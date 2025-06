Pean Vitu saartele sukelduma

PIERRE CONSTANT külastab Paapua Uus-Guinea vulkaanilist saarestikku kauaaegse sukeldumisparvlaevaga FeBrina, et nautida äärmiselt puutumatut sukeldumiskogemust. Ta tegi fotod.

Kohtusin Alaniga esimest korda 35 aastat tagasi Kaviengis Uus-Iirimaal Kaviengi hotelli eksootilises baaris ja meil oli paari joogi taga elav vestlus.

Täna lähen ma laevale, mille omanik ja kapten on tema, FeBrinaTa on peaaegu 68-aastane ja oma värvilises marliinisärgis paistis ta olevat ümbermõõtu kahekordistunud! Ta mäletab mind kui prantslast, kes rajas sukeldumiskeskuse Manusesse, mis asub riigi kaugel loodeosas asuvatel kaugetel Admiraliteedisaartel. See oli veerand sajandit tagasi.

FeBrina Walindi juures

Üheksapäevane sukeldumiskruiis, mis algab Walindist Kimbe lahes West New Britaini provintsis, suundub Vitu (aka Witu) saared Bismarcki meres. Reisijad on kosmopoliitne segu: neli austraallast, kolm ameeriklast, üks Hollandi endine merejalaväelane ja mina.

Paapua Uus-Guineast pärit meeskonda kuuluvad insener Francis, peakokk ja sukeldumisinstruktor Josie koos oma kolme abilisega, sukeldumisgiidid Lucas, Michael ja Freddy ning tekimees Vincent, kes terve päeva tekki voolikuga hoolikalt puhastab!

Ehitatud Austraalias 1973. aastal, FeBrina on 25 meetrit pikk ja sellel on seitse kajutit, mis mahutavad kuni 10 reisijat. Austraalia kapten Alan Raabe ostis selle 1990. aastal.

Kapten Alan Raabe

Sukeldumisjaam

Teki puhkeruum

Plaanis on seitse sukeldumispäeva, kus päevas on 4-5 sukeldumist – kolm hommikul, üks pärastlõunal ja üks öine sukeldumine. Reisijad saabuvad Port Moresbyst Air Niuginiga, mille lennugraafik on viimase paari kuu jooksul muutunud vähemalt kolm korda.

Esimene öö veedan Walindi kai ääres sildunud. Mootor läheb mürinal käima kell 5 hommikul ja mina hüppan voodist välja esimeseks sukeldumiseks kell 6.30. Nitrox on saadaval paketina kõikide sukeldumiste jaoks.

Kimbe lahest loodes asuvad vulkaanilised Vitu saared, mida varem kutsuti Prantsuse saarteks ja mille pindala on 96 ruutkilomeetrit. Neli suuremat saart on Garove (Suur Vitu), Unea, Mundua (Ningau) ja Nareoa (Naragé).

Viimane saar on umbes 1892. aastal toimunud vulkaanipurske jäänuk, mis tekitas 100 meetri kõrguse tsunamilaine, mis pühkis lähedal asuval Ningaul elanud inimestest kõik peale kahe minema.

Kõigist Paapua Uus-Britannia saartest on vulkaaniliselt kõige aktiivsem. 520 km pikkuse ja 146 km laiusega on see Bismarcki saarestiku suurim saar. Selle 27 vulkaanist koosnev ahelik kulgeb kogu saarestiku ulatuses, kuid peamiselt piki põhjarannikut (Rabauli ümbruses) idas ja Willaumezi poolsaart (Kimbe ümbruses) läänes.

Uus-Britannia põlisrahvas jaguneb kahte põhirühma: paapualased, kes on seal elanud kümneid tuhandeid aastaid, ja austroneeslased, kes saabusid 3,000 aastat tagasi. Saarel räägitakse vähemalt 50 erinevat keelt.

