Sukelduja vanne: Kuidas läheb, miljon dollarit hiljem?

„See on tõesti kümnendi sukeldumislugu,“ ütleb uhkusega Chris Goldblatt, Fish Reef Projecti asutaja ja tegevjuht. „Kõikjal, kuhu ma lähen, küsivad inimesed: „Miks ma pole sellest kuulnud?“ Noh, ma annan endast parima!“

„Riffid on veidi eraldatud ja neid on veidi raske leida, aga kui üha rohkem sukeldujaid hakkab seda oma silmaga nägema, siis arvan, et see muutub.“

Chris on Santa Barbaras kodus hiiglaslike pruunvetikate ja garibaldikaladega Zoomi tausta ees. Ta on just naasnud reisilt San Clemente'ist California Kanalisaartel, et hinnata sealset merikõrvapopulatsiooni: „Olen ​​seda viimased 40 aastat jälginud ja see on seal üsna hästi taastunud,“ ütleb ta.

Kalarahu projekt hakkab tunduma lõbusamana! (FRP)

Kalarahu projektil on selline nimi, mis võiks viidata lihtsalt järjekordsele väikesemahulisele mereelustiku elupaiga ettevõtmisele.

Seejärel avastad selle ambitsioonide ulatuse – sealhulgas Ida-Vaikse ookeani kunagi lopsakate pruunvetikametsade drastilise kadumise tagasipööramise ning tõsiasja, et Chris on juba investeerinud omaenda raha, mille ta enda arvates võrdub miljon dollarit, et projekt praegusele muljetavaldavale tasemele viia.

See kõik põhineb kilpkonnakujulisel betoonist mereelustiku magnetil, mida nimetatakse merekoopaks, ja antud lubadusel äärmustes.

„2003. aastal sattusin kohutavasse paadiõnnetusse,“ selgitab Chris. „Viis sõpra ja mina jäime kütusepaagi alla ja uppusime keset La Manche'i väina.“

„Kui ma seal väljas veritsen ja surnuks jooksen, tallates keset ööd 20 miili kaugusel vett bokserites – noh, sellises olukorras teed oma loojaga palju tehinguid.“

„Minu eesmärk oli, et kui ma suudan ellu jääda, siis veedan ülejäänud elu ookeani rohkem elusid pannes, kui ma sealt välja võtan – ja ma olen neid palju välja võtnud. Olen oma elus kõvasti kalastanud ja ma ei häbene seda, nii odapüüdjana kui ka siis, kui ma 90ndatel mereandide kauplejana säästva mereandide liikumise teerajajaks olin.“

Sukeldumislaager

Chris Goldblatt oli üles kasvanud Malibus: „See oli tol ajal tagasihoidlik kogukond ja kui tahtsid midagi head süüa, pidid seda otse sööma minema.“

Ta tegeles vabalt sukeldumisega kaheksa-aastaselt ja kui ta oli 13-aastane, saatis ema ta Catalinal asuvasse suvelaagrisse, mis võis temaealise isiku sertifikaadi saada.

Umbes samal ajal ostis ta oma esimese paadi „ja hakkas hullumeelsena sukelduma ainsasse ligipääsetavasse kohta, mis oli Santa Monica laht – kõik muda ja liiv, mida eraldasid mõned kivid ja mõned inimese loodud ehitised“.

„See pani mind tõsiselt mõtlema, mis juhtub, kui suudad seda piiratud elupaika rikastada – muutud kõrbest oaasiks.“

Merekoobas (FRP)

Ja just seda Chrisi kalariffi projekt nüüd teebki. Sellel on võime muuta merepõhja tühermaad õitsvateks biogeenseteks mereökosüsteemideks, mis suudavad toetada pruunvetikaid, koralle, mereimetajaid, kalu, koorikloomi ja merelinde, vähendades kalapüügikoormust olemasolevatele looduslikele riffidele ja luues sukeldujatele teretulnud vaatamisväärsusi.

Need riffid mitte ainult ei meelita ligi mereelu, vaid ka kasvama „seda, tekitades nii palju, et see valgub ümbritsevatesse aladesse,“ ütleb Chris – just nagu meile lubatakse, võib juhtuda merekaitsealadel (MPA-des), kui neid tegelikult jõustatakse.

Merekoopa anatoomia

„Tundsin vajadust luua organisatsioon, mis ei looks lihtsalt tehisriffe, vaid midagi sellist, mida võiksime nimetada biogeenseks riffiks, mis täidaks loodusliku riffi funktsiooni, aga näeks inimsilmale täis kasvades loomulik välja,“ ütleb Chris. Tema jaoks ei mingeid mahakantud paate ega vanu rehve.

