Üksinda sukeldumine koos Tiger Harbori haidega

EKREM PARMAKSIZ jõudis just tagasi ikoonilisest haide sukeldumise kohast Maldiivide lõunaosas, kus ta lootis loaga sukelduda väljaspool tavalist rühmakeskkonda, et saada sügavamat arusaama tiigerhaide käitumisest.

Esimest korda käisin Fuvahmulah's tänavu veebruaris, esimene kahest reisist, mille olin plaaninud teha aastal 2024. Minu eesmärk? Et uurida maailma kõige asustatud tiigerhaide varjupaika ja tutvuda selle kauge saare suurepäraste olenditega.

Viimase kaheksa aasta jooksul on selle asukoha kohta Maldiivide lõunapoolsetes äärmustes palju räägitud. Varem turismisihtkohana tähelepanuta jäetud inimesed reisivad nüüd igal aastal Fuvahmulah'sse, et selle ikoonilise liigiga sukelduda. Olin väga uudishimulik: oli minu kord proovida.

Veebruari keskpaik on Fuvahmulah’s hooaja parim aeg ja kõik sujus laitmatult. Reisi lõpuks tegin koos Itaalia merebioloogide rühmaga Francesca Reinero juhtimisel 14 konkreetset tiigerhai sukeldumist. Nad viisid läbi laserfotogrammmeetriat, et mõõta ja tuvastada isikuid.

Minu kui haikaitsja jaoks oli tiigrite vahetu vaatlemine ja pildistamine ülimalt oluline. Kui pärast nädalat saarelt lahkusin, oli mul selge plaan oktoobris edasiseks vaatluseks tagasi tulla.

Tahtsin tähelepanelikult jälgida tiigerhaide suhtlemist Fuvahmulah's, sest sama hailiik võib teatud tingimustel erinevates elupaikades erinevalt käituda ja toimida.

Eriluba

Tiigerhaid on tuntud selle poolest, et nad on agressiivsed tipukiskjad, jäädes inimeste vastu registreeritud rünnakute arvu poolest alla ainult valgetele. Nad on loomulikult väga uudishimulikud, mis aitab neil toiduallikaid avastada, kuid kahjuks on see osa nendest juhtumitest tingitud.

Fuvahmulah võõrustab aastaringselt enneolematult suurt tiigerhaide kogumit, kus on tuvastatud 250 isendit. See on ideaalne koht maailmas mitte ainult harrastussukeldumiseks, vaid ka konkreetseteks vaatlusteks ja teadusuuringuteks.

Tihedaks suhtlemiseks ja vaatlemiseks oli mul vaja sukeldumiskeskuse eriluba. Selle saamine polnud lihtne, sest saarlased ja keskused on loomulikult mures võimalike vahejuhtumite pärast, mis võivad sukeldumisturismi ohustada.

See luba võimaldab teatud vabadust, võimaldades nende majesteetlike loomadega väga lähedalt kohtuda. Minu reis oli peamiselt seotud tiigerhaidega üksi sukeldumisega, eraldi sukeldumisjuhist, turvasukeldujast või harrastussukeldujast.

Tavaliselt on tiigrisukeldumise ajal Fuvahmulah's sukeldujad kohustatud jääma rühma, seisma paigal mahalangemise taga, et jälgida haide toitumist.

Päevad sadamas

Vajaliku vabaduse saavutamisel koostasin kolme sukeldumisjuhiga plaani. Kui toitmine oli lõppenud, sukeldusin üksi Tiger Harbori (varem tuntud kui Tiger Zoo) liivapõhja.

Kui haid saabusid, läksin üksi ja läheksin lähemale. Turvalisuse huvides katsid kaks sukeldumisjuhti alati mu selja, kui hailiiklus tihenes.

Söötmine Fuvahmulah’s toimus kahel viisil: tuunikala jäägid väikeste kivide alla peites ja paadist kumisemine. Mõlemat meetodit kasutati lugupidavalt ning reeglina tõmbusid kõik sukeldumisjuhid võimaliku ohu tõttu sündmuskohalt tagasi söötmisel ja möllamisel.

Kokku tegin Tiger Harbouris 12 sukeldumist tiigerhaidega (26 registreeritud kohtumist, sealhulgas veebruari sukeldumised). See 8–10 m sügavune hobuserauakujuline koht asub peasadama kõrval. Siinne tiigerhaide rohkus muudab selle iga sukelduja jaoks kohustuslikuks külastuseks.

