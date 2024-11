Saalomonist avastati maailma suurim korall

Saalomoni saartelt avastati kolm korda suurem kui eelmine rekordimurdja ja nii massiivne, et seda võib näha ka kosmosest.

Rühm National Geographic Pristine Seasi teadlasi uurimislaeval ekspeditsioonil Argoon märkasid – või ei saanud märkamata jätta – tohutut Pavona clavus organism, mille mõõtmed on 34 x 32 m ja mis tõuseb merepõhjast 5.5 m kõrgusele. Selle kogu ümbermõõt on 183 m.

Vaikse ookeani edelaosas asuvas Three Sistersi saarte rühmas oli korall sajandeid märkamatult kaalus juurde võtnud.

Õhuvaade maailma suurimale korallile (Seve Spence / National Geographic Pristine Seas)

Töörühm kirjeldas, et see on enamasti pruun erkkollaste, siniste ja punaste pritsmetega ning pakub avarat elupaika paljudele noorkalade, krabide, krevettide ja muude riffiselgrootute liikidele.

"Just siis, kui arvame, et planeedil Maa pole enam midagi avastada, leiame massiivse koralli, mis koosneb peaaegu miljardist väikesest polüübist, mis pulbitseb elu ja värviga," ütles National Geographicu maadeavastaja ja Pristine Seas'i asutaja Enric Sala.

"See on märkimisväärne teaduslik avastus, nagu maailma kõrgeima puu leidmine, kuid ärevuseks on põhjust. Vaatamata oma kaugele asukohale ei ole see korall globaalse soojenemise ja muude inimohtude eest kaitstud.

Sukelduja, kes mõõdab koralli (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Korallid saavad alguse 13 m sügavuselt ja ulatuvad maksimaalselt 39 m sügavusele. Kui meeskond seda ehitist esimest korda märkas, arvasid nad, et see võib olla laevahukk, kuni veealune filmioperaator Manu San Félix sukeldus, et seda lähemalt uurida.

"Nende lihtsate polüüpide geneetiline kood on tohutu entsüklopeedia, mis on kirjutanud, kuidas ellu jääda mitmetes kliimatingimustes ja siiani teeb see seda ookeanide soojenemise tingimustes," ütles San Félix.

Korall katab umbes viie tenniseväljaku ala (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Sellised suured täiskasvanud korallikolooniad aitavad tänu nende suurele paljunemispotentsiaalile märkimisväärselt kaasa korallriffide ökosüsteemide taastumisele," märkis Saalomoni Saartele suunatud Pristine Seas ekspeditsiooni koralliteadlane Eric Brown. Just Brown tuvastas ja mõõtis eelmise maailmarekordi koralli Ameerika keeles Samoa.

"Kuigi lähedalasuvad madalad rifid lagunesid soojemate merede tõttu, on selle suure terve korallioaasi nägemine veidi sügavamates vetes lootuse majakas," ütles ta.

Korallide mõõtmine osutus keeruliseks ülesandeks (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Kakskümmend aastat tagasi NOAA-s töötades nägin ootamatult Ameerika Samoal T'au lääneküljel pukseerides seda, mida praegu tuntakse Big Momma nime all, mis on üks seni suurimaid registreeritud korallisid," meenutas Molly Timmers Pristine Seasist. ' ekspeditsiooni juhtivteadlane.

Big Momma on arvatavalt üle 500 aasta vana ja on üle 6 m kõrge, kuigi selle ümbermõõt on murdosa Saalomoni Saarte korallide ümbermõõdust (41 m).

"Täna oli mul suurepärane võimalus näha Saalomoni Saartel veelgi suuremat korallit," jätkas Timmers. "Kuigi Big Momma nägi välja nagu hiiglaslik jäätiseluss, mis oleks rifile kukkunud, on see äsja avastatud korall justkui hakkaks jäätis sulama, levides igavesti mööda merepõhja."

"Jäätis hakkas sulama" (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

Saalomoni Saartel on planeedi suuruselt teine ​​korallide mitmekesisus, kus on üle 490 teadaoleva kõva ja pehme liigi.

Kuude pikkune Saalomoni Saarte ekspeditsioon algas oktoobri keskel, kus 18 teadlast ja filmitegijat uurisid ookeanide tervist. Nende käsutuses olevad tööriistad hõlmavad süvamere foto- ja videokaameraid, akvalangiuuringuid, merelindude loendamist, veealuseid visuaalseid uuringuid, keskkonna DNA proovide võtmist ja uut 1,300 m võimsusega sukelaparaati. Argonaut.

Argonauta sukelaparaadi meeskonnaliikmed (National Geographic Pristine Seas)

"Sellise tähtsusega uue avastuse tegemine on iga teadlase ja maadeavastaja ülim unistus ning meil on hea meel, et see megakorall, mis aitab inspireerida ookeanide kaitsealaseid otsuseid langetama, leiti siit kaunitelt Saalomoni saartelt," ütles Paul. Rose, Pristine Seas'i ekspeditsiooni juht.

Ettevõtmine kujutab endast partnerlust National Geographic Pristine Seas ja Saalomoni Saarte valitsus. "Ookean tagab meie elatise ja on meie riigi majandusele ja kogukondadele nii palju panustanud," ütles Solomoni peaminister Jeremiah Manele.

"Meie ellujäämine sõltub tervetest korallriffidest, nii et see põnev avastus rõhutab nende kaitsmise ja säilitamise tähtsust tulevaste põlvkondade jaoks."

Samuti Divernetis: PRISTINE SEAS ALGAB 5-AASTNE ETTEVÕTE VAIKSE ookeani piirkonnas, PRISTINE SEAS DIVES BIKINI + 3 MUUD ATOLLID, TAHITI HIIGLASTE ROOSIREEF HÄMISTAB SUKKELIJAID