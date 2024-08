Peal olev riffi tuvastamine eemaldab korallide taastamisest arvamise

Kuna korallide pleegitamise sündmused muutuvad sagedasemaks ja tõsisemaks, toimub korallide katte globaalne vähenemine. Korallide taastamine võib aidata, kuid tehnikad on suures osas eksperimentaalsed, logistiliselt keerulised ja kallid.

Nii ütlevad Austraalia teadlased, kes teatasid äsja täiustatud kaugseiremudeli väljatöötamisest, mille eesmärk on leevendada kahjustatud korallriffide haldamise ja taastamise probleeme.

Austraalia mereteaduse instituudi meeskond (EESMÄRGID) ja Lääne-Austraalia ülikool (U.W.A.) ütlevad, et nende vaimusünnitus võimaldab merepõhja elupaiku täpsemalt kaardistada. See tuvastab automaatselt need kohad, kus noortel korallidel on parim võimalus kanda kinnitada ja areneda.

Uurijad kasutasid oma projekti jaoks Sentinel-2 satelliidilt avalikult saadaolevaid andmeid, mida kinnitati lo-tech digifotodega, mis on tehtud kukkumiskaamerate abil, et koguda üksikasju Lääne-Austraalia looderanniku lähedal Scott Reefi riffide kõrguse ja kuju kohta. .

Scott Reef nähtud Sentinel-2 satelliidilt (AIMS)

"Mudel sisaldab paljusid peamisi elupaiga atribuute, mida korallid vajavad värbamiseks ja ellujäämiseks," ütleb uuringu juhtiv autor dr Ben Radford.

"Seejärel saame kasutada mudelit, et aidata otsustada, milliseid riffialasid kaitsta või aktiivselt hallata, et tagada korallide elutsüklite jätkumine, ja seega aidata riffidel pärast sündmusi, nagu korallide pleegitamine, uuesti üles ehitada.

"Tahame maksimeerida korallide ellujäämist, kuna taastamistegevus on nii kallis."

Ideaalne kombinatsioon

Teadlased väidavad, et ideaalse riffide taastamise koha loob mitmete tegurite kombinatsioon. Parima edu saavutamiseks on vaja kõva aluspinda, mis asub suhteliselt kitsas sügavusvahemikus. See ei tohiks kogeda liiga palju laineenergiat, liiga palju või liiga vähe soojust ega valgust ega olla mõõna ajal avatud.

Substraadi tüüp on kriitiline, võtmeteguriks on koorikloorvetikate (CCA) olemasolu. Moodustades kaltsiumkarbonaadist karkassi, mis aitab kaasa riffide tsementeerumisele ja stabiliseerumisele, parandab CCA korallivastsete settimise võimalusi, kuid ei konkureeri sellega, nagu seda teeksid muruvetikad. Vältida tuleks destabiliseeritud korallipuru või liivaga piirkondi.

Erinevalt eelmistest mudelitest ennustab teadlaste välja töötatud mudel täpselt kümnete kuni sadade meetrite skaalal CCA, turbavetikate, korallide killustiku ja liiva piirkondi.

"Te ei saa koralle hallata, kui te ei tea, kus need riffil levivad, ja keskkondi, mis sobivad või ei sobi pikaajaliseks ellujäämiseks ja paljunemiseks," ütleb uuringu kaasautor dr James Gilmour.

"Elupaigamudelid aitavad lõpuks järeldada, kuidas rifid tulevikus kliimamuutuste ja muude häiringute tõttu muutuvad. Seejärel saame uurida, kuidas teatud sekkumised või juhtimistegevused, nagu riffide taastamine, võivad või ei pruugi nende trajektoori tulevikus aidata.

