Kangelased, kaabakas ja laevahuku otsimise ime

SELCUK KOLAYst ei saanud laevavrakkide jahtimise äss ilma visaduse ja hea õnneta ning ta saab mõlemast kasu, otsides 19. sajandist pärit Egeuse mere aurikut, mille uputas üks teine ​​oma ettevõtte laev.

Mul oli plaanis kirjutada raamat Türgi vetes Egeuse meres toimunud laevavrakkidest, seega püüdsin koguda erinevatest allikatest teavet varasemate laevakaotuste kohta – välja arvatud need vrakid, mille olin juba leidnud ja dokumenteerinud.

Age of Steami vrakid on minu peamine huvivaldkond, nii et töötasin arhiivis, keskendudes peamiselt kadunud aurikutele.

Mõne nädala pärast sirvisin vanu Istanbulis ja Izmiris (Smyrnas) ilmuvaid kohalikke ajalehti, kui leidsin huvitava konto. See puudutas kokkupõrget Izmiri lähedal, kus üks laevadest oli 1868. aasta lõpus suure inimkaotusega alla jäänud.

See oli aeg, mil laevad läksid üle purjelt aurule, säilitades oma purjed, kuid kasutades peamise jõuallikana aurumootoreid, mis ajasid labarattaid või kruvisid.

Umbes samal kuupäeval ilmunud ajalehtede välisarhiivides tehtud täiendavad uuringud paljastasid ellujäänute andmetel veelgi rohkem üksikasju õnnetuse ja uppumise kohta.

Surmav kohtumine

Hukule määratud aurik Kalioub

1,125 tonnine Kalioub ehitas Pile Spence & Co Hartlepoolist 1864. aastal. Kuigi see raudlaev polnud üks suurimaid, oli see Egiptuse Azizieh Company, tollal Osmanite võimu all olnud riigi, üks parimaid laevu.

Laev sõitis Aleksandria ja Istanbuli vahel. Ta lahkus endisest sadamast Djezairli Mohammadi juhtimisel 80-liikmelise meeskonna ja 85 reisijaga 15. detsembri 1868. aasta pärastlõunal.

Hea ilma tõttu tegi ta kiire jooksu mööda Süüria rannikut ja jõudis veidi pärast 17. detsembri südaööd – mõni tund enne oma tavapärast aega – Chiose saare ja Türgi mandriosa vahele jäävasse Cesme (Tschesme) kanalisse.

Öö oli väga selge, nõrga tuulega ja merd polnud. Umbes kell 1 öösel Kalioub oli läbipääsu puhastanud ja tiirutas ümber Karaburuni neeme, kui teise auriku punast sadamatuld nähti kaugel sadama vööri ees.

KalioubNavigatsioonituled põlesid sel ajal eredalt ja lähenev laev pidi ka tema poolset punast tuld nägema. Kuna viimane oli veel teatud kaugusel, siis Kalioub peale vajutatud.

Mõne aja pärast lähenesid kaks laeva kiiresti ja võõras, kes oli selleks ajaks tunnistatud teiseks Azizieh Company aurikuks, Sharkie – tüüris järsku poole ja sõitis otse autosse Kalioub enne kui ta suutis kokkupõrget vältida.

Ellujäänu karjub

Sharkie tabas Kalioub natuke ettepoole kesklaevad, paugupealt, kukkudes läbi söepunkri kõige eesmisesse katlasse. Tema vikspriit lõi üle ka esilehtri. Kalioub's esimast oli kokkupõrkest nii raputatud, et mõne aja pärast läks see üle.

Seal oli reisijaid Kalioub's eestekil ja mitu pidi hukkuma kohapeal, samal ajal kui ellujäänute karjed tõusid kõrgele auru väljapääsemise mürast ning kahe laeva ohvitseride ja meeskondade vastuolulistest hüüetest.

Oli ilmne, et Kalioub oli alla minemas, nii et tema kapten anus Sharkiekomandör ei tagane – ometi pööras ta mootorid tagasi ja aurutas edasi ning lahkus Kalioub tema saatusele.

Eriti kapten Mohammad ja enamik tema ohvitsere käitusid imetlusväärselt, kuid näis, et meeskond oli üldisest paanikast osa saanud ja paatide vettelaskmine läks palju aega.

Laevaga kaasas olnud kuuest paadist viis suudeti alla lasta, kuid jällegi põhjustas rüselus neisse sattumise tõttu mitu inimelu.

See oli nüüd, kui kahjustatud vöörimast kukkus, tabades ja purustades paati, mis oli täidetud segarühma meeskonnast ja reisijatest, sealhulgas Briti insenerist.

Kui nad vees vaevlesid – peaaegu 45 minutit pärast kokkupõrget – kaldus aurik ümber ja kukkus alla, imedes endaga kaasa paadi killud ja suurema osa selles sisalduvatest. Teisel, vaid mõne meetri kaugusel asunud paadil õnnestus neist viis välja õngitseda – ilma Briti insenerita.

Ülejäänud inimestest, kes koos laevaga alla läksid, arvatakse, et keegi ei pääsenud. Kapten Mohammad ja teine ​​ohvitser olid 50+ hukkunu hulgas.

Neli paati ellujäänutega maandusid kohalike türklaste abiga Karaburuni küla lähedal varahommikul ja viidi enne Izmiri viimist Urlasse (Vourlasse).

Lloyds List andis välja kainema teate kui New York Times

Komandöri argus

Kangelaslikkus Kalioub's kapten vastandas argpükslikkust komandöri Sharkie kes, kui ta oleks jäänud uppuva laeva juurde, oleks võinud päästa kõik hinged pardal.

