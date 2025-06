Tagasi ajalukku: Ju-88 leidmine Egeuse merelt

at

at 8: 29 am

Kaks Kreeka sukeldujat paljastavad varjatud ajalootüki, ammu kadunud neitsiliku Junkers Ju-88 lennuki vraki – ROSS J ROBERTSON jutustab loo NIKALAOS SIDIROPOULISe uurimistöö põhjal, kes koos DR KIMON PAPADIMITRIOU'ga pildid kokku pani.

„Kui ma Egeuse mere sügavustesse laskusin, ilmusid mu alla rippuma Junkers Ju-88 eksimatud kontuurid. Selle kere ja tiibade siruulatus lamasid graatsiliselt liivasel pinnal, mida ümbritsesid õõtsuvad mererohu laigud. Mind valdas sürreaalne põnevus – Kimon ja mina olime esimesed, kes seda vrakki enam kui 80 aasta jooksul lähedalt nägid!“

Nikolaos Sidiropoulos kirjeldab seitsmenda sellise lennuki tähelepanuväärset leidu Kreeka vetest, mis asub Psara saare lähedal vaid 25 meetri sügavusel.

Teise maailmasõja ajal oli Saksa Junkers Ju-88 edukas kahemootoriline lahingulennuk mitmes rollis. Tänu Manolis Roxanase pingutustele oli selle konkreetse lennuki ajalugu, sealhulgas piloodi jutustus Peter Taghoni raamatust, juba teada – kuid vrakk ise oli ammu avastamata jäänud.

Junkers Ju-88 tänapäevasel kujul

Kadunud lambad

Leitnant Gert Winterfeldi ärevus pidi olema käegakatsutav, kui ta 88. detsembril 4 oma Ju-1 A13 L1943+CK-ga turbulentses öötaevas juhtis. Missioon – madal pommirünnak Bari sadamale Itaalias – oli kiiresti kaootiliseks muutunud.

Ilma halvenedes ja õhutõrje tule intensiivistudes õnnestus lennumeeskonnal pommid maha visata, kuigi tabamuste kinnitamine osutus võimatuks. Kaks Saksa lennukit tulistati kaoses alla enne, kui ülejäänud 1. operatiivkoolituse eskadrilli I ja III rühma lennukid jõudsid kohale. tiib 1 võiks minema pääseda.

Rünnak oli koju teel olnud rüüstajad laiali ajanud. Samal ajal kui paljud lennukid maandusid Albaanias, järgisid Winterfeld ja tema meeskond käske ning suundusid tagasi oma baasi Elefsinas Ateena lähedal.

Tihedad pilved ja halb nähtavus takistasid aga nende edasiliikumist. Raadiooperaator Unteroffizier Erwin Kielhorn teatas peagi, et nad on kaotanud igasuguse raadioside ning jäävad lootma oma kompassile ja lootusele märgata tuttavaid maamärke.

Nad olid teadmatult liiga kaugele itta lennanud, ületades Egeuse mere ilma maad nägemata. Kui kütus otsa sai ja paratamatuse äratundmine hakkas saabuma, ilmus silmapiirile imekombel väike saar. Kuna Winterfeldil polnud enam valikuid, otsustas ta lennukist loobuda.

Kolm Junkers Ju-88 Kreeta kohal 1943. aastal (Bundesarchiv)

Isiklik Ju-88 (Bundesarchiv)

Nad lendasid saare kohal, lastes abi kutsumiseks punaseid rakette, enne kui Winterfeld lähenema hakkas. Vahelduva kuuvalguse käes püüdis ta Ju-88 horisontaalselt hoida. 80 meetri kõrgusel käskis ta Kielhornil kupli avada, kuid see rebenes vägivaldselt lahti ja põrkas vastu lennuki saba-uim ja saates lennuki merre sööstma.

Imekombel pääses meeskond suhteliselt vigastusteta, kuid lennukist evakueerumise ajal paiskusid lained neile üle. Päästeparv ei käivitunud, jättes nad pimedatesse vetesse triivima.