Projekti alustades 2010. aastal pöördus ta esialgu tuttava „riffikera“ kujunduse poole, kuid lisaks uue lähenemisviisi eelistamisele „intellektuaalomandi kaalutlustel“ selgus, et riffikerad sobivad korallide paljundamiseks palju paremini kui pruunvetikatele.

Lahenduseks oli merekoobaste rajamine. Need on ehitatud merebetoonist, kasutades tsemendisegu, mille betooni pH väärtus sobib merevee omaga ja mis ei eralda gaase. Arvatakse, et koopaid asustav mereelustik eemaldab rohkem süsinikku, kui betoonitootmisprotsessis eraldub.

Merekoopa (FRP) segamine

Hiljuti uputatud merekoobastest (FRP) pärit bassi hajumine

Chrisi sõnul on 1,280 kg kaaluvad ja 8 ruutmeetri suurused üksused kujuga, mis takistab liiva sisse vajumist ja ei nihku isegi orkaani tugevusega tingimustes. Nende lamedad alad soodustavad suurte pruunvetikate haardumist, samas kui õõnsused meelitavad ligi sigivaid kalu ja teisi olendeid.

Iga üksuse paigutamine maksimaalse kasu saamiseks on muutunud omamoodi kunstiks, kuid merekoopad paigaldatakse tavaliselt 6–20 m sügavusele, kus meri on selge ja saastamata.

Uus merekoobas rajatakse (FRP)

Nende disain tekitab ülesvooluefekti, suunates jahedama ja toitaineterikast vett merepõhjast üles veesambasse. Neid saab kohandada vastavalt konkreetsetele sihtliikidele, kes eelistavad teatud sügavusi ja keskkondi, ning nende väidetav eluiga on 500 aastat.

Väidetavalt tekitab merekoopad tihedama pruunvetikate võrastiku, mis on võimeline vastu pidama tormilainetele. Oluline on see, et neid saab ka masstootmise teel toota ilma kvaliteedi halvenemiseta, ütleb Chris. Kui konkurentide süsteemide valmistamine võis võtta kaks tundi kuni kaks nädalat, siis „meie leiutasime süsteemi, mille saab valmistada ühe minutiga!“

„Kui pruunvetikat toota, peab see olema sellise suuruse ja ulatusega, et pruunvetikas saaks end kaitsta,“ ütleb ta. „Seega peab see olema suur pruunvetikamets ja kui soovite mereelu eksportida, mitte olla ligitõmbavaks rifiks, tähendab see kõik ulatust. Teil on vaja suure tõhususega seadet, mille saate välja juurida.“

Pruunvetikas tõuseb lendu (FRP)

California: Suur väljakutse

Chrisil oli kalanduse ja äri kraad ning ta oli juhtinud kolme edukat ettevõtet, sealhulgas mereandide kaubandust ja orgaaniliste toidulisandite ettevõtet, kui ta asus California kaduva pruunvetikaprobleemiga tegelema. Kuid vaevalt oleks ta saanud valida suuremat väljakutset kui luua oma mittetulundusühing oma koduriigis.

„Ei Californias ega Baja Californias ole riiklikult toetatud riffimise programmi, nagu see on ülejäänud riigis ja ülejäänud Mehhikos,“ selgitab ta. „See, et meil on liidus pikim rannajoon ja arvestades mõõdetavaid ja teadaolevaid eeliseid, on üsna kummaline, kuid sellel on poliitilised põhjused. Selleks on tegelikult raha, aga see ei lähe riffimiseks.“

Peagi sai ta teada, et vajalike lubade saamiseks peab ta läbima vähemalt 11 osariigi ja föderaalameti ning see protsess, nagu selgus, võtab tal aega 10 aastat. Ta võrdleb seda ülesannet kuberneriks kandideerimisega, kus ta võitleb toetuse nimel kõigilt inimestelt – akadeemilistest ringkondadest kuni erakondade, keskkonnarühmituste ja kalandushuvideni.

„Floridas on ainult tehisriffi luba, aga Californias tuleb sisuliselt läbida sama protsess nagu siis, kui Exxon paigaldaks naftaplatvormi. Päästvat armu pole, sest taastatakse pruunvetikamets!“

Esimesed merekoopad ilmusid tegelikult Lõuna-Carolina idarannikule, mille loodusvarade osakond ostis ühekordse eksemplarina: „Nüüd on neis kõikjal hiiglaslikke meriahvenu ja meriahvenaid, homaare ja merevetikaid,“ ütleb Chris.

