 m pikk, 3.6 m lai ja sellel on kuuesilindriline 180 hj Mitsubishi diiselmootor. Selle meeskonnas on seitse inimest ja see mahutab 13 sukeldujat.

Punase Paadi vöör

Labuan Bajo sadam päikesetõusul

Komodo rahvuspark hõlmab 2,200 ruutkilomeetrit, hõlmates Lääne-Florese rannikuosa, kolme suuremat saart Komodo, Rinca ja Padar, samuti 26 väiksemat saart ja Sape väina ümbritsevaid veekogusid.

See loodi 1980. aastal, et kaitsta maailma suurimat sisalikku Komodo draakonit (Varanus komodoensis) ning UNESCO kuulutas selle maailmapärandi nimistusse, seejärel inimese ja biosfääri kaitsealaks.

See korallikolmnurga osa sisaldab ühte rikkaimat merelist bioloogilist mitmekesisust Maal, kus on 1,000 kalaliiki, 385 kõvakorallit, 70 käsna, 10 delfiini, seitse vaala, samuti manta rays, kilpkonnad ja dugongid.

Pargis on tuvastatud 1,200 elaniku reefmant. Manta kalapüük keelustati Indoneesias ametlikult 2014. aastal.

Resident manta ray ristlemine Cauldronis

Sukeldumispäev algab varakult. Sukeldujad kohtuvad Florese sukeldumiskeskuses kell 7 hommikul. Viie minuti jalutuskäik mööda elavat Labuan Bajo peatänavat viib Pelabuhani, linna sadamasse, mis on väga aktiivne kala- ja turismilaevade jahisadam. Kuival hooajal on Labuan Bajo tolmune ja mürarikas koht, kus temperatuur tõuseb päeva jooksul kiiresti.

Meretuuled toovad 90-minutilise kruiisi ajal tervitatavat leevendust saartele, mis on enamasti viljatud, kollased ja hallid ning kõrvetava päikese all põlenud ja pleegitatud rohtunud savannid. Vaevalt üllatav, kus temperatuur ulatub päeva jooksul keskmiselt 40°C-ni.

30-aastane Indoneesia sukeldumisjuht Darmin annab tekil väga üksikasjaliku ülevaate meie esimesest paigast Siaba Besarist, mis asub pargi põhjaosas Rinca ja Komodo kohal.

Darmin, Florese sukeldumiskeskuse sukeldumismeister

Siaba Besari saar

Vees on osakesi, kuid koralliaed on muljetavaldav ja seal on palju kala. Näeme triibuliste fusilieride parve, olenevalt meeleolust punaseid või hõbedasi suursilmi, diagonaalseid magushuulid (Plectothinchus lineatus), kollase maskiga inglikala (Pomacanthus ksantometopoon), kuueribalised inglid ja Anthiase pilved.

Suursilmsete ja sukeldujate kool

Taltsutage rohelisi kilpkonni

Rõõmuga märkan taltsate roheliste kilpkonnade loomi, kes puhkavad laisalt lauakorallide otsas. Ebatavaliselt ei olnud ühel neist minu vastu suumimist lähivõtte ja portree jaoks. Merepõhjas tukastab teine ​​kuni 1.5 m pikk isend.

Iseloomult häbelik, küürus ükssarvikute kool (Naso bachycentron) loodud meeldivaks kohtumiseks. Kivitõukur (Novacullichthys taeniourous) oli korallipuru kallal.

Suurepärane India sukeldumisgiid Navneet, Andamani saarte instruktor, andis Mawani saidi kohta instruktaaži. Seda reklaamiti mantase puhastusjaamana, muutes meid innukalt, kuid kiiri polnud näha. "Eelmisel laupäeval kohtusime vaalhaiga!" säras saksa külaline. sul vedas.

Vool käis tüütult edasi-tagasi. Midagi ei juhtunud, välja arvatud armas tomatine anemonefish (Amphiprion frenatus) hõljub oma anemooni kohal.