Inglise riff

Insener Francis

Esimene sukeldumine toimub Kimbe lahe veealusel mäel. Nähtavus on suurepärane ja kalastik okei, kuid korallide pleekimine on üle 31 °C veetemperatuuri tõttu väga ilmne. Riffi tipp 11 meetri sügavusel laskub 28 meetrini ja kõrgemale.

Pleekinud anemoon, Inglis Shoal

Näeme väikest valgetipu-haid, parvi läikivaid ükssarvikkalu (Naso hexacanthus), Vlaming ükssarvikud (Naso vlamingii), kirurgkala, korallmeriahven ja must snapper (Macolor niger), mille suured kõrvakujulised oranžid käsnad lisavad maastikule erksat värvi. Valged ülased koos roosade haisu-anemonekaladega (Amphiprioni perideraion) on imelised.

Alani tütre järgi nime saanud Joelle'i riff on veel üks selge veega ja hoovusteta veealune mägi.

Vlaming ükssarvik, Joelle'i riff

Väike parv suursilm-tuuni (Caranx sexfasciatus) hõljuvad riffi kohal. Barramundi meriahven (Cromileptes altivelis), kollane mask-kirurgkala (Acanthurius dussumieri), mõned Teira nahkhiirekalad (Platax teira), püramiidliblikkala pilv (Hemitaurichthys polylepis) ja mitu suurt kõrgeuim-korallmeriahvenat (Plectropomus oligacanthus) on tänase päeva tipphetked.

Suur oranž käsn ja sukelduja, Anne Sophie'i riff

Vikerkaarejooksjad Anne Sophie'i riffil

Pärast kolmandat sukeldumist Anne-Sophie riffil lahkume pärastlõunal Vitu saarte suunas. Avamere ülesõit peaks kestma seitse tundi.

Wangore'i vulkaani täiuslik koonus kerkib sooja päikesevalguse käes 1,155 meetri kõrgusele paremale. Niipea kui ületame Willaumezi poolsaare põhjatipu, Cape Hollmanni, muutub meri tormiseks. Õhtusöök on ärev ja mõned külalised kaovad kiiresti oma kajutitesse.

1.155 meetri kõrgune Wangore'i mägi

FeBrina heidab ankru Garove saarest lõunas asuvas kaitstud lahes ja kõik naudivad lõpuks ometi head und. Garove ehk Suur Vitu on Vitu saartest suurim ja tähelepanuväärne oma sisemise kaldeera poolest. See on lõunaküljel murtud, lastes mereveel üle ujutada kraatri, mille läbimõõt on arvatavasti 3 km.

Pärast seda, kui sakslased enne Esimest maailmasõda Vitu saared okupeerisid, omandas kaubandusgrupp Burns Philp need istanduste rajamiseks. Teise maailmasõja ajal olid saared jaapanlaste okupatsiooni all. 1. aastal rajati Vitu suurde kaldeerasse katoliku misjon.

Sukeldumisele minek

Varahommikul on taevas pilves ja sajab veidi vihma. Meie kaks esimest sukeldumist toimuvad Vitu riffil Garove'i lääneranniku lähedal. Üsna tumedal seinal sukeldudes näeme vähe kalu peale siniste ja kollaste füsilieeride parve (Caesio teres) tulistades otse mööda seina üles.

Varahommikune sukeldumine Vitu riffil asuval kaldal

Korallmorfaar, Vitu riff

Siniste ja kollaste fusilieride kool, Vitu riff

Ma kohtan mõnda apelsini-uim valgete sabadega anemonefish (Amfiprioon krüsopter). Neeme ümber ujudes elavneb elu kesköise snapperi parvega (Macolor macularis), siniuim-ahven, punane snapper, mõni hiiglaslik snapper (Caranx ignobilis) ja püramiidliblikkala pilv (Hemitaurichthys polylepis).

Päike tuleb lõpuks välja, kui paat liigub itta Vitu sadamasse ankrupaika. Pärastlõunal on plaanis sukelduda vulkaanilisele mustale liivale.

