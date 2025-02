Kuidas teenida miljardeid – kaitstes sukeldumisalasid

at 10: 01 am

Ookeanis toimub igal aastal uskumatult 33 miljonit sukeldumist, kuid ainult 15% sukeldumiskohtadest on täielikult kaitstud kalapüügi ja muude hävitavate tegevuste eest, vastavalt uuele eelretsenseeritud uuringule. National Geographic Pristine Seas. Kuid nende piirkondade taaselustamine vabastaks sukeldumise kui väärtusliku majandusmootori potentsiaali, öeldakse.

Meelelahutusliku sukeldumise levialade kaitsmine tooks turistidele, kohalikele kogukondadele ja mereelustikule hulgaliselt eeliseid, kuid eelkõige tooks see juurde 2 miljardit USA dollarit täiendavat tulu, mis tuleneb peamiselt sukeldujate otse kohalikele kogukondadele makstavatest kasutustasudest.

Mereökoloog uurib Kiribatis Line'i saartel asuvat riffi (Jon Betz / National Geographic)

Austraalia, Mehhiko, USA ja Kanada ookeanieksperdid läbiviidud uuringu kohaselt korraldavad ülemaailmsed lõunaranniku kogukonnad umbes 62% harrastussukeldumistest ja on valmis sellisest sammust kõige rohkem kasu saama.

Nad koostasid andmebaasi sukeldumiskeskuste, sukeldumiskohtade ja hindade kohta tuhandetest kohtadest üle maailma, et hinnata iga-aastast sukeldumiste arvu, seda, mil määral kaitse suurendaks piirkonna biomassi ja bioloogilist mitmekesisust ning sukeldujate valmisolekut maksta merekaitsealal (MPA) sukeldumise eest juurdepääsutasu.

Pristine Seas sukelduja Costa Ricas Osa poolsaarel (Enric Sala / National Geographic)

Nad leidsid, et kuigi 67% kõigist sukeldumiskohtadest asus MPA-des, siis ainult 15% olid kõrgelt või täielikult kaitstud aladel.

Seejärel otsustasid nad, et kõrgelt ja täielikult kaitstud MPA-de jõustamine olemasolevates harrastussukeldumiskohtades suurendaks nõudlust sukeldumiste järele ja sukeldumiste arvu 32% võrra (10.5 miljonit lisasukeldumist aastas) ning suurendaks sukeldumistööstuse tulusid 616 miljoni dollari võrra aastas.

Tarbijate ülejääk – see, mida keegi on nõus sukeldumiskogemuse eest maksma võrreldes selle tegelike kuludega – oli 2.7 miljardit dollarit aastas. Sukeldujad maksaksid kogemuse eest meelsasti rohkem, öeldakse aruandes, tõstes sektori kasumlikkust.

Rahvad hakkavad võitma

"Kui kaitsete mereala, ilmub rohkem harrastussukeldujaid – ja nad maksavad sensatsioonilise veealuse elu nägemise eesõiguse eest rohkem," ütleb juhtivautor Reniel Cabral, Austraalia James Cooki ülikooli vanemlektor. "Kogukonnad ja ettevõtted jätavad raha lauale, jättes tähelepanuta merekaitsealade eelised."

Proovide võtmine kaugematelt riffidelt Seafloweri biosfäärikaitseala põhjapoolseimas piirkonnas Colombia lähedal (Manu San Félix / National Geographic)

"Ainuüksi Mehhikos teenib sukeldumistööstus aastaseid tulusid, mis on võrreldavad kogu riigi kalandussektoriga, muutes merekaitse mitte ainult keskkonnavajaduseks, vaid ka majanduslikuks hädavajalikuks," on uuringu kaasautor Octavio Aburto-Oropeza, Scrippsi okeanograafiainstituudi professor.

„Alates Cozumeli elavatest riffidest kuni Cabo Pulmo täielikult kaitstud merekaitsealadeni, võtab see tööstus igal aastal vastu kuni 1.7 miljonit sukeldujat.

