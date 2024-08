Broneerige kohe: 6 võimalust sukeldumiseks

Maffia pakkumine

Sukeldujatele pakutakse Tansaania saarel Mafia kuurordis, mis on tuntud oma sukeldumisvõimaluste poolest, säästa 200 naela pea kohta nädalas. Pole Pole Lodge on butiikmaja, kus on 10 inimest privaatse vannitoaga ranna kohal vaiadele tõstetud bangalod koos söögibaariga ja spaaga.

Sukeldumine toimub sõsarettevõttes Mafia Island Lodge, PADI 5* sukeldumiskeskus, mis pakub iga päev paadiga sukeldumist traditsiooniliselt. dhows, kaldalsukeldumine ja erinevaid kursusi.

. dhowSukeldumine ulatub väidetavalt varjatud ja madalast Chloe lahest koos korallriffidega kuni Dindini ja Juani müürideni koos nende ristlevate haide ja kilpkonnadega.

Pole Pole Lodge on maffia

Magamistuba majutusasutuses Pole Pole Lodge (sukeldumine kogu maailmas)

Eripakkumise hind 2,275 naela, mida vähendatakse 2,474 naelalt, sisaldab rahvusvahelisi ja siselende, seitset ööd B&B, lennujaamatransporti, 10 paadisukeldumist, kohalikke makse ja tasuta igapäevast ekskursiooni. See kehtib kogu septembris ja tänavu 16. novembrist 19. detsembrini ning on saadaval kuni Sukelduge kogu maailmas.

Üks saar-üks kuurort Sansibaril

Mitte liiga kaugel India ookeanis ja ka Tansaanias avas The Cocoon Collection hiljuti "üks saar-üks kuurort" kinnisvara, mida peetakse Sansibari ülimaks luksuseks.

Bawe saar on 15-minutilise kiirpaadisõidu kaugusel Stonetownist (või kui on tuju, võite alati helikopteriga sõita) ja koosneb 70 villast, millest igaühel on privaatne bassein ja ülemteenriteenus.

Sukeldumine Bawe saarel (The Cocoon Collection)

"Gurmeefilosoofia" järgimiseks on olemas viis restorani ja spaa, kuid Bawe'l on ka "kõige täielikum ja täisvarustusega sukeldumis- ja veespordiala Sansibaril", kus sukeldumistegevust juhib Dive Mission SSI keskus.

"Bawe riffi peetakse Sansibari üheks hingematvamaks ja sellel on ainulaadne sukeldumiskoht: selle veed on koduks erakordsele hulgale troopilistele kaladele ja mereelustikule, mida on lihtne uurida isegi algaja taseme sukeldujatele," teatab keskus. annab liiga palju ära sellest, mida sukeldujad oodata võivad.

Sunrise Villa toahinnad poolpansioniga külalistele algavad 1,700 USA dollarist öö kohta (kaks jagamist) – üksikasjad alates Kookoni kollektsioon.

Broneerige Komodo mantas ette

Manta Expeditions ootab ees 22. juulit 2026 ja 10-öist pardareisi Komodo rahvusparki Indoneesias, kui kavatseb sukelduda sellistesse kohtadesse nagu näiteks Karang Makassar ja Manta Alley, kus kiired sageli kogunevad. palju sotsialiseerumist ja paaritumist.

Ettevõte teeb koostööd Ühendkuningriigi heategevusorganisatsiooniga Manta Trust, et korraldada teaduslikul eesmärgil väljasõite ning pargis on üks suurimaid aastaringseid riffi manta ray populatsioone maailmas, sealhulgas must morph. Teadlased koguvad foto-ID-pilte ja külalisi julgustatakse osalema uute mante otsimises ja nende nimetamises.

Reef manta ray lõpused (Guy Stevens / Manta Trust)

Teised saidid, nagu Batu Bolong, Crystal Rock ja Shotgun, peaksid pakkuma sukeldumisatraktsioone, nagu suured trevallyde parved, valgetipp-riffhaid ning barrakuuda- ja koralliaiad, kus leidub arvukalt olendeid, nagu konnakala, kummituskala, matkivad kaheksajalad ja nudioksad. Pink Beachist, Wainilust ja Tiga Darast.

Paat on Indo meister mis on suur, 47 m ja mahutab kuni 18 külalist üheksas konditsioneeriga, privaatse vannitoaga kajutid.

Kuigi teekond keerleb mantaga kohtumiste ümber, peavad Komodo draakonid kindlasti tutvuma kaasatud samanimelise saaretuuriga.

Hinnad algavad 5,150 USA dollarist (umbes 3,925 naela) kajuti (kaks jagamist) eest koos lennujaama- või hotellitransfeeriga, kuni neli sukeldumist päevas ja Komodo ringreis. Külastage Manta ekspeditsioonid või saatke Manta Trusti juhend Niv Froman aadressil info@mantaexpeditions.com.

Maldiivide väikseim?