Selle asemel aurutas ta õnnetusele järgnenud tundidel lõunasse Cesmesse ja jooksis edasi kaldale, väites, et tabas kive. Pärast mõningast remonti ujutati laev ümber ja sõideti Aleksandriasse.

Leidsin, et lugu oli piisavalt huvitav, et selle vraki asukoha kindlakstegemisega oleks vaja lõpetada Kalioub, rohkem kui 150 aastat pärast tema uppumist.

See pidi olema keeruline otsing, kuna aega polnud ette nähtud. Ajalehtede andmetel Kalioub oli puhastanud Cesme väina kell 1 öösel ja tiirutas ümber Karaburuni neeme, mis on tegelikult tohutu 20-miiline põhja poole suunatud poolsaar, mis kulgeb paralleelselt Chiosega ning mille vahel on Türgi ja Kreeka vete vahel jagatud meri.

Minu ainus lootus oli, et leian vraki Türgi vetest, kui see seal üldse oli – ja see tähendas umbes 130 ruutkilomeetri suuruse ala skaneerimist!

Sonari kujutis näitab kokkupõrkekahjustusi lehtrite vahelisel küljel (Selcuk Kolay)

Kokkupõrkepunkti lähem vaade (Selcuk Kolay)

Kokkupõrkekahjustus (Selcuk Kolay)

Lehtrite vaheline sillaala (ROV-kaadreid redigeeris Selcuk Kolay)

Kulus umbes kuus kuud, enne kui nägin oma külgskaneerimise sonari ekraanil vraki kuju. See lebas umbes 80 m sügavusel. Mõõtmed tundusid vastavat arhiivist kogutud spetsifikatsioonidele, kuid pilte ega plaane laevast polnud saadaval.

Ainuüksi kajaloodipildist vraki identiteedi kontrollimiseks ei piisa, nii et minu meeskond ja mina peaksime läbi viima mõned sukeldumised. Siiski pidime esmalt hankima laeva kujutise, et võrrelda seda vrakipaigal nähtuga.

Ime

Möödus veel paar kuud, kui püüdsin leida pilti või plaani Kalioub. Siis juhtus ime. Külastasin oma oksjonipidajast sõpra Istanbulis, kui märkasin seinal äkitselt nelja raamitud litograafiat ettevõttele Azizieh kuuluvatest aurulaevadest. Üks neist oli Kalioub – elegantne pukspriidiga, kolme masti ja kahe lehtriga aurik!

Selcuk Kolay komplekteerib (Ahmet Tasci)

Esimese sukeldumise tegin koos oma semu Kaya Yarariga avatud vooluringil, kasutades põhjaseguna heelium trimix 18/45. Nähtavus oli tohutu – vrakki nägime juba 50 m sügavusel!

Laskur oli maandunud otse pukspriti kõrvale ja alustasime tiiru mööda paugutamist ahtri poole, jäädes umbes 3 m kõrgusele laevavrakist.

Vibu (Selcuk Kolay)

Mind hämmastas selle seisukord. Olin oodanud enamjaolt kokku varisenud vrakki, kuid see istus püsti, suunaga kirdesse ja selle vöör oli nii heas seisukorras, et laev nägi välja, nagu oleks see vaid paar aastat tagasi põhja läinud!

Minu eesmärk oli näha kokkupõrkekahjustusi ja lehtreid kui teisi kindlaid tõendeid laeva identiteedi kohta. Ja jah, laeva keskosale lähenedes nägime selgelt tohutuid kokkupõrkekahjustusi ja mahakukkunud esilehtrit, mis toetus endiselt vastu silda.

Kaya Yarar esiteki kohal (Selcuk Kolay)

Tekk keset laeva kokkupõrkepunktis koos langenud esilehtriga (ROV-kaadrid, toimetanud Selcuk Kolay)

Iluauk söögisaalis tüürpoordi keskele (Ali Hakan Egilmez)

Taldrikud ja pudelid söögitoas (Ali Hakan Egilmez)

Katlaruumi kohal (Ali Hakan Egilmez)

Ali Ethem Keskin ahtri lastiruumi kontrollimas (Ali Hakan Egilmez)

Taldrikud ja purgid trümmis (Ali Hakan Egilmez)

Aeg oleks justkui tardunud. Suutsin ette kujutada hetki pärast kokkupõrget ja imestasin, kuidas suutis laev pärast seda kohutavat õnnetust kolmveerand tundi vee peal püsida, olles saanud nii suuri vigastusi.

Üle masinaruumi luugi ja ahtriluukide tahapoole ujudes jõudsime otse ahtrisse rooliseadme jääkideni ja lõpetasime vraki ringkäigu. Olin sellel üksikul sukeldumisel näinud kõike, mida näha tahtsin…

Rooliseadme jäänused ahtri tekil (ROV-kaadrid, toimetanud Selcuk Kolay)

Rebreather sukeldub

Edasisi sukeldumisi viisid läbi minu meeskonnaliikmed Ali Ethem Keskin ja Ali Hakan Egilmez filmimise ja mõõtmise eesmärgil, et viia lõpule vraki identiteedi kontrollimine. Nad kasutasid lahjendina rEvo suletud ahelaga rebreaate, mille heeliumi trimix oli 18/45 ja deko-segudena EAN 50/50.

Türgi vetes oli leitud ja dokumenteeritud veel üks kadunud ja ammu unustatud laev – lühikese elueaga laev, mis sai traagilise lõpu. Laev, mis kunagi tuli Hartlepoolist ja sattus Egeuse mere sügavusse.

Selcuk Kolay (Ahmet Tasci)

