Kerged õhtusöögid: uus seade suurendab korallide dieeti

Ohio osariigi ülikooli teadlased on välja töötanud seadme korallriffide säilitamiseks, kasutades valgust zooplanktoni ligimeelitamiseks ja nende toitumise turbotamiseks.

Underwater Zooplankton Enhancement Light Array (UZELA) on programmeeritav valgustussüsteem, mis võib ühe akuga töötada kuus kuud. Kui seda kasutatakse mitte rohkem kui tund pärast öö saabumist, võib see optimeerida korallide toitumisaega, teatab selle välja töötanud uurimisrühm.

Piiratud tööaega ei peeta mitte ainult säästlikuks, vaid ka mõistlikuks, sest kunstlik valgustus võib häirida teiste mereelustiku käitumist. Siiski rõhutatakse uuringus, et UZELA ei paista kahjustavat keskkonda ega katkestanud ümbritsevas piirkonnas muu zooplanktoni voolu.

Andrea Grottoli, kes tegeleb UZELA katsega (OSU)

Katsetades tööriista kahe Hawaii päritolu koralliliigiga kuue kuu jooksul, leidsid teadlased, et see võib zooplanktoni tihedust "suurendada", suurendades nii tervete kui ka pleegitatud korallide toitumist.

Selle tulemusena muutusid korallid tugevamaks ja ilmselt vastupidavamaks selliste ohtude ees nagu kuumastress või ookeanide hapestumine.

"Kui kujutate ette, et zooplankton veerus hõljub korallide kohal, siis looduslikult hajutatud olemise asemel tõmbab UZELA neid lihtsalt alla, kuid see ei võta enda kõrval asuvat korallit ära," selgitab uuringu juhtiv autor, maateaduste professor Andrea Grottoli.

"Näitame, et kui asetate korallid valguse lähedusse, saavad nad sellest kontsentreeritud zooplanktonist kasu ja toitumiskiirus suureneb 10-50 korda."

UZELA tuled öösel koos tuledeta juhtnuppudega (OSU)

See võrdub 18–68% metaboolse nõudluse suurenemisega, mida zooplankton suudab rahuldada üksi, aidates täiendada suurt osa korallide toidust ja suurendada nende ellujäämise määra. UZELA on väidetavalt laialdaselt kohandatav erinevate merekeskkondadega ja sobiva asukoha korral saavad seda hõlpsasti hooldada ka sukeldujad.

Ohio meeskond ehitas oma praegused UZELAd käsitsi, kuid teeb nüüd koostööd inseneriettevõttega, et muuta seadmed järgmise kolme aasta jooksul, kui mitte varem, hõlpsasti valmistatavaks.

Andrea Grottoli: "Mõelge UZELAle kui sidevahendile (OSU)

Maa praeguse soojenemise kiiruse juures võivad korallrifid ja nende ülalpidamisel olevad ökosüsteemid hävineda juba 2050. aastal. Grottoli ütleb UZELA kohta: „Mõelge sellele kui paarikümneks aastaks mõeldud abivahendile. Mõnes kohas võib see mõnda korallit kaitsta.

"Selle projekti tegelik eesmärk on süstida uut tehnoloogiat ja energiat korallide taastamise edusse. See on midagi, mida saab strateegiliselt kasutada väärtuslike riffide jaoks või projektides, millesse on juba palju investeeringuid tehtud.

"Me ei leevenda kliimamuutusi piisavalt kiiresti, et päästa korallid, ja UZELA ei kavatse koheselt päästa korallriffe, kuid see on põnev lahendus, mis võidab meile aega säästvama keskkonna nimel töötades."

. Ohio State UniversityAjakirjas avaldati äsja Hawaii Ülikooli Sihtasutuse, Riikliku Teadusfondi ja Defence Advanced Research Projects Agency poolt toetatud uuring. Limnoloogia ja okeanograafia: meetodid

