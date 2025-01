"Ajamasin" Marshalli saared saavad esimese MPA

Vaikse ookeani vabariigis Marshalli Saartel kuulutati välja 2025. aasta esimene uus merekaitseala (MPA), et kaitsta väidetavalt tohutut haipopulatsiooni ja riigi suurimat roheliste kilpkonnade pesitsuskolooniat.

MPA ehk riiklik merekaitseala hõlmab kahte kaugemat atolli, mis katavad 48,000 XNUMX ruutkilomeetri suuruse ala, mis ümbritsevad riigi põhjapoolseimaid saari Bikari ja Bokaki.

Roheline kilpkonn, kes koorub, ujus esimest korda Bikari atolli laguunis (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Saared on asustamata ja neid kirjeldab National Geographic Pristine Seas, mis on MPA aluseks olevate andmete esitamisega aktiivselt tegelenud, kui "Vaikse ookeani kahte kõige puutumatumat ökosüsteemi". Atollid tuleb kalapüügi eest täielikult kaitsta.

Marshalli saared pakuvad kaitset osana looduskaitselisest lähenemisviisist, mida nimetatakse "vaade tulevikku". Reimaanlok, mis põhineb kultuurilistel arusaamadel ja traditsioonilistel teadmistel. Idee seisneb selles, et rannikualade kogukonnad töötavad koos välja oma ressursside majandamise kavad kohalike maismaa- ja mereressursside säästvaks ja õiglaseks kasutamiseks.

Näide tervislikust korallist: Bokaki atolli eesriff (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"Ookean, nagu meie esivanemad seda teadsid, on kadumas," ütles Marshalli saarte president dr Hilda Heine. „Ilma jätkusuutlike ookeaniökosüsteemideta kukub meie majandus, stabiilsus ja kultuuriline identiteet kokku.

"Ainus viis ookeani aaretest kasu saamiseks on seda kaitsta. Olen uhke meie riigi esimese merekaitseala üle, mis kindlasti ei jää viimaseks.

Bigeye Trevally koolkond Bikari atolli tuulepoolsel küljel (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas'i asutaja Enric Sala sukeldumas (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"Ookean on elu," ütles Marshalli Saarte mereressursside ameti (MIMRA) direktor Glen Joseph. „Maailma ookean halveneb, kuid suudame osa sellest tagasi tuua, tunnistades, et kaitse ja toidutootmine ei välista üksteist.

„Suure bioloogilise mitmekesisusega alade kaitsmine toob kasu kohalikele kogukondadele, kes sõltuvad kalast ja muudest tervisliku keskkonna aspektidest. Meie tulevik sõltub meie ookeani kaitsmisest.

2023. aastal toimunud ekspeditsioonil Bikarisse ja Bokaki kogusid Pristine Seas ja MIMRA andmeid mereelustikku maapinnast kuni 2,340 m sügavusele, laguunidest ja korallriffidest kaugele avamereni, nagu sel ajal teatati Divernet.

Barracuda kool Bikari atolli lähedal (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Teadlaste ja filmitegijate meeskond kasutas korallriffide ja avatud veekeskkonna visuaalseid akvalangiuuringuid; kukkus kaamerad merepõhja; loendas ja määras merelinde; veest leitud testitud geneetiline materjal; ja uurisid vähetuntud sügavamaid piirkondi, kasutades sukeldujat.

"Bikari ja Bokaki korallrifid on ajamasin, nagu 1,000 aastat tagasi ookeanis sukeldumine," ütles National Geographicu maadeavastaja ja Pristine Seasi asutaja Enric Sala. "Nendel kaugetel atollidel nägime Vaikse ookeani kesk- ja lääneosa tervemaid korallide, hiidkarplaste ja riffide kalapopulatsioone. Need on meie parimad lähtejooned selle kohta, milline võiks ookean välja näha, kui me sellel tõesti olla laseme.

Järsupea papagoikalad Bikari atollil (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Koostöös kohalike teadlaste ja valitsusametnikega viis meeskond läbi 452 sukeldumist Bikari ja Bokaki ning Bikini ja Rongeriku atolli ümber, jagades oma teaduslikku aruannet otsustajatega, et teavitada Reimaanlok.

Nad märkisid, et Bikaril ja Bokakil on Marshalli saarte suurimad pesitsevate roheliste kilpkonnade ja merelindude kolooniad; oli Vaikse ookeani kesk- ja lääneosas kõrgeim korallikate ja hiidkarpkalade tihedus; demonstreeris suurt korallide vastupidavust globaalsele soojenemisele; ja sellel oli Vaikse ookeani troopilises ookeanis suurim riffikalade biomass.

Rikkalikud hiidkarbid Bokaki atolli laguunis (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)



Piirkonnas esines ka ohtralt haavatavaid liike, nagu suur-rästas, Napoleon Wrasse ja papagoikala; haruldaste kalade kudemiskogumid ja paarituvad haid; ja süvamere kooslused potentsiaalselt uute kalaliikide ja selgrootute ning paljude haidega.

Napoleon Wrasse (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Suur hallide riffhaide parv Bokaki tuulealuse kanali ääres (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas ütleb, et Bikar ja Bokak on kontrastiks Bikini atollile, mida kasutati pärast II maailmasõda tuumakatsetuspaigana. MIMRA palvel on Pristine Seas atolli uurinud, et aidata Marshalli saartel rajada oma esimesed pikaajalised seirekohad, kasutades standardseid andmekogumismetoodikaid ja Rongeriki atolli pommimata võrdluskohana.

Kuna 2008, National Geographic Pristine Seas ütleb, et see on aidanud rajada 29 maailma suurimat merepiirkonda, mis katavad kokku 6.8 miljonit ruutkilomeetrit – rohkem kui kaks korda suurem kui India.

