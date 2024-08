Malta delfiinipark: kas see on loomaaed või tsirkus? 

Lünk Malta 10-aastases loomade heaolu käsitlevas seadusandluses selgitab, miks populaarse Vahemere-äärse sukeldumiskoha ainsas delfinaariumis lubatakse endiselt külastajatelt tasu nõuda vangistuses peetavate delfiinide esinemise vaatamise eest.

Ainuüksi tõsiasi, et Mediterraneo Marine Park on registreeritud loomaaiana, on võimaldanud tal oma tegevust jätkata, pidades silmas loomade heaolu eest võitlejate jätkuvaid proteste – ja võib-olla seletab see, miks võimud on napisõnalised, kui need võitlejad nende poole kommentaari saamiseks pöörduvad. ja Divernet.

Mediterraneo, Malta kirderannikul asuva Marineland Ltd ärinime, pudelninadelfiinid on seal esinenud ja avalikkusega suhtlemiseks olnud üle 20 aasta.

Delfiin esinemas Malta merepargis (Marine Connection)

Kaks aastat tagasi tõid koostööorganisatsioonid Marine Connection päevavalgele pargi kolme emase delfiini surma. Animal Liberation Malta ja Delfiinide projekt.

Mediterraneo süüdistas hukkunutes sukeldumistöövõtjat, kes jättis delfiinide basseini pliiga täidetud kaalukoti, mille tulemuseks oli nende bassein kuu aja jooksul. mürgistussurmad, nagu teatatakse Divernet.

Pargi viis isast delfiini jäid pärast umbes kolmekuulist ravi ellu. Vanim, Sol, oli 2000. aastal Kuubalt kinni püütud ja pargis sündisid teised – Soli kaks poega Rohan (5) ja Luqa (4) ning Ninu (14) ja Cha (13).

"kolis Hispaaniasse"

Tollased kampaania tegijad ütlesid, et delfinaarium ei teavitanud avalikkust surmajuhtumitest ja andis selgitusi pliiraskuste kohta alles aasta hiljem pärast seda, kui töötajad olid küsivale külastajale teatanud, et emased viidi Hispaaniasse. väide paljastatud kui vale.

Sel suvel võttis Ühendkuningriigis asuv organisatsioon Marine Connection ühendust Malta loomade heaolu voliniku Alison Bezzinaga, kuna ülejäänud viis isast delfiini võivad kannatada basseinides elamise pärast.

Mereühendus asutasid Liz Sandeman ja Margaux Dodds enam kui 30 aastat tagasi pärast nende edu Ühendkuningriigi viimaste delfinaariumite sulgemise nimel. Nad kutsusid Bezzinat üles algatama kiiremas korras Malta veterinaarregulatsiooni osakonna (VRD) regulaarset sõltumatut basseinide vee testimist.

Elutingimused delfiinibasseinides on halvenenud (ülal ja all), ütlevad kampaania tegijad (Marine Connection)

"Samuti arvame, et kuna Mediterraneo tegutseb praegu loomaaia litsentsi alusel, tuleks see üle vaadata ja antud olukorras tühistada," ütles Dodds Bezzinale.

"Neid delfiine kasutatakse etendustel ja avalikel suhtlusseanssidel; see asjaolu on iseenesest vastuolus loomaaia eesmärgiga, neid ei kasutata kaitsetegevuseks ja sellisena on litsentsi kehtivus kahtluse all.

Tsirkuse määratlus

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the koolitus thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Need õigusaktid määratlevad tsirkust kui "mis tahes näitust, mille eksponendid korraldavad kasumi saamiseks ja mida avalikkus vaatab meelelahutuseks ja mis pakub meelelahutust ja väljapanekut ning kus loomad pannakse sooritama trikke või manöövreid, mis ei peegelda nende loomulikku käitumist või ei peegelda. pakkuda mingit hariduslikku väärtust”.

Erandis (31E) on aga kirjas, et mõisteid „ei kohaldata käesoleva seaduse alusel tegevusloa saanud loomaaedade suhtes, kuna erand ei ohusta käesoleva seaduse sätete eesmärke”.

Juunis ütles Bezzina Marine Connectionile, et suhtleb VRD-ga, et selgitada selle Mediterraneo kontrollimise üksikasju, kuid organisatsiooni sõnul ei ole volinik sellest ajast saati jätkanud tagasiside andmise palvetele vaatamata.

Divernet on ka Bezzinaga olukorra selgitamiseks ühendust võtnud, kuid ta vastas vaid, et selliste üksuste nagu Mediterraneo litsentsimise ja reguleerimise eest vastutab VRD, suunates päringu direktoraadi veterinaarametnikule dr Duncan Chetcuti Ganadole. Ta pole päringutele vastanud.

"Analüüsige, kui see on vajalik"

Mediterraneo merepark, on aga olnud rohkem ettetulevad. "Meie paake analüüsitakse iga päev füüsikaliste ja keemiliste parameetrite põhjal," ütles juhataja Pietro Pecchioni Divernet.

“Kord kuus tehakse välise (kolmanda) labori mikrobioloogiline analüüs. Kõik parameetrid vastavad standarditele ja juhistele. Valitsus võtab meiega ühendust, et teha täiendavaid kontrolle ja analüüse, kui see on vajalik.

Küsimusele loomade heaolu seaduse järgimise kohta vastas Pecchioni: „Kutsun teid üles sama seadust tähelepanelikult lugema. Meie asutus on akrediteeritud loomaaed.

Park on varem teatanud, et basseinide puhastamiseks ja vetikate kasvu ohjamiseks kasutatakse sukeldujate meeskonda ning kuigi kasv võib tunduda inetu, ei ole see väidetavalt delfiinidele kahjulik.

Delfiinid oma basseinis Mediterraneo Marine Parkis (Marine Connection)

"Ilmselt on veekatsetusi tehtud, kuid see park reguleerib ennast ise, kuna seda teevad sealsed töötajad," ütleb Sandeman. "Miks nad ei avalda nende testide tulemusi ega luba rajatist ja nende delfiine sõltumatult kontrollida?"

"Meie missioon on toetada mereelustiku kaitset ja jagada avalikkusele väärtuslikke teadmisi meie ookeanide ja nendes elavate suurepäraste olendite säilitamise kriitilise tähtsuse kohta," väidab Mediterraneo Marine Park.

Marine Connection omakorda märgib oma veebisaidil: "Asjaolu, et Mediterraneo Marine Park jätkab tegevust, viitab sellele, et ametivõimud pigistavad nende loomade heaolu probleemide ees silma kinni, mida me ei talu."