Wirey laht

Muck dive, Wirey laht

Mudasukeldumine võimaldab mul näha keisrikrevetti (Periklimenesi keiser) tööl liivakala kallal merikurk (Holothuria scabra). Oma august paistab välja uudishimulik sinine paelangerjas (Rhinomuraena quaesita) näeb selle fotograafi makrokavatsuste suhtes enesega rahulolev välja.

Keiserkrevett liivkala merikurgil, Wirey laht

Sinine paelangerjas, Wirey laht

Spinecheek anemonefala, Wirey laht

Ilusad vaasikorallid (Turbinaria peltata) võõrustab noori sinijoonelisi sinisahvenaid (Lutjanus Kasmira). Vertikaalsed tünnikujulised käsnad on muljetavaldavad ja korallimorfarianid köida mu tähelepanu. Liivas agressiivselt toitu otsides tõstab suur astelrai halli mudapilve ja minu lähenedes hakkab meeletult lendama.

Sukelduja veest lahkumas, Vitu sadam

Wirey lahe rannik

Öine sukeldumine Wirey lahes pole midagi erilist, aga ma leian palju erakvähke, argliku sinilaigulise rai ja pikasarvlise lehmakala (Lactoria cornuta) meelitas mind makrovõtte tegemiseks taskulamp. Merikarp (Strombus vomer) libiseb paadi all mudas, uurides mind koomiliselt oma liikuvate silmadega.

Wirey lahe öisel sukeldumisel nähtud tedretähnilise kitse noorkala

Pikksarv-lehmakala, Wirey laht

Vomeri merikarp, Wirey laht

Ningau saar on osa Mundua saartest, mis asuvad loodeosas. Alan plaanib sukelduda Goru kaaredesse, mis on isoleeritud avamere riff, kuid saarlased nõuavad otsekoheselt miljoni dollari suurust tasu. kinas (261,000 XNUMX naela) saidi kasutamise eest! Hullus.

Lõpuks teatab Josie meile, et peame sukelduma Dicky's Knobi, mis asub Vitu riffist läänes. Kalad on seal lopsakad: parv ookeanilisi säigukalasid (Canthidermis maculata), fusilieride parved, sini- ja hiidpüssid, mustpüssid (Caranx lugubris) aeg-ajalt ja koerhammastuunikala (Gymnosarda ühevärviline).

Sinised ja kollased fusilierid Dicky's Knobis

Hiiglaslik tungraud

Harilik jakk

Veealuse mäe ümbruses üllatab mind vikerkaarevärviliste võsundite parv. Gorgooniad ja punased piitskorallid näevad head välja ning kuppel on kaetud anemoonide ja mõne kerakujulise okkalise käsnaga (Okeanapia sp).

Varahommikul on Ningau riff kanali seinale sukeldumine, kus tugev hoovus tuleb põhjast. 28 meetri sügavusel kohtan äkki nelja suurepärast purjekala (Symphorichthys spilurus), üks mu lemmikliike.

Purjekala, Ningau riff

Kui ma pööran end voolu poole, kihutab mulle ootamatult lähedale hall riffhai. Mul õnnestub ta korralikult kaadrisse saada, mis on õnn, sest see on minu ainus kohtumine haiga kruiisi jooksul.

Hall riffhai 25 meetri kaugusel Ningau riffil

FeBrina Liigub lõunasöögi ajal Garove kaldeera 200 meetri sügavusse kanalisse ja heidab ankru väikese Peeli saare taha. Taimestik on lopsakas ja roheline, pandanuste ja kookospähklitega.

Pilvede moodustumine Garove'i saare lähedal

Päikesetõusul pöörlevad delfiinid Garove'i saarel

Läände ulatuval poolsaarel särab katoliku kirik keskpäevapäikese all valgena. Mõned noored tüdrukud ja lapsed tulevad oma tugipaatidel puu- ja köögivilju vahetama, kandes ohvriandidena ka roosasid frangipaniõisi.

