Ustica: Sitsiilia sukeldumisjuveel

PENELOPE GRANYCOME teadis Sitsiiliat, kuid polnud kunagi proovinud selle sukeldumist – reis selle põhjaranniku lähedal asuvale väikesele saarele andis talle võimaluse teada saada, miks see nii kõrgelt hinnatud on

Ustica saar ei pruugi olla Ühendkuningriigi sukeldujatele hästi tuntud, kuid selle vetes hiljuti sukeldumine oli nagu avastamata juveeli, sädeleva sinise topaasi meremaastiku avastamine, mida saadavad dramaatiline topograafia, koopad, läbiujumised ja kalarikkus – Ustica vulkaaniline pärand ja selle staatus esimese Itaalia kaitstud merereservina alates 1986. aastast.

Saabumine sadamasse (Penelope Granycome)

Sitsiilia armastajana olin sageli märganud saart laskumisel Palermosse ja olin rõõmus, kui lugesin selle bioloogilisest mitmekesisusest ja selle pakutavatest sukeldumisvõimalustest. Sitsiilia pakub väljakutseid pakkuvaid vrakke, koopaid ja veealuseid varemeid ning Ustica oma võlu, kerguse ja sooja külalislahkusega tundus ideaalne koht oma veealuse maailma avastamiseks.

Lennuaeg Londonist Palermosse on veidi alla kolme tunni, millele järgneb 90-minutiline tiiburlaevaga ülesõit selle sadamast Liberty Linesiga, kusjuures suure sukeldumise eest tuleb tasuda vaid 5 eurot.kott.

Maalilises maaletulekupunktis ootasid mind Claire, 5* PADI sukeldumiskeskuse Orca Diving Ustica üks omanikke ja Salvo, Sogni Nel Blu hotelli omanik, kus ma ööbisin.

Õrnad sammud linnas… (Penelope Granycome)

…viib sukeldumiskeskuse poole (Penelope Granycome)

Pärast kiiret sisseregistreerimist oli lühike jalutuskäik mööda ühte paljudest ilusatest trepiastmetest sukeldumiskeskusesse, et tutvuda ja varustust ette valmistada. Kaasomanik Davide rääkis mulle saare merekaitsealast (MPA), mis hõlmab umbes 15 km rannajoont ja on jagatud kolmeks tsooniks.

Suhteliselt väike 60 hektari suurune tsoon A on keelutsoon, samas kui tsoonid B ja C, millest igaüks hõlmab umbes 8,000 hektarit, on vastavalt üldreserv ja osaline reservala.

Ainulaadse väikese linna kirjeldamine võluvana on alahinnatud. Enamik restorane asus hotellist mõne minuti kaugusel ja rajati kogu saare avastamiseks rajad.

Grupeeritud sukeldumiseks

Järgmisel hommikul pärast seda, kui ärkasin suurepärast vaadet sadamale ning maitsvat kohvi ja sarvesaia Salvo kohvikus, kohtusin Orcas giidide ja teiste sukeldujatega. Kõik olid rühmitatud kella 8 ja 11 sukeldumiseks koos oma giididega, keeled olid inglise, prantsuse, saksa ja itaalia keel.

Ettevalmistus sukeldumiseks (Penelope Granycome)

Korraldamine oli sujuv, sealhulgas teie enda tass enne sukeldumist ja nende vahel vee jaoks ning maitsvad suupisted. Meie varustus ja kostüümid olid viidud RIB-i, mis on lühikese jalutuskäigu kaugusel, nii et ainus töö oli ühendada BC ja reg 15-liitrisele teraspaagile (saadaval on ka 12-liitrised seadmed).

Veeresime 29°C vette ja kristallilise nähtavuse sisse ning esimene sukeldumine Punta Galeras ei valmistanud pettumust.

Ustica loodi miljon aastat tagasi pidevatest veealuste pursketest ja jätkuvatest protsessidest (sealhulgas viimane suurem purse 130,000 XNUMX aastat tagasi, samuti sukeldumine polaarsulamist), mis on kujundanud topograafiat.

Iseloomulik on basaltne ühtlane kivim, mille moodustab kiiresti jahtuv laava ning me ujusime mööda kivivööd välja ja tagasi, et olla õnnistatud barrakuuda, merevaigu, muree ja tähelepanuväärse vaatega. Aplysiida merijänes, hiiglaslik merinälkjas, kes lendab graatsiliselt läbi vee ja on saanud oma nime oma armsate jänkukõrvalaadsete rinofooride järgi.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Paeluvad ka merijäneste paaritumisharjumused – olles hermafrodiit, paarituvad nad ühes pikas reas või rühmas. Davide mainis vana Vahemere kalurite ebausku, et kogemata merijänest puudutades tekib kiilaspäisus. Ladinakeelne nimi Aplysia depilans sort tähendab depilatsiooni merijänest.

Pärast kiiret paagivahetust ja pinnaseintervalli rohke vee, jäätee ja suupistetega suundusime saare põhjaossa ja Secca della Colombara alale, mis võib sitsiilia keelest tõlgituna tähendada "tuvide madalik", kus lained löövad kokku Dove Rocki madaliku kohal.

