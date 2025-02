SISSEMAJANDUSE TÕEMUSED PELAGIANIST

"Pelagian on tõeline viietärniline liveaboard kogemus”…”7-tärniline sukeldumiskogemus”…”Parim meeskond, mida oleme kunagi kogenud.” Need on vaid näidis sadadest tunnustustest, mida külalised on jaganud Wakatobi's sukeldumisjaht pelagiaan.

Pelagiani kruiisirežissöörid Ramon Crivilles ja Judith Terol Oto.

Niisiis, mis on selle kõrgetasemelise liveaboardiga, mis kogub nii järjekindlat kiitust? Sellele küsimusele vastamiseks võtsime ühendust jahi ristlusrežissööride Ramon Crivillesi ja Judith Terol Otoga, kes jagasid teadmisi, mis põhinesid kaheksa aastat külaliste võõrustamisel. pelagiaan kruiisid läbi Wakatobi saarestiku.

Isiklik puudutus

Pelagiani kruiisi kõige sagedamini kiidetud aspektid on meeskonna soe külalislahkus ja kõrgetasemeline personaalne teenindus, mis on tehtud võimalikuks, kuna igal kruiisil on maksimaalselt kümme külalist, keda teenindab 12-liikmeline meeskond.Iga meeskonnaliige alates korrapidajatest kuni juhtide ja sukeldumiskogemuse juhtideni (DEM) on külalistega otsekontaktis,"Ütleb Judith. “Need pakuvad täiuslikku tasakaalu professionaalsuse ja sõbraliku suhtumise vahel, luues meie külalistele koduse kogemuse. "

Pelagian Dive Yacht ankrus (üleval), peasalongis (all vasakul), kambüüsis töötavad juhid (all paremal).

"Me naudime Pelagiani kruiisirežissööride positsioonide juures kõige rohkem võimalusi külalistega üks-ühele suhtlemiseks,” lisab Ramon. “See võimaldab meil keskenduda taotluste rahuldamisele ja vajaduste ennetamisele ilma küsimata ning loomulikult meeldib meile ka väga omada juhtimispositsiooni, mis võimaldab meil iga päev sukelduda.. "

Privaatne, eksklusiivne ja lõõgastav

Pelagian Master Suite-kabinet (üleval), superlux sabin (all vasakul) ja standardkabiin (all paremal).

Privaatsus ja eksklusiivsus on kaks peamist põhjust, miks külastajad Pelagiani valivad. Erinevalt selle suurusega live-laudadest, mis sisaldavad 10 või enamat kompaktset kajutit, loob Pelagiani viie kajutiga paigutus ja piiratud külaliste nimekiri kajutitesse ja jahi muudesse piirkondadesse personaalsemat ruumi. Sukeldumisel tuleb mängu eksklusiivsus. “Külastame saite, kus oleme ainsana piirkonnas reisil,“ selgitab Judith. “See tähendab, et läheduses pole teisi sukeldujaid ja rifid on inimmõjudele vähem allutatud." Pelagiate marsruudid tutvustada mitmesuguseid veealuseid keskkondi, ”ütleb Ramon. “Kombineerime erinevaid sukeldumistopograafiaid, et külalised ei tunneks, et nad sukelduvad alati ühes ja samas kohas."

Tüüpiline Pelagia kruiis hõlmab korallide nõlvadel, liivastel laguunidel, seintel, mäetippudel, muulide ja mudas sukeldumiskohtades. “Mudakeskkonnast võime leida palju ainulaadseid olendeid, keda kuurordis sageli ei kohta," ta ütleb. Kogemuse täiustamiseks korraldab meeskond eelmisel õhtul enne nende sukeldumiste sooritamist mudassukeldumise esitlus ning vees olles otsivad DEM-id parimaid mereelustikleid ja jagavad neid kõigiga.

Teine Pelagiani kruiisi kõrgpunkt, mida külalised sageli mainivad, on lõõgastav õhkkond. Mitmetasandiliste profiilidega, mis võivad ületada ühe tunni, kolm planeeritud sukeldumist päevas pluss öised sukeldumised, on vees piisavalt aega, et rahuldada ka kõige entusiastlikumaid veealuseid austajaid. Kuid isegi kogu selle saadaoleva põhjaaja juures jääb iga päev veel palju aega lõõgastumiseks ja privaatse jahielamuse nautimiseks. Ramon märgib, et ajakava lubab esimese ja teise sukeldumise vahel peaaegu kaks tundi, teise ja kolmanda sukeldumise vahel kaks ja pool tundi ning kolmanda ja öise sukeldumise vahel tunde. See ajakava loob lõdvestunud õhkkonna, suurendades samal ajal turvalisust suurte pinnavahemike abil, mis võimaldavad pikemaid korduvaid sukeldumisi.

Söögikaebus

Judith ütleb, et ükski Pelagiani külaliste rahulolu arutelu poleks täielik ilma söögikordi mainimata. Kõik toidud serveeritakse individuaalselt koos kolmekäigulise lõuna- ja õhtusöögimenüüga. “Alati on starter. Salatid lõunasöögiks – aiasalatid, kinoasalat, keisri salat, tomati- ja bocconcini salat balsamico redutseerimisega, pastasalat ja palju muud – ja õhtusöök algab supivalikuga – kõrvitsasupp, roheline hernes, härjasaba, köögiviljasegud, spargel ja nii edasi. Pearoa jaoks on alati kolm valikut – liha, kala või krevetid, aga ka taimetoitlased – ja alati on võimalik soovitada muid roogasid, mida kokk hea meelega valmistab.. "

Steak õhtusöök, mille valmistab Pelagiani peakokk.

