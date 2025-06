Sydney sukeldujad sukeldusid Nemesise laevavrakile 160 meetri sügavusele

Austraalia tehnilised sukeldujad laskusid Suurbritannias ehitatud aurulaeva vraki uurimiseks ülisügavale 160 meetri sügavusele. Nemesis, mis asub Uus-Lõuna-Walesis Wollongongist 26 km kaugusel.

Laev oli 1904. aastal teel lõunasse, täislastis söega Newcastle'ist Melbourne'i, kui ta sattus tugevasse talvetormi ja kadus. Hukkus 2022 inimest, surnukehad ja vrakitükid uhuti järgnevatel päevadel Cronulla rannale kaldale, kuid see, mida praegu peetakse vrakiks, leiti alles XNUMX. aastal.

Nemesis (NSW pärand)

Neljal hingamisseadmega sukeldujal – Samir Alhafithil, Dave Apperleyl, Rus Pnevskil ja John Woodenil – kulus laevahukule jõudmiseks üheksa minutit. Nad sukeldusid osana... Sydney projekt (Wollongong asub Sydneyst lõunas) ja on kirjeldanud vrakki kui „ühte viimastest saladustest Uus-Lõuna-Walesi vetes“.

Sukeldumine pidi algselt olema planeeritud 7. juunile, kuid olud, mis „sarnaselt uppumisööga” tähendasid, et katse tuli ära jätta.

Meeskond kogunes uuesti 18. juunil, lahkudes Wollongongi sadamast enne päikesetõusu tšarterlaevaga. Kotkas 90-minutilise teekonna eest vrakipaika.

Meri muutus lainetavaks ja hoovus tõmbas vraki küljest lahti laskenööri, mis tekitas viivituse selle pinnale tõstmisel teiseks langetamiseks, mis õnneks püsis kindlalt.

Laskejoone paigaldamine (Sydney projekt)

Sukeldujad laskumas 112 meetri sügavusel (Sydney projekt)

Varustatud DPV-de, kaamerate ja tuledega, suundusid sukeldujad mööda torujuhet ning sügavusel selge nähtavuse tõttu nägid 73 meetri kauguselt kunagise 30 meetri pikkuse laeva vrakke.

Sukeldumismeeskond oli endale uuringu tegemiseks lubanud üheksa minutit. Nad maandusid vööri juures, mis oli merepõhjaga kokkupõrkes purustatud, ning liikusid laeva keskossa ja tagasi.

Derrick (Sydney projekt)

Hajutatud kivisüsi (Sydney projekt)

Vints (Sydney projekt)

Sild (Sydney projekt)

See andis neile aega vaadata, kus sild oli seisnud, ja jäädvustada videot lehtrist, eesli kateldest, puurtornist, terrassi jäänustest ja laiali puistatud söelastist.

Sukeldujad veetsid veel kuus tundi oma dekompressioonijaamas tõustes ja rippudes, enne kui talvises pimeduses umbes kell 6 pinnale tõusid.

Sydney projekti sukelduja Rus Pnevski koos DPV-ga (Sydney projekt)

Aurukaitseventiilid (Sydney projekt)

Lehter (Sydney projekt)

Baarikivikala terrassi kohal (Sydney projekt)

Päästepaadi häll (Sydney projekt)

Peaaegu identne

Raudkere Nemesis ehitati Whitbys 1881. aastal ja 1890. aastate kullapalaviku ajal tegutses see Lääne-Austraalias, vedades kaupa ja reisijaid, kuigi oma viimastel aastatel kasutati seda ainult söe ja koksi vedamiseks.

Püsti seisnud vrakk leiti juhuslikult merepõhja sonariga otsides kadunud konteinereid. Esialgsed ROV-kaamera salvestised näitasid küll laeva keskosa ja vööri osade kahjustusi, kuid vraki identiteeti ei õnnestunud kinnitada.

Nemesise vraki skaneerimine (NSW Heritage)

Hilisem Heritage NSW uuring, teatatud on Divernet eelmisel aastal märkis ta, et on „väga tõenäoline“, et laevahukk oli NemesisIdentifitseerimist oli raskendanud asjaolu, et nii paljud tema esimese omaniku, Huddart Parker Line'i, jaoks ehitatud laevad olid disainilt peaaegu identsed.

Sukeldujad lootsid mingil hetkel leida lõpliku nimeplaadi või isegi laevakella – see oleks lühikest seisakuaega arvestades märkimisväärne väljakutse.

Aquila jõel (Sydney projekt)

„Me tahaksime enne talve lõppu ja hoovuste tugevnemist uuesti tagasi minna,“ ütlesid Sydney projekti sukeldujad. Divernet„See on kulukas ettevõtmine ja me kavatseme teha vrakist fotogrammeetria, aga me püüame saada rahalist tuge valitsuse või ettevõtete kaudu.“

Sukeldujad plaanivad selle ambitsiooni abistamiseks kokku panna lühikese dokumentaalfilmi. „See on esimene sukeldujate katse teha fotogrammeetriat sellisel sügavusel, aga me saame sellega hakkama – peame lihtsalt sukeldumised tegema,“ ütles enesekindel meeskond.

