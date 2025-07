Bermuda (kolmnurga) laevavrakkides sukeldumine

Mõned usuvad, et see, mida nad nimetavad Atlandi ookeani vrakkide pealinnaks, tekkis UFOde ja/või kadunud Atlantise linna kohaloleku tagajärjel, kuid MICHAEL SALVAREZZA ja CHRISTOPHER P WEAVER teavad paremini. Nende jaoks on suurem küsimus: mis on kõigi nende kõvade korallide saladus?

Kapten Janis Valikos vaatas üle Atlandi ookeani keskosa tindise pimeduse, kuid ei näinud midagi. Oli 16. jaanuar 1940, rahulik, kuid külm talveöö. Vaatamata avamere suhtelisele vaikusele olid sõjatuuled aga juba üle aasta raevukalt puhunud ja see polnud aeg laeva valvsust langetada.

Valikos oli varem mitu korda Bermudast mööda purjetanud ja oli oma viimasel reisil enne pensionile jäämist. Sellel reisil oli ta laeva kapten. Pelinaion, 117-meetrine kaubaaurikulaev, mis oli koormatud raua- ja mangaanimaagiga. Ta oli Lääne-Aafrikast lahkunud paar päeva varem ja suundus turvalise Baltimore'i sadama poole.

. Pelinaion hukkus nende veealuste riffide lähedal

. Pelinaion oli ehitatud 1907. aastal Port Glasgow's ja kandis algselt nime MägiorgPärast seda, kui laeva omanik Kreeka laevandusettevõtteks muutus, nimetati see ümber Pelinaion aastal 1939. Võib-olla tabab teda täna õhtul laeva ümbernimetamisega tavaliselt kaasnev halb õnn.

Pelinaion ei pidanud teel Ameerikasse Bermudal peatuma, kuid kütusepuuduse tõttu otsustas kapten Valikos peatuse teha.

Bermuda oli õhtutundidel pimendatud, et britid ei saaks sakslasi saarel luurata. Isegi silmapaistev St. Davidi tuletorn, mis on saare kirdekülge alates 1879. aastast valvanud, oli sel ööl kustunud. Tegelikult oli kõik must.

Püha Davidi tuletorn oli Pelinaioni hukkumise ööl pime

Arvates, et ta on Bermudast 12 miili kaugusel, käskis kapten laeval pimeduses edasi liikuda. Ta eksis. Bermuda saar oli tegelikult vaid mõne meetri kaugusel.

Metalli iiveldav heli, mida kivise korallriffi kihvad katki rebisid, kajas läbi laeva. Laeva rebimisel värisedes Pelinaion oli peagi kadunud.

Kõik päästeti, kui ta maa lähedale vajus, kuid kunagine kohusetundlik Pelinaion oli nüüd järjekordne Teise maailmasõja laastamistöö vaikne ohver.

. Pelinaion lebab katki põhjas

Me panime end sukeldumisriietusesse Pelinaion Kirkal suvehommikul St. Davidi tuletorni lähedal, ikka veel valves ja oma valgust lõputus rütmis vilgutades. Veetemperatuuril lähenedes 27 °C-le ja nähtavusel 25 m, ilmusid kaubalaeva vrakid kohe meie vaatevälja.

Me laskusime alla, alati erutatuna laevahuku uurimise väljavaatest, pidades samal ajal meeles sõjaohvrite traagilist ajalugu.

Ribid Pelinaion

. Pelinaion See koht on purustatud metalli pudrumägi, mis on laiali puistatud suurele ookeanipõhja alale. Kaheksa aastakümmet orkaane, talvetorme ja muud tegevust on hävitanud suure osa laeva äratuntavast osast.

Üks vrakipaiga tähelepanuväärne osa on siiani puutumata A-raam, mis viib pika propellerivõllini. Selle võlli järgimine sügavamatesse vetesse viib sukeldujad tegeliku propellerini.

Umbes 18 meetri sügavusel vees lebav propeller jutustab saatusliku öö loo, kujutades ette selle pingutust laeva edasipööramise ja edasiliikumise jätkamiseks pärast kokkupõrget riffiga.

. Pelinaionpropeller

Bermuda kolmnurk

. Pelinaion, autentne laevahukk kurva looga, on vaid üks vähemalt 300 dokumenteeritud laevahukust Bermuda saart ümbritsevates vetes.

Varaseim avastatud ja identifitseeritud vrakk, millel on kindel kuupäev, on San Pedro alates 1594. aastast. Ajaloolised ülestähendused ja teated Bermuda riffil hukkunud laevade kohta pärinevad aga juba aastast 1543. Mõned sukeldujad on Bermudat nimetanud Atlandi ookeani vrakkide pealinnaks.

