Sukeldujad leidsid järjekordse haruldase tüüri – mis tähistab maetud aarde vrakki?

Pärast avastamist a metallkattega rool 18. sajandi sõjalaevalt, mis hukkus Sitsiilia lähedal 1718. aastal, teatati Divernet Eelmisel kuul võttis Iiri sukeldumismeeskond ühendust omaenda Itaaliaga seotud rooli leidmise kohta eelmisel suvel.

Sukeldujate leitud haruldane vaskkestaga tüür on seostatud Briti kaubalaevaga nimega Taastamine30 meetri pikkune alus oli väidetavalt koormatud väärtuslike Itaalia kujude ja muude aaretega, kui see 1787. aastal Iirimaa kagurannikul Wexfordi Carnsore Pointi lähedal tormis kursilt kõrvale kaldus ja uppus.

Laeva uppumisel hukkus kuus meeskonnaliiget, sealhulgas kaks kapteni poega.

Roolivars on peaaegu 7 meetrit pikk (Endeavour Team)

Sukeldujad leidsid tüüri umbes 20 meetri sügavuselt suhteliselt ilmetult merepõhja alal. See asus umbes 200 meetri kaugusel kohast, kus varasemad magnetomeetrilised uuringud olid neile andnud alust arvata, et TaastaminePuidust kere lebab 2-3 meetri sügavusel liivakihis. Arvatakse, et pardal on veel mitmesuguseid marmorist, muust kivist ja pronksist esemeid.

Tundmatu aluse asukoht oli kinnitatud uurimislaevalt tehtud mitmekiirelise sonari uuringute seeriaga. Keary osana INFOMAR Iirimaa merepõhja pikaajaline kaardistamine, mida juhib Iirimaa Geoloogiateenistus ja selle partnerid.

Pronksist kronsteiniga rool (Endeavour Team)

6.8 meetri pikkune roolilaba leiti koos pronksist kinnituspoltide ja ahtriposti osaga, mis viitab laeva äkilisele ja vägivaldsele lõpule.

Arvatakse, et selliseid tüüri on säilinud väga vähe ning sukeldumismeeskond on võtnud ühendust meremuuseumidega üle maailma, lootes kindlaks teha, kui haruldane nende leid on.

Enne rauast ja terasest laevade ajastut kaeti puidukaubalaevu mõnikord kere kaitsmiseks vasega. Kuninglik merevägi võttis selle tava oma sõjalaevade kiiremaks muutmiseks kasutusele – kuigi mitte enne 1850. aastaid.

Taastamine ehitati Chesteris 1773. aastal ja umbes sel ajal, nagu sukeldumismeeskond on teada saanud, oli Briti kaubalaevastiku 200 10,000 laevast vaid umbes XNUMX vasega kaetud.

Kindlustamata lasti

Laev teel Londonist Dublinisse, vedades kunstiteoseid, sealhulgas marmorist ja muudest kivist kujusid, mille Charlemont'i krahv oli üheksa-aastase Euroopa turnee ajal Itaaliast ostnud. Ta oli hankinud skulptuurid, mis kaunistasid sel ajal Iirimaa pealinnas ehitatavat tollimaja, kuid arvatakse, et tema väärtuslik last oli kindlustamata.

Taastamine Samuti olevat ta kaasas kandnud „kogust rikkalikke ja haruldasi kunsti- ja loodusesemeid“, mille oli Euroopast kogunud Iiri pankur John La Touche, keda, nagu ka Charlemonti krahvi, peeti Euroopa rikkaimate meeste hulka kuuluvaks.

Kuigi ametlikku kaubamanifesti pole leitud, arvatakse laeval olnud ka teiste aarete hulgas olevat kogu St. Helena kuberneri Daniel Corneille'i majapidamistarve.

Viieliikmelist sukeldumismeeskonda juhib kohalik merendusuurija Edmond O'Byrne, kes korraldab ka Drysuit remondi- ja müügiäri. Ta on umbes 40 aastat otsinud Taastamine, sellest ajast peale, kui laevaga seotud lood esimest korda tema kujutlusvõimet köitsid.

„Me olime ühed esimestest akvalangisukeldujatest selles Iirimaa nurgas,“ rääkis O'Byrne. Divernet„Leidsime peamiselt maailmasõdadest pärit vrakke, aga siis kuulsin ma…“ Taastamine 1985. aastal. Pikka aega arvati, et laev uppus madalikus, kuid me leidsime tolleaegse ajaleheartikli, mis näitas, et see oli sügavamates vetes kaduma läinud.

„Muidugi polnud meil GPS-i ja parim, mida me sel ajal teha saime, oli magnetomeetreid kasutada.“

Ankrud ja teekannud

Nüüd arvatakse, et maetud laev oli oma ankrutest lahti läinud, mis oleks magnetomeetri signaalid parimal juhul nõrgaks muutnud. Meeskond leidis selle, mida nad peavad üheks neist. Taastamine'i ankrud ja kett läheduses eelmisel aastal.

Arvatakse, et see ankur pärineb ka taastumisrühmast (Endeavour Team).

Ankrukett (Endeavour Team)

Laeva põlv ja tekiplank (Endeavour Team)

Alles 2021. aastal leidis meeskond koha, kus liivasest merepõhjast paistsid välja palgid. Nad leidsid analüüsimiseks ühe puutüki, teatasid oma leiust ja leidsid piirkonnast esemeid, sealhulgas uhke vaskteekannu, tindipoti ja malmist ahju tükke.

Ülal ja paremal: vaskne teekann (Endeavour Team)

Tindipott leiti vrakipaigalt (Endeavour Team)

"Märkimisväärne avastus"

"Olen 99% kindel, et see ongi Taastamine,” ütles O'Byrne Iirimaa ajalehele Riiklike mälestismälestiste teenistus, kuid seni on NMS jäänud väljakaevamiste väljavaate suhtes ükskõikseks. Nad on öelnud, et neil pole plaanis vraki tuvastamist proovida seni, kuni see on looduslikult liivaga kaitstud, ning on lubanud vaid, et nad „jälgivad olukorda“.

Sukeldujad, kes tegutsevad häirimiskeelu alusel, oleksid loomulikult rõõmsad võimaluse üle teha koostööd merearheoloogidega vrakipaiga väljakaevamistel – seega andis tüüri leidmine eelmisel suvel nende ettevõtmisele uue hoo. „See oli väga põnev – me poleks seda kunagi osanud oodata,“ ütleb O'Byrne.

Muuseumiarutelud kõrvale jättes loodab ta, et Divernet Lugejatel võib olla teavet, mis aitaks avastust konteksti seada. Kui 18. sajandist pärit vaskkattega tüür osutub nii haruldaseks leiuks, nagu meeskond usub, võib see julgustada ametivõime uuesti mõtlema vraki väljakaevamise lubamise võimalikele eelistele.

Iirimaa Merendusinstituut President Joe Varley avaldas sukeldumismeeskonnale austust ja nimetas nende tüüri leidmist "väga oluliseks" ning sukeldujad loodavad, et ese võidakse ühel päeval konserveerimiseks ja eksponeerimiseks üles tõsta.

Kõik, kellel on teavet sukeldumismeeskonna leiu harulduse või muu kohta, saavad ühendust võtta Edmond O'Byrne'iga aadressil edmondobyrne@gmail.com või helistada numbril 0868 173477.