Tomati anemonefish

Lõunasöögikarp päikeseterrassil, lõuendi varjus, oli tavaline. Pärastlõunaseks sukeldumiseks suundusime Rinca looderannikul asuvasse Loh Buayasse, kus asub Komodo rahvuspargi ranger-jaam. See annaks võimaluse tihedaks kohtumiseks Komodo draakoniga.

Astusime maha puidust pontoonil ja tsementeeritud kõnnitee viis pargijaama, kus meid ootas metsavaht, kes meid ringi juhatas. Varasel pärastlõunal oli kuumus tugev. Kuus paraja suurusega Komodo draakonit tuikusid rahulikult kasarmute varjus ja ootasid passiivselt oma külastajaid jaheda pilguga.

Pika puupulgaga relvastatud giid jälgis, et me sisalikele liiga lähedale ei satuks. Sellele järgnes matk mäe tippu, kust avanes panoraamvaade lahele ja ümbritsevatele küngastele, ning 45-minutiline edasi-tagasi jalutuskäik, kus me draakoneid ei kohanud. Ideaalne lõks turistidele.

Draakon läheneb veesilmale Loh Liangis, Komodo saarel

2005. aastal olin nautinud autentset kohtumist Rinca lõunaosas. Paat oli Horseshoe Bay mahajäetud rannast ankrusse heitnud ja hilislõunane kuldne valgus oli vapustav. See oli ideaalne aeg jahi pildistamiseks, nii et olin palunud kaptenilt luba maale minna.

"Mitte ilma meeskonnaliikmeta, turvalisuse huvides," hoiatas ta. Pole probleemi. Ma polnud viit minutit rannas olnud, kui umbes 2.5m kauguselt põõsastest kerkis välja 40m komodo draakon.

Pea madal, see liikus kassitaolise kõnnakuga, kahepoolne keel torkas koonust sisse ja välja, et saada minust korralikku lõhna, lähenes ta, õõtsudes oma võimsaid käsi vasakult paremale ettepoole. See oli põnev, kuid samas hirmuäratav vaatepilt.

Järsku peatus see minust 20 m kaugusel, kui ma seda teleobjektiiviga kadreerisin, üks põlv maas. Punase kuradisilmaga vahtis mind tükk aega, pea külili. Maailm jäi seisma. Siis, nagu oleks uudishimu rahuldatud, läks ta tagasi põõsastesse.

Põhja-Komodo saidid

Paljud sukeldumiskohad sobivad kõige paremini algajatele, kus on rahulik vesi ja vähe kalategevust. Komodo sukeldumisel eristatakse "langevat mõõna", kui Vaikse ookeani vesi voolab lõunasse India ookeani, ja "tõusuvett", kui India ookeani vesi voolab Vaiksesse ookeani põhja.

Veetemperatuur langeb tõusuteel tavapäraselt 2°C-lt silmatorkavalt 3-28° võrra, mis on tingitud lõunapoolse kraavi tõusust. Sa saaksid hakkama ka ilma märja ülikonnata, kuid enamik inimesi kannab niikuinii 3 mm ja mõnele meeldib isegi 5 mm!

Kuna nad puutuvad selliste temperatuuridega kokku iga päev, kannavad sukeldujad alati kapuutsiga hüdroülikonda. Komodo ja Rinca lõunakaldale sukeldumiseks on 5 mm märja ülikond kohustuslik.

Mantas, Komodo ikooniline tipphetk, on näha Mawanis, Manta Pointis ja Cauldronis Komodo saare ida- ja põhjaosas. Kolmandal päeval oli plaan sukelduda põhjapoolsetesse Komodo paikadesse: "See on kalategevuse poolest parim, mis Komodos olemas on," kinnitas Cinzia. Ma ei oleks pettunud.

Mawani saarel

Hiiglaslikud magusad huuled, Mawan

Korallide all peidus valgetipphaid, Pengah Kecil

Laskuval tõusulainega sukeldunud Castle Rock on merest välja ulatuv kivine paljand. Vool kulgeb läänest itta ja me nägime harivat kollauimkala (Acanthurus xanthopterus), hiid- ja suursilmhaid, valgetipphaid ja hall-riffhaid, koolis käivad teira-nahkhiir, punane snapper ja väga taltsas Napoleon Wrasse. Täiskaadris liikus sukeldumise lõpus suur konnakotka kiir.