Asub "Bermuda kolmnurga" põhjatipus, kuid vaatamata fantaasiarikastele väidetele UFO-de, tulnukate või kadunud Atlantise linna kohta, on nendes vetes laevavrakkide rohkuse põhjus kergesti seletatav: riff.

Bermuda äärisriffid kerkivad suhteliselt sügavast veest sageli järsult vaid mõne sentimeetri kaugusele pinnast. Need riffid ulatuvad kaugele Atlandi ookeani ja on põhjustanud paljude laevade enneaegse surma.

Sukelduja uurib Bermuda kiviseid riffe

Teiste tegurite hulka kuulub ookeanihoovuste ühinemine, nimelt võimas Golfi hoovus, mis mitte ainult ei kimbuta laevakapteneid, vaid loob ka ettearvamatuid ilmastikutingimusi. Võimsaid tuuli ja laineid tekitavad orkaanid liiguvad sageli vee- ja õhuvoolude abil saare lähedale.

Bermudal ei ole laeva uputamiseks UFO-d vaja!

Rita Zovetta

Jätkasime oma väikest Bermuda vrakkide külastust, uurides jäänuseid Rita ZovettaSee ehitati 1919. aastal Šoti laevatehases Glasgow's ja oli kaubaaurikulaev, mida algselt tunti kui Sõja gaskoonlaneHiljem kuiva kauba vedamiseks ümber ehitatud ja nimetati ümber Rita Zovetta tema uute omanike poolt Itaalias.

Rita Zovetta murdis kaljudel selja

1924. aastal, kui ta purjetas Musta mere ääres asuvast Poti sadamast Georgias Baltimore'i Marylandi osariigis, Rita Zovetta jooksis karile tugevas talvises meres Bermuda kirdeosas, otse St. Davidi tuletorni lähedal.

Õnneks ei hukkunud uppus keegi ja suurem osa mangaanimaagi lastist laaditi maha enne laeva täielikku uppumist 13. veebruaril. Pärast Teist maailmasõda korjati vrakk ulatuslikult vanametalliks.

. Rita Zovetta asub 6–20 m sügavusel vees Pelinaion Vrakk. Laev on väga purunenud, laia rusuväljaga, kuid ahter ja propellerivõll on jäänud terveks. Mootor, vintsid, ketid ja katlad on kõik rusude hulgas.

Rita Zovetta pikk propellervõll

Rita Zovetta terve A-raam

Vrakki uurides kohtasime peotäie invasiivseid lõvikalasid, lisaks arvukatele papagoikaladele ja seersant-majoridele, kes kaitsesid julgelt oma munamassi.

Invasiivsed lõvikalad teevad Bermudal kodu

Suursilm-kardinali võib leida kaljustelt riffidelt

Vraki tumedamatest süvenditest leidsime paar oravakala ja suursilm-kardinalkala. Vrakkist on saanud nende liikide kodu ning kõvad pinnad pakuvad korallidele ka kindlat substraati kasvuks.

Nagu kõigil meie uuritud vrakkidel, näib ka siin domineeriv liik olevat ajukorall, kuigi ka teised korallid õitsevad.

The Taunton

Veel üks vrakk, millel on lugu paljastada, on ... TauntonKopenhaagenis 1902. aastal ehitatud laev vedas söelasti Norfolkist (Virginia osariik) St. George'i (Bermuda osariik) ja põrkas 24. novembril 1920 saarele lähenedes uduvalli otsa.

Kapteni parimatest pingutustest hoolimata sõitis laev vastu põhjapoolset riffi ja uppus ilma inimohvriteta.

Kuna laev asub madalas vees, mille keskmine sügavus on vaid 6 meetrit, uurisime seda päeva teise sukeldumisena. Vööriosa on väga silmapaistvalt terve ja meile meeldis ka ujuda aurumasinate ja katelde kohal, mis seisid kindlalt ookeanipõhjas.

Taunton kaldub riffil küljele

Tauntoni vööriosa

Laevakella päästis merearheoloog Teddy Tucker ja seda kasutati hiljem populaarse filmi rekvisiidina. DeepSee on nüüd väljapanekul Gibbs Hilli tuletornimuuseumis.

Vrakil sukeldudes leidsime tumenenud liiva ja söetükke, mis olid ikka veel paigas enam kui sajand pärast uppumist! Need lasti jäänused kannavad laeva loo uuele maadeavastajate põlvkonnale – akvalangistidele, kes külastavad Bermuda laevavrakke.

Taunton asub madalas vees

Cristobal Colon

Bermuda sukeldujate seas on ilmselt kõige populaarsem vrakk see Cristobal Colon, 150 meetri pikkune luksuslainer, mis kukkus 1936. aastal North Rocki riffisüsteemi. Kapten oli North Rocki sidetorni Gibbs Hilli tuletorniga ekslikult pidanud ja segaduses riffile otsa sõitnud.