Langustlik homaar kolib sisse (FRP)

Läheb kuus aastat enne tema esimese suure riffi loomist ja see leidis aset kaugel Paapua Uus-Guineas (PNG). Esimene Ida-Vaikse ookeani rajatis asus Mehhikos, hõlmates 26 hektarit merepõhja San Quintini lähedal, kus olemasolevat 730 ühikut suurendatakse peagi 1,000-ni. Chrisi sihikul on veel kolm asukohta Baja Californias.

Pikamaakampaaniaks oli California. Pilootprojekt Goletas Santa Barbara lähedal, kus ajalooline hiiglaslik pruunvetikasmets oli 1983. aasta El Niño ajal minema uhutud, hõlmas 16 merekoobast ja suutis erinevatele litsentseerimisasutustele edukalt näidata nende tõhusust.

„Tulemused on lihtsalt hämmastavad,“ ütleb Chris. „Pinnal on pruunvetikas ning väikesed kaljukalad ja kammkarbid, homaarid ja kõik, mida võiksite soovida.“

Kahe hektari suuruse merekoopa riffi rajamine maksab tavaliselt 10 miljonit dollarit ning kalarifi projekt otsib endiselt rahastamist kolme California biogeense riffisüsteemi selgroo moodustava koha – Goleta, Malibu lähedal asuva koha ja San Diego lähedal asuva koha – valmimiseks. Chrisil on silm peal ka Point Conceptiol Santa Barbaras.

Kala riffi (FRP) inspekteerimine

Raha ja kalapüük

Umbes pool Kalarahu projekti rahastamisest on tulnud Chris Goldblatti elupäästjatest – „ja ma pole tegelikult rikas mees” – ning ülejäänu annetustest.

„Kuigi elame ühes maailma rikkaimas piirkonnas, pole meil ikka veel ühtegi miljoni dollari suurust annetajat,“ ütleb ta nukralt. „Olen ​​pidanud omaks võtma kloostrielu, elades 15 aastat väga karmi eluviisi ja loobudes kõigist lisanditest, millega ärimehena harjunud olin.“

Ta avaldab emotsionaalset austust SpongeBob SquarePantsi loojale Stephen Hillenburgile, kes on California Humboldti ülikooli lõpetanu ja andis algkapitali.

„Steve oli meie esimene annetaja 2010. aastal ja saatis meile 10,000 XNUMX dollari suuruse tšeki. Ta oli sel ajal suremas, tal oli vähk ja see oli üks viimaseid asju, mida ta siin maailmas tegi. See pani meid käima.“

Vihje on nimes Kala Reef Project, kuid selle keskmes on Chrisi põhimõtteline veendumus koostöös kalapüügikogukonnaga, mitte kunagi selle vastu – suhtumine, mis ei sobi alati looduskaitsjatega.

„Väikesemahulise kalapüügiga tegelevad kalurid on teie parimad liitlased,“ rõhutab ta. „Näiteks Mehhikos tegime koostööd ühistutega, mis on tuntud oma tegevuse väga jätkusuutlikkuse poolest. Nende võime tugevdamine ennast ära toita annab meile juurdepääsu kogu Baja poolsaarele.“

„Sama kehtib ka Aafrikas ja Paapua Uus-Guineas, kus me rajasime esimesed riffid.“ Fish Reef Project sõlmis Paapua Uus-Guinea hõimuvanematega lepingu, mille kohaselt loob see riffi vastutasuks dünamiidipüügi vabatahtliku lõpetamise eest.

„Kuus aastat hiljem pole rifil dünamiidiga püütud – sest me andsime neile selle riffi omandiõiguse.“ Mehhikos sõlmiti sarnane kokkulepe hävitava nakkevõrgustamise osas.

Merekoopade (FRP) kasutuselevõtt

„Nüüd on meil rühmitused, kes lobitavad meid, et me tuleksime ja riffi teeksime, ja me suudame selle jaoks Senegali, Keenia või Paapua Uus-Guinea inimestelt rohkem raha koguda kui inimestelt siin Santa Barbaras ja Malibus.“

„See on üsna irooniline, aga need kogukonnad mõistavad kalapüügi, aga ka ökoturismi ja sukeldumise eeliseid. Seega on nüüd kõik pardal, meil on...“ carte blanche tegutseda viisil, mida teised organisatsioonid ei tee.

Kõva tuum

Sukeldujana naudib Chris seda, et iga merekoobas on lõpuks „omaette riff“ oma ainulaadsete tegelastega, mis mitmekordistab sukeldumisvõimalusi. Kui palju aega ta ise neid kohti külastades veedab?