Koolitus Teira batfish, Castle Rock

Tiine valgetipphai Castle Rockis

Kollauimkala kool

Sinitäpiline nõelakiir korallimurul, Crystal Rock

Pada on selgeveeline kanal Gili Lawa Lauti ja Gili Lawa Darati vahel, kus on vaid väike hoovus. Külaline Katrina Inglismaalt, kes töötab uurimisprojekti kallal Marine Megafauna Foundation, tuli pardale, et enne sukeldumist veidi mantasest rääkida.

Organisatsioon, mis sai alguse 2008. aastal Mosambiigis koos dr Simon Pierce'i ja Andrea Marshalliga, avas 2011. aastal baasi Nusa Lebonganis Balil ja asutati hiljem Labuan Bajos, kus Katrina pakkus iganädalasi kõnelusi viimastest uuringutest.

Katrina briifing mantasest

Sukeldumise ajal osutus sukeldujate suhtes uudishimulik alaealine must-valge rifimanta koostööaldiseks modelliks, kes tiirles meil paar korda üle valge liivapõhja.

Resident manta näoga sukeldujad, Cauldron

Punase snapperi (Lutjanus bohar) kool, mille peal on suursilm tungraua, Pada

Pada kitseneb lehtriks ja kanaliks nimega Haavlipüss, kus vool tõusis. Sissepääsu juurde kogunevad punaste ja mustade snapperi ja bigeye jacki koolid. Ohutuspeatus tehti teisel pool Shotgunit, kus liivapõhja kattis aed-angerjate koloonia.

Mantad on 5 miljonit aastat vanad, kuid neil on elastse haruga esivanem, mis ulatub 415 miljoni aasta taha. Need põhjasööturid on ka viie lõpusega filtersööturid ja teemantkuju on loodud kiiruse huvides.

ID-märgised ja remorad riffimanta all Cauldronis

Sinitähniline karbkala koos sukeldujatega, Manta Point

Rohkem pole Manta perekond nüüd – see on asendatud Mobula, ja tunnustatakse kahte erinevat liiki: pelaagiline hiidmanta (Mobula birostris) ja residendist rifi manta (Mobula alfredi). Melanistlikud mantad ei ole eraldi liik, kuid Kariibi mere piirkonnas on võimalik ka kolmas liik.

Paaritushooajal ilmuvad alati välja emased ja neile järgnevad väiksemad isased. Isane kasutab hambaid, et emase rinnauimest kinni hoida. Ventraalselt vastamisi seistes kestab kopulatsioon 30 sekundist kahe minutini.

Pärast 12-kuulist rasedust mähitakse emaslooma sisse enne sündi manta, nagu maisitõlvik. Sündides avaneb see lahti ja paljastab 2-meetrise tiivaulatuse.

Mantadel on kaladest suurim aju ja nende eeldatav eluiga on 40–70 aastat. Nad söövad planktonit, võib-olla plastikut, tünnirulli ja võivad toitumiseks sukelduda 1,400 m sügavusele. Manta rännet on täheldatud Komodost Balile.

Mantad on IUCNi punases nimekirjas väljasuremise suhtes haavatavad ja nende maailma rahvaarv väheneb, kuid nüüd on nad kaitstud Indoneesias, kuhu arvatakse, et nad toovad igal aastal sisse 15 miljonit turisti dollarit.

Hole in the Rock

Batu Bolong, "Auk kaljus"

Teine väärt sukeldumiskoht on Batu Bolong või "Hole in the Rock". See isoleeritud kivi, mis asub Manta Pointist põhja pool Komodo saare loodeosas, kerkib vaevu ja horisontaalselt ning selle peal on silmatorkav kaar.

