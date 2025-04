Kaluritele maksmine haide vabastamise eest – saak on käes

Kalapüügikogukondade julgustamine kogemata võrkudesse sattunud haid ja raid vabastama võib olla kaitse seisukohalt positiivne samm, kuid sellel lähenemisviisil võivad olla soovimatud tagajärjed, selgitab HOLLIE BOOTH Oxfordi ülikoolist.

Haid ja raid kuuluvad maailma enim ohustatud liikide hulka, peamiselt seetõttu ülepüügi. Mõnikord püütakse neid uimede ja liha pärast, kuid sagedamini püütakse neid kaaspüügina võrkudesse, mille eesmärk on püüda teisi kalu. Nende ookeani kiskjate arvu vähenemine võib häirida toiduvõrgud, kahju turismitulu ja süvenevad kliimamuutustele, õõnestades ookeanide ökosüsteemide vastupanuvõimet.

Haide ja raid ülepüügi peatamine on aga keeruline, kuna seda ümbritsev sotsiaalne dünaamika on keeruline. Paljusid ohustatud liike püütakse väikesemahulise segaliikidega troopiliste rannikualade püügil, kus leibkondade toit ja sissetulek sõltuvad püütavatest kaladest, sealhulgas ohustatud haidest ja raidest.

Viimased viis aastat olen uurinud, kuidas toetada nii mereelu kui ka kalapüügist sõltuvaid inimesi. Olen osa ülemaailmsest interdistsiplinaarsete teadlaste meeskonnast, kes keskendub haide ja raide kaitsele Indoneesia väikesemahulises kalapüügis.

Teadlaste ja kalurite vaheline koostöö on iga eduka looduskaitseprogrammi oluline osa (© Francesca Page)

Meie Uues uurimuses, avaldati just aastal Teadus ettemaksed, viitab sellele, et kaluritele ohustatud liikide vabastamise eest maksmine võib ergutada kaitsekäitumist ja edendada kalurite heaolu.

Sellistel maksetel võivad aga olla ka soovimatud tagajärjed, mis võivad kahjustada kaitseeesmärke, mistõttu on tõesti oluline stiimuleid hoolikalt kavandada ja algatusi nende edenedes rangelt hinnata.

Jumala kingitus

Kuigi haid ja raid ei pruugi olla väikesemahuliste kalurite sihtmärgiks, püütakse sageli ohustatud liike, nagu kiil- ja vasarhaid.

Miljonid kriitiliselt ohustatud haid, nagu see kiilkala, tapetakse igal aastal, kui nad takerduvad valimatutesse kalavõrkudesse (© Francesca Page)

Meie 2020 uuring, rääkisid kalurid meile sageli, et kiil- ja vasarapead on "lihtsalt kaaspüük". Täiendav uurimine näitas aga, et kalurid ei soovi nende liikide püüki vähendada, sest nad seda teeksid kaotada toit ja sissetulek.

"See toob rohkem raha, kuigi see pole sihtmärk," ütles üks kalamees. "On küll ülalpidamine” (Jumala kingitus.) „Kui ma selle ookeani tagasi annan, siis on mubazir” (raiskav ja jumal ei meeldi).

Seda teades uurisime erinevaid positiivseid ja negatiivseid stiimuleid, mis võivad motiveerida oma käitumist muutma. Leidsime, et tingimuslikud sularahamaksed, mis kompenseerivad kaluritele kiilu ja vasarapeade ohutu merre tagasilaskmise eest, võivad olla kuluefektiivne viis kaitsta neid liike, kahjustamata seejuures kalurite elatist.

Meie tulemustest inspireerituna töötasin koos õpilaste ja kaastöötajatega väikese kohaliku heategevusorganisatsiooni loomisel, et meie tulemusi praktikas rakendada – Kebersamaan Untuk Lautan (Indoneesia fraas, mis tähendab "koosolemist ookeani jaoks").

Leppisime kokku, et hüvitame kaluritele sularahamaksetega – tavaliselt 2–7 USA dollarit (1.50–5 naela) kala kohta –, kui nad esitavad videos kiilkalade ja vasarapeade ohutust vabastamisest.