Kõik sukeldumised olid väga intensiivsed. Kuigi minu kõrval olevad giidid olid soovimatu hammustuse väikese tõenäosuse tõttu äärmiselt stressis, tundsin end tänu oma 15-aastasele haisukeldumiskogemusele ja võib-olla ka heale vibratsioonile iga lähikohtumise ajal vabalt.

Nii veebruaris kui ka oktoobris varustati tiigerhaisid iga päev, aastaringselt ja agregatsioonis domineerisid täielikult naised. Kümnetest vaadeldud haidest oli ainult üks isane. Ja enamik emastest olid tiined.

Teame, et Fuvahmulah pakub tiinustamiseks sobivaid tingimusi, arvestades aastaringset toitu ja sooja vett.

Enne poegimist eelistavad tiigerhaid oma poegade turvalisuse huvides madalaid rannikualasid, kuigi pole teaduslikult teada, kas nad ka saare ümbruses poegivad. Üks on kindel: tiinuse jaoks valivad nad Fuvahmulah' kaitstud veed.

Täiuslikud tipukiskjad

Samuti täheldasin mõningaid täiskasvanud emasloomi, kelle kehal olid väga sügavad paaritumisarmid. Mõnel naisel olid paranenud haavad, teistel aga värsked ja lahtised vigastused.

Kohtumiste ajal märkasin sageli ka seda, et kui tiined haid olid rahulikud, siis nooremad isendid olid üliuudistavad. Noored olid ka üsna suured, toetades teooriat, et väiksemad noorloomad väldivad tõenäoliselt piirkonda enne teatud suuruse saavutamist, et pääseda kõrgendatud röövloomade eest (tiigerhaid on tuntud kannibalid).

Haide vahel oli selge hierarhia. Väiksemad andsid alati põllule järele, kui tundsid täiskasvanute majesteetlikku kohalolekut. Juhtudel, kui püüdsin noortega lähedast kontakti, eelistasid nad ootamatult põgeneda, samas kui täiskasvanud emased olid samas kontekstis kartmatud.

Tiigerhaidel on ka teiste liikidega võrreldes erinev käitumine. Nad minimeerivad energiakulu ja suurendavad nende jahi õnnestumise võimalusi, hiilides pahaaimamatu saagi juurde, vältides energiaraiskamist saagi jälitamisel, kes on neist juba teadlikud ja võivad kergesti põgeneda.

See käitumine kehtib võrdselt ka nende suhtlemisel inimestega. Alati, kui nad märkasid, et ma õrnalt lähenesin, muutsid nad järsult suunda ja eemaldusid. Nad ei püüdnud mind kunagi jälitada, kui olin nende kohalolekust täiesti teadlik ja neile otsa vaatasin.

Igasugune peen liigutus, nagu aeglane pea pööramine või käe tõstmine, sundis neid alati minema libisema või kõrvale kalduma. See illustreerib veelgi, miks nad on vargse jahi täiuslikud tippkiskjad. Nad justkui tajusid eemalt vähimatki füüsilist muutust veesambas.

Kõrgendatud valvsus

Mõnel korral lugesin samas kohas üle 10 hai. Teatud kohtumiste ajal tundusid mõned inimesed liiga julged ja seiklushimulised, sundides mind neid kätega eemale suunama, mis nõudis lähemal viibides kõrgendatud valvsust. Turvasukeldujad minu taga tõrjusid lakkamatult eemale neid, kes vargsi lähenesid.

Parimad lähikontaktid tekkisid siis, kui haid haarasid kinni tuunikala jäägid (kalapead, sisikonnad ja nii edasi), mille sukeldumisjuhid olid asetanud väikeste kivide alla. Sel hetkel muutusid nad tõeliselt ägedaks.

See hetk oli eriti ettevaatlik, sest nad hakkasid kõhklemata otse minu poole suunduma. Kuid tavaliselt lahkusid nad paigalt, kui nad olid kõhu täis saanud, libisedes õrnalt pimedusse. Teised liugleksid ettevaatliku pilguga mööda. Mõned läheneksid ettevaatlikult, uudishimulikud, kuid ettevaatlikud.

Nagu inimestel, on ka tiigerhaidel erinevad isiksuseomadused. Iga hai on oma ainulaadsete eelistuste ja käitumisega isik.

