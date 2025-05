Klounkala kahaneb merelainete ajal

Need anemonekalad ei salene lihtsalt toimetulekuks – nad saavad Lühem, ütlevad Newcastle'i ülikooli teadlased THERESA RUGER, CHANCEY MacDONALD ja MELUSSA VERSTEEG, kes on äsja avaldanud selle nähtuse kohta uue uuringu.

Samal ajal kui maailm kaalub äärmuslikumate temperatuuridega toimetulekut, on üks korallriffi kala leidnud uudse viisi kuumuse vastu võitlemiseks: kahaneb.

Soovides teada, kuidas klounkalad oma keskkonnamuutustega toime tulevad, mõõtsime korduvalt 134 metsikut kala Kimbe lahes Paapua Uus-Guineas merelise kuumalaine ajal, mis algas 2023. aasta märtsis ja on osa käimasolevast... ülemaailmne massiline korallide pleegitamineKlounkaladel on ainulaadsed märgised, mis muudavad nende vee all tuvastamise ja mõõtmise lihtsaks.

Meie täielikuks üllatuseks avastasime, et 100 meie mõõdetud kala kahanesid meie uuringu käigus veebruarist augustini 2023. Neil, kes kahanesid, oli suurem võimalus kuumalaine üle elada.

Klounkala (amfiprioonperkula) elavad väikestes sotsiaalsetes rühmades korallriffide anemoonide sees. Nagu filmis näha Kalapoeg Nemo näidatud, klounkalad lahkuvad harva, kui üldse, oma peremeesloomast, sest see pakub neile kaitset kiskjatelt.

Klounkalad ei saa vabalt jahedamatesse piirkondadesse kolida (Morgan Bennett-Smith)

Kahjuks tähendab see ka seda, et klounkalad ei saa merel kuumalainete tõttu jahedamatesse piirkondadesse kolida. muutuvad korallriffidel üha tavalisemaks tõusva globaalse temperatuuri tõttu. Klounkalad vajavad kuumuse üleelamiseks teisi strateegiaid.

See on esimene kord, kui on näidatud, et korallriffi kalad kuumastressi tõttu kahanevad. Ja kahanemise all ei pea me silmas kõhnemaks muutumist – me peame silmas lühemaks muutumist.

See on üllatav, sest selgroogsete (selgroogsete loomade, nagu meie) kasvu peetakse üldiselt ühesuunaliseks. Aja jooksul muutute suuremaks ja stressi korral või maksimaalse pikkuse saavutamisel võite kasvu peatada, kuid selgroogsete kahanemine, eriti nii lühikeste perioodide jooksul kui kuu ja keskkonnatingimuste tõttu, on haruldane.

Samuti võib tunduda ebaloogiline kahaneda. Lõppude lõpuks on väiksemad isendid altimad ärasöömisele ja nad... vähem sigima.

Siin aga suurendas väiksem suurus klounkalade ellujäämisvõimalusi, võimalik, et väiksemate kalade tõttu vajavad vähem toitu ja on tavaliselt toidu otsimisel ja hapniku abil, mida on kuumas vees vähem.

Oranž klounkala pleegitatud anemooni sees 2023. aasta kuumalaine ajal Kimbe lahes Paapua Uus-Guineas (Morgan Bennett-Smith)

Kui sina kahaned, kahanen mina

Leidsime, et kuumalaine kahanemisel ja üleelamisel on sotsiaalne komponent.

Klounkalade sotsiaalsete rühmade tähelepanuväärne omadus on see, et nad säilitavad suurusel põhineva range hierarhia. See tähendab, et kasv – ja kahanemine – ei mõjuta mitte ainult kõnealust isendit, vaid võib põhjustada ka konflikti rühmas, mis võib sundida kala välja tõrjuma, mis tavaliselt viib surmani. Seega on kahanemine riskantne ettevõtmine.

Igal anemoonil on suurim emane klounkala, suuruselt teine ​​isane ning koos moodustavad nad paljunemispaari. Paarisisese võitluse vältimiseks kontrollivad isased oma kasvu, et säilitada kahe vahel fikseeritud suurussuhe.

Meie uuringus elasid paarid, kus mõlemad kalad kahanesid, kuumalaine üle tõenäolisemalt kui siis, kui ainult üks või kumbki kala ei kahane.

Samuti leidsime, et kalad, kelle suurus oluliselt kahanes, suutsid tingimuste paranedes järele jõuda ja kiiresti kasvada. See tähendab, et abi pole ainult kahanemisest, vaid ka paindlikust kahanemisest ja kasvamisest vastavalt oma vajadustele.

Pesitsev klounkalapaar. Suur emane on paremal ja väiksem isane vasakul (Theresa Rueger)

Kuigi kõik kalad ei suutnud kuumusele vastu pidada ja ellu jääda, ei surnud ükski meie uuringus mitu korda kokku tõmbunud kaladest ning isegi ühekordne kokkutõmbumine suurendas klounkala ellujäämise tõenäosust kuumalaine ajal 78%.

Meie uurimus ei uurinud, kuidas klounkalad seda teevad, kuid teiste selgroogsete uuringud võivad meile vihjeid anda. Näiteks Galápagose saarte meriguaanid... kahaneb El Niño aastatel, kui vee temperatuur Vaikse ookeani ida- ja keskosas soojeneb.

See vähendab toidu kogus ja ajendab roomajaid kahanema, neelates osa nende luudest.

Paljude merekalaliikide keskmine suurus üle maailma on muutub väiksemakspikaajaliste uuringute kohaselt. See võib osaliselt olla tingitud suuremate kalade eemaldamine populatsioonidest, aga ka soojenevast kliimast kasvu või maksimaalse suuruse muutmine kaladest.

Kui meie leid täiskasvanud kalade kahanemisest keskkonnastressi tõttu on laialdasemalt levinud, võib see olla veel üks põhjus, miks maailma ookeanis olevad kalad vähenevad.

. uus uuring avaldatakse ajakirjas teadus Edasiminek.