Stiimuli testimine

Stiimulid võivad aga kalapüügikäitumist ettenägematul viisil muuta. Näiteks võivad kalurid suurendada oma saaki, et saada kaitse-eesmärkide arvelt rohkem makseid. Maksed võivad lõppeda ka inimestele, kes niikuinii püüki vähendaksid, või vabastada eelarvepiirangud, võimaldades kaluritel rohkem võrke osta.

Et näha, kas ja kuidas kaitsetoetused praktikas toimisid, viisime läbi a kontrollitud eksperiment, jagades 87 laeva Acehist ja Lääne-Nusa Tenggarast Indoneesiast juhuslikult kahte rühma.

Väikesemahulised kalalaevad sadamas, Aceh, Indoneesia (© Francesca Page)

Ühele rühmale pakuti otseülekannete eest hüvitist, teisele aga mitte. Kogusime andmeid kiil- ja haamripeade teatatud elusalt vabastamise ja säilitatud saakide kohta ning kalurite rahulolu taseme kohta programmi ja eluga üldiselt. Seejärel võrdlesime kahte rühma.

Pärast seda, kui käivitasime 2022. aasta mais vabastamise maksmise programmi, on enam kui 1,200 kiil- ja vasarapead ohutult vabastatud. Kõik osalenud kalastajad ja nende pered tundsid rahulolu.

"Hüvitisraha kasutame oma igapäevaste vajaduste katmiseks. Loodame, et programm jätkub ka edaspidi," ütles ühe osalenud kalamehe abikaasa.

KUL-i projekt ühendab looduskaitse ja kogukonna heaolu, julgustades kalureid kriitiliselt ohustatud haid ja raid vabastama (© Francesca Page)

Krundi keerdumine

Kuid meie eksperimentaalsed andmed programmi esimese 16 kuu jooksul (mai 2022 – juuli 2023) ilmnes süžee keerdkäik. Kuigi hüvitis soodustas elusalt vabastamist, näitasid tulemused, et mõned kalurid olid sihikindlalt suurendanud oma saaki, et saada rohkem makseid.

Minu meeskond ja mina olime tulemuse pärast algselt ahastuses. Kuid ilma range kontrollitud katseta poleks me kunagi neid soovimatuid tagajärgi tuvastanud.

Meie tulemuste põhjal vaatasime üle hüvitise hinnakujunduse ja piirasime iga laeva kompenseeritud vabastamist nädalas. Samuti katsetame uut püügivahendite vahetamise skeemi, kus kalurid vahetavad oma võrgud kalamõrdade vastu, mille kaaspüügi määr on palju väiksem. Esialgsed andmed näitavad, et need muudatused on programmi tõhusust suurendanud.

Kohalik KUL-i kalur Rusdi sukeldub alla, et üht uut kalamõrda üle vaadata (© Francesca Page)

Meie meeskond Oxfordis teeb tihedat koostööd teiste kohalike teadlaste ja looduskaitseorganisatsioonidega, et aidata neil välja töötada ja hinnata oma kohalikult sobivaid ergutusprogramme.

Veel üks hiljutine looduskaitseorganisatsiooni uuring Rehehai Indoneesia näitab, et selle alternatiivne elatise programm vähendas ohustatud rehehaide püüki aasta võrra rohkem kui 90%.

Hollie Boothi ​​koostöö Indoneesia kaluritega haide kaaspüügi vähendamiseks – Liam Webbi film

Positiivsed stiimulid on oluline vahend bioloogilise mitmekesisuse kriisi õiglaseks lahendamiseks. On ebaõiglane ja ebaõiglane eeldada, et väikesemahulised loodusvarade kasutajad arengumaades kannavad suurema osa looduskaitsekuludest, eriti kui jõukamad ja võimsamad ookeanitarbijad – näiteks kaubanduslikud mereandide ettevõtted – põhjustavad suuri kahjusid. ülepüügist tulenev negatiivne mõju samas teenides tohutut kasumit.

Siiski peavad kaitsestiimulid olema hästi kavandatud ja põhjalikult hinnatud, et tagada nende stiimuli õigete toimingute tegemiseks ja kavandatud tulemuste saavutamiseks.

Acehi kalur (© Francesca Page)

Hollie Booth on looduskaitseteaduse teadur University of Oxford. See artikkel on uuesti avaldatud alates Vestlus Creative Commonsi litsentsi alusel. Loe algse artikli.