Lapsed tulevad Garove'i saarel kanuuga puu- ja köögivilju vahetama

Kanuu altpoolt

Peeli saar

Pärastlõunane mudasukeldumine vulkaanilisel mudasel põhjal on keskmiselt 15 m sügavune ning seal on kalda lähedal ümber kukkunud vanad puutüükad ja palju tünnikujuliseid või kõrgeid ja fusiformseid tünnikäsnasid.

Peeli saar Garove'i saare kraatris

Puutüved sinisesse, Peeli saar

Tryoni risbecia nudibranchs, Peel Island

Kohtame paari Tryoni risbecia nudibranchi (Risbecia tryoni), kreemikas, tumesiniste laikudega ning valge aura ja sinise vööga. Samuti on olemas Phyllidia coelestis ja pustuloosne, must valgete vistrike ja karikakarde korallide kobaratega (Alveopora gigas) moodustades kalda lähedal silmapaistvaid küngaseid.

Siksak-austrid ja Porites'i korallid, Peeli saar

Karikakarde korall

Kollased käsnad kraatris

Kollakasoranžidest käsnadest kardinad seisavad väikese kalju all püsti – hea koht meeleolukate võtete tegemiseks, kui päikesekiired läbi paistavad.

Piklik tünnikujuline käsn

Järgmisel sukeldumisel avastan vana kalalaeva roostes vraki, ümara ajutaolise hunniku Euphyllia parancora korall ja haruldane valge merikurk pisikeste ogade ja mustade laikudega, mis ringlesid valges halos, mida ma polnud kunagi varem näinud.

Kalalaeva vrakk

Lillekorallide küngas, Peeli saar

Garove'i saare idaküljel asuvad minu arvates Vitu saarte parimad riffid ja ilmselt Alani kõige paremini hoitud saladused. Pärast vaatab ta mind kavala pilguga üle ja küsib: „Kuidas sa selle sukeldumisega rahule jäid?“

Laama madalik

Watuwabuna neemest kaugemal ja samanimelisest ankrupaigast avamerel pole sellel rifil peaaegu üldse hoovust. On just päikesetõus ja me uurime seina tõrvikutega.

Mul on probleeme oma veealuse kaameraga. Suumobjektiiv ja isegi katik hanguvad ette hoiatamata ning ma ei tea, kuidas probleemi lahendada. Salongis tundub kaamera töötavat, aga siis juhtub see uuesti.

Ma kaalun WD40 pihustamist korpuse nupuaknasse ja võluväel see kaob. probleem on lahendatud. Jätkan järgmisel sukeldumisel laskumist ilma vahejuhtumiteta – Teira nahkhiirekalade parvega (Platax teira), läikivad ükssarvikud, vikerkaarejooksjad, must-meriahvena parv, ookeaniliste säinaliste pilved, suursilm-tuunikala, aeruahven (Lutjanuse gibbus) ja kõrguim-korallmeri.

Teira nahkhiirkala Lama Shoalis

Korallide rühmitus

Suursilmne jack

Seal on isegi suur mustuim-barrakuudide parv (Sphyraena qenie) keerlemas sinisesse – see on fotograafi paradiis.

Mustfin-barrakuda, Lama Shoal

Must snapper

Kollaseuimeline keiser

Kaardipuhur

Barney riff

Dendronephthya korall, Barney riff

Järgmisel hommikul on see identne stsenaarium, paar sukeldumist sellel ruudukujulisel riffil Lama Shoalist põhja pool, mille igast küljest on seinad, kuni 45 meetri sügavuseni liival.

Suursilm-ahvena ja punase snargli parved (Lutjanus bohar), must- ja kesköine snapper segunemas ning pikauimtrummi parv (Kyphosus vaigensis) on languse serval nähtavad.

