Kliimamuutused võivad kilpkonni rohkem emaseks muuta

at 8: 00 am

…aga mõned neist hakkavad uue reaalsusega kohanema, teatavad Exeteri ülikooli merebioloogid MOLLIE RICKWOOD, ANNETTE BRODERICK ja ROBIN SNAPE

Ülemaailmse temperatuuri tõus on eriti terav oht maailma merikilpkonnadele. Seda seetõttu, et kilpkonna pesa temperatuur kontrollib järglaste sugu.

Tulles randa (sageli randa, kust nad koorusid) kaldale jõudes kasutavad merikilpkonnad oma lestadega ettevaatlikult liiva välja ja loovad liiva sisse kolvikujulised pesad, kuhu nad munevad. Nende pesade eest puudub emalik hoolitsus – nende edu sõltub ainult keskkonnast.

Kuumemad pesad toodavad rohkem emaseid poegi, kuid vähem lapsi jääb täiskasvanuks saama, kui temperatuur tõuseb üle kriitilise läve.

Kui merikilpkonnad ei leia võimalust pesade temperatuuri tõusule vastu seista, võib kliimamuutus anda üha rohkem emaseid ja vähem järglasi – see on meiesuguste merikilpkonnabioloogide jaoks hirmutav stsenaarium.

Õnneks oli meil hea meel seda avastada roheline ja metsakilpkonnad Põhja-Küprose tõug saabub aasta alguses, et tasakaalustada mõningaid inkubatsioonitemperatuuri tõusu mõjusid.

Rohelise kilpkonna poeg (Stefan Hunt)

Alates varajastest 1990-idest Kilpkonnade Kaitse Ühing ja meie meeskond Exeteri ülikoolis on teinud koostööd Põhja-Küprose randades pesitsevate roheliste kilpkonnade jälgimiseks ja kaitsmiseks.

Igal suvel patrullib pesitsevate randade meeskond pühendunud vabatahtlikest, et registreerida iga munetud pesa. Nad asetavad nendesse pesadesse temperatuuriandmete salvestajad ja märgistavad iga emase, mida nad kohtavad.

Tulemuseks on ainulaadne andmebaas enam kui 1,300 üksiku emase kilpkonna kohta, kelle pesade kuupäev, asukoht ja koorumise edukus on teada.

Seda andmebaasi kasutades suutsime näidata, et alates 1992. aastast pesitsevad Põhja-Küprosel rohekilpkonnad igal aastal rohkem kui pool päeva varem (rohelised 0.61 päeva, kaljukilpkonnad 0.78 päeva). Kui enne 2000. aastate keskpaika ei olnud kilpkonnade pesitsemist enne juunit registreeritud, siis nüüd loodame mai algusest pesitseda üsna vähe.

Kas aastaajad tunduvad teile üha veidramad? Sa ei ole üksi. Kliimamuutused moonutavad looduse kalendrit, mistõttu taimed õitsevad varakult ja loomad ilmuvad valel ajal.

See artikkel on osa sarjast, Metsikud aastaajad, kuidas aastaajad muutuvad – ja kuidas need lõpuks välja näevad.

Kui temperatuurid tõusevad jätkuvalt praegusel kiirusel, siis arvasime, et praeguse soosuhte säilitamiseks peaksid kaljukilpkonnad igal aastal pool päeva varem pesitsema. Haudumissageduse vähenemise vältimiseks peavad nad igal aastal pesitsema 0.7 päeva varem.

See tähendab, et praegu nihutavad meie vaenupead oma pesitsuskuupäevi piisavalt vara, et säilitada praegused inkubatsioonitemperatuurid ja seega ka sugusuhted ja koorumise edukus. Hea uudis.

Ehkki meie uurimused vaenupeade kohta pakuvad põhjust optimismiks, ei ole mingit garantiid, et emased jätkavad pesitsemist igal aastal üha varem. Et mõista, kas see võib nii olla, tahtsime mõista, kas temperatuur oli peamine tegur, mis seda varasemat pesitsemist ajendas.

Temperatuur pole veel kõik

Üksikute rohekilpkonnade puhul kinnitasime, et temperatuur on oluline tegur, mis paneb nad varem pesitsema. Tegelikult avastasime, et üksikud emased pesitsevad 6.47 päeva varem iga meretemperatuuri tõusu korral Celsiuse järgi.

Siiski näitasime ka seda, et mitu korda emane on varem siginud ja mitu korda ta pesitsushooajal muneb, seletab võrdsel määral tema munemiskuupäevade varieerumist. Nendel tähelepanekutel on oluline mõju, kui mõelda sellele, mis toimub roheliste kilpkonnade populatsiooniga tervikuna.

Metsakilpkonn (Pixabay)

Kaitsemeetmete, nagu pesade kaitsmine röövloomade eest ja kõrgveepiirile liiga lähedale paigutatud pesade ümberpaigutamine, tulemusena on meie Põhja-Küprosel asuvas uurimispaigas rohekilpkonnade populatsioon oluliselt suurenenud. Alates 1992. aastast on arvukus kasvanud 55 pesalt aastas enam kui 400-ni.

Praeguse varasema pesitsemise trendi mõistmine on keeruline. Kuid praegu võime olla kindlad, et merikilpkonnad teevad just piisavalt, et võidelda kliimamuutuste negatiivsete mõjudega – see on fantastiline uudis.

Kilpkonnad annavad oma panuse. Nüüd on meie ülesanne tagada selle karismaatilise ookeanisaadiku jätkuv kaitse ja pikaajaline jälgimine, et anda neile parim võimalus meie muutuvas maailmas ellu jääda.

Kas teil pole aega kliimamuutuste kohta nii palju lugeda, kui soovite?

Selle asemel hankige postkasti iganädalane kokkuvõte. Igal kolmapäeval kirjutab The Conversationi keskkonnatoimetaja Imagine'i, lühikese e-kirja, mis käsitleb ühte kliimaprobleemi veidi sügavamalt. Liituge 40,000 XNUMX+ lugejaga, kes on seni tellinud.

Samuti Divernetis: ROHELINE KILPKONNA SEKSIALGUS: UUS PÕHJUS MUREKS, MEREKILPKONNDE IME, 400 TUNDI SUKeldumist, kui bioüliõpilane SEISEB KASVAJATE KILPKONNDE EEST, TROOPILISTE KILPKONNADE JÄLGIMINE – SÜGAVAL