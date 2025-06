Lõuad aitasid kalapüügihullust õhutada: kuidas on haidel läinud alates 1975. aasta vabakslaskmisest?

Southamptoni ülikooli teadlane DAVID SIMS sai filmist julgust hakata haiteadlaseks, aga milline oli haide kujutamise üldine mõju 50 aastat pärast linastumist?

Steven Spielbergi oma Lõuad avati Põhja-Ameerikas 20. juunil 1975 ja see puudutas koheselt inimkonna ürgset hirmu tohutu ja taibuka kiskja jahi ees.

Uus-Inglismaa ranniku lähedal asuval väljamõeldud saarel aset leidev film kujutab eepilist lahingut kolme paadis oleva mehe ja tohutu suure valge hai vahel. Lõuad oli tohutult populaarne, teenides esimese 100 päevaga rekordilise 59 miljoni USA dollari suuruse tulu.

Noorena ja juba haidest vaimustuses olles lahkusin filmi vaatamast sooviga nende käitumise ja ökoloogia kohta rohkem teada saada. Kuid filmid mõjutavad inimesi erinevalt ja film on sellest ajast alates sünnitanud nn sotsiaalteadlased... edaspidi " Lõuad efekt”.

See väitis, et haid demoniseeriti laialdaselt seetõttu, et filmis kujutati neid halastamatute tapjatena, kes on kinnisideeks inimeste ründamisest.

Režissöör Spielbergi inspireeriv hai põgusate pilguheitude kasutamine uim vees nugadega kallale kippumine filmi sünge ja unustamatu muusika saatel süvendas neid tundeid. Nii Lõuad mõjutas meid. Aga kuidas on haipopulatsioonidel läinud 50 aastat hiljem?

Üldsuse arusaam

Mõlemad Spielberg ja Peter Benchley, Lõuad autor ja stsenaristi kaastööline kahetses filmi mõju avalikkuse arusaamale haidest.

Tõepoolest, Benchleyst sai haide kaitsmise eestkõneleja, kellele meeldis teadlastega koostööd teha (mind kutsuti tema raadiosaatesse oma teemat arutama). teadustöö satelliidi abil jälgivad hiidhaid).

Filmi ilmumisele järgnenud aastatel oli üha rohkem haisid – sealhulgas filmis nähtud valge hai. teatatud hukkus haipüügivõistlustel, mis olid tõusnud populaarsus.

Haid kasvavad aeglaselt, neil kulub suguküpsuse saavutamiseks kaua aega ja neil on suhteliselt vähe järglasi. See muudab paljud liigid ülepüügi suhtes haavatavaks.

Sellisel tasemel kalapüük vähendab populatsioonist liiga palju haisid liiga kiiresti, mistõttu ülejäänud haid ei suuda neid piisavalt kiiresti asendada ja populatsioon väheneb. Registreeritud vähenemine võib olla suhteliselt suur, kui algpopulatsiooni suurus on juba väike, nagu tippkiskjate, näiteks suure valge hai puhul.

Mitu andmeallikad, sealhulgas ridva ja õngejadaga kalapüük, viitavad valgete haide arvukuse olulisele vähenemisele 1970. ja 1980. aastatel USA idarannikul, kus filmi tegevus toimub. Lõuad mõju tegevuses?

Suur valge hai Guadalupes (Pterantula)

Tegelikult ei piirdunud kiire langus ainult USA vetega. Valge hai suplejate kaitsevõrkudesse sattunud saagid Austraalia kaguranniku lähedal registreeriti 1970. aastate keskel sama suur vähenemine. Ja see konkreetne allikas viitab sellele, et valgehaide populatsioon hakkas vähenema 1950. aastate keskpaigast, 20 aastat varem Lõuad.

Ilmselgelt mängisid rolli ka muud tegurid, näiteks kaubanduslik ülepüük. Filmi mõju süvendas tõenäoliselt valgehaide arvukuse vähenemist, mis oli... juba toimub.

Taastumise märgid

Ülemaailmselt on valge hai olnud hinnatud haavatavaks looduskaitsjate poolt, kusjuures populatsiooni trend on vähenemas. Õnneks on näha taastumise märke.

Valgete haide riiklikud kaitsemeetmed rakendati 1990. aastatel seal, kus need loomad olid varem arvukad, näiteks USAs, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias, ning ülemaailmne kaitse tuli paar aastat hiljem.

