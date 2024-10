Assoorid kuulutati välja Euroopa suurimaks MPA võrguks

Ja National Geographic Pristine Seas, mis osales teadusuuringutes, et määrata kindlaks kõige olulisemad kaitstavad alad, jagab oma seisukohti – koos kaheksa mereliigiga, mis iseloomustavad seda Atlandi ookeani keskosa sukeldujate atraktsiooni. Foto autor Manu San Félix

Euroopa suurim merekaitsealade (MPA) võrgustik rajatakse Atlandi ookeani keskosas Assooride ümber – otsus tehti enne praegust ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konverentsi. COP16 tippkohtumise eesmärk on hinnata edusamme 30 × 30 ülemaailmse eesmärgi saavutamisel kaitsta 30. aastaks 2030% planeedist.

Assoorid, üheksa saart, mis moodustavad Portugali piirkonna, on heaks kiitnud õigusaktid RAMPA ehk Assooride merekaitsealade võrgustiku loomiseks 287,000 XNUMX ruutkilomeetri suurusel alal.

15% selle vetest on määratud täielikult ja XNUMX% kõrgelt kaitstuks, kusjuures kalapüük ja muu kaevandustegevus on kas piiratud või keelatud.

Assoorid on üks väheseid kohti Maal, kuhu Tšiili kuradikaied (Mobula tarapacana) suurte rühmadena kogunevad. Saared esindavad mobuliidkiirte põhjapoolseimat levikupiiri Atlandi ookeanil ja kogu maailmas (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Väidetavalt on kaitstud mereelustikud süvamere korallid, vaalad, delfiinid, haid, manta rays, kalaliigid ja hüdrotermilised ventilatsiooniavade ökosüsteemid.

"See on Assooride saavutus, kuna piirkond on riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil eeskujuks meie planeedi olulise osa – mere - kaitsmisel ja haldamisel," ütles Assooride president José Manuel Bolieiro sammu kohta.

Mustsabakamm (Serranus atricauda) elab kivistes põhjades madalast mõõnast kuni umbes 150 m sügavuseni ja on oluline kaubanduslik liik, mida Portugali sadamates lossitakse üha rohkem (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Loodame, et meie otsus inspireerib teisi piirkondi, kes peavad tegutsema planeedi tulevase tervise tagamiseks."

Viimase 30. aasta rahvusvahelise tippkohtumise delegaadid seadsid eesmärgiks kaitsta 2030. aastaks 2022% maast ja ookeanist, kuid kahe aasta jooksul on ainult 8% ookeanist mingilgi tasemel kaitstud, samas kui alla 3% on täielikult või kõrgelt kaitstud. .

Sabella spallanzanii, tuntud ka kui Vahemere või Euroopa lehvik, suletolm või pliiatsiuss, on pärit Atlandi ookeani kirdeosa ja Vahemere madalatest vetest (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Ookeani kaitse mudel

"Kui läbirääkijad kogunevad Colombias Calis, et hinnata looduskaitse seisukorda, on Assooride juhtum maailma jaoks eeskujuks ookeanide kaitsmiseks," ütles National Geographic Pristine Seas'i asutaja Enric Sala.

„Uue kaitsealade võrgustiku puhul on tähelepanuväärne mitte ainult selle tohutu suurus, vaid ka asjaolu, et nii paljud kohalikud rühmad tegid selle teoks tegemiseks koostööd.

"Valitsusametnikud, teadlased, tööstuse esindajad ja kohalikud kodanikud lõid kokku kaitsesüsteemi, mis töötab kõigi jaoks.

Lühiuimhaid (Isurus oxyrinchus) täheldati 23% Assooride pelaagilise kala proovivõtujaamadest, kuid IUCN on klassifitseerinud neid ohustatuks (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Kuna uued uuringud näitavad, et 190,000 × 300 eesmärgi saavutamiseks vajame 2030. aasta lõpuks umbes 30 30 väikest merepiirkonda rannikupiirkondades ja XNUMX suurt merepiirkonda kaugetes avamerepiirkondades, on julgustav näha, et Assoorid liiguvad maailma õiges suunas. suunas.

"Nüüd on aeg teistel maailma piirkondadel nende eeskuju järgida," ütles Sala. "Siiski on oluline, et me ei kaitseks mitte ainult 30%, vaid õigeid 30%, et saavutada suurim bioloogiline mitmekesisus, kliima ja toiduga varustamine, mida merekaitsealad saavad pakkuda."

Sinine mererakon (Glaucus atlanticus) on pelaagiline nudiharu, mis hõljub vee pindpinevust kasutades, et jääda tagurpidi. See röövib teisi suuremaid pelaagilisi organisme – isegi Portugali sõda (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Prioriteetne valdkond

2018. aastal osales Pristine Seas koostöös piirkondliku valitsuse, kohalike teadlaste, Waitti instituudi, Oceano Azuli fondi ja teiste partneritega Assooride teadusekspeditsioonidel, et aidata tuvastada prioriteetseid kaitsealasid.

Selle rahvusvahelistest ja kohalikest teadlastest ja filmitegijatest koosnev meeskond viib läbi uuringuid valitsuste palvel, kes soovivad täita oma kohustusi ookeanide kaitsmisel.

Kasutades ranniku-, avamere- ja süvamerealade hindamiseks kõrgtehnoloogilisi tööriistu, näiteks veealuseid kaameraid, lisasid ekspeditsioonid uut teavet nende bioloogilise mitmekesisuse, aga ka inimtegevuse mõju kohta.

Jahtimise ajal sukelduvad kašelottid (Physeter macrocephalus) korraga 40–50 minutit, pinnapealsete intervallidega 10–20 minutit. Nad on planeedi kõige sügavamale sukeldunud õhku hingava loomana Cuvieri nokkvaala järel teisel kohal, olles registreeritud 2,250 m kõrgusel (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Oleme tunnistajaks, et Assooride mereökosüsteemid on Põhja-Atlandi üks mitmekesisemaid ja dünaamilisemaid," ütles Pristine Seas'i peateadlane Alan Friedlander, kes osales sarnaselt Salaga piirkonna teaduslikus uurimises.

"Saastri ainulaadne geograafiline asukoht koos keeruka veealuse topograafiaga hõlmab meremägesid, hüdrotermilisi ventilatsiooniavad ja süvamere elupaiku, mis toetavad ainulaadseid ja mitmekesiseid kõrge kaitseväärtusega bioloogilisi kooslusi.

Kalaparv (Balistes carolinensis) Florese saarel (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

„Assooride merekeskkonna tervis ja jätkusuutlikkus on üliolulised mitte ainult kohalike kogukondade, vaid ka ülemaailmse mere bioloogilise mitmekesisuse, kliima stabiilsuse ja ookeanide tervise jaoks. Selle ökosüsteemi kaitsmine on selle ökoloogiliste, majanduslike ja kultuuriliste väärtuste säilitamiseks hädavajalik.

Kuna 2008, National Geographic Pristine Seas ütleb, et on korraldanud üle 45 ekspeditsiooni üle maailma ja aidanud rajada 29 merereservi, mis katavad üle 6.8 miljoni ruutkilomeetri ookeani.

