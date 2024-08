600-aastane korall paljastab Vaikse ookeani muutused alates 1370. aastast

Hiiglaslik kärgkorall Fidžil oli kliimat jälginud, teatasid JUAN PABLO D'OLIVO Universidad Nacional Autónoma de Mexicost, ARIAAN PURICH Monashi ülikoolist ja JENS ZINKE Leicesteri ülikoolist.

Üks üle 600 aasta vanune Fidži korall on registreerinud, kuidas Vaikse ookeani temperatuur on oma pika eluea jooksul muutunud.

Teadlased teavad, et Vaikse ookeani piirkond on sajandite jooksul üldiselt soojenenud, mere kuumalainete ja laialt levinud korallide pleegitamine viimastel aastatel inimtekkeliste kliimamuutuste tõttu. Kuid arvatakse, et sellel teel on olnud jahedamaid ja soojemaid aastaid – ja isegi aastakümneid.

Muidugi on raske sellest varieeruvusest palju teada, kuna sadu aastaid tagasi ulatuvaid pidevaid kirjeid on väga vähe.

Meie uurimus, mis on nüüd avaldatud aastal Teadus ettemaksed, aitab neid lünki täita. Kasutasime näidist ühest tohutust Diploastrea heliopora korall, mida mõnikord tuntakse kärgkorallina. See ebatavaliselt vana isend avastati 1998. aastal ja teadlased võtsid sellest proovi, puurides selle sisse. Oleme seda proovi nüüdisaegsete teaduslike tehnikate abil analüüsinud.

Ühendasime selle pika korallirekordi teiste Fidži saarestiku korallide rekordiga, et koostada Fidži vete temperatuuri põhikronoloogia. Ajavahemiku kohta alates 1990. aastatest on meil palju andmeid ilmapoide, satelliitide ja muude seadmete kohta, mida sellega kombineerida.

See tähendab, et korallide rekord kestab tehniliselt 627 aastat ja võib meile öelda, milline oli meretemperatuur Fidži ümbruses aastatel 1370–1997. See on pikim pidev seda tüüpi temperatuurirekord troopilises ookeanis.

See korall sisaldab kuue sajandi pikkust keskkonnaajalugu (Joel Orempuller / IRD)

Korall võib olla aken minevikku

Massiivsed korallid võivad elada aastaid, moodustades pidevalt kaltsiumkarbonaadist skeleti, mis koguneb kihtidena vana skeleti peale. Koralli elav osa hõivab vaid paar millimeetrit kõige ülemises osas. Uute kihtide lisamisel vabaneb korallidest vana luustik, jättes alles varasemad tingimused.

Eelkõige otsisime kahe koralli skeletis leiduva elemendi suhet: strontsiumi ja kaltsiumi, mis toimivad merevee temperatuuri proksiina.

Kui korallide luustikus on vähem strontsiumi kui kaltsiumi, tähendab see, et vesi oli korallide eluajal soe ja vastupidi. Analüüsisime neid elemente massispektromeetria masinate abil, mis kvantifitseerivad materjalide elementide koostist isegi väga madalatel kontsentratsioonidel.

Korallide varasemad temperatuuriandmed näitavad, kuidas sellised kliimamustrid nagu aastakümnetevaheline Vaikse ookeani võnkumine on sajandite jooksul arenenud, pakkudes üliolulist konteksti kliima praeguste ja tulevaste suundumuste mõistmiseks.

Vaikne ookean on kliimamuutuste peamiseks tõukejõuks kogu maailmas. Kõige kuulsam on see, et Vaikse ookeani piirkond liigub El Niñost La Niña olekusse iga paari aasta tagant, kui temperatuurimuutused ookeanis põhjustavad suuri nihkeid sademete hulgas ja tsüklonite arengut.

Ometi on isegi see tsükkel kontrolli all hoitud dekaadidevahelise võnkumisega, mis hõlmab temperatuurimuutusi Vaikse ookeani põhja-, lõuna- ja troopilise piirkonna vahel iga 15–30 aasta järel.

Kaasaegne soojenemine kontekstis

Hiiglaslikud rahnud korallid võivad sisaldada sajanditevanuseid lugusid nende kasvuajaloo või nende skeleti keemilise koostise kohta. Näiteks korallid näitavad, et aastatel 1370–1553 oli märkimisväärne soe periood, mil Fidžit ümbritsev meri oli peaaegu sama kuum kui praegu. See rõhutab, kuidas Vaikse ookeani kliimasüsteem loomulikult varieerub.

Suurema pildi saamiseks saame aga kombineerida oma koralli teiste Vaikse ookeani piirkonna paleookeanograafiliste dokumentidega. Kui me seda teeme, leiame, et Vaikse ookeani soojenemine viimase sajandi jooksul on suuresti seostatakse inimtegevusest tingitud globaalse soojenemisega, tähistab olulist kõrvalekallet varasematel sajanditel registreeritud looduslikust muutlikkusest.

Fidži päikeseloojang – kõik Maa suurima ookeani piirkonnad näivad muutuvat kuumemaks (Alex Kehr)

Kuigi mõned Vaikse ookeani osad olid kunagi soojemad, samas kui teistes oli kümme või kaks jahedam, ja vastupidi, see suhe laguneb. Soojenemine on Vaikse ookeani troopilises ja subtroopilises piirkonnas üha enam sünkroniseeritud.

See omakorda tähendab suuri nihkeid vihmasadu ja põua ja üleujutuse tsüklid, kuna vihma tekitab sageli veeaur, mis aurustub soojemate merede kohal.

Kuid see soojenemine, mida iseloomustab suhteliselt väike ookeanide temperatuuride erinevus Vaikse ookeani piirkonnas, ei ole viimase kuue sajandi jaoks tüüpiline. See viitab sellele, et Vaikse ookeani soojenemine alates 20. sajandi algusest võib viia kümnenditevahelises võnkumises enneolematute muutusteni.

Mõju tulevasele kliimale

Vaikse ookeani kümnenditevahelise võnkumise pikaajalise käitumise mõistmine on tulevaste kliimamuutuste ennustamiseks ülioluline.

Hiljuti teises uuringus Austraalia Suure Vallrahu ja seda ümbritseva Korallimere korallide uuringud näitasid, et riffide temperatuur viie hiljutise korallide pleegitamise sündmuse ajal oli viimase 407 aasta kõrgeim. Maailma suurim riff on tõsises ohus.

Meie enda töö näitab, et Fidžit ümbritsev ookean on kuumim, kui see on olnud vähemalt viimase 653 aasta jooksul. Need muutused võivad põhjustada äärmuslikumaid ilmastikuolusid, nagu pikaajaline põud või intensiivsemad troopilised tsüklonid, millel on märkimisväärne mõju miljonitele piirkonnas elavatele inimestele.

Meie uuring näitab, miks pikaealised massiivsed korallid on mineviku kliimamuutuste arhiividena nii olulised, kuid ookeanide soojenemine ohustab nende tulevikku. Nende hiiglaslike korallide säilitamine on ülioluline.