„Tegelesin vabasukeldumisega tõsiselt 25 aastat ja nüüd olen tagasi sukeldumise juures, mitte ainult meie tegevuse teadusliku poole, vaid ka veealuse poole pärast...“fotograafia komponent. Aga kui me riffe ehitame, olen mina seal all töödejuhatajana ja ütlen: „Nihuta seda natuke vasakule!“

Sukelduja tööl nabanööri (FRP) abil

Chris loodab pühendunud vabatahtlikele, kes on teda aastate jooksul toetanud – juhatuse viiele direktorile, sealhulgas algusest peale veendunud toetajale, sekretärile Lonnie Nelsonile. Mõned hilisemad problemaatilised kogemused inimestega, kes tema arvates tahtsid kõrge riskiga projekti kaaperdada, tekitasid temas väikese relvakartlikkuse nende suhtes, keda ta hästi ei tunne.

Iga projekti puhul tuleb rajada poolpüsiv betoonelementidest rajatis ja määrata projektijuht, kes vastutab kohalike toimingute eest, sealhulgas vajalike puksiiride ja pargaste korraldamise eest, kusjuures Chris ja juhatus vahelduvad, et aidata hallata kohalikku palgalist tööjõudu.

Fish Reef Projecti vabatahtlikud – keskel Chris Goldblatt (FRP)

Fish Reef Projectil on ÜRO Rahvusvahelise Merepõhjaameti (ISA) alalise vaatleja staatus, mida on viimasel ajal enim seostatud süvamere kaevandamise alustamise survega. „See annab teile samad privileegid ja juurdepääsu nagu riiklikul delegaadil,“ ütleb Chris, „seega saame taotleda kohtumisi presidentide, peaministrite ja rahandusministritega üle kogu maailma.“

„Me suhtume sellesse privileegi väga lugupidavalt. Tahtsin olla ühenduses eri riikide tipptasemel teenistustega, mis meid vastu võtaksid, ja see oli hea strateegia.“

Kalarahu projekti tervitasid Paapua Uus-Guinea, Keenia ja Senegal soojalt, kuigi sellistes riikides nagu Ghana ja Bangladesh tehti ebaõnnestunud algusi.

„Kui sind kutsutakse kuhugi riiki kõigiga kohtuma, võib see minna kahte moodi,“ selgitab Chris. „Mõnikord saavad inimesed valesti aru ja arvavad, et me tuleme kohale kellegi teisega…“ kott raha ja siis võib see rööbastelt maha minna.

„Või nad mõistavad, et neil on projektis oma panus ja nad peavad osalema raha kogumises.“ Seejärel tuleb uurida rahastamismehhanisme, alates kahepoolsetest suhetest kuni sinise süsiniku panganduseni, mis võib võtta aega.

„Meie megaprojektid toimuvad Senegalis ja Keenias, kus me nimetame Suurt Aafrika Toiduriffi, sest see on viis suure osa Aafrika toitmiseks – muutes suure mõjuga ja suure kaaspüügiga kalapüügi väiksema mõjuga kalapüügiks, näiteks homaaride püüdmine sukeldumise teel, käsiõngekonksude kasutamine väärtusliku meriahvena, meriahvena või homaari püüdmiseks ning sukeldumisturismi edendamine.“

„Ka Maldiivid on abikäe ulatanud, seega edu sünnitab küll edu, aga iga projekt on mitmeaastane protsess.“

Haritud oletused

Merekoopa sait (FRP)

„Algusaegadel oli nii palju tundmatut,“ meenutab Chris. „Kõik taandus haritud oletustele, sealhulgas Merekoopa enda inseneritöö.“

„Me ilmusime nendesse kohtadesse, kus kõik arvasid, et meil peab olema kogu maailma raha, sest see tundus väga kallis operatsioon – aga see oli sõna otseses mõttes kogu meie kapital selle ühe operatsiooni jaoks, ilma USA töötajate palkadeta ega millegi selliseta.“

„Olen ​​olnud sellises olukorras, kus oleme oma pargaste eest tagatisraha maksnud, kogu meeskond on valmis ja ilm on ebakindel, teades, et riff asub laadimiskohast 90 miili kaugusel – kas kõik surevad, kui ma ütlen mine?“

„Teen neid otsuseid ja siis vedelen selili ringi ning karjun hunnikule tüüpidele, kes inglise keelt ei räägi, kuhu lähetada – võite ette kujutada seda stressitaset. Aga nüüd ma tean, mida me teha saame, liigume – julgen öelda? – naudingute valdkonda!“ Lisateavet leiate siit. Kala riffi projekt.

