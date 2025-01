Max Out Wakatobis

Wakatobi külastajad kiidavad sageli positiivselt korallriffide puutumatut seisukorda ja mereelu erakordset mitmekesisust, mis leidub kuurordi privaatses merekaitsealal.

Ilus kimp kõvadest ja pehmetest korallidest Wakatobi majarahu mahasõidu serval.

Mõne innuka sukelduja ja snorgeldaja jaoks ei pane Wakatobi omaette klassi mitte ainult veealuse kogemuse kvaliteet, vaid ka kvantiteet. Nad on õppinud, et õige planeerimisega on võimalik veeta suurema osa päevast turvaliselt ja mugavalt kuurordis vees ja vee all.

Pikknokk-kullkala istub ilusti mõnes pehmes korallis.

Nagu külaline Paul Moliken seda kirjeldab: „Minu ajakava Wakatobis ühel imelisel päeval on järgmine: tõuse püsti, snorgelda mererohu ääres, söö hommikusööki, jõuda sukeldumispaadile, näksib veepealsel ajal paadis olles, sukeldu uuesti, söö lõunat, snorgeldada Maja riff, sukelduge paadiga kolmas, sööge õhtust, snorgeldage pärast pimedat sadamasillal, magage.

Kuigi Pauli vees viibimise ajakava võib mõnele tunduda ambitsioonikas, toob see esile sukeldumis- ja snorgeldamisvõimalused, mis on loodud Wakatobi ainulaadse veealuse topograafia ja kuurorditeenuste kombinatsiooniga. Täpsemalt, see puudutab sukeldumiskohti, mis sobivad ideaalselt mitmetasandiliste profiilide jaoks, ajakavasid, mis mahutavad pikendatud põhjaaegu, ja täielikku juurdepääsu majariffile, mis laiendab veelgi veesiseseid võimalusi.

Paljudes Wakatobi privaatses merekaitseala sukeldumiskohtades algavad rifimoodustised pinnast mõne jala kaugusel ja langevad mööda järske nõlvad või seinu kiiresti sügavusse. Kasutades ära mitmetasandilisi profiile, mida see topograafia võimaldab, on võimalik põhjaaegu oluliselt pikendada ilma etapiviisilise dekompressioonita. Need helded põhjaajad on võimalikud ka tänu kuurordi paadisukeldumise ajakavale, mis võimaldab külalistel enne lõunasööki nautida kahte rahulikku sukeldumist ja pärastlõunast sukeldumist.

Pauli sõnul on pikema ja nauditavama põhjaaja võti Wakatobis hoida suurema osa sukeldumisest keskmises sügavuses. "Mõned sukeldujad tahavad langeda otse 100 jala kõrgusele," ütleb ta, "kuid reaalsus on see, et seal all olevad värvid on vähem erksad ja mis kõige tähtsam, põhjaajad on palju lühemad. Pole tõesti vaja minna sügavale ja lõpetada 20-30-minutilise sukeldumisega, kui suurepärane tegevus on üle 70 jala, mis võimaldab 70-minutilisi sukeldumisi.

"Wakatobi saab oma külalistelt palju kiitust," ütleb Paul, "kuid üks puhkusekogemuse aspekt, mis tundub olevat alahinnatud, on see, kui armas on teha kolm 70-minutilist sukeldumist päevas. See on nii rahulik ja nauditav ning te ei pea muretsema õhu ärakasutamise või dekompressiooni pärast.

Pauli maksimaalse veeaja strateegia teine ​​element asub otse kuurordi ees House Reefi kujul. "Kui valite Wakatobi sukeldumispaketi, saate piiramatult kasutada ka uskumatut kahe jalgpalliväljaku pikkust House Reefi," ütleb ta, mida nimetatakse järjekindlalt üheks maailma parimaks. "See on kindlasti tervislikum, värvilisem, rohkem kalaga täidetud ja vapustavam kui ükski teine, mida olen Lembehis või Kariibi mere piirkonnas näinud."

Lisaks sellele, et kuurordi sadamasild on Wakatobi sukeldumispaatide laevastiku pardalemineku koht, on see ka peamine juurdepääsupunkt House Reefi sukeldumisel, mis ulatub mõlemas suunas sadu jalgu.

„Sina ja su sõber saate sukelduda Wakatobi imeilusas majarahus nii mitu korda kui teie arvuti lubab,” ütleb Paul. "Ja isegi kui te seda sukeldumiseks ei kasuta, ei valmista House Reefil snorgeldamine kunagi pettumust. Saate igal ajal alustada otse kaldalt või sadamasillalt sisse lipsata. Ja seal on ka kuurordi taksopaadid, mis on saadaval iga päev. Lihtsalt hüpake sisse, tehke lühike sõit oma rifi lemmikossa ja triivige siis vabal ajal tagasi.

Parim aeg pehmete korallide okste vahelt pehmete korallide krabide leidmiseks on pärast päikese loojumist, mis lisab meeldejäävatele leidudele, mida saate Wakatobi öösukeldumisel teha.

Paul ütleb, et talle meeldivad ka pärast pimedat snorgeldamist Wakatobi pika sadamasilda ümbruses. "Oma õhtuste snorgeldamisretkede ajal olen näinud nimekirja isiklikest esimestest sündmustest, sealhulgas paaritumisest kaheksajalg, angerja vastne ja sadu pürosoome.

"Olen Wakatobis korduvalt käinud pärast seda, kui see mind 2015. aastal esimest korda kutsus, võin kinnitada kuurordi paljusid hämmastavaid aspekte: toit, luksus, sõbralikkus ja palju muud," ütleb Paul. "Need on vaid mõned põhjused, miks ma detsembris tagasi lähen ja ei jõua ära oodata!"