"Kaitsealaste jõupingutuste tugevdamine ja väikesemahulise kogukonna juhitud ökoturismi edendamine mitte ainult ei tõsta sukeldumiskogemust, vaid tagab ka mereturismi pikaajalise jätkusuutlikkuse kogu maailmas."

Enric Sala sukeldumine Palaus (Manu San Félix / National Geographic)

Leiti, et Egiptuses, Tais ja USA-s toimub kõige rohkem sukeldumisi igas kohas, peaaegu 3 miljonit aastas, samas kui Indoneesias, Egiptuses ja Austraalias toimub kõige rohkem sukeldumisi täielikult või kõrgelt kaitstud mereäärsetes piirkondades.

Filipiinidel, USA-s ja Indoneesias toimub kõige rohkem sukeldumisi kaitsmata vetes – ja need riigid saaksid kõige rohkem kasu sukeldumisalade pühapaikade määramisest.

Populaarsed paigad moodustavad vähem kui 1% kogu ookeanist, kuid nende kaitsmine meelitaks ligi rohkem ja suuremat mereelusikku ning muudaks need omakorda sukeldujate jaoks palju atraktiivsemaks.

Ülekandumise tasuvus

Haide sukeldumine Bahama saartel (PADI)

Uuringud näitavad, et täielikult kaitstud MPA-d võivad aidata kalapopulatsioone keskmiselt 500% taastada, anda aja jooksul suuremaid kalu ja täiendada piirkonna püügipiirkondi mereelustiku leviku tõttu.

Viimastel õppima näitab, et püügikoormus ühiku kohta suureneb suurte täielikult kaitstud kaitsealade piiride lähedal keskmiselt 12–18%.

National Geographic Pristine Seasi sukeldujad mõõdavad maailma suurimat korallikolooniat Saalomoni Saartel (Manu San Félix / National Geographic)

Pristine Seas ütleb, et merekaitsealade loomise ja hooldamise kulud saaks kiiresti kompenseerida täiendava turismikasumiga.

Uuringus arvutati, et täiendavate MPA-de käitamine (sealhulgas jõustamine), mis moodustavad kokku 1% maailma ookeanist, läheks maksma kuni 1.2 miljardit dollarit, kuid sukeldujate juurdepääsutasud võivad nende kulude katmiseks teenida rohkem kui piisavalt tulu.

Seevastu 2020. aastal Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni riigid (OECD) ja teised suured kalapüügiriigid kulutasid oma kalanduse toetamiseks rohkem kui 10 miljardit dollarit riigi raha.

Enric Sala Palau Meduuside järves (Manu San Félix / National Geographic)

"Alumine rida: Ookeani kaitsmine toob kasu mereelustikule, rannikualade kogukondadele ja ettevõtetele," ütleb Pristine Seas'i asutaja Enric Sala.

„Sukeldumiskohtade kaitsmine kalapüügi ja muude kahjulike tegevuste eest võib tekitada uusi sissetulekuallikaid ja tuua kasu rohkematele inimestele. On üha selgem, et jõupingutused kaitsta 30% ookeanist aastaks 2030 on veelgi kasulikumad, kui me arvasime.

Sukeldujad Punase mere riffil (PADI)

Pristine Seas on osa National Geographic Societyst, mis on pühendunud teadusele ja filmitegemisele, kuid on sõltumatu National Geographicu kirjastusest ja selle meediaosakonnast. Selle uus uuring, Merekaitsealad sukeldumisturismi jaoks ilmub Teaduslikud aruanded.

Samuti Divernetis: NIUE LOVE: SÕBRAPÄEVA KINGITUS SUKKELJATELE, MARSHALLI SAARED SAAVAD ESIMESE MPA, MAAILMA SUURIM KORALL Avastati SALOMONIS, JUHTUM SULETUD? MPA RANGE JÕUSTAMINE ON VÕITJA