Korallriffide ilu on nende ellujäämise võti

Seepärast mõtlesimegi välja viisi selle ilu mõõtmiseks, selgitavad TIM LAMONT Lancasteri ülikoolist ning GITA ALISA ja TRIES BLANDINE RAZAK, mõlemad IPB ülikoolist Indoneesiast.

Miks inimesed korallriffidest hoolivad? Miks nende tekitatud kahju nii palju põhjustab? mure ja pahameelMis ajendab inimesi minema suured pikkused et kaitsta ja taastada neid?

Muidugi, osaliselt on see tingitud nende ökoloogiline tähtsus ja majanduslik väärtus – aga ka seetõttu, et nad on ilusad. Terved korallriffid on ühed planeedi visuaalselt kõige suurejoonelisemad ökosüsteemid – ja see ilu pole kaugeltki pealiskaudne.

See toetab kultuuripärandi väärtust, turismitööstust, ergutab ookeanide majandamist ja süvendab inimeste emotsionaalset sidet merega.

Aga kuidas saab sellist ilu mõõta? Ja kui see hävib, kas seda saab uuesti üles ehitada?

Traditsiooniliselt eiravad paljud korallrahude seire- ja taastamise programmid nende ilu, pidades seda mõõtmiseks liiga subjektiivseks. Ja see valmistas meile teadlaste meeskonnana frustratsiooni. Teadsime, et selle korallide kaitse peamise motivaatori kõige tõhusamaks ärakasutamiseks peame suutma ilu mõõta.

Mõnes mõttes on see võimatu ülesanne. Aga meie uus uuring tegeleb selle väljakutsega, pakkudes viisi korallriffi esteetilise väärtuse kvantifitseerimiseks ja selle taastumise mõõtmiseks, kui varem kahjustatud riffid taastatakse.

Mitmekesiste värvide, kujude ja tekstuuridega täidetud terveid korallriffe peetakse Maal ühtedeks visuaalselt kõige tähelepanuväärsemateks ökosüsteemideks (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Marsi programm

Meie rahvusvaheline mereteadlaste meeskond on töötanud selle nimel, et Marsi korallide taastamise programm (omalaadne suurim projekt) Kesk-Indoneesias. Siin on kohalikud kogukonnad ja rahvusvahelised ettevõtted teinud koostööd enam kui kümme aastat, taastades dünamiidipüügi tagajärjel kunagi laastatud riffe.

See ebaseaduslik kalapüügimeetod kasutab kalade uimastamiseks ja tapmiseks lõhkeaineid, et neid oleks lihtne püüda, samal ajal purustades korallriffe rusudeks – hävitades sekunditega terveid riffikooslusi.

See Indoneesia projekt on juba edukalt taaskasvatatud korallriffidKuid me tahtsime uurida, kas see programm on suutnud taastada loodusliku riffi ökosüsteemi visuaalset atraktiivsust.

Sukeldujad töötavad koos, et taastada maailma suurimas korallide taastamise projektis riffi. Metallraamid toetavad üksikuid korallitükke, mis aja jooksul kasvavad taastatud korallrifiks (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

Tegime standardiseeritud merepõhjafotosid sätetega, mis reguleerivad automaatselt valge tasakaalu ja värvi, et kompenseerida veealuseid valgustingimusi. See võimaldas meil jäädvustada täpseid värve ühtlastes madalaveelistes tingimustes nii tervetel, kahjustatud kui ka taastatud riffidel.

Seejärel viisime läbi Internetis küsitlused enam kui 3,000 osalejaga, kus paluti neil võrrelda fotopaare ja valida, milline neist ilusam on – mis võimaldas meil igale fotole hinnangu anda. Meie tulemused näitasid, et väga erineva taustaga inimesed jagasid järjepidevalt sarnaseid arvamusi selle kohta, millised riffid on ilusad.

Olenemata sellest, kas vastajad olid noored või vanad, pärit riikidest, kus on korallriffe või mitte, või erineva haridustaseme ja ookeanikogemusega, kaldusid nad eelistama pilte, millel on suur korallide tihedus, erksad värvid ja keerukad korallstruktuurid. See viitab sellele, et õitsvate riffide ilu vastu on olemas ühine inimlik hindamine.

Kasutasime neid hinnanguid ka tehisintellektil põhineva masinõppe algoritmi treenimiseks, et usaldusväärselt ennustada inimeste visuaalseid eelistusi erinevate korallide elupaikade fotode osas.

Tervislik korallrahu Sulawesil, Kesk-Indoneesias (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Inimeste küsitluse vastuste ja masinõppe algoritmi tulemused olid samad. Taastatud riffide pilte hinnati järjepidevalt sama ilusaks kui tervete riffide pilte ja palju esteetiliselt meeldivamaks kui halvenenud seisukorras riffe.

See on julgustav ja oluline. See näitab, et nende karismaatiliste ökosüsteemide taastamise püüdlused võivad taastada ilu, mis muudab need nii kõrgelt hinnatuks.

Taastumise jälgimine

Leidsime, et ilu oli tugevalt seotud pildil esinevate värvide arvu, elavate korallide osakaalu pildil ja korallide kujude keerukusega. Samal ajal hinnati järjepidevalt madalaimaks pilte, mis kujutasid surnud korallide halle rusuvälju, milles oli vähe elu.

Meie tulemused näitavad, et erinevate korallvärvide ja -kujude reklaamimine mitte ainult ei aita mereelustikku, vaid taastab ka õitsvate korallriffide visuaalse, kultuurilise ja turismiväärtuse.

Reefide taastamise eksperdid saavad seda saavutada, valides doonorkoralle – terveid koralle, mis on siirdatud degradeerunud kohtadesse taastumise soodustamiseks –, et lisada istutatud riffidele värvi ja mitmekesisust.

See tähendab ka seda, et korallrahude taastumist saab jälgida lihtsate meetodite abil. foto-põhine jälgimine, nagu see, mida meie uuringus kasutati.

Korallriffid vajavad ellujäämiseks, õitsenguks ning oma ilu ja ökoloogilise funktsiooni säilitamiseks pikaajalist hooldust. Selleks, et esialgse taastamise tulemused kiiresti ei kaoks, tuleb selliste jõupingutustega siduda pidev seire ja hooldus.

Igasugust turismiarendust taastatud riffide ümber tuleb samuti hoolikalt ja säästvalt hallata.

Taastamine ja säästva turismi tavad aitavad kaitsta ja säilitada kaunite ja tervete riffide ökoloogilisi ja sotsiaalseid hüvesid. Lõppkokkuvõttes on kaunite riffide taastamine ülioluline kogukondadele, mis sõltuvad mereturismist, ja inimeste inspireerimiseks ookeani eest hoolitsema.