Sel ajal oli pardal vaid 160 meeskonnaliiget, sest laev oli hiljuti lõpetanud reisi Mehhikost Hispaaniasse 344 reisijaga pardal ja oli nüüd teel tagasi Mehhikosse.

Kunagi luksuslik ookeanilainer püsis pärast seda veel mitu kuud püsti ja enamasti veest väljas. Parandamatult kahjustatud laev sai rüüstajate sihtmärgiks, kes röövisid laevalt arvukalt esemeid.

Kristobal Coloni pingi jäänuk

Tänapäevani on esemeid pärit Cristobal Colon võib leida kodudest ja asutustest üle saare. Laevalt esemete kaasa võtmine oli ebaseaduslik ning mitu bermudalast arreteeriti ja mõisteti kohtu alla. Ühe jutustuse kohaselt kaitses üks kostja end kohtus järgmiselt: „Miks ma peaksin varastama hispaania raadio, kui ma ei oska hispaania keelt?“

Cristobal Coloni katel

. Cristobal Colon Briti ja USA väed kasutasid seda Teise maailmasõja ajal sihikule võtmiseks ja lõpuks see uppus. Aja jooksul ja sihile võtmise tulemusena on vrakk tugevalt purunenud ja levinud 2 ruutmeetrisele merepõhjale. See asub 9,300–5 meetri sügavusel vees.

Selle vraki uurimise käigus nägime laeva mootoreid, auruturbiine ja kahekordset propellervõlli. See on ideaalne vrakk igale tasemele sukeldujatele, kes näevad lisaks papagoikaladele, barrakuudadele, snapperitele ja damselfishidele ka ujumist Bermuda merendusajaloo olulise osa kohal ja keskel.

Hall snapper peidab end kaljude all

Kristobali kolooni luud

Muud laevahukud

Nendes vetes on sadu vrakke, mida uurida, ja palju muud on veel avastamata.

Mõned sukeldujate poolt kõige sagedamini külastatud kohad on järgmised: L'Herminie, Briti sõjalaev aastast 1824; Maarja-Celestia, Konföderatsiooni blokaadi läbinud laev, mis uppus 1864. aastal; ja Niobe KorintoseSee ujuvkasiino oli ümber ehitatud naftatankrist ja uputati 2017. aastal kunstliku riffina pärast seda, kui valitsus selle kirju ajalooga mahajäetud laeva enda valdusse võttis.

Bermuda vrakke ja riffe uurides tekkis mul üks küsimus. Arvestades, et sealsed talved on jahedad (õhutemperatuur langeb jaanuaris ja veebruaris keskmiselt 16 °C-ni, veetemperatuur aga 14–17 °C-ni, mis ajendab paljusid talviseid sukeldujaid kasutama kuivülikondi ja paksemaid 7 mm ülikondi), kuidas kõvakorallid ellu jäävad?

Me teame, et korallid eksisteerivad kitsas temperatuurivahemikus ja kuigi paljud näevad vaeva ellujäämisega tõusvate kliimatingimuste tõttu soojenevates vetes, mõtlesime me nende temperatuurilatiivsuspiiri alumise piiri üle.

Bermudal leidsime, et kõvakorallide riffid on üsna terved. Erinevalt paljudest teistest lähedalasuvatest piirkondadest Kariibi mere ja Floridas, need korallid õitsevad.

Aju korallid õitsevad Bermuda vetes

BIOS-i korallsond

Sukeldumisoperaatorite ja kohalike bermudalastega peetud vestluste käigus saime teada, et Bermuda Ookeaniteaduste Instituut (BIOS) uurib saare korallide geneetilist päritolu, otsides vihjeid nende loomupärase vastupidavuse kohta ja ehk otsides viise, kuidas asustada maailma riffe liikidega, mis taluvad suuri temperatuurikõikumisi paremini. Ootame innukalt avastusi, mida BIOS võib teha.

Bermuda on kütkestav saar, mille rikkalik merendusaare koosneb sukeldujaid ootavatest uppunud laevadest. Ja kuigi Bermuda kolmnurga legendid võivad olla lõbusad ja intrigeerivad, on just selle saare looduslik iseloom see, mis on sellele pärandile kaasa aidanud.

Bermuda kuulsad roosa liivaga rannad

Siiski on küsimusi, saladusi ja lahendamata tragöödiaid. Kaevusime Bermuda legendaarsete vete sellesse tahku veidi sügavamale, läbides PADI Bermuda kolmnurga sukelduja erialase sertifikaadi.

Alguses arvasime, et see on trikk, aga kui me pakutud kursust läbisime Sukeldu Bermudal Saime teada Bermuda laevahukkude tegeliku põhjuse, puutusime kokku mõnede siiani alles jäänud saladustega ning õppisime paremini hindama saare riffe, vrakke ja arheoloogiat.

Me oleme alles pinna kriimustanud.

