Miks ma Maldiividest kunagi ei väsi

Kaamera valmis, naudib RICHARD ASPINALL oma elu Põhja-Male atollil, kus veepiiri all olevad erksad värvid garanteeritult püsiva mulje jätavad. Aga mis halba on kaladega mängimises?

Elus on vähe toredamaid asju kui ärgata ookeanivaatele, mis õrnalt loksub üle vaid mõne meetri kaugusel asuva valge liivaga ranna ja mille taevasinine taevas ulatub horisondini. Lopsakas troopiline lehestik ja pea kohal kasvavad palmipuud pakuvad meeldivat varju, õõtsudes õrnas tuules.

Milline ääretu nauding on vaadata päikesetõusu, teades, et töö on kaugel ja kõik, mida sa pead tegema, on nautida head hommikusööki ja leida sukeldumiskeskus. Tere tulemast Maldiividele.

See imeline saarteriik India ookeanis asuval seljandikul on pikka aega olnud troopilise luksuse definitsiooniks. Arvestades, et seal on maailma parimad sukeldumiskohad, muudab selle imeline atollide ring, mis asub otse ekvaatori ääres, selle sihtkohaks, mida tasub ikka ja jälle külastada, eriti kui tunned, et väärid lõõgastavaid sukeldumisi ja veidi hellitamist.

Kui avanes võimalus peatuda Helengeli saarel asuvas OBLU NATURE kuurordis, haarasin sellest kohe kinni. Olin umbes aasta tagasi Maldiivide laeval reisinud ja kuigi ma...

alati vaimustuses ühe „Parima“ marsruudi energilistest ja sageli suure vooluga sukeldumistest,

Mõte saarel asuvast luksusvillast kõlas ideaalselt.

See tähendas ka seda, et mu mittesukelduv partner sai ka kaasa tulla. Võimalus koos olla ja sukeldumisest rõõmu tunda: parim mõlemast maailmast.

Värviline riffimaastik

Reis viis meid Newcastle'ist Dubai kaudu Maldiivide pealinna Malé'sse. Veetsime öö lennujaama lähedal asuvas hotellis, et reisi maha magada, enne kui kiirpaadiga põhja poole Helengeli saarele sõitsime. Saar on õhuke korallliiva ja troopilise roheluse riba, mis moodustab väikese osa Põhja-Malé atolli (Kaafu) kirdeservast.

OBLU NATURE'ile lähenedes näete esmalt vee kohal asuvaid villasid ja väikest dokki, kus seisavad India ookeani traditsioonilised puidust tööhobused, dhonies, puhata sukeldumiste ja päikeseloojangut vaatavate paadisõitude vahel.

Personali kiire tervitus ja soovitus installida kuurordi rakendus oma telefonidesse võeti kiiresti vastu ning meid juhatati majutuskohta. Olin palunud rannavilla, et saada palmipuude varju. Šotimaal elava punapeana pean päikese eest hoidma.

Vee kohal asuvad villad naudivad päikesetõusu või -loojangut, olenevalt sellest, millises suunas nad on avatud, ning asuvad kuurordi kesksest restoranist, baarist, concierge'i teenusest ja sukeldumiskeskusest veidi kaugemal, kuigi jalgsi on ringi liikumine väga lihtne ja töötab golfikäru tüüpi buss.

Dhonid on Maldiivide tööhobused (OBLU NATURE Helengeli autor SENTIDO)

Kuurort (OBLU NATURE Helengeli autor SENTIDO)

Sukeldumiskeskus

Pärast kaameravarustuse kiiret kontrollimist ja korpuse vaakumrõhu testi tegemist (kuidas ma armastan seda „vilkuvat rohelist õnnetuld“) jalutasin mööda palmidega ääristatud keskset rada ja leidsin TGI Helengeli.

Keskus on hästi varjutatud – ideaalne sukeldumisvarustuse proovimiseks – ja vaid väga lühikese jalutuskäigu kaugusel kai ja dhoniesPersonalil oli mind ootamas 15-liitrine balloon, mis oli täidetud 30%.

Pärast tavapärast paberimajandust anti mulle välja varustus – tuntud tarnijate standardne sukeldumiskeskuse piletihind – ja olin teel oma reisi esimesele sukeldumisele.