Vee all on see puhas kukkumine. Langeval mõõnal kihutab vool mõlemal pool kalju metsikult põhjast lõunasse ning sukeldujad peavad kaitsealal siksakitama küljelt küljele.

Napoleon ja tungraud, Batu Bolong

Laud- ja hirvesarvekorallid Batu Bolongis

Sinna koondub palju kalu, alates siledatest ükssarvikutest, Vlamincki ükssarvikutest ja harilikest hiiglaslikest suustest (Plectorhinchus albovittatus), kus korallidest toituvad hawksbill kilpkonnad. Madalates asuvad suured lauakorallid majutavad tiibade, neiude, papagoikalade ja merivihade pilvi.

Napoleoni merimadu on tavaline nähtus ja jahil tuleb aeg-ajalt üllatuseks suur merimadu. Tõusu ajal, kui voolu vool pöördub, langeb temperatuur 28 °C-lt 25 °C-le.

Vöötud meremadu jahil oranžide korallide üle, Batu Bolong

Põhja-Tatawa oli teretulnud vaheldus. Saar oli kuiv, künklik ja pruunikas valgete vulkaaniliste kaljude ja mahajäetud valge liivaga randadega.

Veealune maastik kujutas endast värvilist nõlva ja koralliaeda, kus olid kivid ja pommid, mis olid kaetud oranžide ja valgete pehmete korallidega, Dendroneftia lilla ja Tubastrea rohelised korallid ja suured pruunid torukäsnad.

Pehmed korallid, kuueribaline inglikala ja diagonaalsed magushuuled Põhja-Tatawa saarel

Oranži äärisega nahkhiir (Platax pinnatus) Tatawa puhastusjaamas

Oranžid ja valged pehmed korallid ja sinine meritäht, Põhja-Tatawa

Rohke rifikala, riffil karjatav veider kullnokk ja võimalused lainurkfotode tegemiseks vastu päikest tekitasid ergutava keskkonna lummuse.

Aukartus ja maagia

Nii nagu Galapagose, on ka Komodol nimi, mis on mähitud aukartuse ja maagia aurasse. Komodo rahvuspark (KNP) võib aga olla kuulsuse ohver, mis võib lõpuks viia selle allakäiguni.

Puhtam krevetid mullikorallidel

Oma viimastel sukeldumistel Castle Rockis ja Crystal Rockis põhjaosas olin šokeeritud 15 sukeldumispaadi kohalolekust, mis tähendas vee all olevate sukeldujate rahvahulka. Mitte see, mida te määratleksite kui autentset põlist kogemust.

1990. aastate lõpus külastas Komodo rahvusparki 30,000 36,000 inimest. See tõusis 2009. aastal 2015 95,410-ni, 2018. aastal oli see 176,000 XNUMX ja XNUMX. aastal XNUMX XNUMX, kusjuures järgmisteks aastateks on suured prognoosid.

Traditsiooniline Manggarai küla, Belaraghi

Gelakoko küla lapsed

Olukord hakkas kontrolli alt väljuma ja mitmed sukeldumisoperaatorid Labuan Bajos, sealhulgas Floresi sukeldumiskeskus, tõstsid oma häält taunivalt. Arvestades külastajate ja sukeldujate kõrgeid tasusid, kas KNP juhtkond oli üsna vastutustundetu?

IUCN 2017. aasta maailmapärandi kaitse väljavaadete hindamine KNP jaoks oli hukka mõistnud kuritarvitavad ja ebaseaduslikud kalapüügitavad ning turistide arvu reguleerimata kasvu. Tõsised ohud tulid ka elanikkonnast reostuse ja prügi tõttu ning KNP maailmapärandi nimistus sai "oluliseks murekohaks".

Goby hüdroidvarrel

Sukeldujad, kes sukeldumise lõpus lõdvestavad pinnal

Kalurid ei austanud püügikeelualasid ja haide arv kasvas; pargivahid ei jõustanud ega karistanud rikkujaid tõhusalt, sukeldumispaadireisid kasvasid hüppeliselt – kõik see nõudis paatide juurdepääsu reguleerimist sukeldumiskohtadele.

