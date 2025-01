Suure pildi saamine Wakatobis

Wakatobi riffide tõelise ulatuse jäädvustamine lainurkpiltide kaudu

Ei saa eitada, kui huvitav on pildistada raskesti tabamatut mereelu, mis peidab end rifi süvendites. Kuid liiga sageli on Wakatobisse saabuvatel fotograafidel oht jääda väikeste detailide dokumenteerimisega niivõrd vahele, et jääme suurest pildist ilma. Just need panoraamrifistseenid näitavad sihtkoha tegelikku ulatust ja kvaliteeti ning parim viis nende loomiseks on lisada pildistamissegusse laia ja ülilaia panoraampildistamise tehnikaid.

Paar sukeldujat kruiiseerivad mööda Wakatobi väljalangemist. Pildi jäädvustamiseks jäin nende kohale 3.6 m sügavusele. Kaamera sätted: ISO 12, säriaeg 200/1 sek., Tokina 125-10mm objektiiv seatud 17mm peale, ava F/10, dual Sea & Sea YS-5.6 seatud poole ja veerandvõimsuse vahele.

Olles teinud mitu reisi Indoneesiasse Wakatobi sukeldumiskeskust, võin kinnitada, et fotograaf võiks siin veeta nädalaid, täites mälukaarte mälukaardi järel suurejooneliste mereeluportreede ja makropiltidega, ilma et kordumatu teemamaterjal kunagi otsa saaks. Kuid see on vaid pool loost. Selle sihtkoha kogu ilu jäädvustamiseks peate keskenduma suurele pildile.

Täiuslik pilt

Wakatobi kuurorti ümbritsevad mõned maailma kõige puutumatumad korallriffid ja see pole juhus. Kuurordi maamärgi merekaitseprogramm rahastab privaatset merekaitseala, mis kaitseb umbes 20 kilomeetrit riffi. Tõendid nende ennetavatest kaitsepüüdlustest ilmnevad karide elujõulisuses.

Sellised kaadrid, nagu see sukelduja möödub üle tohutu lauakoralli (9.1 m/30 jala kõrgusel), näitavad, kui suurepärane koht on publiku hulgas olla. Pildi jäädvustamiseks olid kaamera seaded: ISO 200, säriaeg 1/160 sek, minu Tokina 10–17 mm kalasilmobjektiiviga 12 mm, ava F/7.1 Et valgustus näeks välja loomulik, kasutati nii Sea & Sea YS-250 strobreid. seatud poole võimsusega.

Lisaks sellele, et Wakatobi veealune maastik on peaaegu puutumatu, hõlmab see ka dramaatilist topograafiat. Seal on järsud riffinõlvad ja vertikaalsed seinad, mis tõusevad mõne jala täpsusega pinnast, vee all olevad seljandikud ja meremäed, mis ulatuvad sügavustest välja, mille tipud kõrguvad päikeselaigulistes madalates. Lisage suurepärane veeselgus ja palju ümbritsevat valgust ning teil on ideaalsed tingimused lainurga pildistamiseks, et neid vaateid elavate detailidega esitleda.

Roosi süütamine

Wakatobi sukeldumiskohas Roma seal on hiiglaslik korallimoodustis, mis kannab hüüdnime "roos" selle ilmse kuju tõttu ülalt vaadates. Tundsin, et parim valik on valida kalasilmobjektiiv ja pildistada ainult ümbritseva valgusega, kuna seda oli palju. Stroboskoobide kasutamine valgustaks koralli ja minu vahelises veesambas vaid väikese koguse tahkeid osakesi.

Wakatobi Roma sukeldumiskohas asuv hiiglaslik korallimoodustis, hüüdnimega "roos", asub 18.3 m/60 jala sügavusel. Särituse saamiseks määrati kaamera seaded järgmiselt: ISO 200, säriaeg 1/125 sek. Objektiiv, Tokina 10–17 mm kalasilm, seatud 10 mm kaugusele, ava F/5.6, tuginedes ainult saadaolevale valgusele, ilma strobidega.

Kuna riffil pole sirgeid jooni, on kalasilma optika tekitatud tünnilaadne moonutus harva probleemiks. Tegelikult on vastupidi, kuna moonutus võib anda subjektile veidi lisadraama. Mastaabitunde edasiandmiseks lasin oma modellil hõljuda korallist kolm jalga kõrgemal.

Tooge sisse taust

Peaaegu kõik, keda ma tean, kasutavad kahe vilkuri seadistust. Kuigi esiplaanil oleva objekti ühtlaseks valgustamiseks on oluline, unustavad paljud lainurga pildistamisel taustale mõelda. Kui rääkida troopikast, ei ütle miski paremini kui ümbritseva valguse tasakaalustamine oma valgustusega, et anda sellele kutsuv ilus sinine võlu.

