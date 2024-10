Broneerige kohe: kaaluda veel 6 sukeldumisreisi

"Ultimate" üksi naiste põgenemine

Kandima Maldiivid on oma 270 toaga üks Maldiivide suurimaid saarekuurorte, "aktiivse elustiili" asukoht, mis pakub laia valikut vaatamisväärsusi, sealhulgas sukeldumist, kuid väidetavalt on see "ülim soolosaar". naisreisijate puhkus”.

Kandima kuurort Maldiividel

Kui te ei sukeldu, lubab Kandima lõõgastust, terviklikke spaahooldusi, joogatunde, snorgeldamist, purjelauasõitu, jetskiga sõitmist, kalapüüki, korallide kaitset, kunstitunde ja päikeseloojangureise, aga ka energilisemaid ajaviidet, nagu purjelauasõit, süsta, tennis ja võrkpall. mainida "10 ainulaadset söögikohta".

"Üksi reisijate, eriti naiste jaoks on ohutus esmatähtis," öeldakse selles. Akvalangi ees ootab külalisi mitte ainult Aquaholics sukeldumiskeskus, vaid ka pühendunud sukeldumisohutusametnik ja kohapealne dekompressioonikamber.​

Riffi uurimine

Seitse ööd novembris ühele inimesele laguunivaatega rannavillas, millel on otsene juurdepääs rannale, maksab täispansioniga 575 USA dollarit (440 naela) öö, sealhulgas 100 dollari suurune kuurordikrediit. Veespordivarustuse kasutamine kord päevas, 20% soodsam a la carte restoranid, kolmekäiguline õhtusöök Flames Grillis ja 30-minutiline fotosessioon.

Mõned pakkumised on ka mitme sukeldumise kohta: 6–11 sukeldumise hind on 60 dollarit ja 12 või rohkem 55 dollarit, kuigi peate lisama paadi rentimise tasu 15 dollarit ühe ja 25 dollarit kahe eest – kõik Aquaholicsi hinnad leiate siin.

Kandima Maldiivid Samuti on viimase hetke broneerimispakkumine kuni 40% soodustusega peatumised enne 23. detsembrit, kui broneering on tehtud enne oktoobri lõppu.

Sõitke, sukelduge ja säästke Bonaire'is 400 naela

Prantsuse inglikala

Kui soovite peatuda tuntud kohas Buddy sukeldumiskeskus novembris Bonaire'is Sukelduge kogu maailmas pakub säästu 400 naela paari kohta nädalas.

Pakett sisaldab "sõita ja sukelduda" sukeldumisstiili, mis tegi Bonaire'i kuulsaks, koos auto rentimise ja tankidega, mis võimaldavad piiramatult kaldalt üles ja alla sukelduda saare läänerannikul, valikus on kuni 60 märgitud sukeldumist. sukeldumiskohad. Kaasatud on ka kuus paadisukeldumist.

Kogu rannajoon on määratud merepark ja seal on registreeritud rohkem kui 470 kalaliiki, lisaks kullkilpkonnad, hiiglaslikud konnakalad, tähnilised ja merihobud.

Äärerahu on kaldast vaid 10 m kaugusel, veetemperatuur on keskmiselt 29°C, nähtavus sageli üle 30 m ja Lõuna-Ameerika mandriosa lähedal asub Bonaire orkaanivööst tublisti lõuna pool.

Kaldalsukeldumine Bonaire'is

Kuurordil, mis pakub mitteametlikku ja lõõgastavat korteritüüpi majutust, on ka oma majariff. Lisaks kohapealsele PADI 5* Buddy sukeldumiskeskusele on olemas bassein, Buddy Rangersi lasteklubi ja valik restorane.

Eripakkumise hind alates 2,595 naelsterlingi kohta sisaldab edasi-tagasi lende Ühendkuningriigist, transfeeri, seitsme öö majutust (kaks jagamist), auto rentimist, kuut paadisukeldumist ja kaitsefondi panust.

Suurem sõit Mexico Liveaboardidele

Mehhiko Liveaboards saab uue laeva, Quino Del Mar, mis asendab Quino Del Guardian kui see järgmise aasta juulis käivitub. Operaator võtab juba broneeringuid Socorrosse ja Cortezi merele.

Teraskerega Quino Del Mar on oma eelkäijast suurem 36 m laiusega 8 m laiusega ja ka suurem kui teine ​​laevastiku paat, Rocio del Mar, kus operaator lubab pikkadel Vaikse ookeani ristumisel rohkem ruumi, stabiilsust ja mugavust.

Ikka ehitatakse: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Sellel on 10 kahekordset privaatse vannitoaga cabins, two at lower and eight at upper deck level. The main deck has a large salon, arvuti-station, dining-room and kitchen, while the dive-deck includes a fully equipped camera table; there is also a shaded sun-deck. There is air-conditioning throughout, and diving is from two 8m Achilles inflatable pangasiuss.

A 10-day trip to Socorro is priced from ​​US $4,195 (£3,200); eight days to the Midriff islands in the Sea of Cortez from $3,095 (£2,360); 13 days exploring Baja California from $4,895 (£3,730) and an eight-day southern safari of the Sea of Cortez from $2,500 (£1,900).

