Wakatobi mererohuniitude varjatud maailm

Wakatobi's House Reef on pälvinud maine kui üks maailma parimatest kaldalsukeldumistest. See ulatuslik koralliaed, mis asub rannast vaid lühikese ujumisvõimaluse kaugusel, ulatub enam kui kolme miili kaugusele ja pakub lugematuid tunde sukeldumise ja snorgeldamise seiklusi. Kuid sellel saidil on veel üks mõõde, mida ei tohiks kasutamata jätta, ja see asub kaldale veelgi lähemal.

Vahetult ranna lähedal, mõõna joonest kuni rifi servani ulatub tükk rohelust. See on meriheinte pärusmaa ja kuigi esmapilgul ei pruugi see tunduda midagi enamat kui niitmata murulaik teie esimurul või "merevetikad". See on tegelikult eriline ja põnev ökosüsteem, mis on täis avastamist ootavate olenditega.

Teistsugune muru

Kuigi on üldiselt aktsepteeritud, et elu tuli ookeanist ja liikus maismaale, võtsid merirohud ilmselt mingil hetkel kannapöörde. Umbes 100 miljonit aastat tagasi hakkasid maal kasvavad kõrrelised kohanema soolase veega ja laienesid rannikumadalateks. Tänapäeval on kogu maailmas leiduvatel 60-aastastel mererohuliikidel rohkem ühist nende maismaa sugulastega, nagu vetikad ja muu meretaimestik. Sarnaselt maismaa kõrrelistega sõltuvad nad fotosünteesi kaudu päikesevalgusest ja ajavad maha juured, mis ammutavad toitaineid pigem maapinnast kui ümbritsevast veest. Need on tõelised õistaimed, mis eraldavad õietolmu ja seemneid, mis triivivad koos hoovustega. Üks omadus, mis merre tagasi rännul kadus, oli vajadus jämeda varre järele, mis takistaks gravitatsioonijõude, kuna mererohu terad on ujuvuse poolest peaaegu neutraalsed. Terade võime vooluga kaasa minna loob hüpnotiseerivad lainetused, mida me mererohuniidul ujudes sageli kohtame.

Snorgeldamine üle mererohu Wakatobis

Mererohud vajavad külluslikku päikesevalgust ja piisavalt pehmet merepõhja, et juurduda, mistõttu sellistes kohtades nagu Wakatobi võib neid leida kasvamas ainult madalatel settelistel tasandikel kalda ja riffi vahel. Siin moodustavad nad sageli ulatuslikke niite, mis ulatuvad mõõnajoonest kuni kõva aluspinnani, mis tähistab riffi algust, või kuni 3–4 meetri sügavusse vette. Liiga sageli jätavad snorgeldajad ja sukeldujad need rohumaad tähelepanuta, kui nad... uim teed riffile. Need, kes asjaga kursis on, pööravad aga rohkem tähelepanu kalda ja riffi vahelisele rohuribale, sest need niidud moodustavad rikkaliku ja mitmekesise ökosüsteemi, mis on Wakatobi mereökosüsteemi jaoks sama oluline kui piirkonna ranniku mangroovimetsad ja korallriffid.

Lähedal Kalda puukool

Mererohuniit on palju enamat kui lihtsalt veealuste umbrohtude puistu. Need taimed moodustavad rikkaliku ökosüsteemi nurgakivi, mis pakub toitu ja peavarju mitmesugusele veetaimestikule ja -loomastikule. Wakatobi mererohuniidud loovad mitmekesise toiduvõrgustiku mitmel erineval viisil. Mõned loomad, näiteks rohelised merikilpkonnad, keda sageli näeb kuurordi ümbruses asuvates madalikes, toituvad otse elavatest lehtedest. Kuid isegi kui neid otse ei sööda, on merirohulehtedest kasu ökosüsteemile. Paljud merepõhjast omastatud toitained vabanevad veesambasse, kus need muutuvad kättesaadavaks väikestele filtreerivatele toitujatele. Mererohud toetavad ka täiendavat taimeelu, sealhulgas arvukalt vetika-, bakteri- ja planktoniliike, mis kas kasvavad otse elavatel taimedel või toituvad surnud ja kõdunevatest lehtedest, mis merepõhja langevad. Lisaks, kui elusaid või surnud mererohulehti hoovused minema kannavad, toituvad nad ökosüsteemides, alates riffidest ja avaveest kuni süvamerepõhjani.

Kilpkonn otsib toitu mererohust

Eluslehed loovad ka metsataolise võrastiku, mis pakub katet väikestele organismidele, nagu noorkalad ja mitmed selgrootud. Nende kohalolek tõmbab omakorda kaasa hulga kiskjaid. Ja kui rohupeenrad on tihedalt seotud riffidega, nagu meie majariffil, muutuvad need paljude riffidel elavate liikide jaoks oluliseks puukooliks. Teaduslikud uuringud on tuvastanud enam kui 180 kalaliiki, kes kutsuvad Wakatobi rohupeenraid koduks või külastavad neid regulaarselt. Lisage siia mitu tuhat selgrootut looma, keda siin tõenäoliselt leidub, ja teil on parim jahimaa olendite tuvastamiseks.

Aeg

Parim aeg Wakatobi mererohupeenarde külastamiseks on mõõna ajal või selle lähedal. See mitte ainult ei taga laguunis piisavalt sügavust esinemiseks uim See lööb ilma muda tekitamata või rohtu kahjustamata ning on ka aeg, mil enamik mööduvaid liike riffilt kohale kolib. Esimene märkamine on tõenäoliselt roheline merikilpkonn, kuna Wakatobi kuurordi rannal koorub põlvkondade kaupa neid vees elavaid roomajaid; aastate jooksul on kuurort olnud kilpkonnade elu- ja paljunemispaigaks. Näete ka ringi lendamas kalu, näiteks hõbedasi biddy-kalu ja pöidlajäljega keisrikala, ning mitut sorti värvikirevaid küülikukalu.

Kummituspiipkala mererohus

Kuigi nägemist ei garanteerita, on keskmisest suurem tõenäosus kohata seepiaid või kalmaare, kas üksikult patrullimas või rändavates parvedes, kelle kehad pulseerivad lummavalt. Kui vaadata lähemalt rohttaimede vahel, võib näha varte vahel roomavat noort angerjat või avastada põhja lähedal hõljumas noore sinilaigulise rai. Seal on... kaheksajalg varitsevad ka niitudel, kuid nende kamuflaažimeistrite avastamiseks on vaja teravat silma. Suumi uuesti sisse ja avastad täiesti uue elutaseme, kus krevetid ja krabid liiguvad ringi. Vaadeldes lähemalt seda, mis esmapilgul võib tunduda juhusliku prahitükina, võid avastada end silmitsi seisvat merinõela või merihobuga. Nimekiri jätkub ja vaatluste arvu piirab vaid sinu kannatlikkus ning aeg, mille pühendad selle ranna ja riffi vahelise üleminekuala uurimisele.

Järgmine kord, kui külastate Wakatobi kuurort, veetke kindlasti aega madalas, avastades maailma ühe rikkaima mereökosüsteemi veel ühe mõõtme.