Winterfeld ujus kaljuse paljandi poole, lootuse külge klammerdudes. „Minu elu-jope „polnud täis paisunud, mis oli lõppkokkuvõttes õnnistus,“ meenutas ta. Pärast kaldale jõudmist juhatas kohalik mees ta saare linnapea juurde, kus ta leidis oma suurtükiväelase Alfred Raidti turvaliselt, kuid sai teada, et kaks ülejäänud meeskonnaliiget olid kadunud.

„Neli meeskonnaliiget jäid õnnetusest ellu,“ meenutas saareelanik Manolis Agapousis, kelle isa sündmusi pealt nägi. „Kaks ujusid itta, kuigi nad olid kalda lähedal ja oleksid pidanud mäge, Mavri Rachit, isegi öösel nägema. Kahjuks nad uppusid,“ ütles ta süngelt. „Ülejäänud kaks jõudsid saarele.“

Lennuväelastel polnud aimugi, kus nad olid, kuid Manolise sõnul märkasid nad kirikulaternat ja järgisid selle valgust. Tema isa, kes valdas vabalt mitut keelt, aitas neil kohalikult Saksa garnisonil abi saada.

Pärast kaaslaste surnukehade leidmist osalesid Winterfeld ja Raidt enne oma üksuse juurde naasmist nende matustel naabersaarel Chiosel.

Luuresukeldumine

Nikolaos ja Kimon Kreekas tegutsevast vabatahtlikest laevavrakkide uurijatest ja entusiastidest koosnevast Underwater Survey Team'ist (UST) viibisid selle aasta alguses Psara saarel telesaate "..." jaoks. Thalatta – Egeuse mere saladused kui nad kuulsid kuulujutte kohalikust lennukiõnnetusest.

Manolise arusaamad koos kohaliku kaluri Spiros Louloudiase väärtusliku teabega osutusid ülioluliseks. Spiros meenutas, kuidas ta peatas oma kalapüügiretked teatud piirkonnas 1970. aastatel pärast seda, kui tema varustus oli lõksu jäänud. See aitas Nikolaosel ja Kimonil täpselt kindlaks määrata koordinaadid, mis ühtisid merekaartidel märgitud ebastabiilse pinnasega.

Selle teadmisega relvastatuna valmistusid nad luuresukeldumiseks, lootes vraki dokumenteerida ja luua detailse fotogrammeetrilise 3D-mudeli.

„Lennuk on märkimisväärselt hästi säilinud, kuigi sabaosa on paigast nihkunud,“ meenutab Nikolaos. „Nüüd lebab see kere peal tagurpidi ja vales suunas, kahtlemata kalavõrkudega sinna lohistatud.“

„Nende võrkude fragmendid klammerduvad peaaegu tervete horisontaalsete stabilisaatorite külge, mis on selge tõend vraki tahtmatust häirimisest.“

Sabaosa

„Kimon ja mina tiirutasime ümber kahjustatud sabaosa, mõlemad õudset vaatepilti nautides. Piilusin avatud luugist läbi ja märkasin sissetõmmatud sabaratast ja selle mehhanismi. Kaugemal äratasid minu uudishimu rooli kinnituspunkti jäänused ja tugevdatud jalase sisse peidetud kütuseavad.“

„Murdepunktist ettepoole vaadates kerele avanes vaade, mis paljastas nüüd meretaimestiku elava vaiba all peidus olevad konstruktsiooniribid. Sees olid kindlalt kinnitatud sfäärilised hapnikuballoonid – tõenäoliselt endiselt rõhu all –, mis oli Ju-88 puhul haruldane vaatepilt, millel tavaliselt olid silindrilised pudelid.“

„Samuti oli märgatav avatud luuk, mis viis tagumisse pommiruumi, mille kasulik last oli ammu Itaalia kohale langenud.“