Punane snapper

Pikauimeliste trummarite koolkond

Suur oranž käsn Barney's Reefi seinal

Riffi tipus diagonaalselt kulgev magushuulte riba (Plectorhinchus lineatus) jälgi mind pingsalt, kui ma salaja lähenen. Kaunistav Kunie kromoodoris (Chromodoris kuniei) ja orangutankrabi (Oncinopus sp) mullikorallides lõpeta minu foto seanss suurepäraselt – tõepoolest suurepärane sukeldumine!

Diagonaalsed magusad huuled

Kunie kromodor

Orangutan-krabi mullikorallil, Barney riffil

Ülane ja käsnad, Barney riff

Jäljendavad kirurgikalad

Sukeldumisnädal hakkab lõppema, kui pärastlõunal otsustab kapten Alan Kimbe lahte naasta. Meie viimased sukeldumised toimuvad järgmisel päeval kell 9. FeBrina heidab ankru Willaumezi poolsaare kirderanniku kaitsealuses lahes.

Ärkan kell 5.15 ja kontrollin sukeldumispunktis oma paaki ja varustust. Väljas on pime ja sajab uduvihma. Paadi ümber lendab ringi parv väikeseid linde, kes meenutavad tormipääsulinde. Rõõmsameelne Lucas räägib mulle, et me sukeldume täna hommikul Jaapani lennukivraki kallal.

Sukeldumisgiid Lucas

Jaapani null

Sukeldujad Jaapani Zero vrakil

Sabaotsast

Eestvaade koos rekvisiidiga

Wangore'i mäe jalamil asuvas varjatud lahes lebab 2000–15 meetri sügavusel pruuni muda lenduval kihil ikooniline lennuk, mille kohalikud kalurid avastasid aastal 17.

Jaapani Zero hävitaja, mis toodeti 1942. aasta augustis, kuulus õhugruppi 204, mis lahkus Rabaulist 27. detsembril 1943, kui USA 1. merejalaväediviis maabus New Britaini edelaosas asuvas Cape Gloucesteris.

Tehnilise probleemi tõttu maandus piloot Tomi Haru Honda Willaumezi poolsaare lähedal madalas vees. Zerol puuduvad igasugused märgistused, kuid see on terveks jäänud.

Hallid koorikuga käsnad katavad kere nagu surilina. Püsti seistes kannab üks propellerlaba silmapaistvaid punaseid käsnasid, mille aluses on kolm mullikorallide kobarat.

Zero propeller punaste käsnade ja mullikoralliga

Freddie osutab vasakul asuvale kuulipildujale tiib

Avatud kokpiti taha on pesitsenud silmatorkav valge ülane koos roosa skunk-anemonekalaga. Freddie osutab vasakpoolses otsas asuvale kuulipildujale. tiib nagu maalitud magusad huuled (Diagrammi pictum) hiilivad ringi, uudishimulikud päevakülaliste suhtes.

Järeldus

Dekoratiivpäev – Pierre Garbuna vulkaani kraatris

Emane Eclectus-papagoi Garbuna mäe metsas

Kaks Blythi sarvlindu

Globaalne soojenemine ja kõrgenenud veetemperatuur on mõjutanud Kimbe lahte rohkem kui Vitu saari, mis on avatud Bismarcki merele, ning mõned kõvad korallid on oluliselt kannatada saanud.

See ei kehti aga kõigi liikide kohta ning pehmed, piitskorallid ja punased piitskorallid on endiselt sama suurejoonelised kui kunagi varem. Kui temperatuur aja jooksul langeb ja tingimused normaliseeruvad, saavad korallid nooreneda – loodame!

Pierre Constant on 1998. aasta kohvilauaraamatu autor. Manus, Admiraliteedisaared – Titaanide kadunud maailm (PNG) ja jookseb Calao elukogemusVõtke temaga ühendust aadressil calaolife@yahoo.com.. Lisateavet elulaua kohta leiate siit. FeBrina.