Alates 1990. aastatest on olnud ilmne arvukuse suurenemine USA idaranniku lähedal (kui populatsioonid on nii väikesed ja andmed nii napid, ei pruugi lühiajaline suurenemine olla püsiv trend). Teretulnud märgid sellest, et meetmed, näiteks püügi keelustamine 1997. aastal, avaldavad positiivset mõju pärast aastakümneid kestnud ülepüüki.

Kuid see liik on juhusliku püüdmise suhtes endiselt haavatav, seega tuleb kaitsemeetmeid säilitada ja jõustada, et taastumine jätkuks.

. Lõuad Mõju ei piirdunud ainult suurte valgete haidega. Pärast filmi linastumist sagenenud haipüügivõistlustel püüti kinni ja tapeti palju teisi suuri haisid. Kahjuks jätkub tapmine ka tänapäeval ülejäänud USA turniiridel.

Kuid viimastel aastakümnetel on suurte haide arvukuse vähenemise peamine põhjus kogu maailmas, eriti avamerel rannikust kaugel, olnud haide elupaikade laienemine. tööstusliku ulatusega kaubanduslik kalapüük haide sihtimine nende uimed ja liha.

2024. aastal hinnati, et kalalaevad tapavad umbes 100 miljonit haid aastas – arv, mis viimase kümnendi jooksul tõusis. Ligi kolmandik hailiikidest on nüüd ohustatud väljasuremine.

Valgetipu-hai – suur ohver (Johan Lantz)

See oli 2021is et avamerel luusivate hai- ja raidaliste liikide (näiteks ookeani valgetipu-hai või lühiuim-makohai) ülemaailmne arvukus on alates 71. aastast avamerel (riikide jurisdiktsioonist väljas asuvatel aladel) hüppeliselt suurenenud kalapüügisurve tõttu vähenenud keskmiselt 1970%.

Minu enda teadustöö haide satelliidijälgede analüüsimine koostöös enam kui 150 haiteadlasega näitas et keskmiselt 24% nende haide poolt iga kuu kasutatavast ruumist jääb pinnaõngepüügi jalajälje alla.

Nende hulka kuuluvad laevad, mis suudavad kasutada 100 km pikkuseid õngenööre, mis veavad kuni 1,000 tundi 24 söödaga varustatud konksu. Leidsime, et kaubanduslikult väärtuslike liikide, näiteks sinihai puhul oli kattumine veelgi suurem, umbes 75%.

Rohkem haisid sureb nendes kattuvates levialades kui külgnevatel aladel, selgub uuematest uuringutest.

Õngeõngepüügi kattuvuse ala ohver – sinihai

Lõuad demüstifitseerides

Kas olemasolevate majandamismeetmete abil on nende liikide puhul näha taastumise märke? Paljude ookeanihaide puhul on vastus endiselt eitav.

Praegu avamerel kehtivad meetmed (kui neid üldse on) ei ole populatsioonide kaitsmiseks piisavad. On olemas kaitse on väga väike või puudub üldse haide aktiivsuse levialadest. Ja mõned meetmed, näiteks haiuimede püügi keelud, on näidatud olevat ebatõhus.

Mu kolleegid ja mina selgus et rahvusvaheliselt kaitstud liikide saagid on mõnikord 90 korda suuremad kui ametlikes aruannetes. Seega on ülemaailmsete haipopulatsioonide taastamiseni veel väga pikk tee minna.

Lõuad aitas kaasa haidest negatiivse kuvandi loomisele, millel puudub tegelikkuses igasugune alus. Pigem näib haide käitumine kui keeruline mõnel juhul nagu lindude ja imetajate puhul.

Haide jälgimine näitas, et nad suudavad rändama tuhandeid kilomeetreid toituma kindlates kaugetes elupaikades, enne kui naasevad samasse kohta, kust nad kuid varem lahkusid.

Mõned eelistavad hängida tuttavad isikudja haid moodustavad isegi püsivad sotsiaalvõrgustikudHiiglaslikud hiidhaid osalevad kiirkohtingutele sarnane käitumine kui nad suve lõpus kurameerimisringe moodustavad.

Seeriaviisilise tapja kuvand on ilmselt raskendanud inimeste veenmist haide olukorraga kaasa tundma. Lõuad tuli ajal, mil haidest teati väga vähe, seega täitis tühimiku ilukirjandus.

Kuid nüüd on haiteadlasi rohkem, tänu LõuadNende olendite demüstifitseerimine on olnud esimene samm nende potentsiaalse taastumise suunas.

David Sims on mereökoloogia professor University of Southampton. See artikkel on uuesti avaldatud alates Vestlus Creative Commonsi litsentsi alusel. Loe algse artikli.

