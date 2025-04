Karusnahast hülged? Sellist asja pole olemas!

PIERRE CONSTANTi häirivad inimesed, kes usuvad, et karushülged on igas mõttes hülged. Palun laske tal oma fotode abil rekord selgeks teha

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s koolitus in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

Pärast akadeemilist kursust koos tundidega, mida juhtisid teaduslikud autoriteedid ja tundide kaupa iseõppimist teadusraamatukogus, ootas meid neljatunnine lõpueksam, et omandatud teadmisi proovile panna.

Läbimine tähendas 1978. aastast maailmapärandi nimistusse kuuluvas pargis ihaldatud loodusteadlase giidi litsentsi saamist, mis võimaldas meil ametlikult töötada kruiisi- ja purjepaatidel.

Olenevalt sellest, kuhu saarestikus läksite ning milliseid saari ja kohti külastasite, oli alati lummav näha endeemiliste Galapagose merilõvide kolooniaid (Zalophus wollebaeki) peesitades laisalt päikese käes valgetel, rohelistel, punastel või mustadel liivarandadel.

Galapagose merilõvid (Zalophus wollebaeki) rannas, Espanola Is

Galapagose merilõvid lähedalt, Isabela on

Mõnes kohas Santiagost või Isabela saarest läänes ja külma Cromwelli hoovuse ülesvooluga kohtate ka teistsugust liiki: Galapagose karusnahast merilõvi (Arctocephalus galapagoensis). Selle esivanem Arctocephalus australis oli rännanud Antarktikast mööda Tšiili ja Peruu rannikut tuntud Humboldti hoovusel.

Galapagose karusnahast merilõvi (Arctocephalus galapagoensis), Santiago saared

Galapagose karusnahast merilõvi kutsikas, Santiago Is

Iga kord, kui kuulsin inimesi nimetamas neid imetajaid "hüljesteks" või isegi "karushüljesteks", tundsin end parimal juhul ärritununa ja halvimal juhul ärritununa. Võtsin eesmärgiks selgitada külastajatele süstemaatiliselt hülge ja merilõvi erinevusi.

Mõned kõva peaga turistid, kes olid veendunud, et teavad paremini, keeldusid seda hankimast või otsustasid, et loomad peavad olema hülged, sest "neid on alati nii kutsutud".

Loivaliste perekond

Hülged ja merilõvid on mõlemad loivalised, mitmekesine rühm poolveelisi mereimetajaid, mida kunagi tunti kõrvata (või tõeliste) hüljeste ja karushüljestena.

Tõelised tihendid kuuluvad Phocidae perekonda, merilõvid aga kuuluvad perekonda Otariidae perekond, millel on kaks erinevat alamperekonda: Arctocephalinae, oma kahe perekonna ja Otarinae, millel on viis. Arktika morsad kuuluvad veel teise perekonda, the Odobenidae.

Morsas (Odobenus rosmarus), Svalbard

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the California sea-lion (Zalophus californianus), Galapagose merilõvi ja Stelleri merilõvi esivanem (Eumetopias jubatus) Arktika.

Seevastu hülged on enamasti pärit põhjapoolkeralt – peale lõunapoolse elevanthüljese (Mirounga leonina), kraabetihend (Lobodoni kartsinofaga), Weddelli hüljes (Leptonychotes weddellii) ja leopardhüljes (Hüdrurga leptoonia), kuulus Antarktikas ja metsik pingviinide kiskja.

Kaks Uus-Meremaa merilõvi (Phocarctos hookeri), Otago poolsaar

Peamised erinevused hüljeste ja merilõvide vahel? Hüljestel on ümarad silmad ja terav nina, kõrvad pole nähtavad ja nad roomavad liikumiseks kõhul.

Merilõvil on mandlikujulised silmad, ruudukujuline koon, välised (torukujulised) kõrvad ja nad võivad esilestade abil edasi liikuda. Need lestad aitavad neil ka kõhust ülespoole püsti seista, justkui kasutaksid karkusid.

See, mida inimesed tavaliselt karushüljesteks kutsuvad, on seetõttu ekslik, sest tegelikult on tegemist "karusnahast merilõvidega". Neil on nn paks topeltkarv, aga ka kõik merilõvi omadused, kuigi nad on väiksemad ja silmatorkavalt teravama ninaga.

Karusnahast merilõvid

. Otariidae merilõvid Arctocephalinae alamperekond koosneb kahest perekonnast: Arctocephalus, või lõunakarusnahast merilõvi (liiki on kaheksa) ja Callorhinus, põhjakarusnahast merilõvi. Viimase üksikud liigid, Habe draakon, leidub Põhja-Jäämeres.

Kõik kaheksa Arctocephalus liigid pärinevad Antarktikast, mil elutingimused olid vähem äärmuslikud ja polaarsed kui praegu.

See on vallandanud spetsifikatsiooni selle kohta, millal algsete Lõuna-Ameerika karusnahast merilõvide rühmad (Arctocephalus australis) rändas paremat keskkonda otsima põhja poole.

Nad kasutasid põhjasuunalisi merehoovusi: Humboldti Juan Fernandezi jaoks (Arctocephalus philippi) ja Galapagose karusnahast merilõvid või Benguella neeme karusnahast merilõvid (Arctocephalus pusillus).

Neeme karusnahast merilõvid (Arctocephalus pusillus), Cape Crossi koloonia Namiibias

Neemekarusnahast merilõvid Namiibia rannas.

austraallane (Arctocephalus pusillus doriferus) ja Uus-Meremaa karusnahast merilõvid (Arctocephalus forsteri) järgisid sarnaseid marsruute, et jõuda nende nimedega tähistatud lõppsihtkohtadesse.

Uus-Meremaa karusnaha-merilõvide koloonia, Kaikoura, South Is

Nii et järgmine kord, kui kuulete kedagi karusnahast hüljestest rääkimas, teavitage neid kindlasti õigest nimetusest, sest vana on vananenud ja eksitav. Sa muudad mu päeva paremaks!

Pierre Constant on kirjutanud kolm Galapagose teatmeteost: Galapagose saared – loodusloo juhend (2010, 9. väljaanne, Airphoto International, Hongkong) Galapagose mereelu – sukelduja juhend kaladele, vaaladele, delfiinidele ja mereselgrootutele (2007, 3. väljaanne, Calao Life, Pariis) L'Archipel Des Galapagose (1994, 3. trükk, Pariis) prantsuse keeles.

