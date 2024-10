Ülemaailmne sukeldumise välkmüük on nüüd käes

Reisikorraldaja Dive Worldwide soovib, et sukeldujad oleksid teadlikud, et tal on a flash müük reaalajas alates oktoobri lõpuni, pakkudes 150. aasta puhkuseks uue otsebroneeringu tegemisel kõigi sihtkohtade pealt kokkuhoidu 2025 naela.

Ahvatlemiseks mõeldud näidete hulka kuuluvad Maldiivide Liveaboardi parim marsruut, jättes sukeldujatele aega selle ja järgmise aasta vahele, et ennetada Põhja- ja Lõuna-Malé ning Ari atollide uurimist, mille tipphetkedeks on mantade puhastusjaamad, võimalikud kohtumised vaalhaidega ja sukeldumised.

Siis on olemas Lääne-Komodo uurija pakett, mis pakub juurdepääsu Indoneesia sukeldumisele Sumbawas ja Komodo lääneosas. "Spetsiaalne Kalimaya sukeldumiskuurort pakub igapäevaseid sukeldumisreise kolme maailmakuulsasse kohta, lisaks uskumatule majariffile, kus leidub arvukalt haruldasi ja ebatavalisi mereelukaid," ütleb operaator.

Kariibi mere piirkonnas on võimalus peatuda St Eustatiuse saarel asuvas Golden Rocki kuurordis, kus saab sukelduda Sukeldumine Statia et uurida pakutavate sukeldumiskohtade valikut, sealhulgas esemetega laevavrakke, korallriffe ja korallidega kaetud laavavooge.

Need on vaid maitsmine võimalikest kuurordi- ja liveaboard-puhkusest ja Sukelduge kogu maailmas ütleb, et see võib pakkuda ka palju kohandatud valikuid. 150 naela suurune allahindlus kehtib 2025. aasta uutele otsebroneeringutele, mis on tehtud kuni 31. oktoobrini 2024 (kaasa arvatud), kuid see nõuab minimaalset kulutust inimese kohta 2,000 naela. Tsiteeri päringu tegemisel 'DWOCT24'.