Punta Cavazzi tuletorni all (Fanny Floirat-Lohyer)

Kukkumine mäetipule ja kaldseinast alla 30 meetri kõrgusele viis Ustica vrakini, mis on dramaatiline vaade kaubalaevale, mis uppus 2005. aastal pärast madalikule sattumist. Külli lamades pakkus see tausta mõnele tohutule kalale, mille hulka kuulusid nii hämar ja villitud kalapuu. Davide märkas seal ka vihmavarjunälkjat ja skorpionkala.

Tähelepanuväärne Astroides oranžid korallid paistsid sinise taustal silma ja kogu paik osutus liigimärkijate varjupaigaks.

Pärast sellist imelist hommikut ja kaht üsna sügavat sukeldumist oli aeg lõunauinakuks, siis väljakul kohv ja Sitsiilia maiustused ning hiljem ühinesin kõigi teiste sukeldujate ja giididega päikeseloojanguaperitiiviks.

Punased gorgoonid

Uus päev tõi varajase sukeldumise Punta dell'Arpas saare lõunaosas. See oli ilus koht, mis pakkus võimalust püüda sügavust ja näha umbes 34 meetri kõrgusel asuvaid gorgoone.

Rõõmu pakkusid rändrahne katvad punased gorgoonid ja kiviste korall-madrepooride ujumiskohad. Orca viib siia AOWD ja Deep Specialty üliõpilased kaitstud sügavuse ja suurepärase maastiku jaoks.

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Järgmisena oli üleval Sutta a Za Lisa, tunnelite ja tihedate ujumisteede mänguväljak, üks neist 27 meetri kõrgusel. Mugav olemine on ülioluline, sest niipea, kui olete ühest lahkunud, tuleb teine ​​siseneda.

Meie giid Alex viis meid enne kanjonisse tõusmist läbi mitmeid ujumisreise. Kogu ala on rikas bioloogilise mitmekesisuse poolest, seal on koobas, mis sisaldab madrepoore ja a petrosia käsn, mis tumeneb päikese käes. Sealt võis leida nii susshomaari kui mureenet ning me nägime veel ühte tohutut angerjat.

Kaljune veealune topograafia (Fanny Floirat-Lohyer)

Viimane päev

Viimane päev oli sama eriline ja mu ujuvuse viimistlemiseks langesin kilo, mis võimaldas jumalikult varakult sukelduda Grotta della Pastizzasse, selle nimi tuleneb pinnal olevast saiakujulisest kivist.

See sukeldumine toimus algselt läbi kolme neljast madalast koopast, millest ühes kerkis pinnale laiguline valgus. Saare kaitsepühaku San Bartolicchio kujuga kaunistatud kambri rahu hoidis meid vaikses aukartuses.

Kukkusime siis alla elurikka müüri ja veel ühe suure pruuni rämpsu umbes 25 meetri kõrgusele. Seda saiti kasutatakse ka öisteks sukeldumisteks, et näha seal angerjaid ja koorikloomi, aga ka merijäneseid, seepiaid, kaheksajalgu ja nudisid.

Felimida krohno nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Viimaseks, kuid kindlasti mitte vähem oluliseks, oli põnev RIB-sõit Ustica kuulsaimasse paika Scoglio del Medicosse ehk Doktori kaljusse.

Selle kõige katmiseks kuluks mitu sukeldumist. Laskusime koopasse, mida tuntakse Grotta della Balena nime all, sest üks ava meenutab vaalasuud, ja sisenesime väiksemasse koopasse, et näha nelja rühmitajat nagu vastuvõtukomisjon.

Tumedate salutiibade rida (Fanny Floirat-Lohyer)

See oli veel üks varjupaik mereelustikule, sealhulgas krabidele, skorpionkaladele ja kaljukaladele. Kui teil on aega, on seda palju leida.

Pärast tunnelist umbes 30 meetri kõrgusele allasõitmist tõusis see sinisesse maagilise kalanäituse jaoks tippu, mis hiilgas barrakuuda, ambra, triibulise rüpes ja merijänestega.

Penelope koos Orca Diving Ustica meeskonnaga

Need kuus sukeldumist, mis võlgnevad oma suurejoonelisuse kaitsele, mida pakub kaitseala ja Ustica vulkaaniline pärand, jäävad mulle alatiseks. Pärast hüvastijätmist jõudsime tagasi Palermosse selle sukeldumisjärgse rõõmuga, mis ei vaja teistele sukeldujatele selgitamist.

FAKTIFIL Hinnad kl Orca Diving Ustica alates 50 eurost sukeldumise kohta, vähendades sukeldumispakette. PADI kursused DSD-st kuni sukeldumismeister ja varustuse rentimine on saadaval. . Sogni Nel Blu hotell pakub tube 2-30 ööd – kahe öö majutus maksab alates 160 eurost toa kohta (kaks jagamist) koos transfeeriga sadamasse ja tagasi. Lennud Palermosse on saadaval enamikust Londoni lennujaamadest ja kestavad vähem kui kolm tundi, alates 56 naela edasi-tagasi (Ryanair). Liberty Lines sõidab tiiburlaevaga Palermo sadamast Usticasse 24-37 eurot ülesõidu kohta.