Usun kindlalt käsitsi laskmisesse ja see hõlmab ka strobe. Wakatobis oli minu stroboväljund harva seatud üle 3/4 võimsusest, sagedamini varieerusid seaded veerandi ja poole võimsuse vahel.

Sügavusel 12.2 m / 40 jalga. selle värvilise käsnade ja pehmete korallide kollektsiooni jäädvustamiseks valin kaamera järgmised sätted: ISO 200, säriaeg 1/160 sek, Tokina 10-17 mm objektiiv seatud 12 mm, ava F/6.3, dual Sea & Sea YS-250 komplekt veidi üle poole võimsusest.

Enne võtte seadistamist alustan minu strateegia alati sellest, et tean, kus päike on, jälgin, kus loomulik valgus läheb heledast tumedaks, ja võtan igas punktis läbi objektiivi ümbritseva valguse näidud. See võimaldab mul määrata ava väärtuste lähtetaseme. Seejärel saan alustada tööd, et kõige paremini jäädvustada taustal oleva vee sinisust.

Näiteks saidilt nimega Lorenzo's Delight leidsin seinast 110 jala kõrguselt väga suure ilusa punase mere ventilaatori. Sellel sügavusel oli ümbritsev valgus ikka päris hea, võimaldades mul jääda 200 ISO juurde ja arvesti näidud jäid vahemikku f4.5 kuni f5.6. Tõsta ISO 400-ni ja see on päris palju f/8 ja ole kohal. Kui olin valinud õiged ava väärtused, et jäädvustada vee ideaalset sinist, pöörasin oma tähelepanu tagasi rifile.

Sügavusel 33.5 m/110 jalga hõlmasid kaamera sätted: ISO 200, säriaeg 1/80 sek, Tokina 10–17 mm objektiiv seatud 10 mm-le, ava F/7.1, kahekordne Sea & Sea YS-250 käsitsi seadistatud parempoolne stroob pool- ja veerandvõimsus, vasakpoolne vilkur pooleldi võimsusel.

Sellel sügavusel paistis ventilaator rohkem tumepruuni kui punasena, mida ma tahtsin esile tuua, pluss lisada stseenile sukelduja, et selle suurust veidi mõõta. Ümbritseva valguse säilitamiseks langetasin säriaega veidi 1/80 sekundini kuni ava väärtuseni f7.1 (pluss miinus pool stoppi), et säilitada piisavalt teravussügavust nii ventilaatorile kui ka sukeldujale.

Teine sügavusel pildistamise näide on see pilt (vasakul) sukeldujast väga suure pehme koralli taga 36.6 m/120 jala kõrgusel. mööda seina külge. Kaamera sätted: ISO 200, säriaeg 1/80 sek., Tokina 10-17 mm objektiiv seatud 10 mm, ava F/7.1, kaks Sea & Sea YS-250 käsitsi seatud poole ja täisvõimsuse vahele. Kõrvaloleval pildil (sukelduja möödub suurest tünnkäsnast sügavusel 16.8 m/55 jalga) sain samasuguseid tulemusi saavutada sama ISO 200-ga, kuid tõstes säriaega 1/125 sek. vähendades mõlemat ava F/6.3-le, minu Sea & Sea YS-250 väljundvõimsust poole võrra.

Kogu see protsess võib tunduda liiga metoodiline, kuid pidage meeles, et erinevalt kalast ei kao riff kuhugi. Teil on piisavalt aega tulemuste ülevaatamiseks ning valgustuse ja kompositsiooni valimiseks vajalike peente muudatuste tegemiseks. Kuna LCD-ekraanid ei räägi alati kogu lugu, vaatan alati taasesituspildi üle kaamera histogrammi kuvariga.

Teema lisamine

Mereeluobjekti kaasamine lisab lainurkpiltidele nii mastaapi kui ka mõju. Võti on leida teema, mis on nii huvitav kui ka ligipääsetav. Olen avastanud, et Broadclubi seepia Wakatobi riffidel võib olla sukeldujate suhtes väga tolerantne. Hoidma oma liigutused aeglased ja tahtlikud; need võimaldavad teil piltide jaoks üsna lähedale jõuda.

Leidsime selle ühistu Broadclub seepia seinasukeldumise ajal 12.2 m sügavuselt. Kaamera sätted: ISO 40, säriaeg 200/1 sek., Tokina 125–10 mm objektiiv seatud 17 mm, ava F/13, kahekordne Sea & Sea YS-8.0 käsitsi seadistamine poole ja täisvõimsuse vahele.