Kere sees

Mõlemad Jumo 211 mootorid on endiselt paigaldatud, kuigi puidust propellerid on ammu lagunenud. „Ühel mootoril, millel puudus kapott, olid paljastunud õlirõhu ja temperatuuri näidikud, mis olid kunagi meeskonnale eluliselt tähtsad, kuid on nüüd läbipaistmatud.“

„Ma ei suutnud jätta ette kujutamata, kuidas piloot heitis pilgu üle õla just neile samadele näidikutele kokpitist, lootes neile ellujäämiseks.“

Junkers Ju-88 vasakpoolne mootor

Kate kaotanud mootori külgvaade

Sadamamootor

„Kui me lähemale liikusime, märkasin ma laeva all kokku varisenud sadama maandumisvarustust…“ tiib, selle rehv kummaliselt terve, justkui hoiaks see ikka veel õhku.

„Kokpit, mille varikatus oli ammu kadunud, paljastas piloodiistme oma iseloomuliku pika kaelaga, mis oli mõeldud kuulide kaitsmiseks. Kolme ülejäänud meeskonnaliikme asukohad on endiselt eristatavad, kuigi suur osa kokpitist on lagunenud, jättes alles vaid instrumentide ja mõõteriistade killud.“

Kokpit

Kabiini külgvaade

„Kujutasin ette meeskonda selles kitsas ruumis kramplikult, meeleheitest haaratuna, kui nad Egeuse mere kohal lendasid, eksinud ja kütus otsa saamas.“

Aukartustäratav hetk

Vraki kohal hõljudes jagasid Nikolaos ja Kimon vaikset aukartusehetke. „Nüüd õhukese rohevetikakihi sisse mattunud ja elavale mereelustikule koduks olev lennuk hõljus kunagi uhkelt taevas, meeskond lahingus liitlaste vastu – ometi olid ka neil omad sõbrad, perekonnad, unistused ja püüdlused.“

„Kuigi nende saatus oli teada, oli nende lugu jäänud poolikuks – kuni praeguseni. Pärast aastakümneid kestnud ajaloo kadumaminekut lebasid nende lennukid meie ees ja lõpuks sai kogu loo jutustada, oodates vaid meie pinnale naasmist.“

Lõppude lõpuks väärib iga kadunud lammas leidmist.

. Veealuste uuringute meeskond Tänud Manolis Agapousisile isa jutu jagamise eest, Manolis Roxanasele lennuki ja meeskonna identifitseerimise eest, Spyros Louloudiasele asukoha näitamise eest ja Thomas Panagiotopoulosele, tugilaeva kaptenile Arktika. Piloodi tunnistus leiti raamatust La Lehrgeschwader 1, l'Escadre au Griffon. Toome 2 Peter Taghoni poolt. NIKOLAOS SIDIROPOULOS on kirglik sukelduja ja UST kaasasutaja. Ta alustas sukeldumisega 2002. aastal, omandades mitmeid sertifikaate, sealhulgas TecRec 50, ning viib läbi arhiiviuuringuid laevavrakkide kohta, kirjutab artikleid, peab loenguid ja loob dokumentaalfilme, et edendada merenduspärandi ajalugu ja olulisust. ROSS J ROBERTSON, edasijõudnud avaveesukelduja ja nitroksisukelduja, on autor ja õppejõud, kellel on suur huvi Egeuse mere laevavrakkide ja Kreeka Teise maailmasõja ajaloo vastu. Tuues neid elemente kokku arvukates... ajakiri ja ajaleheartikleid, ta on ka saidi kuraator WW2 Stories

Samuti Ross Robertsoni sulest Divernetis: SÜGAVSUKKELMINE KOSTAS THOKTARIIDEGA, JUNKERS JU-88 BOMBER ON EEGEUSE LENNUKIVRAKI TÄHT, NAXOS BEAUFIGHTER LENDAB IKKA KÕRGELT SUKKELJATELE, Järeleandmatu Püüdlus: WW2 SUB HMS TRIUMFI LEIDMINE