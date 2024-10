Teadlased avastavad silmapiiril peidetud kuumakindlad korallid

Kas meie leid võib aidata Suurt Vallrahu kaitsta? küsige MELISSA NAUGLE'ilt ja EMILY HOWELLSilt Southern Crossi ülikoolist ja LINE K BAY'lt Austraalia mereteaduste instituudist (AIMS)

Nii nagu üksikud inimesed taluvad stressi erinevalt, nii ka korallid. Isegi sama liigi korallikolooniad, mis kasvavad kõrvuti, taluvad erinevat survet, näiteks kuumalaineid.

In 23. septembril avaldatud uurimustöö, avastasime üllatavaid uusi tõendeid korallide muutuva soojustaluvuse kohta. Kuna maailma ookeanid soojenevad, on need erinevused olulised.

Selle aasta alguses maailma neljas ülemaailmne massilise pleegitamise üritus kuulutati välja. Kannatada sai Great Barrier Reef (GBR). viis massilist pleegitamist aastast 2016 – viimati möödunud suvel. Deklaratsioonid järgnesid maailmale kõige soojem aasta rekordil.

Maailma korallriffide tervena ja töökorras hoidmiseks peavad globaalsed süsinikuheitmed olema dramaatiliselt ohjeldada vähendada ookeanide soojenemise kiirust. Kuna inimkond töötab selle eesmärgi nimel, võivad sekkumised võita aega, et korallid saaksid soojenevas keskkonnas ellu jääda.

Mida me tegime

Korallide soojustaluvust saab mõõta, analüüsides nende reaktsioone kõrgendatud veetemperatuuridele. Meie uurimistöö hõlmas enam kui 500 tabelkoralli koloonia pleegitamisläve mõõtmist Acropora hyacinthus.

Acropora hyacinthus on tavaline korall, mis moodustab pisikestest okstest "lauad". See liik on mõlemad ökoloogiliselt oluline ja kuumalainete suhtes väga haavatav, mistõttu on see kaitseala peamine kandidaat.

Korallile iseloomuliku värvuse annavad selle koe sees elavad vetikad. Vetikad annavad ka suurema osa korallide toitumisest. Kui veetemperatuur tõuseb liiga kauaks liiga kõrgeks, ajab korall vetikad välja, põhjustades selle pleegitamise ja nälgimise.

Merel olles külastasime 17 riffi, et sukelduda ja otsida Acropora hyacinthus. Seejärel tõime nende korallide proovid uurimislaeva pardale, et katseid teha.

Meie spetsiaalselt loodud kaasaskantav katsesüsteem sisaldas 12 paaki, mis olid seatud neljale erinevale temperatuurile. Igasse paaki asetati korallide killud ja allutati lühiajalisele kuumuspingele erinevatel temperatuuridel.

Seejärel mõõtsime korallide fragmentidesse jäänud pigmendi kogust, mis ühtib otseselt korallirakkudesse jäänud vetikate kogusega.

Rohkem kui 500 korallikoloonia pleegitusläve testimiseks merel kasutati eksperimentaalset süsteemi (AIMS / Joanna Hurford)

Seejärel määrasime iga koralli pleegitusläve – teisisõnu temperatuuri, mille juures koralli pigmentatsioon langeb 50%-ni selle tervislikust tasemest. See võimaldas meil mõista, kui palju variatsioone on ja kus elavad kõige kuumakindlamad kolooniad.

Mida me siis leidsime? Meie katsete käigus varieerus kõrgetel temperatuuridel säilinud pigmendi kogus 3% kuni 95%. See tähendab, et kõrgel temperatuuril pleekisid mõned korallikolooniad täielikult, samas kui teised tundusid vaevu mõjutatud.

Meie uuritud 17 rifist 12 sisaldasid pleegitamislävedega kolooniaid 25% ülaosas. See tähendab, et kuumust taluvaid korallid võis leida enamikust riffidest, millest me proovi võtsime.

Loodus versus kasvatamine

Korallid taluvad stressi erinevalt kahel põhjusel: loodus ja toitmine.

Igal korallil on ainulaadne "olemus" või geneetiline koostis, mis võib mõjutada selle kuumataluvust. Meie tulemused näitavad, et kogu Great Barrier Reefil leitud korallidel võib olla ainulaadseid geneetilisi ressursse, mis on olulised taastumiseks ja kohanemiseks.

Kuid merekeskkonna aspektid võivad korallide kuumastressireaktsiooni soodustada või takistada. Nende hulka kuuluvad veetemperatuur, toitainete tingimused ja korallikoes elavad sümbiootilised vetikad.

Leidsime, et soojemates piirkondades, näiteks Põhja-Suur-Vallrahus, elavad korallid saavad hakkama ka kõrgema veetemperatuuriga. Kuna aga vesi on neis piirkondades nii soe, on korallid juba oma temperatuuripiiride lähedale surutud.

Lõuna-Suure Vallrahu korallid ei talu nii kõrgeid temperatuure kui nende põhjanaabrid. Meie leiud näitavad, et need korallid taluvad rohkem soojenemist üle oma kohaliku temperatuuri kui põhjapoolsed korallid.

Need taluvusmustrid võivad mõjutada seda, millised korallid mere kuumalaineid üle elavad.

Erinevad valgendamise astmed Acropora hyacinthus korallid kõrvuti Lizard Islandil Suurel Vallrahul (AIMS / Melissa Naugle)

Meie riffidele tuleviku andmine

Meie avastustel on potentsiaalselt oluline mõju korallide võimele kohaneda kliimamuutuste tingimustes soojemate meredega.

Tulemused võivad anda teavet ka riffide taastamise ja säilitamise kohta. Näiteks võiksid olla kuumakindlad vanemkorallid aretatud valikuliselt et saada soojematesse vetesse paremini sobivaid järglasi.

Selliste programmide edu sõltub sellest, mil määral kontrollib koralli geneetiline ülesehitus selle kuumuse taluvust. Niisiis on selle uuringu järgmine samm nende geneetiliste erinevuste uurimine.

Selektiivsed aretuskatsed on juba käimas käimas on, kasutades selles uuringus tuvastatud kuumust taluvamaid koralle.

Meie korallriffide kaitsmisel on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine hädavajalik. Sellised sekkumised nagu selektiivne aretus võivad aga olla kasulikud täiendused, et anda korallriffidele parim võimalik tulevik.