Suvi Hispaanias jätkub

Les Illes sukeldumispaat

Ärge veel loobuge suvest Euroopas – kuni novembri lõpuni on veetemperatuur ideaalne Meedi saarte looduspargi Costa del Montgrí merepõhjaga tutvumiseks. Hotell ja sukeldumine Les Illes L'Estartitis, Hispaania Vahemere rannikul.

Les Illese sukeldumiskeskus asutati 1985. aastal ning selle sukeldumispaadi jõudmine kaitsealusele merekaitsealale kulub vaid 10 minutiga, kus saab sukelduda posidoonianiitudel ja näha paljusid muljetavaldavaid kalaliike, istuvat eluviisi ja vähilaadseid.

Kaheksapäevane ja seitse ööd täispansionil peatumine koos 12 paadisukeldumisega maksab alates 774 eurost (650 naela) ja Ühendkuningriigist on saadaval soodsad lennud Gironasse.

Infiniti liveaboard on sõlminud Atlantise Filipiinidega

Atlantis Philippines, mis haldab Dumaguete'is ja Puerto Galeras kuurorte ning on pikka aega tegutsenud oma pardal, 32m. Atlantis Assoorid, on nüüd loonud partnerluse, mida ta kirjeldab kui järjekordset "tõelist sinise vee jahti". Infiniti liveaboard.

See ütleb, et pärast aastatepikkust kaalumist Infiniti osutus üheks vähestest laevadest, mis vastab oma rangetele teeninduskvaliteedi ja külalistele pakutavate väärtuste standarditele. "See ei ole tüüpiline päästelaev või puidust rannikualev, mida tavaliselt Filipiinidel sukeldumispaatidena müüakse," on selle karm otsus.

Infiniti ehitati 2013. aastal Tais "sukeldujate poolt sukeldujatele" ja see on 39-meetrine täisterasest paat nelja teki ja 11 kajutiga. Sellel on ka kaks 5-meetrist RIB-d. Operatsiooni aruannete kohaselt on see kolimine Atlantise võimsust enam kui kahekordistunud ja teil võib tekkida vajadus kiiresti siseneda, sest see on juba 2026. aastaks kindlalt broneeritud.

Atlantis pakub taas sukeldumisperedele oma “Kids Dive Free” nädalaid, kus täiskasvanud saavad koos alla 18-aastaste järglastega sukelduda ilma lisatasuta – see tähendab: üks maksab, teine ​​läheb tasuta, et lapsed saaksid jääda, süüa ja sukelduda. nendel erilistel nädalatel tasuta.

See läheb kaugemale: vanemad pereliikmed vanuses 18–30 kvalifitseeruvad poole hinnaga sukelduja või mittesukelduja hinnale ning viimane pakkus tasuta proovi sukeldumist. Rohkem kui kahe lapsega pered saavad ka sukeldumisel 50% allahindlust. Pange tähele, et Atlantis ei paku lapsehoidmisteenust.

Järgmised KDF-i nädalad Puerto Galeras on 21. detsembrist 11. jaanuarini ja Dumaguetes 30. novembrist 8. detsembrini ja 14. detsembrist 11. jaanuarini. Järgmisel aastal korraldavad mõlemad kuurordid erinädalaid 1.–12. juulini ja 23. augustist 6. septembrini.

Hiiglaslike mante seas

Manta ekspeditsioonid võtab järgmisel aastal broneeringuid Ecuadori maismaa sukeldumisreisile. Lõuna-Ameerika riigis on maailma suurim registreeritud ookeani mantarai (Mobula birostris) populatsioon ja on küürus rändeteel, kusjuures ekspeditsiooni ajal saabub poegima ja paarituma 400–2,000 vaala.

Baas on Isla de la Plata Manabi lähedal, mis on osa Machalilla rahvuspargist ja üheksa öö pikkune reis kestab 15.-24. augustil 2025. Praegusel ajal külastab ookeani mantlasi sellisel arvul, et 30-40 isendit saab registreerida. päevane sukeldumine. Suured pole mitte ainult numbrid, vaid ka üksikud kiired.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Sukeldumiskohtades elab ka suur roheliste kilpkonnide, riffikalade, mureenide, ebatavaliselt suurte nõelajate ja mõnikord ka päikesekalade populatsioon.

Külalistel lubatakse võimalust kogeda ja osaleda tipptasemel looduskaitseuuringutes kiirte kaitsmiseks, töötades koos Ühendkuningriigis asuva heategevusega. Manta Trust ja sidusettevõtte Projecto Mantas Ecuadori teadlased. Nad kasutavad silte, koguvad biopsiaproove ja pildistavad identifitseerimispilte.

Ööbimine on Victor Hugo hotellis ja sukeldumine Exploramar 5* PADI sukeldumiskeskuses. Hind 2,750 USA dollarit (2,100 naela) sisaldab majutust B&B (kaks jagamist), transfeeri Guayaquili lennujaama ja Puerto Lopezi vahel, kuut täispäevast privaatset paadireisi Isla de la Platasse koos lõunasöögiga, kahte giidiga sukeldumist päevas, vallamaksu, giidiga ekskursioon saarel ja giidiga džunglituur. Maksimaalne külaliste arv on kaheksa. Saatke Niv aadressile info@mantaexpeditions.com