TGI Maldiivide sukeldumiskeskus (OBLU NATURE Helengeli autor SENTIDO)

TGI opereerib üsna standardset süsteemi, mis hõlmab kahte hommikust sukeldumist, ühte pärastlõunast sukeldumist ja soovi korral ka öist sukeldumist. Umbes 30 regulaarselt külastatavat kohta on osa Põhja-Male atolli kirdeosa moodustavast väikeste saarte ja riffide ahelast.

Neil kohtadel on imelised nimed, näiteks Kagi Kuda Kangu ja Boda Gaa Faru. Kui sa ikka veel oma sukeldumisi logid, siis on need sõnad, mida on rõõm kirjutada.

Noor merikilpkonn heidab silma Richard Aspinallile

Pärastlõunased sukeldumised toimuvad sageli kuurordile lähemal, varjulisemates piirkondades. Hoovused võivad pärastlõunal olla tugevamad, kuigi aastaaeg ja loodete tõttu on ennustamine väga keeruline. Enne iga sukeldumist kontrollib giid hoovust, mis määrab, kuidas sukeldumiskohale lähenetakse. Õnneks on vooluga kaasa minek normiks.

Meie esimene sukeldumine oli seinale, mis moodustas kanali ühe külje või kanduKanalid võivad kiirete hoovustega olla väga lõbusad, kuid fotograafidele on need objektidest eemal olles sageli halvad!

Õnneks oli hoovus sel päeval nõrk ja mõne minutiga olin märganud oma esimest kilpkonna ning sukeldumise rõõmsasse rütmi langenud.

Enne madalale laskumist, et 60-minutilise sukeldumise viimase poole tunni jooksul nautida fusilieri, sinilintiga snapperi ja kaelusliblikkala parvi, lasin minema paar korallipritsi.

Minu jaoks on madalad veed Maldiivide riffid tõeliselt säravad. Sügavikku vajuv liivane põhi ei paku erilist huvi, kuigi alati tasub silma peal hoida, sest näeme enda all lendamas mitmeid musttipu- ja valgetipu-riffhaisid.

Kandus on Maldiivide tüüpiliste sukeldumiskohtade hulgas. Isegi mõõduka hoovuse korral võivad need olla väga lõõgastavad: hoidke riffi enda ühel küljel, järgige giidi ja jääge oma kaaslase juurde.

Jah, sa pead järgima kõiki tavapäraseid reegleid, aga see on rahulik sukeldumine. Mulle turgatas pähe, et kui see oli sinu esimene sukeldumisretk pärast kvalifikatsiooni omandamist või reis oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks, siis oli see sukeldumine peaaegu ideaalne.

Kaelusliblikkala

Isegi täie võimsusega troopilise päikese käes toob kunstlik valgus (siin Richardi välklambid) esile riffi suurejoonelised värvid.

Magasin sel ööl hästi, tänu mõnele mojitobaaris ja mu naine rääkis spaa kohta suurepärastest asjadest.

Maha Tila

Järgmise päeva tipphetk oli Maha Thila, sukeldumiskoht, kus nägime arvukalt kohalikke mustjalg-klounkalasid ja laiemalt levinud Clarki klounkala. Viimased on palju rõõmsamad ja neid on kerge pildistada, kui nad mullitipu anemooniks – antud juhul imeliseks punaseks isendiks – koonduvad.

Mustjalg-klounkala

Kui hoovus veidi tugevneb, kergitab see selle anemooni seelikuid

thilad on teatud tüüpi riffid, mida saab kõige paremini kirjeldada veealuste tippudena ja mis erinevad a-st Giri kuna need ei tungi pinnale. Mõlemad sobivad suurepäraselt sukeldumiseks, väiksemad sobivad ideaalselt ringi liikumiseks enne madalates kohtades turvapeatuse tegemist, kus kilpkonni sageli puhkamas näha võib.

Kanalite, nurkade ja seinasüvendite hulgas kandusOlin väga tahtnud oma makroobjektiivi välja tuua. Esimene „elukate märkamise“ sukeldumine maja riffi nurgal lõppes keskmise voolutugevusega triivina keset sardiffparvi – ilus, aga mitte see, mida ma tahtsin.

Pidin ootama järgmise päevani, enne kui sain uurida kohalikku kohta nimega Trix Caves. Tegelikult polnud need koopad, pigem sügavad räästad, mille kohal olevad korallid heidavad püsiva varju millelegi, mis näib olevat riffi küljest välja kaevatud suured süvendid.