Lisaks paljude rahvusvaheliste lemmikmaitsete ja värskete puuviljade nautimisele saavad Indoneesia roogasid nautivad külalised maitsta traditsioonilisi piirkondlikke roogasid koos vürtsikate sambalkastmetega. Lisaks võetakse alati arvesse kõiki toitumispiiranguid või -vajadusi; külalised võivad meile lihtsalt ette teada anda.

Lemmiksukeldumised

Hämaruse lähenedes on sukeldumiskohas Magic Pier tagavaraks kaks isast mandariinkala.



Click these links for more info on the Mandarinfish Pier Dive with Wakatobi’s Dive Yacht, pelagiaan ja Näpunäiteid mandariinikalade pildistamiseks.

Kuigi külastajad kirjeldavad kogu Pelagiani sukeldumiskogemust tavaliselt kui "erakordset", mainitakse mõnda saiti sageli konkreetsete lemmikutena. Nende hulka kuuluvad Butoni saare kaitstud lahed. kinnitab Judith. “Magic Pieri ümbrusest leiate sadu mandariinikalu ja palju muid lahedaid olendeid, nagu seepia, kaheksajalad, skorpionkala, kollase karbipoeg, erinevad mureeneliigid, maalitud konnakalad ja rõngaskala. Teine lähedal asuv lemmik on Cheeky Beach, mis on peamine jahimaa nudibranchide, kummituskalade, dekoratiivkrabide, maduangerjate ja mantiskrevettide jaoks.. "

A young male blue ribbon eel, captured at New Pier during Pelagian's tour in Pasar Wajo Bay.

Karang Kapota laguuni riffi tipp.

Populaarne madalsukeldumine ja lainurkfotograafide lemmik on Karang Kapota laguun, kus valgest liivast merepõhjast tõusevad monoliitsed korallipommid. Sama fotogeeniline on Karang Kaledupa vikerkaarerahu, mis on mäeharjadega ühendatud meremägede kett. Need moodustised loovad dramaatilisi lainurkpilte, samas kui mäeharjade tipus olev tihe korallikate sisaldab hulgaliselt makroobjekte, nagu pügmee-merihobused ja konnakalad.

Sukeldumiskoht Fish Market, Wakatobi, Indoneesia

Orange Walli dramaatiline vertikaalne profiil on tugevalt kaunistatud pehmete korallide ja merefännidega ning seda katab puutumatu rifi ülaosa, mis on kasvanud paljude kõvakorallide sortidega. Värvilised merelevikud ja käsnad on ka 35 meetri sügavuselt kõrguvate Hoga tippude harjade põhijooned. Nende struktuuride tipud kubisevad fusilieridest, punahammastest triggerkaladest, püramiidliblikatest ja tiirlastest.

Kõik on majutatud

Igasuguse kogemuse tasemega sukeldujad saavad pelagiani nautida, ütleb Ramon ja lisab, et "mida kogenumad nad on, seda rohkem saavad nad sukeldumist nautida ning seda rohkem mõistavad ja väärtustavad karide kvaliteeti.” Uued sukeldujad on teretulnud ja on arusaadav, et nad võivad vajada täiendavat tähelepanu ja abi, et vees veedetud aega maksimaalselt ära kasutada. “Kompenseerime kogemuste puudumise ühe meie DEM-i isikliku tähelepanuga, kes aitab omandada selliseid oskusi nagu ujuvus, paneb nad end sukeldumisel turvaliselt tundma ning korraldab häid briifinguid ja esitlusi mereelu käitumise, elupaikade ja korallide mitmekesisuse kohta.. "

Ramon ütleb, et iganädalased kruiisimarsruudid on kohandatud parimate hooajaliste tingimuste ärakasutamiseks ning kõik reisid planeeritakse ja kohandatakse vastavalt ilmastikuoludele, loodetele, hoovustele ja külaliste soovitud sukeldumiskogemusele. Kui pardal on snorgeldajaid, saab marsruutidesse ka majutusvõimalusi. “Meil on Pelagianil kolm DEM-i," ütleb Ramon, "et saaksime korraga hoolitseda sukeldujate ja snorgeldajate eest.. "

Varajase hooaja eelis

Pelagiani sukeldumisjaht

Ramon ütleb, et pelaagiate kruiisid müüakse mõnikord varem välja, kuid teatud broneerimisaknad ühendavad suurema saadavuse võimaluse suurepäraste sukeldumistingimustega. “Märtsist maini on meil tavaliselt vaikne meri, tuuleta, hea nähtavus ja soe vesi. See on aeg, mil saame sukelduda kohtadele, mida me teistel kuudel ei külasta.” Seda ajaperioodi nimetatakse vihmaperioodiks, kuid Ramoni sõnul ei tähenda see, et sajab 24/7. “Enamasti sajab meil öösel vihma, nii et sukeldumisel pole see suur probleem. "

"Reisid planeerime alati vastavalt ilmaennustusele,"ütleb Ramon. “Meil on valida rohkem kui 100 erineva sukeldumiskoha vahel, nii et saame alati sukelduda piirkondades, kus oleme tuule ja lainete eest kaitstud. "