Korallriffide ankrukahjustuste vältimiseks tuli kasutusele võtta sildumisrajatised. Nõutav oli tsoneerimine, milles konkreetsed tegevused olid lubatud või keelatud.

Siis tuli Covidi pandeemia ja 2022. aastaks oli turism langenud tagasi umbes 50,000 2023ni aastas. 300,488. aastal külastas park 2019 2024 külastajat, mis on märkimisväärne kasv võrreldes eelmise aastaga. Kui aastatel XNUMX–XNUMX on Labuan Bajo külastajate arv neljakordistunud, siis sel aastal ennustatakse nende arvu miljonini.

Labuan Bajo saared

Eelmine uuring näitas, et Komodo iga-aastane külastajate arv tuleks piirata maksimaalselt 219,000 XNUMX-ni, kuna suured rahvahulgad mõjutavad Komodo draakonite käitumist. Ametivõimud on pikka aega otsinud võimalusi arvukuse piiramiseks, tõstes pargitasusid.

Seetõttu kavatseb pargi juhtkond BTNK selle nüüd teatud päevadel nädalas sulgeda, et taastada ökosüsteem ja suunata turistid ümber piirkonna muudesse vaatamisväärsustesse. Seda poliitikat loodetakse rakendada alates 2025. aastast. Komodo saare elanikud on plaani vastu, sest nende sissetulek ja elatis sõltuvad turismist.

Padari saare päevane sissepääsutasu on praegu tööpäeviti 150,000 7.40 ruupiat (250,000 naela) ja nädalavahetustel 12.40 2024 ruupiat (400,000 naela). Kruiisile minevate inimeste jaoks uuendati 700,000. aasta aprillis KNP-sse sisenemise tasu 34.70 XNUMX ruupiani kodanike jaoks ja XNUMX XNUMX ruupiani (XNUMX naela) välismaalaste jaoks.

Panoraamvaade, Padari saar

Muck-sukeldumine

Ükski reis Floresesse poleks täielik ilma saare idaosas Maumeres sukeldumata. Maumere hävitas dramaatiliselt 1992. aastal 6.8-pallise maavärina epitsentriga Florese meres, millele järgnes laastav tsunami, mis tappis 2500 inimest.

Suundud Maumeresse sukelduma

Signalgobid, Signigobius biocellatus

Kelimutu kraatrijärved, Moni, Florese keskus

Korallriffid said sellest tulenevalt kahju ja kuigi pärast seda on toimunud mõningane taastumine, ei saa see piirkond võrrelda Komodo rahvuspargi sukeldumisega.

Seda öeldes tuleks kaaluda pakutavat väga head mudasukeldumist. See segab nii korallide killustikku kui ka vulkaanilise liiva laike, peent muda ja isegi mererohukihte, millel on muu hulgas ka Florese merihobu.

Nudibranchi kohtumised olid veetlevad ja hõlmasid selliseid liike nagu: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui sinise cerata ja oranžide otstega, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum ja mitu Phyllodesmium liigid, sealhulgas P magnum.

Phyllodesmium magnum nudibranch

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris nudibranch

Nende kõigi lõualuu tõstev tipphetk oli minu jaoks hiiglaslik Niamira alleni endineCeratosma sp nudibranch, väga haruldane nägemus ja minu esimene! Pärlvalge, see on kaetud nuppudega ja selle seljal on hämmastav lisandite rist, mille keskel on pärlmutterhõbedad lõpused nagu lill.

Veelgi silmatorkavam oli pea ülaosast kõrgele tõusev sonditaoline lisapikendus, mis oli samuti kaetud nuppudega. Hingemattev olend, mis pani mind hingeldama, nagu oleks tal hallutsinogeenne nägemus...