Need varjulised „koopad“ olid kaetud eluga ja piitskorallide keskel leidus ka hüdrozoane ja gorgooniaid. Mul oli imeline aeg pisikesi mudilaid ja nudibranches'e jahtida.

Väga hea nähtavus võimaldab Richardil püüda jäädvustada laiemat riffimaastikku

Sellistel paikadel on tõrvikud hädavajalikud; vastasel juhul on need igavad ja ebahuvitavad paigad, mis kaovad oma varjude hämarusse. Isegi väike tõrvik paljastab rohkelt punaseid, roosasid ja violetseid toone ning hämmastava detailsuse kaljut katvate varjuliste liikide osas.

Piitskorallmudil

Jõulupuu ussid

Nagu kõigi Maldiivide sukeldumiste puhul, võib kõike juhtuda ja umbes 20 meetri kaugusel sukeldumisest, poole sukeldumiskoha pealt, leidsime paari ammehaisid koos puhkamas. Need tolerantsed kalad on ligipääsetavad, kuid pärast ühte foto Jätsin nad üksi tukastama.

Õdehai

Dorise koopad

Sarnane sukeldumine Doris Caves'is ühel pärastlõunal paljastas rohkem makroelu, kuigi ma needsin oma üha halvenevat nägemist. Leppisin mõne kalaportreega ja võtsin vastu väljakutse jäädvustada väga arglikke punaseid tulemudilasid, kes elavad koralliliiva urgudes.

Paar punast tulemudilast

Kullkalad sobivad nagu mudiladki hästi portreede tegemiseks

Enne kui arugi sain, olin reisi keskel ja spaakülastus oli igati paigas. Ma ei ole...

loomupärane spaakülastaja, aga ma hakkan hindama spaa ja sukeldumise sünergiat ning kuna mu selg valutab

mind peksis ja lükkas pisike, üliinimliku jõuga naine, mõtlesin ma sellele

milliseid kuurorte, näiteks OBLU NATURE sellel imelisel Helengeli saarel, pakuti.

Saadaval on mitmesuguseid protseduure, sealhulgas kuumakivide massaaž ja Bali massaaž. Broneerisin rakenduse kaudu meie lahkumispäeva hommikuks lisaprotseduuri, et kojulendu lihtsamaks teha. See oli suurepärane!

Spa (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

See oli lõõgastav, õrn ja stressivaba sukeldumine, mis sobib ideaalselt nii kogenud sukeldujatele, kes otsivad väikest luksust, kui ka algajatele, kes soovivad uusi võimalusi leida ja enesekindlust koguda, peatudes näiteks pereliikmete või lähedase juures (kas ma ütlesin, et seal on mesinädalate villa?) ja tehes samal ajal mitu sukeldumist koos kvaliteetaega veetes.

Muide, pean mainima restorane. The Grill, nagu seda kutsutakse, asub ranna ääres, püüab parimat õhtutuult ja pakub toitu igale dieedile. Kui sa sööd kala, on see sinu jaoks ideaalne koht.

Minu lemmik neist kolmest restoranist kannab nime Raga Route. Teatud mõttes on see natuke nagu Maldiivid tervikuna – mõjutatud India kultuurist ja toidust, aga omaette keerdkäiguga. Toit oli uhke, õrnalt vürtsitatud ja rikkalik. Kohustuslik külastamine.

Kuurordi suurem buffet-tüüpi restoran oli samuti suurepärane, kus erinevad „jaamad“ pakkusid maailma kööki. Õnneks aitab kuurordi jõusaal märkimisväärselt kaasa äsja omandatud kalorite põletamisele!

Maja riff

Paljude külaliste jaoks võib maja riff olla nende esimene kokkupuude veealuse maailmaga. Külalised saavad laenata tasuta snorgeldamiskomplekti ja kui nad jäävad märgitud aladele, saavad nad terve päeva veealust maailma jälgides veeta.

Riff ise on sisuliselt saare veealuse osa jätk, pikk ja õhuke ning asub kahe suurema riffistruktuuri vahel. Ma eeldan, et paljud külalised proovivad enne TGI-ga proovisukeldumise otsustamist kätt snorgeldamises. Paljude jaoks ületaks siin baassertifikaadi omandamine kindlasti külma Ühendkuningriigi karjääri, kuigi ma tean, et mõned inimesed oleksid sellega eriarvamusel.

