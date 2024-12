Komodo Aggressor stardib alates maikuust – allahindlustega

Ülemaailmne pardaoperaator Aggressor Adventures on valmis tervitama sukeldujaid oma uusimale laevale järgmise aasta mai algusest kuni 1,000 USA dollari suuruse erisoodustusega. 16 reisijat Komodo agressor on traditsiooniline phinisi Indoneesia puidust purjelaev asub uurima kuut marsruuti korallikolmnurga südames.

Seitsme-, üheksa-, 10- ja 11-õhtused ekskursioonid hõlmavad Komodo rahvusparki (põhjas), Komodo rahvusparki (põhja- ja lõunaosa), Komodo ja Sumbawat, Põhja- ja Lõuna-Sulawesi, Banda merd ja Alori saarestikku. Piirkond on tuntud oma põliste pehmete koralliseinte, vohava pelaagilise tegevuse ja "musta liiva sukeldumistel" leiduvate imepisikeste olendite poolest.

Selle tähistamiseks Aggressor Adventures pakub 500, 600 ja 1,000 dollari säästud inimese kohta uutel Komodo Aggressori reisidel ajavahemikus 1. mai 1.–25. detsember 2025. Pakkumiste kasutamiseks peavad külalised broneerima enne 31. detsembrit 2024.

"See rikas piirkond on vee kohal sama veetlev kui all," ütleb Aggressor Adventuresi esimees ja tegevjuht Wayne Brown. „Majesteetlikud Komodo draakonid, roosa liivaga rannad ja suured vulkaanid loovad hämmastava tausta Indoneesia vetele, kus elavad vaalhaid, mantad, vasarapead ning vapustavad pehmed ja kõvad korallriffid.

„Veealuse fotograafina tunnen rõõmu lõputust makroloomade hulgast, nagu uhked seepiad, sinirõngastega kaheksajalad ja ehitud kummituskala. See rikkumata piir, mis on ühendatud maailmatasemel luksuse ja mugavustega Komodo agressor, loob meie Aggressori külalistele unustamatu seikluse.

Komodo Aggressor (Aggressori seiklused)

Sukeldujatele mõeldud kolmetasandilisel jahil on kaheksa konditsioneeriga kabiini, millest igaühes on privaatne vannituba ja kahe- või kaheinimesevoodi valik.

Kahel ülemisel korrusel asuval sviidil on privaatne rõdu, mis sobivad suurepäraselt hommikukohvi nautimiseks ja hingekosutavate päikeseloojangute nautimiseks. Pardal olev kokk loob värskelt valmistatud Indoneesia ja Euroopa hõrgutisi, ütleb operaator, serveeritakse avaras peateki söögisaalis, mis on ehitatud tiikpuust, raudpuust ja muudest Indoneesia päritolu materjalidest. Kõik sukeldumised on tehtud kahest suurest sukeldumismassist.

. Komodo agressor pakub sukeldujatele nitroksitäiteid, kaameralaudu, laadimisjaamu, loputuspaake ning eraldi märg- ja kuivkäigusektsioone. Sukeldumise broneeringuid saab teha veebis aadressil Agressori seiklused.

