Baltictech leidis 90 meetri sügavuselt järjekordse Hannibali laevavraki

Poola sukeldujad avastasid laeva vraki. Baltenland, Saksa kaubaaurikulaev, mille Nõukogude allveelaev 1944. aastal operatsiooni Hannibal käigus torpeedorünnaku ohvriks langes. See oli üks Teise maailmasõja suurimaid mere evakueerimisoperatsioone.

80 aastat pärast ulatuslikku plahvatust, mis laeva uputas, on selle laeva konstruktsioonist vähe näha, kuid vrakk oli juba pikka aega olnud sukeldumismeeskonna soovide nimekirjas.

Operatsioon Hannibal toimetas 1945. aasta alguses Saksa väed ja tsiviilisikud eemale Läänemere rannikualadelt, mida edasitungiv Punaarmee oli ära lõiganud.

Baltictechi sukeldumismeeskond, kes on Läänemerest juba avastanud hulga Hannibaliga seotud laevavrakke, leidis selle 91 meetri sügavuselt Ustka linnast põhja pool ja Poola territoriaalvetest kaugemal. See asus umbes 9 km kaugusel tolleaegsetes aruannetes nimetatud uppumiskohast.

Baltenlandi vrakil lebab "lõputu hulk võrke" (Baltictech)

Vrakk selguse hetkel (Baltictech)

Vrakiotsija Tomasz Stachura juhitud meeskond alustas oma otsinguid 2020. aastal ja leidis Karlsruhe sel aastal Frankfurt 2021. ja 2023. aastal Geritz Fritzen.

See jättis järele vaid Orion ja Baltenland, suur, 103 meetri pikkune sihtmärk, mis pärineb Ühendkuningriigist ja ehitati Sunderlandis 1904. aastal.

Kuigi seda ikka veel nimetatakse Valdona, Saksa väed hõivasid ta Rotterdamis 1940. aastal ja nimetasid ümber Baltenland ja pandi tööle Kieli ja Gdynia vahel Poolas – kus asub Baltictech –, et vedada varustust sakslaste idarinnele ja tuua Preisimaalt põgenikke tagasi.

Laev enne 1940. aastat, kui ta sai nimeks Valdona (Baltictech)

Ta vedas koos kahe teise kaubalaeva ja kolme saatjaga suurt varude partiid itta, kui 25. detsembril märkas Nõukogude allveelaev konvoi. K-56.

Vahetult enne kella 2 teisel jõulupühal K-56 tulistas välja kaks torpeedot, mis uputasid Baltenland, kuigi Saksa teadete kohaselt suutsid saatelaevad päästa kogu laeva koosseisu.

Sukeldumispaat (Baltictech)

„Need kaks torpeedot ja tohutu veetava laskemoona plahvatus põhjustasid vraki ulatusliku hävingu,“ teatas Baltictech pärast vraki külastamist. Merepõhjast olid nad leidnud vaid „bla-blaa taru, mille oli rikkunud lõputu hulk võrke“.

Nähtavus sukeldumise ajal oli harva üle poole meetri, kuid meeskond suutis tuvastada sõjavarustust, sealhulgas laskemoona ja gaasi-maskid samuti varuosad, jalanõud, rehvid ja propellerid.

Sukeldumisest rääkides: Tomasz Stachura on vasakul (Baltictech)

„Kahju, et vrakk on nii kaugel ja sügaval, sest see peidab ilmselt rohkem saladusi,“ ütles Stachura, kes on süvavrakkide fotograaf ning sukeldumisülikondade tootja asutaja ja tegevjuht. Santi sukeldumine.

