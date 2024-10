Lähme loomaaeda

Wakatobi sukeldumiskoht nr 3, loomaaed

Loomaaed on koht, mida saavad nautida kõik. Nii et see on sobiv nimi ühele Wakatobi lemmiksukeldumiskohale. Loomaaias on igaühele midagi. See asub kuurordile üsna lähedal. Paadisõidud on lühikesed ja ookeaniolud on üldiselt rahulikud. Mitmekesine sügavus muudab selle saidi ideaalseks nii sukeldujatele kui ka snorgeldajatele, sealhulgas uutele sukeldujatele ja peredele, kes soovivad veealuseid imesid noortega jagada.

Asjad, mis muudavad selle saidi eriliseks, on selle kõvade korallide rikkus ja makroelu rohkus, mis kindlasti hoiab olevikukütid ja allveefotograafid hõivatud.

Loomaaias ulatuvad kõvad koralliaiad madalikust alla rifi sügavamatesse piirkondadesse.

Loomaaed asub väikeses lahes. Veealusel riffil on amfiteatritaoline konfiguratsioon, mille nõlvad külgnevad keskorguga, mis algab madalalt platoolt 3–10 jala (1–3 meetri) vahemikus ja on allapoole 100 jalga/30 meetrit. Kalda lähedal saavad snorgeldajad avastada metsasalusid, mis on asustatud staghorn korallide, arvukate kõvade korallide perekonda Porites ja salatikorallidega. See piirkond on üldiselt hästi asustatud värvilise riffikalade valikuga koos paljude põhjaelanikega, kes eelistavad korallide vahelisi liivaseid alasid.

Broadclubi seepiapaar loomaaia madalikul

Kui viibite loomaaia madalas piirkonnas, olge silma peal, et seepiaid ei leidu, sest neid leidub peaaegu alati vähe. See on ka ideaalne koht unikaalsete leidude otsimiseks, nagu mantiskrevetid, millel on tulnuka moodi pöörlevad silmad.

Keskmistesse sügavustesse liikudes võtab kalle järsema pöörde ja korallide tihedus suureneb. Rifijoon läheb üle lainelisteks nõlvadeks ja sellel paigal kubisevate ülaveekogude arvukatele riffikaladele lisanduvad eksootilisemad üksikleiud, nagu konnakala, kummituskala ja lehtskorpionkala.

Lisaks rohkele korallikattele pakub The Zoo kesksügavus ka rohkelt anemoone foto-valmis klounkalade paarid. Veel üks makrohuviliste lemmik on seenekorallid, mis tavaliselt peidavad endas nimekaimu seenekorallpiipkala. Sellel väikesel valgel torukalal on kolmnurkne pea, mis annab sellele väikese veealuse püütoni välimuse.

Sukelduja vaatab suurt tünni käsna, mille peal on ereoranž krinoid.

Kaugemal rifi kaldus järsaku all hakkavad 50–80 jala (15–25 meetri) sügavusel kerkima suured tünnkäsnad. Need suured käsnad annavad uudishimulikele sukeldujatele võimaluse jahtida pisikesi aardeid, mis otsivad varjupaika tünnidesse.

Lillad karvased kükihomaarid (Lauriea siagiani) on suurte tünnkäsnade tavaline elanik.

Üks käsnaelanik, kelle asukohta on suhteliselt lihtne leida, on roosa karvane kükitav homaar, mis kannab ka haldjaskrabi nime. See õrn olend – kes ei ole tehniliselt ei krabi ega homaar – on makrofotograafide lemmikobjekt. Selle peaaegu poolläbipaistev keha helendab pärlilaadse heleduse ja intensiivsete roosakas-lillade aktsentidega, samas kui õrna valge karvkate kutsub esile haldjaliku välimuse.

Sukelduja, kes uurib loomaaia korallidega kaetud nõlva sügavamat piirkonda (sügavus 18.3 m/60 jalga).



Loomaaia mitmekesine maastik ja lai sügavuse ulatus loovad ideaalse stsenaariumi pikkade mitmetasandiliste sukeldumisprofiilide jaoks ning enamikul sukeldujatel on üsna lihtne registreerida 70-minutiline sukeldumine, ilma et tekiks deko- või igavlemine, sest huvitavatest asjadest pole kunagi puudust. teemasid. Ja etendus ei lõpe siis, kui päike loojub.

Twinspot Lionfish (Dendrochirus biocellatus) on öised jahimehed, kes tulevad tavaliselt välja alles pärast päikeseloojangut.

Loomaaed on üks Wakatobi lemmik öistest sukeldumiskohtadest. Etendus algab otse päikeseloojangu paiku päevavahetuse viimase hooga, enne kui nad suunduvad öövarjupaikadesse. Siis, kui hämarus muutub pimedaks, ilmuvad öised jahimehed ja koristajad oma päevastest pesapaikadest. Seepia ja bobtail-kalmaar tiirlevad mööda riffe, samal ajal kui kahetäpilised lõvikala ristlevad õhtusööki otsides. Kaheksajalg libisevad lagedale, koorikloomad kasutavad merepõhja uurimiseks pimeduse katet ning hiilgavad lamedad ussid ja nudioksad liiguvad põhjas aeglaselt. Loomaaed on ka eelistatud koht Wakatobi omapäraseks fluo-sukeldumiseks, mis tutvustab riffe täiesti uues valguses, et paljastada korallid ja mereelustik kummituslikes hõõguvates fluorestsentsi varjundites.

Õhuvaade Wakatobi sukeldumiskuurordile ja selle kuulsale majarahule otse selle ukse juures.

Wakatobi sukeldumiskuurort asub Indoneesias Sulawesi kaguosas korallikolmnurga südames. See idülliline paradiisisaar, mis on tuntud oma suurepäraste ja kõrgelt kaitstud korallriffide poolest – kuulsast majarahust ja rohkem kui 40 privaatses merekaitsealal asuvast paigast – on selle idüllilise paradiisisaare kaudu hõlpsasti ligipääsetav. kuurordi privaatne külalislend.