Väga haruldane Niamira alleni hiiglaslik nudioksa

Miks on Komodo draakonid nii suured? Komodo draakonid Komodo draakoni hiiglaslikku suurust seletatakse sellega, et see on suurte varaniidsisalike "reliktne populatsioon", mis elas kunagi pleistotseeni ajastul Indoneesias ja Austraalias. Austraaliast leitud fossiilide vanuseks määrati 3.8 miljonit aastat. 900,000 XNUMX aastat tagasi Florese saarel toitusid Komodo draakonid kääbuselevantidest (Stegodon sondaari). Tänapäeval on nende toiduks enamasti Timori hirved, kuigi nad söövad ka raipe, selgrootuid, linde ja isegi kalu. Kunagi arvati, et nende mürgihammustuse põhjuseks on suus leiduvad tugevad bakterid, kuid nüüd selgub, et alalõuas on mürginäärmed, mis eritavad muu hulgas mitmeid toksilisi valke ja antikoagulanti. See kutsub esile vererõhu languse, lihaste halvatuse ja teadvusekaotuse. Draakonid tapavad, kasutades oma hambaid šoki ja trauma tekitamiseks. Üllataval kombel on neil hea suuhügieen. Pärast toitmist veedavad nad kuni 15 minutit huuli lakkudes ja pead lehtedesse hõõrudes. Paaritumine toimub maist augustini ja munad munevad septembris. Isased võitlevad emaste pärast. Draakonid võivad olla monogaamsed ja moodustada "paarsidemeid", mis on sisalike jaoks haruldane käitumine. Kuuskümmend protsenti munadest ladestub oranžjalgse megapoodi pessa, 20% maapinnal ja 20% künklikel aladel. Nad munevad keskmiselt kuni 20 muna, inkubatsiooniperiood on 7–8 kuud. Äsja koorunud draakonid murravad muna munahambaga. Sündides haavatavad, on nad 46 cm pikkused ja otsivad esimestel eluaastatel puude otsas varjupaika, et vältida kannibalistlike täiskasvanud inimeste röövimist. Draakonil kulub küpseks 8-9 aastat ja ta võib elada kuni 30 aastat. Timori hirved on draakonite peamine saak Inglismaal Chesteri loomaaias täheldati 2005. aastal üht hämmastavat nähtust. Vangistuses olnud emane nimega Flora, kes polnud isasega enam kui kaks aastat suhelnud, oli 11 munaga. Seitse koorusid ja kõik olid isased. Teadlased oletasid alguses, et Flora võis talletada spermat, mis on saadud varasemast kohtumisest isasloomaga, kuid see osutus valeks. See oli esimene näide Komodo draakonite partenogeneesist. Teist juhtumit täheldati Sedgwicki maakonna loomaaias Kansases 2008. aastal, kui kaks viljastamata muna andsid ka isased poegi. See paljunemisvõimeline kohanemine võimaldab isoleeritud emasloomal – st saarenišis – toota partenogeneesi teel isaseid järglasi ja paarituda nendega, et kindlustada nii isaste kui ka emaste järglaste suguliselt paljunevat populatsiooni. Aastatel 1974–2012 teatati kahekümne neljast rünnakust inimeste vastu. 2008. aastal ründasid Komodo draakonid Rinca saare randa jäänud viiest sukeldujast koosnevat rühma. Kaks päeva hiljem korjas nad üles Indoneesia päästepaat. Päikeseloojang Komodo rahvuspargis Labuan Bajost vaadatuna 2009. aastal sattus Rincale paigutatud rahvuspargi giidi varitsus ja räsis tema laua alla peitunud draakon. 2017. aasta mais elas 50-aastane Singapuri turist, kes kõigist nõuannetest hoolimata üksi Komodo saarel kõndis, rünnaku üle, kuid sai tõsiselt vigastada jalga. 2015. aastal hinnati draakonite arvukuse kahanemiseks 3,014 isendit. Komodo draakon oli Padari saarel välja surnud 1975. aastal. IUCNi nimekirja kantud haavatav liik Komodo draakon on ametlikult kaitstud alates 1980. aastast.

Samuti Divernetis: KOMODO KINGAJÕEL, ALOR ENDALE, ALOR KALASUPP – VÄGA RETSEPT!, ALOR AQUAMEN