Nende reaktsioonide ulatuse jälgimine erinevates olukordades aitab paremini tõlgendada ja ennustada, kuidas teatud tüüpi röövloomad inimeste ümber käituvad.

Ma ei tundnud end kunagi ohustatuna, isegi äärmuslike lähivõtete ajal. Enamasti olin ma tegelikult nende meelevallas, kuid mitte ühtegi hammustamiskatset ei toimunud. Tiigerhaid on väga intelligentsed ja ma pole kunagi uskunud, et oleme menüüs.

Kuigi seda peetakse maailma suurimaks teadaolevaks tiigrite kogumiks, kus on rohkem kui 250 isendit, on selle kauge saare vetes turvaline ja lõbus sukelduda.

Pärast nende 26 sukeldumise registreerimist kahel hooajal samal aastal ja rääkimist merebioloogide, kohalike giidide ja kaluritega, usun ma, et see suur kogunemine ja madal agressiooni tõenäosus on tõenäoliselt tingitud vähese pingutusega toiduallikatest, kalurite söötmisest ja sukeldumiskeskused, tuunikala rohkus (thunnus albacares ja Katsuwonus pelamis) ja muud pelaagilised kalaliigid ning Fuvahmulah' vete pakutav kaitsetunne.

Kuigi on teada, et tiigerhaid võivad rännata pikki vahemaid (üle tuhandete kilomeetrite), näitavad teaduslikud andmed selget kasvukohatruudust täiskasvanutel ja alaealiste elukohta.

Suur ema

Väga huvitav anekdoot: pealinna Malé ümbritsevates vetes märgati kuulsat täiskasvanud emast haid Big Mama. Pärast nädalast seal viibimist naasis ta Fuvahmulah’sse. See juhtus kümme päeva enne minu saabumist. Ma arvan, et see kirjeldab tiigerhaide loodusliku populatsiooni dünaamika üldist pilti.

Fuvahmulah's võite kohata tiigerhaisid igal sukeldumisel, sest neid leidub sõna otseses mõttes kõikjal, isegi kaugemates sukeldumiskohtades. Hoolimata sellest, et neid peetakse tippkiskjateks ja hiilivateks jahimeesteks, ei ole Fuvahmulah vetes vahejuhtumeid registreeritud. See on enamasti tingitud sellistest teguritest nagu saagi valik, elupaigakasutus ja aktiivsuse tase.

Sukeldujad, mittesukeldujad, vabasukeldujad ja isegi snorgeldajad naudivad nende suurepäraste loomade olemasolu kartmata. Nad on tõeliselt rahulikud ja rahulikud olendid.

Kõigil sukeldumistel saatis mind entusiastlik rühm sukeldumisjuhte: Safdhar, Izzu ja Asfhag Fuvahmulah Scuba Club. Sukeldumiskeskus pakkus erakordset tuge ja abi igal etapil, nii vee all kui ka peal. Need tagasid ohutud ja kõikehõlmavad kohtumised, ilma et oleks vaja järgida olulisi sukeldumisprotokolle.

Selles hästi ettevalmistatud sukeldumiskeskuses on kuus sukeldumisjuhti, kaks suurt paati, hubane sukeldumiskeskus ja hotell.

Veel mitu aastat tagasi oli ainult üks sukeldumiskeskus ja kolm hotelli. Nüüd on seal 11 keskust ja üle 30 hotelli.

Fuvahmulah on õitsev kui uus sukeldumiskoht kogu maailmas, kus selle rikkalikud veed kubisevad mitte ainult tiigerhaidest, vaid ka muudest pelaagilistest liikidest, nagu kammhaid, rehe- ja vaalhaid, ookeani mantaraid ja melonipeaga vaalad.

Muide, Netflix on sellest kaugest paradiisist väga huvitatud ja lennukid 2025. aasta juunis seal uut tõsielusaadet filmima.

Jälgige Ekrem Parmaksizit

Instagramis @ekremcbi

Samuti Divernetis: FUVAHMULA TIIGERHAID, KEELHAID? MIS PUNASEL MEREL TEGELIKULT TOIMUB?, SURMAD, ET SÜÜDITAVAD EMISTIIGERHAID, TIIGRIHAI GENEETIKA AVALDAB ÜLLATAVAT RAHVUSVAHELISTE ERALDUSI