Sukeldujate de facto identifitseerimine: 100 miljoni naela väärtuses piraadilaeva vrakk

Sukeldumisarheoloogid usuvad, et on lõpuks kindlaks teinud India ookeani laevahuku isiku – ja see näib olevat olnud ühe kõigi aegade rikkalikuma piraatide rüüstamise ohver.

8. aprillil 1721 Portugali relvastatud galeon Nossa Senhora do Cabo mis oli alustanud oma elu Hollandi sõjalaevana, vallutati Réunioni saare lähedal. Tugev torm oli jätnud selle lõksu ja rünnakutele haavatavaks, kaotades mastid ja umbes kaks kolmandikku 72 kahurist.

Hollandi laevaehitus umbes aastal 1700 (CHSP)

Viimased inimesed, kellega meeskond sel hetkel kokku puutuda oleks tahtnud, olid kurikuulus prantsuse piraat Olivier “Hiireviu” Levasseur ja tema inglise kolleeg John Taylor.

Laev oli seilanud Indias asuvast Portugali sadamalinnast Goa mööda Aafrikat koju Lissaboni, vedades kuld- ja hõbekange ning -münte, vääriskive, Hiina portselani, tekstiile ja religioosset kunsti – mille väärtus tänapäeva hindades on üle 100 miljoni naela.

Piraatide poolt unustatud: Nossa Senhora do Cabo vrakipaigalt (CHSP) leitud 17./18. sajandi vahetusel vermitud kuldmündid

Pardal oli ka 200 orjastatud mosambiiklast – kellest 60 surid laeva hõivamisel –, lahkuv Portugali asekuningas, kes hiljem lunaraha eest vabastati, ja Goa peapiiskop, kelle saatus on teadmata.

Piraadid purjetasid üle 600 km lõunasse Madagaskarile. Nossa Senhora do Cabo et jagada oma saaki eraldatud piraatide saarel Sainte-Marie's, mida nüüd tuntakse Nosy Boraha nime all Madagaskari idaranniku lähedal.

Levasseur paigaldas laeva seal ümber, nimetades selle ümber Võidukas, kuid hiljem läksid tema ja Taylori teed pärast tüli lahku ning Buzzard põletas ja uputas laeva saare lähedal.

Sukeldumisraskused

Massachusettsis asuv ajalooliste laevavrakkide säilitamise keskus (CHSP) on uurinud seda ja teisi Nosy Boraha lähedal asuvaid vrakipaiku alates 1999. aastast, kuigi nende kaevamistöid on takistanud paksud liiva- ja mudakihid, mis on vrakipaiga nüüdseks peaaegu täielikult katnud.

Külgvaatesonari (CHSP) abil piirkonnas kaardistatud anomaaliad

Nossa Senhora do Cabo (CHSP) esimene alumine profiilikujutis

„Pärast aastaid nendes kohtades sukeldudes veetmist oli suurimaks väljakutseks piirkonna eraldatus,“ ütles CHSP kaasasutaja ja direktor Brandon Clifford. Divernet„Me pidime kohale toimetama kõike alates kompressoritest ja pliist kuni silindrite ja muu varustuseni.“

„Huvitaval kombel aitas osa meie vanast varustusest, mille maha jätsime, tegelikult kohaliku sukeldumiskeskuse rajamisele.“

„Ka keskkonnategurid võivad olla keerulised. Nagu paljudes sadamates, langeb nähtavus pärast vihma kiiresti. Põhi on mudane, seega on töötamise ajal oluline hoida veesammas vaba.“

Hägused sukeldumistingimused Sainte Maries (CHSP)

„Madagaskari mandriosa ja Sainte Marie vahel liigub ka üsna palju kaubalaevu. Kaasaegsed laevad randuvad endiselt samas kohas, kus piraadid kunagi oma laevu rünnasid.“

Clifford ja Mark Agostini, laevahuku kohta uue raporti kaasautorid, usuvad nüüd, et nende kogutud merearheoloogiliste tõendite hulk, sealhulgas struktuurianalüüs ja umbes 3,300 leitud esemetükki ja fragmenti, koos piraatide tegevuse esmaste allikate kirjeldustega, on loonud veenva argumendi, et laev oli... Nossa Senhora do Cabo.

Leiukohalt leitud keraamikafragmendid (CHSP)

Vrakipaigalt leiti portselanist tasse ja savinõude kilde (CHSP).

Kirjelduse sobivus

Portugali Ida-India elanikele iseloomulikud jooned, nagu topeltfuttogid (kumerad prussid, mis moodustavad laeva ribi alumise osa), risttalad ja puitliited, sobivad kõik laeva kirjeldusega, nagu ka vraki mõõtmed 30 x 10 m.

Laev ehitati lehtpuude, näiteks tiikpuu ja tamme kombinatsioonist ning kinnitati vasesulamist naeltega, millel olid ümarad pead ja kandilised varred, mis kõik olid kooskõlas tolleaegsete Portugali ookeanilaevade omaga.

Enamik aardeid oleks laiali läinud, mis oleks piraatidest rikkad mehed teinud, kuid sukeldujad on leidnud hulga katoliiklikust puidust ja elevandiluust pühasid esemeid, aga ka keraamikat, münte ja väikeseid esemeid, mida tol ajal poleks hinnatud.

Elevandiluu tahvel tähtedega "INRI" (Jeesus Naatsaretist, juutide kuningas) (CHSP)

Madonna kujuke (CHSP)

Sukeldujatel on jäänud tabamata laevakere lõplikud kirjed, relvade graveeringud või nimesildid, kuid nad plaanivad ikkagi puidu dateerimist, mis on kasutatud puiduliikide puhul keeruline. Samuti soovivad nad leida tõendeid silla modifitseerimise kohta, mida Levasseur laeva ümberehitamisel teadaolevalt oleks muutnud.

Clifford ja Agostini usuvad, et „piraatluse kuldajastul“ (10–1650) uputati või hukkus Sainte Marie lähedal kuni 1725 piraadi- või rekvireeritud laeva ning vähemalt neli muud ligipääsetavat kohta ootasid uurimist.

Elevandiluust Kristuse kujuke Nossa Senhora do Cabo saidil (CHSP)

Nad ütlevad ka, et kui nende identifitseerimine Nossa Senhora do Cabo väidab, et „mõjud on märkimisväärsed”.

„See kujutaks endast ainulaadset arheoloogiliselt kinnitatud piraatide poolt hõivatud aaretelaeva piraatluse kuldajastust ning haruldast juhtumit, kus Portugali impeeriumist pärit religioosne last, mis on India ookeanis füüsiliselt dokumenteeritud, aitas sellist tuvastamist teha,“ väidavad arheoloogilised sukeldujad oma uuringus, mille leiab ajalooliste laevavrakkide säilitamise keskuse veebilehelt. veebisait.

