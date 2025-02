Mandarinfish Pier sukeldumine Wakatobi sukeldumisjahiga, Pelagian

Päikeseloojang oli käe-jala juures ja me valmistusime hämaras sukeldumiseks Magic Pier'il Pasar Wajo lahes Butoni saare kagurannikul Indoneesias Sulawesi kaguosas. Regulaarselt külastanud Wakatobi reaalajas sukeldumisjaht Pelagian, kai on tuntud millegi tõeliselt erilise – mandariini kala poolest!

Mandariinkala (Synchiropus splendidus) draakoni perekonda kuuluv.

Kui te pole veel mandariini (Synchiropus splendidus) näinud, siis siin on see, millest te puudust tunnete. Dragoneti perekonda kuuluvad mandariinid on erakordselt silmatorkavad erksa värvusega, mis koosneb erksatest rohelistest keeristest valdavalt oranži keha peal, mis on ääristatud sügavsinisega ja mille pea ümber on kollased täpid.

Kuigi mandariinid ei ole Lääne-troopilises ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnas eriti haruldased, on nende leidmine usaldusväärse konsistentsiga mõnevõrra piiratud. See kehtib eriti siis, kui teie eesmärk on jäädvustada neist pilte nende armastusväärsemate rünnakute ajal.

Reisi ajal Filipiinidel Puerta Galeras viidi mind "Mandarinfish hot spot". Kahjuks oli see koht ka igale sukeldumisoperatsioonile hästi teada. Kogemus ei olnud minu jaoks produktiivne ega nauditav, kuna kohal oli palju sukeldujaid, mis muutis paiga ka hiiglaslikuks osakestest koosnevaks lumekeraks.

Isane ja emane Mandariinkala (Synchiropus splendidus) kuulub loheliste sugukonda.

Võrdluseks, Pelagiani ühenädalase marsruudi keskmine osa sisaldab kahte päeva Butonis Pasar Wajo lahes. See piirkond on teiste elavate sukeldumispaatide läbimõeldud rajast eemal ja ka sukeldumiskuurortidest kaugel. Peamine element on siin mudas sukeldumine, mis teenindab mitmesuguseid mereelustikuid, mida te tavaliselt korallriffide elupaikades ei leia. Ja tunnuseks on palju mandariinikalu, mis elavad saidi Magic Pier aluse ümber.

Sukeldumine algab 15 minutit enne päikeseloojangut, et sukeldujad saaksid korralikult asetada põhja muuli all oleva suure killustikuhunniku keskele.

Olles seda kaks korda sukeldunud, olen endiselt üllatunud, kui palju neid kaunivärvilisi kalu, mis on umbes poole väiksemad minu pöidlast, siin on.

Mandariinkala (Synchiropus splendidus), mis kerkib esile suurest hulgast maagilise muuli all asuva kivihunniku lõhedest.

Magic Pier Mandarinfish video: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Lisaks umbes seitsmeliikmelisele rühmale sellel sukeldumisel tekkis minu paremal ja vasakul asuvatest lõhedest veel rohkem. Enamik neist olid naised, kes ootasid kosilase saabumist – või antud juhul kosilased, kes ilmusid lühikese aja jooksul.

Ainus tõeline ande mandariini soo kindlakstegemiseks on üldiselt selle suurus, kuna täiskasvanud isased on tavaliselt emastest suuremad. Enamikus kalade ID-raamatutes kirjeldatakse emase mandariini keskmise suurusega 1–1/2 tolli pikkust, isased vaid veidi suuremad. Minu arvates on üllatav see, et suur hulk Magic Pieri isaseid on… noh, üle keskmise ja näivad olevat peaaegu 3 tolli pikkused, pannes mind mõtlema, mida need tüübid söövad.

Nende asjade üle pingutamine

Varjamatu enesekindlusega märgivad isased oma saabumist väikese õitsengu ja koolibrina lehvivate rinnauimedega. Ja samal ajal "töötavad nad tuba", tehes daamide vahel tihedalt ringi, kurameerides.

Mandariini (Synchiropus splendidus) kolmik kurameerimise ajal.

Tavaliselt võib selles kurameerimise etapis tantsus osaleda kuni kolm kala – üks isane kuni kaks emast. Kui aga grupi teotahtelised isikud võimu üle võtavad, alustavad paarid spiraalset tõusu kahe kuni kolme jala kõrgusel korallist. Selle manöövri eesmärk on see, et mandariinikalad on kudejad; nii munarakud kui ka spermatosoidid paisatakse üheaegselt veesambasse, et need hoovustes ära kanduda. Optimaalse viljastumise saavutamiseks peab emane jõudma isase vaagnauimedele nende ronimise tipphetkel nii lähedale kui võimalik, kus ta seejärel oma munad vabastab.

Mandariinkalad on ringhäälingu kudejad; nii munarakud kui ka spermatosoidid paisatakse üheaegselt veesambasse, et need hoovustes ära kanduda.

Modelleerimistuledega varustatud kaameraga, mis oli seatud punase tule režiimile, sain hõlpsalt jälgida paaride liikumist ülespoole, kaotamata neid pildistamise ajal kaadrisse. Punktis, kus te arvate, et nad jätkavad tõusu, katkestavad paarid ootamatult kontakti ja laskuvad kiiresti tagasi oma alguskohta.

Olen postitanud lühikese artikli nende kaunite kalade pildistamise kohta, mida näete Klõpsates Siin

Kaks suurt isast mandariini (Synchiropus splendidus) hindavad teineteist võimalikuks võitluseks.

Alla vaadates ja oodates, et etendus läbi saab, olin üllatunud, kui nägin juba teist isast, kes juba järgmisel vabal beebil liigutusi tegi. Samal ajal tekkisid kaks suurt isast lahkarvamust, kes peaks jääma ja kes minema. Kui seljauimed olid püsti, jagasid need kaks teineteise suurust, püüdes kindlaks teha, kes on suurem pätt, mis oli minu arvates nende ülemäära uhket värvi arvestades naljakas. Lootes näha karusnaha, pigem uimed lendama, lõppes nende väljaviiv käitumine ootamatult viigiga.

Umbes 35–40 minuti jooksul nägi kogu muuli all olev kaljuvalli sees välja nagu õõtsuv mandariinkalade klubi, kus 3–4 erinevat isast paaritusid edukalt kuni 6 erineva emasloomaga. Rääkige sellest, et mõnel mehel on vedanud.

