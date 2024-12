Vabasukelduja: sügavamale Molchanovi maailma

Filmid vabasukeldumisest, olgu need siis dokumentaalsed või väljamõeldud, on viimastel aastatel publiku seas üllatavalt populaarseks osutunud. Netflixil on olnud rahuldustpakkuvad vaatajanumbrid – rääkimata kohtuasjast.

Neil kipuvad olema kujutlusvõimetud nimed - Sügavaim hingamine, üks hingetõmme, piiranguteta, hoidke hinge kinni – nii võib mälus kergesti segadusse minna. Kuid inimesed näivad olevat lummatud veesportlaste ühemõttelistest püüdlustest inimkeha piire sirutada, olles samas teadlikud, et iga alaliini lõpus varitseb potentsiaalne tragöödia.

Uusim täiendus on ilmumas ühel vähem tellitud digiplatvormil Paramount+, kuid seda on väga oodatud, sest see käsitleb vaieldamatut praegust spordikuningat, Venemaa sukeldujat Aleksei Moltšanovit.

Plakat (Paramount Pictures)

Kui vabasukeldumisfilmid keerlevad tavaliselt maailmarekordi purustamise katse ümber – ja ma ei kujuta ette, et tüüpiline vaataja on palju hoolinud, kas see on muutuva raskusega bi-uimede või vaba keelekümbluse või mõne muu distsipliini puhul –, on selle filmi keerdkäik see, et Molchanovi eesmärk on hoida enda käes iga aasta jooksul saavutatud maailma sügavusrekord.

Vabasukeldujad ja spordiala järgijad teavad hästi, kas tal õnnestus oma amm või mitte, kuid enamik vaatajaid ei tee seda, nii et see on kena ja kena seade.

Molchanov pärast sukeldumist (Paramount Pictures)

Nad ei pruugi isegi teada, et Molchanov jääb ellu ja terveks, kuid traagiline element on igal juhul sisse küpsenud ja pole auhindu selle eest, et arvata, et see seisneb Aleksei suhetes oma fenomenaalse emaga. Natalja Moltšanova juhtis naissoost vabasukeldumist kuni oma surmani 2015. aastal, mis tema jaoks oleks pidanud olema 40 m lõbus sukeldumine.

Vabasukeldumine kaldub kalduma praktilise ja vaimse vahel ning ülespandud stseen pani mind kartma, et selle lavastuse eesmärk on uurida sügavuste saladusi, mis peegelduvad inimese psüühikas jne.

Miski ei saa olla tõest kaugemal – see on rõõmsalt faktiline dokumentaalfilm, mille eesmärk on anda ülevaade tippsportlase elust. Moltšanov seisab silmitsi mitte ainult spordiga kaasnevate füüsiliste ja vaimsete väljakutsetega, vaid ka selliste praktiliste asjaoludega nagu venelasena maailmaareenil esinemise keelamine riigi ebaseadusliku sissetungi tõttu Ukrainasse.

Kuldses ülikonnas mees (Paramount Pictures)

Vabasukelduja õnnestub oma täht kättesaadavamaks muuta. Kohtume temaga eelmisel aastal, 36-aastaselt, peaga paagis, samal ajal kui füsioloog teda jälgib. Ta on ettevaatlik ja tahab, et ta puhkaks, samas kui ta on otsustanud teha rohkem ja teab, et suudab võiduks kasutada võlu ja sihikindlust. See on päev enne rekordikatset Bonaire'is.

Kohtume tema naise Elenaga: "Ma olen alati hirmul," ütleb ta oma töö kohta. Saame teada, et ta oli ujumise imelaps alates neljandast eluaastast. Ema Natalia, kes purustas oma aja jooksul 41 maailmarekordit, oli olnud tema treener algusest peale ja nende side läks nii sügavaks kui võimalik.

Natalia Molchanova (Paramount Pictures)

Ta ja tema isa olid lahku läinud juba ammu – see trauma ajendas ta vabasukelduma. Isa Oleg on kohal, et avaldada oma seisukohti.

Aleksei, kes väljendab soovi oma ema pärandit põlistada, tähistab oma võidukäike koogi ja jäätisega, kui ta maailmas ringi rändab, demonstreerides ikka ja jälle oma üliinimlikke võimeid.

Isa ja poeg (Paramount Pictures)

William Trubridge'i võistlusel Vertical Blue Bahamal on Molchanovi vaateväljas korraldaja enda kaua kaitstud 102 meetri uimedeta rekord.

Eelmisel aastal polnud Venemaa osalejaid oodatud, mis väidetavalt sobis Trubridge'ile isiklikult, kuid nüüd lubatakse Molchanovil osaleda neutraalse lipu all – oleksin tahtnud rohkem teada, mida see tähendab. Arvatakse, et ta tahab kätte maksta.

Sellega seotud dramaatiline hetk filmis viitab sellele, et isegi tema võimete tipul võivad tema rekordi püstitanud tulekahjud anda teed teistele elu prioriteetidele.

Nagu režissöör ja kirjanik Michael John Warren ütleb: "Tasakaal meele, keha ja maiste elementide vahel on vabasukeldumise olemus. Keegi ei mõista seda seost paremini kui kogenud vabasukelduja. Kuid mõnikord nad unustavad. "

See on kõrgetasemeline dokumentaalfilm, mis sisaldab veealuseid kaadreid, mis on kaunilt üles võetud, kuid millel ei ole lubatud inimvaatlust üle võtta. Ka rohkete põnevate ajalooliste kaadritega toob see Moltšanovi teravamalt fookusesse, jättes siiski kuidagi mulje kui erakordsetest oskustest eraldatud mehest.

Sügavuse kuningas (Paramount Pictures)

Olen kindel, et see ei räägi kogu lugu ja see ei ole film, mis raputaks teie maailma tuumani, kuid kui teil on juurdepääs Paramount + leiate selle suurepäraselt vaadatavaks. See ilmub 7. detsembril.