Inimobjekti kaasamine lainurkvõttesse mitte ainult ei lisa huvi – kuna inimesed peavad teisi inimesi huvitavaks, vaid lisab see ka suurema võimaluse loo jutustamiseks. Selle asemel, et lihtsalt kaadrist läbi ujuda, laske oma modellil osaleda mõnes stseeni elemendis.

Kui teete koostööd mõne teise fotograafiga, on lihtne trikk teha temast fotot pildistamas. Ja kui nad pildistavad ka lainurga seadistusega, teevad nad tõenäoliselt sama, mis teie. Kalasilmobjektiivide kasutamisel inimeste peal võib objektiivi väljamoonutus vahemikus 10-11 mm kohati liiga ülemäära tulla. Pean seda eriti paika, kui kaadri objektide hulgas on ka mereloom. Sel ajal tõmban sageli veidi tagasi, eelistades 13–17 mm suumivahemikku.

Eelduse suurendamiseks, eeldusel, et teie subjekt on endiselt koostööaldis, saate positsioone vahetada ja lasta teisel sukeldujal liikuda aeglaselt kohta, mille äsja vabastasite, et luua merega suhtlemise portree. Kui hoiate oma liigutused aeglasena ja tahtlikult, et vältida pildistatavas häiret, siis saate rohkem aega ja pildistamisvõimalusi, selle asemel, et püüda sellest läbi tormata. Väike distsipliini harjutamine tasub ära.

Sügavus 7.62 m / 25 jalga. Kaamera seaded: ISO 200, säriaeg 1/125 sek., Tokina 10-17mm objektiiv seatud 17mm peale, ava F/8. Võttes arvesse, et esiplaanil olevate kalade pind oleks hästi peegeldav, vähendati nii Sea & Sea YS-250 strobovõimsust umbes veerandvõimsuseni.

Kalaparv lisab teie lainurkadele palju elujõudu, kuid need võivad olla ka lennukad objektid, mis nõuavad võtet enne selle sündimist. Siingi soovitan kasutada sama strateegiat, mida kasutan üldiste meremaastiku piltide tegemisel; võtke arvesti näidud kohe, kui olete sügavuses. See võimaldab teil määrata ava väärtuste lähteväärtuse ümbritseva ümbritseva valguse taseme põhjal ja olla siis valmis, kui suursilm-papagoi-, papagoi-, barracuda- või nahkhiirparv sündmuskohale siseneb ja levialasse jõuab.

Keskenduge mereelule

Pärast mõne vapustava rifipanoraami jäädvustamist saate suunata oma tähelepanu mereelustikule. Romas sukeldudes sattusin paari suure kaheksajala peale, mis näis olevat tekkimas territoriaalse vaidlusena, kuna mõlemad võtsid üksteisest kahe jala kaugusel püstises asendis.

Kahepäevane kaheksajalg koos. Selle päeva kaheksajala jaoks 9 m/30 jala sügavusel, kaamera sätted: ISO 200, säriaeg 1/125 sek, Tokina 10–17 mm objektiiv seatud 17 mm, ava F/8.0, kaks Sea & Sea YS-250 käsitsi seadistamist veerand võimsust.

Seal oli selge vesi ja palju ümbritsevat valgust, et näidata nii kaheksajala erksust esiplaanil kui ka vaadet kaugemale. Vaja oli vaid väikest strobovalgustust, kuna objektiivi ja objekti vaheline töökaugus oli vähem kui jalg.

Wakatobi majarif on suurepärane koht mitte ainult lainurkmaastike jaoks, vaid ka mitmesuguste suurte ja väikeste mereelustiku jaoks. Sügavusel 24.3 m/80 jalga. Mul oli üks saidi roheline kilpkonn mööda müüri tiirutamas. Jäädvustamiseks kaamera seaded: ISO 200, säriaeg 1/125 sek., Nikonos R-UW 13mm, ava F/6.7, kahekordne Retra Primes käsitsi seadistatud poole võimsusega.

Lisaks nitroksiga harrastussukeldujate toitlustamisele on Wakatobi sukeldumiskuurort hästi varustatud rebreatheri kasutavate sukeldujate, sealhulgas kuni 20-aastaste rühmade vastuvõtmiseks. Seda tasub kaaluda, kuna pildistamiseks on nii ammendamatut rikkalikku objekti.

Kokkuvõttes on Wakatobi nii suurepäraste kaunite riffide, veekogude ja ainulaadsete mereeluobjektide segu ning paindlike sukeldumisteenuste ja valikute vahel fotograafide paradiis, kus saab teha kõike, alates oma oskuste lihvimisest või uute ja põnevate lisamisest. pildid – olgu need siis lainurk, makro või mõlemad teie fototeegis.