Moray angerjas

Ogav homaar

Maja riff sobib ideaalselt öisteks sukeldumisteks ja edasiseks elukate vaatlemiseks ning oleksin hea meelega seal veetnud palju kauem aega kui tavalised 45 minutit öisel sukeldumisel.

Sain ka bensiiniga väga hästi hakkama ja oleksin võinud loobuda 15-liitrisest balloonist, mida olin tellinud, aga hea on teada, et need on saadaval. Nädala sukeldumisprofiilide tõttu olid tunniajased sukeldumised pinnal rõhuga üle 50 baari normiks.

Öiselt sukeldumiselt ei osanud ma oodata lühikest, aga imelist kohtumist valgetipu-riffhaiga. Tavaliselt arglik kala, kes pimedas jahti pidas, ujus minu juurde ja vaatas enne minema kihutamist korraks mu kaamerat.

Valgetipu-riffhaid on Maldiividel tavalised, kuid nii lähedale jõuab neid harva.

Päeval majariffil sukeldumine on samuti nauding ning tugevas troopilises valguses ja suurepärase nähtavuse käes veetsin mitu rõõmsat sukeldumist sinirannaahvenate parvede keskel, kui nad minu ümber laiali ja uuesti kokku kogunesid, usaldamata täielikult seda kohmakat sissetungijat.

Sinise õnge snaipri iseloomulik parv

Idamaised magushuuled

Maldiivide värvid

Meriahvenad elavad sageli sügavamal, seega on madalas vees kohtumine väga nauditav, sest neid võib olla tuhandetes. Nad ja idamaised magushuul-ahvenad on tüüpilised India ookeani kalad, nende erkkollased värvid sinise taustal on sama võimas kombinatsioon kui türkiissinine ookean valge korallliiva taustal pinnalt vaadatuna.

Anemonefish

Lisaks personali sõbralikkusele, suurepärasele toidule, imelisele spaale ja isegi saarte vahel head toitu otsides lendavatele puuviljanahkhiirtele arvan, et Maldiividel on külluses värve.

Ookeani värvid, liiv ja puude rohelus taeva taustal on kõik erakordsed, aga sukeldu veepinna alla ja uuri riffe. Värve on kõikjal.

Kloun-päästikkala

Kirurgkala

Kalade kollastest ja hõbedastest toonidest käsnade punaste ja korallide roosadeni keset seda sügavat ookeani sinist – värve on kõikjal.

Peaaegu kaks aastakümmet tagasi ütlesin oma sukeldumisklubis ühele mehele, et lähen Maldiividele. Tema, olles paadunud vrakk amatöör, lükkas selle tagasi kui „lihtsalt kaladega mängimise“.

Asi on selles, et tal oli õigus, see on kaladega mängimine. Tuhanded neist, igas suuruses, värvis ja kujuga, koos imelise troopilise luksusega merel. Kui te pole Maldiividel käinud, siis tehke seda. See on vapustav!

Luksuslik rannavilla basseiniga (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) FAKTIFIL SAADAMINE: Richard lendas Emiratesiga Newcastle'ist Malesse Dubai kaudu. Tasuta kiirpaadisõit Helengelisse kestab umbes 50 minutit. MAJUTUS: OBLU NATURE Helengeli autor SENTIDO (Maldiivide kõikehõlmavad kuurordid). SUKELDUMA: TGI MaldiividÜksiksukeldumise hinnad algavad 114 USA dollarist (85 naelast). Saadaval on varustuse rent, samuti 15-liitrised balloonid ja nitroksiballoonid. Saadaval on ka jetid, kajakid ja muud veespordialad. ELEKTER: Kogu majutusasutuses kasutatakse Suurbritannia tüüpi pistikuid. VALUUTA: Maldiivide rufiyaa või USA dollarite väikesemahulised rahatähed võivad olla kasulikud, kuigi enamik külastajaid kasutab kõigi ostude puhul kaardimakseid. HINNAD: Kõik külalised ööbivad OBLU saarepaketi alusel, mis sisaldab majutust, mugavusi, einestamist ja piiramatul hulgal jooke, tegevusi ja ekskursioone. Richard ööbis basseiniga päikesetõusu veevillas, mille hinnad algavad praegu 630 dollarist (470 naelsterlingist) öö kohta. Deluxe rannavilla hind on 525 dollarit (390 naelsterlingit) ja basseiniga rannasviidi hind 1,335 dollarit (1,000 naelsterlingit) (kõik kaks jagavad majutust). Päikeseloojangul veevillad (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

