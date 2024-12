Trigger õnnelikuks saamine Wakatobis

Avastage, miks on Wakatobi riffidel asuv triggerfish vaatamist väärt.

Ehkki sukeldujad jätavad need sageli tähelepanuta, tasub pässikala lähemalt uurida. Sageli leiate neid liiva- või korallipuru aladelt, kus nad paljastavad või kaevavad välja saaki, näiteks krabisid ja usse, pühkides prügi oma kätega minema. uimed või veejugade lõhkamine suust, et liigutada liiva ja prahti. Mõnikord kasutavad nad isegi hambaid, et haarata ja liigutada korallitükke, et paljastada kõik allpool peidus olevad maitsvad suupisted. Selline käitumine on pannud merebioloogid uskuma, et päästikud on intelligentsemad kui keskmised kalad.

Clown Trigger at Wakatobi

Wakatobi sukeldumiskuurort, kus asuvad Indoneesia parimad korallriffid

Wakatobi sukeldumiskuurort asub Indoneesias Sulawesi kaguosas korallikolmnurga südames. See idülliline paradiisisaar, mis asub 42 km ida pool Balist, on tuntud oma suurepäraste ja kõrgelt kaitstud korallriffide poolest – kuulsast majariffist ja 750-st ümbritsevast sukeldumispaigast –, mis on kergesti ligipääsetav. kuurordi privaatne külalislend.