Väike kuurort, kuid sukeldumiskeskus tundub piisavalt suur (Boutique Beach)

Kui "butiik" on veel üks viis öelda "väiksemalt", arvab Dive Worldwide, et Boutique Beach võib olla Maldiivide väikseim kuurort. Reisikorraldaja kirjeldab seda suurepärase asukohaga, et hinnata Lõuna-Ari atolli pakutavaid sukeldumisvõimalusi. Selle atraktiivsust suurendavad nüüd veelgi 30% säästud.

Kuuetoaline kuurort asub atolli kaguosas Dhigurah saarel ning selle kujundasid ja ehitasid sukeldujatele sukeldujad, öeldakse seal. Kohapeal on restoran ja salong, kuid pange tähele, et see on kuiv kuurort (alkoholivaba).

Sukeldumine dhoni (Butique Beach)

Sukeldumiskeskusest saavad selge peaga külalised teha kuni kolm sukeldumist päevas rohkem kui 50 sukeldumiskoha vahel, sealhulgas lähedalasuva Kuda Rah Thila ja terve päeva safarit nõudva Manta Pointi vahel.

Mereelustik ulatub nudiokstest snapperparvedeni hallide riffhaide ja hiidhaideni ning vaalhaid on atollil alati olemas.

Kui reisite enne 31. oktoobrit ja broneerite rohkem kui seitse päeva ette Sukelduge kogu maailmas, säästate seda 30% kõikehõlmava majutuse pealt. Seitse ööd Deluxe-toas väheneb seega 2,495 naelsterlingini, mis sisaldab lende Ühendkuningriigist, kiirpaaditransfeere ja kuni kahte sukeldumist päevas.

Kalahuvilistele

Üleval ja all: haruldased Trimma cavicapum goby (Blue Safari Seišellid)

Haruldane sinisetriibuline pügmee-goby on äsja tuvastatud kala, mis näib olevat Seišellide välissaarte Alphonse'i rühma omane. See leiti St François atollilt.

Seišellid on koduks 880 kalaliigile ja algselt arvati, et see on järjekordne goby, Trimma dalerocheila, kuni kaks erinevat värvi ja märgistatud isendit Trimma cavicapum oli leitud ja uuritud.

Kohalik sukeldumisoperatsioon Blue Safari Seychelles arvab, et "uut" kurja võib leida ainult Alphonse'ist ja lõuna pool Astove'ist, kus seda hiljuti pildistati. Sukeldumiskülastajaid kutsutakse "kogema erakordset bioloogilist mitmekesisust ja olema esimeste seas, kes on tunnistajaks uuele pügmeedi liigile selle looduslikus elupaigas".

Keskuse sõnul tähendab atolli soe toitaineterikas vesi, et Alphonse pakub India ookeani parimaid sukeldumisvõimalusi.

Saarel on PADI 5* sukeldumiskeskus, kus on pooletunnise paadisõidu raadiuses 24 sukeldumiskeskust, mis väidetavalt kubisevad eksootilistest ja värvilistest kaladest, aga ka kilpkonnadest, napoleoni raikast ja mantaraidest. Külastatakse ka St François' lähedal asuvaid sügavaid langusi ja madalaid platood.

Blue Safari Seišellid ütleb, et see mängib selles maailma osas aktiivset rolli ookeaniuuringutes ja -kaitses. Sukeldujaid kutsutakse Alphonse'is osalema seitsme öö sukeldumispaketiga koos kõigi söögikordadega, mis maksab 9,710 USA dollarit inimese kohta (umbes 7,350 naela), sealhulgas viis kahepaagi ja ühe paagiga sukeldumist ning lennujaamatransfeere.

Orca ja Breakers Somabays

Punase mere sukeldumine Somabayst

Võib-olla paremini hallatavate puhkusehindade jaoks, usaldusväärse ilmaga ja kuni viietunnise lennuga Ühendkuningriigist, on usaldusväärne panus Punase mere viie majutuskohaga kuurort Somabay Hurghada lähedal.

Sellel on majarahu, millele pääseb ligi 420 m kõrguselt sadamasildilt, ning ligipääs umbes 20 paadisukeldumiskohale, näiteks Salem Express vrakk ja suurejoonelised Tubya Arbaa korallisambad, kõik läbi Orca sukeldumisklubi.

Majariffidel on koralliaiad, kilpkonnad, barrakuudad, raid ja aeg-ajalt vaalhai Wally ning Orca saab hakkama kõigega alates avastussukeldumisest kuni taashingamise koolituseni.

Somabay kompleksi nurk (Steve Weinman)

Viis hotelli, mis asuvad eraldatud 1,000 hektari suurusel poolsaarel, pakuvad laias valikus hindu ja stiile, kuigi paljud akvalangistid valivad Orcale lähima rahuliku majutusasutuse. Breakersi sukeldumis- ja surfimaja, mis eelmisel aastal täielikult renoveeritud.

Kahekohalise merevaatega toa hinnad algavad 73 naelsterlingist öö kohta ja päevase majariffidel sukeldumise eest maksate alates 41 naelast ja päevase paadiga sukeldumise eest saate seda kahekordistada.

