Suurbritannia kõvakorallide katte rekordiline langus

Sukeldujad leiavad Austraalia Suurel Vallrahult endiselt palju atraktiivseid kõvakoralle võrreldes paljude maailma paikadega, kuid teadlasi teevad muret just aluseks olevad trendid.

Austraalia Mereteaduste Instituudi (AIMS) viimase iga-aastase uuringuaruande kohaselt on kõvakorallide levik kogu Suurbritannia jõel viimaste aastate kõrgest tasemest oluliselt vähenenud ja naasnud pikaajalise keskmise taseme lähedale, mis rõhutab olukorra ebastabiilsust.

Suurbritannia jõesuubendal oli kahes oma kolmest piirkonnast (põhja-, kesk- ja lõunaosa) suurim korallkatte aastane vähenemine alates ... EESMÄRGID alustas jälgimist 39 aastat tagasi.

Osaline pleegitamine ja suremus Platygyra koloonias keskosas (AIMS LTMP)

Selle peamiseks põhjuseks oli kliimamuutuste põhjustatud kuumastress, mis viis korallide suremuseni 2024. aasta massilise pleegitamise tagajärjel, aga ka tsüklonite ja okaskrooniga meritähe puhangute mõju.

Põhjaosas vähenes korallide leviala aasta jooksul peaaegu 25–30%; keskosas oli langus väiksem – 13.9%, 28.6%-ni, ja lõunaosas langes korallide leviala 31%, 26.9%-ni.

Kõrgelt baasilt

„Selle aasta rekordiline kõvakorallide katte vähenemine tuli kõrgelt baasilt tänu viimaste aastate rekordkõrgele tasemele,“ ütleb AIMSi pikaajalise seireprogrammi juht dr Mike Emslie. „Nüüd näeme kõvakorallide katte taseme suurenenud volatiilsust.“

Dr Mike Emslie (AIMS LTMP)

„See on nähtus, mis on tekkinud viimase 15 aasta jooksul ja viitab stressis olevale ökosüsteemile. Oleme näinud, kuidas korallide kattekiht on suhteliselt lühikese aja jooksul kõikunud rekordiliselt madala ja kõrge taseme vahel, samas kui varem olid sellised kõikumised mõõdukad.“

„Korallide katvus on nüüd igas piirkonnas pikaajalise keskmise lähedal. Kuigi Suur Vallrahu on pärast ülemaailmset massilist korallide pleekimist suhteliselt paremas seisukorras kui paljud teised korallriffid maailmas, olid tagajärjed tõsised.“

124 uuritud korallriffist oli 77-l kõvakorallide katvus 10–30%, 33 riffil 30–50% ja ainult kahel oli see üle 75%. Kahel rifil oli see alla 10%.

Sukelduja tegeleb riffiuuringuga (AIMS LTMP)

Korallriffid, mida domineerivad Acropora Emslie sõnul olid liigid nende seas, keda massiline korallide pleegitamine ja kaks tsüklonit kõige enam mõjutasid.

„Oleme varem öelnud, et need korallid kasvavad kõige kiiremini ja kaovad esimestena, kuna nad on vastuvõtlikud kuumastressile ja tsüklonitele ning on okaskroon-meritähe lemmiktoit, ja selle aasta tulemused näitavad seda.“

Lõuna-Suurbritannia mitmel rifil, sealhulgas Terni saarel, on okaskroonmeritähe nakatumine endiselt puhangutasemel (AIMS LTMP).

„See on ka esimene kord, kui oleme lõunapiirkonnas näinud märkimisväärset pleegitamise mõju, mis on toonud kaasa suurima aastase languse alates seire algusest.“

Eelmise aasta massiline pleegitamine, mis oli osa 2023. aastal põhjapoolkeral alanud globaalsest sündmusest, oli alates 2016. aastast Suurbritannia põhjapoolkeral viies ja sellel oli seni suurim jalajälg, ulatudes kõigis kolmes piirkonnas ulatusliku kuni äärmusliku pleegitamiseni.

Põhja-GBR-is registreeriti mitmetel riffidel vähene pleegitamine, näiteks sellel Acropora koloonial Lagooni riffil (AIMS LTMP).

„Sel aastal kogesid Lääne-Austraalia korallriffe ka ajaloo rängeimat kuumastressi,“ kommenteeris AIMS-i tegevjuht professor Selina Stead. „See on esimene kord, kui näeme, et üks pleegitamissündmus mõjutab peaaegu kõiki Austraalia korallriffe.“

Sellised sündmused muutusid intensiivsemaks ja sagedasemaks, ütles ta, nagu näitavad 2024. ja 2025. aasta sündmused, mis olid teine kord kümne aasta jooksul, kui riff oli kahel järjestikusel aastal massiliselt pleekinud.

„Need tulemused annavad tugevaid tõendeid selle kohta, et kliimamuutuste põhjustatud ookeani soojenemine avaldab jätkuvalt olulist ja kiiret mõju riffkorallide kooslustele.“

Suure Vallrahu välitööd (AIMS LTMP)

„Maailma korallriffide tulevik sõltub kasvuhoonegaaside heitkoguste tugevast vähendamisest, kohalike ja piirkondlike survetegurite ohjamisest ning lähenemisviiside väljatöötamisest, mis aitavad riffidel kliimamuutuste ja muude survetegurite mõjudega kohaneda ja neist taastuda.“

EESMÄRGID 2025 Pikaajaline seireprogramm kvantifitseerib GBR-i korallikoosluste seisundi suundumusi ja uusimaid aastakokkuvõte annab ülevaate riffide uuringute tulemustest augustist 2024 kuni maini 2025 ja hindab 2024. aasta massilise pleegitamissündmuse mõju.